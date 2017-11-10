Персоны
Ленин как апостол Павел марксизма
Выступление Владимира Ленина с трибуны на площади перед народом и соратниками
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк

Владимиром Ильичом можно восхищаться, можно и ненавидеть. Так было, так есть. И, подозреваю, так будет, поскольку аргументов и для того и для другого хватает. Подобные страсти — признак величия. Хотя бы в том смысле, о котором писал в своих мемуарах Черчилль. В детстве Уинстону как-то показали руины и объяснили, что все это разрушил Кромвель. "Тогда я и понял, — с иронией замечает Черчилль, — что такое великий человек".

А Ленин не только уничтожил российскую империю, но и заложил на ее руинах фундамент новой – советской империи.

Петр I, прозванный Великим, построил Петербург на костях, Ленин одарил нас "лампочкой Ильича", зажженной от погребального крестьянского костра. В чем разница? Воды с тех пор утекло немало, но и блистательный Петербург стоит, и лампочка не перегорела до сих пор. Величие на костях в истории дело обычное, не говоря уже о том, что в отечественной истории нет другого человека, которого можно было бы назвать Учителем планетарного масштаба. Да простят меня небеса, но Ильич в марксизме примерно то же, что Павел в христианстве. Апостолов было много, а вот Павел один. И Ленин — один. Авторитетных проповедников марксизма хватало: в России долго наиболее почитаемым из них был Плеханов, в Европе царствовал Каутский. Однако "узок был круг настоящих революционеров", не теоретиков, а практиков и организаторов восстания. Именно Ленин реально расширил пределы марксизма, придав ему общемировой характер. В отличие от западноевропейских марксистов, ограничивших свое внимание промышленно развитыми странами (марксизм только для избранных), миссионер Ульянов привел марксизм в монгольские степи и черную Африку. "Нет ни эллина, ни иудея" — это как раз Павел.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© РИА Новости
Владимир Ленин: взрыватель революции

Несогласные с Ильичом надолго оказались изолированными в теоретическом гетто, толкуя и перетолковывая в пыльных кабинетах священные тексты. Пока не появился на свет новый философский камень — еврокоммунизм. То, что еврокоммунизм это "социализм с человеческим лицом", не спорю. Как не оспариваю успехов социал-демократии в ряде стран. Сомнительно другое — чтобы основоположники признали этот социализм за свою родню. Напомню слова Маркса: "Я сеял драконов, а сбор жатвы дал мне блох". Он мечтал не о сытом шведском столе, шведской семье и шведской буржуазной демократии. Вот и Ленин мечтал не о социализме в отдельно взятой стране, а о мировой революции.

Фигура Ленина – лучшее доказательство роли личности в истории. Его авторитет не раз определял, каким путем пойдет страна.

Если бы не он, не было бы Октябрьского переворота 1917 года: только Ильич мог убедить остальных членов ЦК пойти на, казалось бы, безнадежную авантюру. Только Ленин мог убедить своих соратников согласиться с Брестским миром, а затем круто развернуть экономическую политику государства от военного коммунизма к новой экономической политике (НЭП). Причем именно убедить, а не заставить, как это стало обычным в сталинскую эпоху.

