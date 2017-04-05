Похороны жертв февральской революции 1917 года

5 апреля 1917 года (23 марта по старому стилю) состоялись похороны жертв Февральской революции на Марсовом поле в Петрограде (Санкт-Петербурге).

Организатором похорон стал Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, который постановил назначить похороны жертв Февральской революции на 23 марта (10 марта по старому стилю). Этот день объявлялся "днем воспоминания о жертвах Революции и всенародным праздником Великой Русской Революции на все времена".

Было предписано организовать похороны как "всенародные и общегражданские" без церковного обряда.

В похоронах жертв революции призвано было участвовать все население столицы, а также Петроградский гарнизон в полном составе.

Ко дню 23 марта готовились по всей России, во многих городах именно на этот день были специально назначены "Праздники Свободы".

Проходили манифестации, митинги, парады, а кое-где состоялись и публичные молебны. Утверждалось, что в Баку во время панихиды по "павшим борцам" 100-тысячная толпа, как один человек, опустилась на колени. Всевозможные торжественные мероприятия проходили в Аккермане, Архангельске, Бендерах, Бердичеве, Бухаре, Кишиневе, Кушке, Самарканде, Ташкенте, Термезе, Тирасполе, Тифлисе, Чарджоу, во многих крупных городах Сибири. В Казани во время "Праздника народной свободы" прошла панихида по жертвам революции на Арском поле. В некоторых городах в этот день не производились работы.

23 марта похороны не состоялись и срок церемонии еще не раз переносился, пока не была назначена окончательная дата — 5 апреля 1917 года (23 марта по старому стилю).

Одним из первых вопросов, возникших при подготовке похорон, стал вопрос безопасности. Организаторы боялись провокации.

Не сразу определилось и место захоронения: в качестве некрополя вначале предлагали Дворцовую площадь, затем — когда выяснилось, что там слишком болотистые грунты — Казанский собор и некоторые другие почетные места города. Сошлись на Марсовом поле, расположенном в центре города.

Третьей проблемой стало обсуждение светского характера похорон. Погребение без отпевания вызвало возмущение со стороны части верующих. Тем не менее родственники погибших могли заранее совершить соответствующие службы, кроме того в день похорон священникам военных храмов предписывалось совершать заупокойные богослужения. Кроме того 6 апреля (24 марта по старому стилю) по просьбам родственников, а также одного из членов Петроградского Совета причт Храма Воскресения Христова на Крови во главе со своим настоятелем протоиереем Антоновым крестным ходом вышел на Марсово поле и совершил по православному обряду заочное отпевание павших.

Частям гарнизона были отданы приказы об участии в церемонии, выделении особых подразделений с оркестрами.

В день похорон в городе предусматривалась остановка работы промышленных и торговых предприятий, прекращено трамвайное движение. Был определен путь и время следования траурных процессий из каждого района Петрограда к Марсовому полю. Схема организации колонн была заверена подписью главнокомандующего войсками Петроградского военного округа генерал-лейтенанта Лавра Корнилова.

Шествие, начавшееся с 9 часов 30 минут, закончилось далеко за полночь. Мимо братских могил на Марсовом поле прошло не менее 800 тысяч человек. Присутствие членов Временного комитета Государственной Думы, Временного правительства, депутатов Петроградского Совета подчеркивало особый, общегосударственный характер события. Военный и морской министр Александр Гучков, сопровождаемый командующим Петроградским военным округом генералом Лавром Корниловым, прибыл на Марсово поле в 10 часов. Министр встал на колени перед могилами и перекрестился.

В братские могилы в центре Марсова поля были опущены гробы 184 солдат и рабочих, погибших в революционных боях. Каждому из погибших Петропавловская крепость салютовала пушечным выстрелом.

Похороны 5 апреля были не только петроградским, но и общероссийским событием. В Кронштадте в этот день состоялась панихида по жертвам революции. В траурном шествии здесь участвовало до 50 тысяч человек. В других городах России прошла новая волна "Праздников Свободы". В Москве некоторые предприятия не работали, на заводах и в конторах проходили митинги; в некоторых учреждениях были совершены панихиды. В Киеве, Одессе, Самаре, Риге, Симбирске состоялись манифестации, посвященные памяти "борцов за свободу". Нередко центрами этих манифестаций становились места захоронений жертв революций 1905 и 1917 годов.

Позже к жертвам Февральской революции прибавились захоронения участников Октябрьской революции и гражданской войны, начало этому положили торжественные похороны В. Володарского в июне 1918 года.

В 1918-1940 годах Марсово поле называлось площадью Жертв Революции.

В 1919 году на Марсовом поле был открыт памятник борцам революции, созданный по проекту архитектора Льва Руднева. Автором надписей на памятнике стал первый советский нарком просвещения Анатолий Луначарский.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников