Постановление Временного правительства 1917 года

15 марта (2 марта по старому стилю) 1917 года в России власть перешла к Временному правительству, образованному Временным комитетом Государственной думы. Временное правительство осознавало себя как власть принципиально вневероисповедную. 16 марта (3 марта по старому стилю) оно издало "Декларацию Временного правительства о его составе и задачах", в которой провозгласило "полную и немедленную амнистию по всем делам политическим и религиозным" и "отмену всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений".
Приветствия новой власти посылали представители различных вероисповеданий — католики, протестанты, иудеи, мусульмане, старообрядцы, армяне, выражавшие надежду на изменение своего положения в государстве.
2 апреля (20 марта по старому стилю; по другим данным — 4 апреля/22 марта по старому стилю) 1917 года Временное правительство издало один из наиболее важных правовых документов - постановление "Об отмене вероисповедных и национальных ограничений".
В документе отмечалось, что "в свободной стране все граждане должны быть равны перед законом", "совесть народа не может мириться с ограничениями прав отдельных граждан в зависимости от их веры и происхождения". В связи с этим отменялись все действующие на тот момент "узаконения ограничений в правах Российских граждан", обусловленные принадлежностью к тому или иному вероисповеданию, вероучению или национальности.
Постановлением отменялись какие-либо ограничения в отношении:
— водворения, жительства и передвижения;
— приобретения права собственности;
— занятия ремеслами, торговлей и промышленностью;
— поступления на государственную службу как гражданскую, так и военную, участия в выборах в учреждения местного самоуправления и иные всякого рода общественные учреждения, занятия должностей по правительственным и общественным установлениям;
— поступления в учебные заведения (частные, общественные и правительственные), прохождения в них курса и пользования стипендиями, а равно занятия преподаванием и воспитанием;
— исполнения обязанностей опекунов, попечителей и присяжных заседателей;
— употребления иных, кроме русского языков и наречий в делопроизводстве частных обществ, при преподавании в частных учебных заведениях и при ведении торговых книг.
Документ отменял, в том числе, и черту оседлости для евреев, действовавшую с 1791 года.
Одновременно в ряд разделов российского законодательства были внесены изменения. В частности, отменялись наказания за вступление в брак лиц христианских исповеданий с иудеями, мусульманами, язычниками, устранялись запреты на усыновление лиц христианского исповедания нехристианами, снимались ограничения на строительство синагог, мечетей и др.
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