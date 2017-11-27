Джон Рид. Кто лежит у кремлевской стены?

Джон Сайлас Рид (John Silas Reed), журналист и автор книги "Десять дней, которые потрясли мир". Именно его версии октябрьских событий Ленин дал высочайшую оценку: "От всей души рекомендую это сочинение рабочим всех стран". Владимир Ильич хотел, чтобы книгу перевели на все языки и издали миллионными тиражами. Следующий вождь с такой оценкой согласен не был, поскольку Джон Рид имя Троцкого, в отличие от Сталина, упоминает часто. Но и расстрелять книгу, получившую благословление самого Ильича, не решился, ее лишь отправили в ссылку, упрятав в самый дальний угол — Туруханский край — библиотечного шкафа. Поэтому прочесть ее было тогда не просто.

Похоронен американец у Кремлевской стены. На памятной доске его имя стоит рядом с именем Инессы Арманд (оба умерли в 1920-м), к которой был столь неравнодушен Ленин.

И этот факт говорит о том, что старая большевистская гвардия считала Рида своим. В советские времена озвучивать что-то иное, кроме того, что он был убежденным социалистом и интернационалистом (Рид входил в исполком Коминтерна), запрещалось, но позже появилась дополнительная информация. И это хорошо, всегда полезно знать чуть больше канонических текстов.

Джон Рид из богатой семьи, учился в Гарварде и уже тогда участвовал (вполне легально) в работе клуба социалистов. А позже, начав журналистскую карьеру, работал в очень разных по своей ориентации изданиях. В советские времена делали упор на газетах и журналах левого толка, старательно подчеркивая, как шаг за шагом Джон Рид шел к правильному пониманию октябрьских событий. Хотя на самом деле он плодотворно сотрудничал и с правыми. Например, с журналом Metropolitan, который принадлежал партнеру известного магната Моргана. Эту всеядность Рида объясняли обычно так: с правыми он сотрудничал ради заработка, а с левыми для души.

Да и писал Джон Рид не только о политике, хотя его действительно тянуло к социалистам. Поэтому и арестовали в первый раз во время известной забастовки в американском Паттерсоне.

Но не меньше его тянуло к сенсациям, разоблачениям и вообще к тем местам, где горячо.

Так он и оказался в гуще мексиканской революции, после чего появилась первая книга, принесшая ему известность, "Восставшая Мексика", где Рид с симпатией написал о тамошнем бунтаре Панчо Вилья. Однако отправился он в Мексику не столько из идеологических соображений (Панчо Вилья совсем не социалист), сколько потому, что там было горячо. Помните: "Ты как тут оказался? – Стреляли". Вот и Рида всегда тянуло туда, где стреляли. К тому же репортажи из горячих точек всегда востребованы. По той же причине Джон Рид оказался позже в Европе на Первой мировой.

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Здесь и стоит вспомнить о неканонической версии. По мнению американского экономиста и историка Энтони Саттона, Рид был двойным агентом Кремля и Уолл-стрита либо посредником между ними. На первый взгляд версия экзотическая. А один из критиков даже назвал доктора наук и профессора дурачком. И так, конечно, бывает. Однако автор приводит немало материалов из американских архивов и нигде еще не встречал доказательств, что эти материалы – фальшивки. О выводах исследователя спорят, а вот саму доказательную базу не трогают. А выводы… выводы каждый может сделать самостоятельно. Следовательно, и версия Саттона имеет право на жизнь.

Судя по данным Саттона, тесная связь Рида с крупным американским капиталом и Белым домом завязалась еще во времена мексиканской революции.

Когда во время Первой мировой журналиста задержали еще в царской России с рекомендательными письмами из Бухареста, которые он вез антироссийски настроенным галицийцам, за него вступился не только журнал Metropolitan, но и хозяева издания, крупные банкиры, отправившие письмо в Белый дом на имя государственного секретаря Роберта Лэнсинга. В этом послании напоминали, что Джон Рид оказывал официальным властям некую помощь в мексиканских делах. Госдеп все понял с полунамека, тут же помог, и Рид был отпущен на свободу.

Следующий арест случился в Норвегии. Американское посольство немедленно известило Вашингтон об аресте Джона Рида и посоветовало: "Скажите Буассевейну (в то время известный банкир), что он должен его вытаскивать, но осторожно". Почему американский банкир должен вытаскивать, да еще осторожно, из очередной передряги левака Джона Рида, вопрос, до сих пор не имеющий четкого ответа. И здесь американское давление сработало.

© Фото : Library of Congress Уильям Франклин Сэндс © Фото : Library of Congress Уильям Франклин Сэндс

Есть любопытное письмо и самого Джона Рида на имя Уильяма Франклина Сэндса, исполнительного секретаря торгово-промышленной компании American International Corporation, датированное 4 июня 1918 года, где журналист жалуется на то, что полиция конфисковала весь его архив, привезенный из России. При этом Рид утверждает, что на основании этого архива он уже подготовил для Госдепартамента соответствующий меморандум о положении в России.

Уже на следующий день (какая удивительная быстрота) Сэндс — не последнее лицо в американском банковском мире — пишет срочный запрос Фрэнку Полку, исполнявшему в тот момент обязанности госсекретаря США, где заявляет, что журналист готов предложить правительству любую информацию о России.

Ну а далее следуют слова, которые стоит процитировать полностью: "Он может быть управляем и контролируем гораздо лучше другими средствами, чем через полицию".

Сэндс также сообщает, что собирался лично подредактировать меморандум, написанный Ридом, но в силу обстоятельств не сумел этого сделать. А в конце следующий комментарий: "Я думаю, что лучшей политикой было бы… использовать таких людей при выработке нашей политики в отношении России… Он не вполне уравновешенный человек, но… восприимчив к осторожному руководству и вполне может быть полезен". И в этом случае все закончилось для Джона Рида наилучшим образом.

Следующий документ повествует уже об аресте Рида в Або (Финляндия), где его задержали сразу с американским, английским и германским паспортами. К тому же журналист нелегально вез с собой приличную сумму денег, бриллианты, советскую пропагандистскую литературу и кинопленку. И вновь вмешались все те же действующие лица: господин Сэндс, журнал Metropolitan и госдепартамент США.

© Фото : Library of Congress Американский журналист Джон Рид © Фото : Library of Congress Американский журналист Джон Рид

Наиболее вероятной гипотезой, с точки зрения Энтони Саттона, является следующая: "Джон Рид был агентом Моргана — возможно, лишь наполовину знающем о своей двойной роли… его антикапиталистические статьи поддерживали ценный миф о том, что все капиталисты находятся в постоянной вражде со всеми социалистическими революционерами".

По мнению исследователя, это не так. Американские монополисты могли согласиться и на централизованную царскую Россию, и на централизованную марксистскую Россию, но никак не на децентрализованную свободную Россию. Энтони Саттон убежден, что децентрализация и демократия в России экономическим интересам американских монополий не отвечали. Они предвидели неэффективность плановой социалистической системы экономики, а потому рассчитывали, что смогут договориться с большевиками и постепенно подчинить себе весь российский рынок.

Конечно, это не являлось официальной позицией США, но кто и когда мешал американским магнатам поиграть в солдатиков или в мировую политику?

Что же касается Джона Рида, то книга Саттона поднимает вопрос, на который еще только предстоит ответить. Кто же на самом деле лежит у Кремлевской стены: агент Коминтерна, агент Моргана, двойной агент? Или журналиста просто использовали втемную?