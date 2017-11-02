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Биография Владимира Милютина
Владимир Милютин
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Советский партийный и государственный деятель, экономист, публицист Владимир Павлович Милютин родился 5 ноября (24 октября по старому стилю) 1884 года в деревне Александрове (по другим сведениям — в селе Кудинцеве) Льговского уезда Курской губернии в семье сельского учителя.

В 1903 году окончил Курское реальное училище, переехал в Петербург и поступил на юридический факультет Петербургского университета.

Сразу стал работать в студенческих организациях и принимал участие в студенческом движении.

В этом же году вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП) и примкнул к меньшевикам.

В 1910 году перешел к большевикам. Партийную работу вел в Курске, Москве, Орле, Петербурге и Туле. За активную революционную деятельность неоднократно подвергался репрессиям царского правительства.

В 1912 году Владимир Милютин должен был ехать за границу, чтобы принять участие в подготовке Пражской конференции. На границе он был арестован и сослан на три года в Вологодскую губернию.

В 1914 году окончился срок ссылки. Возвращение в Москву повлекло арест и высылку, уехал в Саратов.

После Февральской революции 1917 года Милютин стал членом Саратовского комитета РСДРП(б) и председателем Саратовского совета рабочих и солдатских депутатов.

В апреле 1917 года на Седьмой Всероссийской конференции партии тайным голосованием был избран в состав Центрального комитета РСДРП(б).

В октябре 1917 года стал членом Петроградского военно-революционного комитета.

Вошел в первый состав Совета народных комиссаров (СНК) наркомом земледелия.

В период Октябрьской революции Владимир Милютин был в числе наркомов, подписавших заявление в ЦК о выходе из состава правительства (его товарищи по протесту: Лев Каменев, Григорий Зиновьев, Алексей Рыков и Виктор Ногин).

29 ноября (17 ноября по старому стилю) 1917 года отозвал заявление о выходе из ЦК, был избран членом Учредительного собрания.

С ноября 1918 года по март 1921 года Владимир Милютин занимал должность заместителя председателя ВСНХ (Высшего совета народного хозяйства).

В 1921-1922 годы — заместитель председателя экономического совещания Северо-Западной области.

В 1922-1924 годах — представитель Коминтерна в Австрии и на Балканах.

В 1924-1928 годы был членом коллегии Наркомата рабоче-крестьянской инспекции СССР.

В 1924-1934 годах — член Центральной контрольной комиссии Всесоюзной коммунистической партии большевиков (ВКП(б).

С 3 марта 1928 года по 23 января 1930 года — управляющий Центральным статистическим управлением. Одновременно с декабря 1929 года по апрель 1934 года Милютин занимал пост заместителя председателя Госплана СССР.

С апреля 1934 года — председатель Комитета по заведованию учеными и учебными учреждениями ЦИК СССР.

26 июля 1937 года Владимир Милютин был арестован и осужден Военной коллегией Верховного суда СССР по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации.

29 октября 1937 года приговорен к расстрелу. 30 октября 1937 года приговор был приведен в исполнение.

26 мая 1956 года Милютина реабилитировали определением Военной коллегией Верховного суда СССР.

Автор многих работ по экономическим вопросам, в том числе "Аграрная политика в СССР" (1926), "История экономического развития СССР" (1928).

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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