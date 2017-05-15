Биография Виктора Михайловича

Русский политический деятель, лидер и теоретик Партии социалистов-революционеров (эсеров) Виктор Михайлович Чернов родился 1 декабря (19 ноября по старому стилю) 1873 года в городе Камышине (ныне Волгоградской области) (по другим данным, 21 ноября (9 ноября по старому стилю) 1873 года в городе Новоузенск Самарской губернии).

Его отец происходил из крестьян, родители сумели дать ему образование. Он дослужился до чина коллежского советника и получил орден Святого Владимира, что дало ему право на личное дворянство. Мать Виктора Чернова происходила из обедневшей дворянской семьи и умерла, когда ему исполнился год.

С 1883 года Виктор учился в Саратовской гимназии, где познакомился с бывшими членами народнических организаций "Земля и воля" и "Народная воля", участвовал в работе революционных кружков. В 1890 году он был исключен из гимназии — оказался в квартире народовольца Анатолия Сазонова в момент его ареста.

Осенью 1891 года был переведен для продолжения учебы в гимназию в Дерпт (ныне Тарту, Эстония).

После окончании гимназии в 1892 году Чернов поступил на Юридический факультет Московского университета, где активно участвовал в студенческом движении, стал одним из организаторов Всероссийского съезда студентов.

В апреле 1894 года он был арестован и содержался в заключении (в Петропавловской крепости и Доме предварительного заключения) по делу организации "Народное право". Дознание не обнаружило улик, доказывающих его принадлежность к организации, и в январе 1895 года Чернов был выпущен под залог.

В ноябре 1895 года он был выслан в Саратовскую губернию, в Камышин, но сумел под предлогом лечения зрения добиться перевода в Саратов. Сотрудничал в газетах, работал в местном земстве. Позже по требованию полиции переехал в Тамбов.

В январе 1898 года Чернов вступил в брак с Анастасией Слетовой, учительницей воскресной школы. Вел занятия по политэкономии в рабочем кружке, в селе Павлодар Борисоглебского уезда создал первую революционную крестьянскую организацию "Братство для защиты народных прав".

В мае 1899 года, находясь в розыске в связи с обнаружением в Тамбове тайной типографии, уехал с женой за границу. Черновы жили в Швейцарии и во Франции.

В декабре 1901 года Виктор Чернов вошел в созданную Григорием Гершуни и Евно Азефом Партию социалистов-революционеров (ПСР) и в редакцию ее газеты "Революционная Россия". Публикуя статьи и выступая с лекциями в различных европейских городах, он сформулировал и обосновал программные и тактические принципы ПСР, написал несколько вариантов партийной программы, стал ее главным идеологом.

В 1904 году представлял ПСР на Амстердамском конгрессе II Интернационала.

После объявления политической амнистии в 1905 году Чернов вернулся в Россию и принял участие в Первой русской революции (1905-1907). Находился на нелегальном положении. Принял участие в издании легальной газеты эсеров "Сын отечества". В декабре 1905 года — январе 1906 года на I съезде ПСР был основным докладчиком, автором проектов резолюций и программы ПСР, принятой съездом.

В 1908 году эмигрировал из России, жил в Париже, на острове Капри. В 1909 году авторитет Чернова был подорван разоблачением Азефа, которого Чернов защищал, не зная о его роли провокатора. Вместе с другими членами ЦК ушел в отставку, избран в редакцию газеты "Знамя труда". В 1911 году вышел из редакции и Заграничной редакции ПСР.

С 1912 года по 1913 год выпускал журнал "Заветы", сосредоточившись на публицистике и научных занятиях.

Вернувшись в Россию в апреле 1917 года, Чернов был избран в Бюро Исполкома Петроградского совета, Совет ПСР, редакцию центрального органа ПСР "Дело народа". Был избран членом Исполкома Всероссийского совета крестьянских депутатов. В июне 1917 года на III съезде ПСР избран в ЦК.

В мае-августе 1917 года Чернов занимал пост министра земледелия Временного правительства.

После Октябрьской революции 1917 года 18 января (5 января по старому стилю) 1918 года он был избран председателем Учредительного собрания, летом‒осенью 1918 года участвовал в работе Комитета членов Учредительного собрания.

После роспуска Учредительного собрания большевиками эсеры решили добиваться его восстановления путем вооруженной борьбы. Пожив некоторое время в Москве на нелегальном положении, Чернов к сентябрю 1918 года добрался до Самары, где был создан Комитет членов

Учредительного собрания (Комуч). После прекращения деятельности Комуча и Директории Чернов вместе со всем эсеровским ЦК перебрался в Екатеринбург.

После переворота в ноябре 1918 года он был арестован белыми, но благодаря офицерам Чехословацкого корпуса освобожден. Полулегально действовал на территории РСФСР.

20 сентября 1920 года Чернов эмигрировал из России. Жил в Эстонии, Германии, Франции, предпринимал длительные поездки в Америку и Азию. Издавал журнал "Революционная Россия".

Входил в заграничную делегацию ПСР, после ее раскола в 1926 году создал в 1927 году левоцентристский Заграничный союз ПСР.

Во время Второй мировой войны (1939-1941) после поражения союзников 1940 году Чернов уехал из Франции. С 1941 года жил в США. Член редколлегии журнала "За свободу".

В 1952 году подписал обращение 14 ветеранов эсеров и меньшевиков "На пути к единой социалистической партии" о снятии разногласий между этими течениями.

Занимался научной деятельностью, разрабатывал теорию демократического социализма, написал книгу "Конструктивный социализм" (1925). За границей издал воспоминания "Записки социалиста-революционера" (1922), "Перед бурей" (1953).

15 апреля 1952 года Виктор Чернов скончался в Нью-Йорке в США.

Виктор Чернов был трижды женат. Его первая супруга, учительница и коллега по партии Анастасия Слетова-Чернова (1873-1938) в сентябре 1938 года была предана суду Военной коллегии Верховного суда СССР и скончалась в тюрьме.

Вторая жена — литератор и журналист Ольга Колбасина (1886-1964) — с 1917 года была дважды арестована, в октябре 1924 года выслана за границу. В июне 1964 года вернулась в Москву, где в октябре 1964 года скончалась.

В 1916 году супругой Чернова стала Ида Пыдер-Сырмус, которая была ранее замужем за эстонским скрипачом и революционером Эдвардом Сырмусом.

От первого брака у Чернова было двое детей — Борис (1900-1933) и Мария (1903-1974), от второго брака — дочь Ариадна (1908-1974). Он усыновил и удочерил троих детей Ольги Колбасиной — Вадима (1900-1914), Наталью (1903-1992) и Ольгу (1903-1979), которые получили его фамилию и отчество.

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