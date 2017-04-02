Постановление Временного правительства 1917 года

15 марта (2 марта по старому стилю) 1917 года в России власть перешла к Временному правительству, образованному Временным комитетом Государственной думы. Временное правительство осознавало себя как власть принципиально вневероисповедную. 16 марта (3 марта по старому стилю) оно издало "Декларацию Временного правительства о его составе и задачах", в которой провозгласило "полную и немедленную амнистию по всем делам политическим и религиозным" и "отмену всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений".

Приветствия новой власти посылали представители различных вероисповеданий — католики, протестанты, иудеи, мусульмане, старообрядцы, армяне, выражавшие надежду на изменение своего положения в государстве.

2 апреля (20 марта по старому стилю; по другим данным — 4 апреля/22 марта по старому стилю) 1917 года Временное правительство издало один из наиболее важных правовых документов - постановление "Об отмене вероисповедных и национальных ограничений".

В документе отмечалось, что "в свободной стране все граждане должны быть равны перед законом", "совесть народа не может мириться с ограничениями прав отдельных граждан в зависимости от их веры и происхождения". В связи с этим отменялись все действующие на тот момент "узаконения ограничений в правах Российских граждан", обусловленные принадлежностью к тому или иному вероисповеданию, вероучению или национальности.

Постановлением отменялись какие-либо ограничения в отношении:

— водворения, жительства и передвижения;

— приобретения права собственности;

— занятия ремеслами, торговлей и промышленностью;

— поступления на государственную службу как гражданскую, так и военную, участия в выборах в учреждения местного самоуправления и иные всякого рода общественные учреждения, занятия должностей по правительственным и общественным установлениям;

— поступления в учебные заведения (частные, общественные и правительственные), прохождения в них курса и пользования стипендиями, а равно занятия преподаванием и воспитанием;

— исполнения обязанностей опекунов, попечителей и присяжных заседателей;

— употребления иных, кроме русского языков и наречий в делопроизводстве частных обществ, при преподавании в частных учебных заведениях и при ведении торговых книг.

Документ отменял, в том числе, и черту оседлости для евреев, действовавшую с 1791 года.

Одновременно в ряд разделов российского законодательства были внесены изменения. В частности, отменялись наказания за вступление в брак лиц христианских исповеданий с иудеями, мусульманами, язычниками, устранялись запреты на усыновление лиц христианского исповедания нехристианами, снимались ограничения на строительство синагог, мечетей и др.

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