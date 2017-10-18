Биография Николая Авилова

Советский партийный и государственный деятель Николай Павлович Авилов (партийный псевдоним Глеб, Николай Глебов) родился 23 октября (11 октября по старому стилю) 1887 года в Калуге. Из мещан, сын сапожника.

С 12 лет работал в типографии.

В 1904 году вступил в РСДРП, большевик. Вел партийную работу в Калуге, Москве, Петербурге и на Урале. Работал в качестве техника в подпольной типографии в Москве, в нелегальном Всероссийском союзе железнодорожников, в партийных заводских кружках других московских предприятий и был уполномоченным от фабрик.

Авилов неоднократно был арестован.

В конце 1910 года московская организация партии направила Авилова на учебу в Италию, в высшую партийную школу в Болонье. Вернувшись из-за границы Николай Авилов был направлен в Петербург, где сотрудничал в "Правде", одновременно редактировал журнал профсоюзов "Металлист". В своих статьях под псевдонимами призывал рабочих к решительным схваткам с самодержавием.

После Февральской революции 1917 года Авилов стал членом Исполнительной комиссии Петербургского комитета РСДРП, работал в Петроградском бюро профсоюзов, с июня 1917 года был членом исполкома Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС).

На седьмой (Апрельской) конференции РСДРП (1917 год) был избран кандидатом в члены ЦК партии.

После Октябрьской революции вошел в первый состав Совета Народных Комиссаров как нарком почт и телеграфов.

В мае-июне 1918 года — главный комиссар Черноморского флота, руководил затоплением кораблей флота, который после этого фактически перестал существовать.

С декабря 1918 года являлся членом коллегии Наркомата труда РСФСР, затем был членом президиума и секретарем ВЦСПС. Занимал должность председателя Черниговского губернского ревкома, наркома труда Украины.

С 1923 года — председатель Петроградского губернского совета профсоюзов.

В 1924-1925 годах был кандидатом в члены ЦК партии.

В 1925 году примыкал к "новой оппозиции", выступавшей против политики Иосифа Сталина. В 1927 году признал свои "ошибки" и стал активным сторонником Сталина.

С 1928 года — начальник строительства, а затем директор завода "Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону).

19 сентября 1936 года Авилов был арестован. 12 марта 1937 года выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР приговорен к высшей мере наказания за принадлежность к контрреволюционной террористической организации. Расстрелян в Ростове-на-Дону 13 марта 1937 года.

В 1956 году Николай Авилов был реабилитирован.

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