Участники судьбоносного заседания ЦК РСДРП(б). Октябрь 1917 года
© РИА Новости / Петр ОцупПерейти в фотобанкВладимир Ильич Ульянов (Ленин) (1870-1924). Главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года. На закрытом заседании ЦК 10 (23) октября, Ленин призвал к решительным действиям. "Политически дело совершенно созрело для перехода власти". Скончался Ленин 24 января 1924 года. Предположительно, болезнь Владимира Ильича была вызвана сильной перегруженностью и последствиями покушения Фанни Каплан в 1918 году.Владимир Ильич Ленин в своем кабинете в Кремле. Москва. 16 октября 1918
© РИА Новости / Петр Оцуп
Перейти в фотобанк
Владимир Ильич Ульянов (Ленин) (1870-1924). Главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года. На закрытом заседании ЦК 10 (23) октября, Ленин призвал к решительным действиям. "Политически дело совершенно созрело для перехода власти". Скончался Ленин 24 января 1924 года. Предположительно, болезнь Владимира Ильича была вызвана сильной перегруженностью и последствиями покушения Фанни Каплан в 1918 году.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкГригорий Евсеевич Зиновьев (1883-1936). Настоящая фамилия - Радомысльский. Участвовал в организованном революционном движении с 1901 года. 10 (23) октября на закрытом заседании ЦК совместно с Каменевым выступил против ленинской резолюции и проголосовал против свержения Временного правительства. С подачи Зиновьева в 1922 году Каменев предложил назначить Сталина на пост Генерального секретаря ЦК РКП(б). Был арестован в 1934 году по делу Антисоветского объединённого троцкистско-зиновьевского центра. Расстрелян в 1936 году. Реабилитирован в 1988 году.Григорий Евсеевич Зиновьев
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Григорий Евсеевич Зиновьев (1883-1936). Настоящая фамилия - Радомысльский. Участвовал в организованном революционном движении с 1901 года. 10 (23) октября на закрытом заседании ЦК совместно с Каменевым выступил против ленинской резолюции и проголосовал против свержения Временного правительства. С подачи Зиновьева в 1922 году Каменев предложил назначить Сталина на пост Генерального секретаря ЦК РКП(б). Был арестован в 1934 году по делу Антисоветского объединённого троцкистско-зиновьевского центра. Расстрелян в 1936 году. Реабилитирован в 1988 году.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКаменев Лев Борисович (1883-1936). Настоящая фамилия Розенфельд. На заседании ЦК РСДРП(б) 10 (23) октября 1917 года Каменев проголосовал против решения о вооружённом восстании. После смерти Ленина Каменев стал председателем Совета труда и обороны СССР. В 1925 году вместе с Зиновьевым и Крупской встал в оппозицию к Сталину и Бухарину. В 1936 году осуждён по делу "Троцкистско-зиновьевского центра" и расстрелян. Реабилитирован в 1988 году.Каменев Лев Борисович
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Каменев Лев Борисович (1883-1936). Настоящая фамилия Розенфельд. На заседании ЦК РСДРП(б) 10 (23) октября 1917 года Каменев проголосовал против решения о вооружённом восстании. После смерти Ленина Каменев стал председателем Совета труда и обороны СССР. В 1925 году вместе с Зиновьевым и Крупской встал в оппозицию к Сталину и Бухарину. В 1936 году осуждён по делу "Троцкистско-зиновьевского центра" и расстрелян. Реабилитирован в 1988 году.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЛев Давидович Троцкий (1879 - 1940). Настоящее имя Лейба Давидович Бронштейн. Один из ключевых людей в новом советском правительстве. С 1923 года стал лидером внутрипартийной левой оппозиции. В 1927 году был снят со всех постов и отправлен в ссылку; в 1929 году — выслан за пределы СССР и лишен советского гражданства. В изгнании создал Четвертый интернационал - коммунистическую организацию, противостоящую сталинизму. 20 августа 1940 года был смертельно ранен агентом НКВД в Мехико.Лев Давидович Троцкий
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Лев Давидович Троцкий (1879 - 1940). Настоящее имя Лейба Давидович Бронштейн. Один из ключевых людей в новом советском правительстве. С 1923 года стал лидером внутрипартийной левой оппозиции. В 1927 году был снят со всех постов и отправлен в ссылку; в 1929 году — выслан за пределы СССР и лишен советского гражданства. В изгнании создал Четвертый интернационал - коммунистическую организацию, противостоящую сталинизму. 20 августа 1940 года был смертельно ранен агентом НКВД в Мехико.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИосиф Виссарионович Сталин (1878-1953). Настоящая фамилия Джугашвили. В 1901 году вошел в состав Тифлисского комитета РСДРП. После раскола партии в 1903 году присоединился к большевикам. До приезда Ленина из эмиграции был одним из руководителей ЦК РСДРП и Петербургского комитета партии. На расширенном заседании ЦК РСДРП(б) 16 октября выступил против позиции Каменева и Зиновьева. В апреле 1922 года Сталин был избран Генеральным секретарём ЦК РКП(б), которым он и оставался вплоть до своей смерти в 1953 году.Иосиф Виссарионович Сталин, Генеральный секретарь ЦК ВКП(б)
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Иосиф Виссарионович Сталин (1878-1953). Настоящая фамилия Джугашвили. В 1901 году вошел в состав Тифлисского комитета РСДРП. После раскола партии в 1903 году присоединился к большевикам. До приезда Ленина из эмиграции был одним из руководителей ЦК РСДРП и Петербургского комитета партии. На расширенном заседании ЦК РСДРП(б) 16 октября выступил против позиции Каменева и Зиновьева. В апреле 1922 года Сталин был избран Генеральным секретарём ЦК РКП(б), которым он и оставался вплоть до своей смерти в 1953 году.
© РИА Новости / Петр ОцупПерейти в фотобанкЯков Михайлович Свердлов (1885-1919). Вступил в РСДРП в 1901 году. После революции по предложению Ленина Свердлов был назначен председателем ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов. 5 января 1918 года именно он огласил «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа». После покушения на Ленина Свердлов подписал «Постановление о красном терроре». Скончался 16 марта 1919 года. По официальной версии, заболел испанкой, возвращаясь в Москву из Харькова. По неофициальной - был сильно избит рабочими из-за его еврейского происхождения.Яков Михайлович Свердлов (1885-1919), политический и государственный деятель, революционер, большевик
© РИА Новости / Петр Оцуп
Перейти в фотобанк
Яков Михайлович Свердлов (1885-1919). Вступил в РСДРП в 1901 году. После революции по предложению Ленина Свердлов был назначен председателем ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов. 5 января 1918 года именно он огласил «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа». После покушения на Ленина Свердлов подписал «Постановление о красном терроре». Скончался 16 марта 1919 года. По официальной версии, заболел испанкой, возвращаясь в Москву из Харькова. По неофициальной - был сильно избит рабочими из-за его еврейского происхождения.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкМоисей Соломонович Урицкий (1873-1918). Член РСДРП с 1898 года. Летом 1917 года на VI съезде РСДРП(б) был избран членом ЦК партии. В октябре 1917 года был членом Военно-революционного партийного центра по руководству вооруженным восстанием и Петроградского ВРК. В феврале 1918 года возглавил штаб Комитета революционной обороны Петрограда, а в марте - Петроградскую ЧК. Был убит 30 августа 1918 года в вестибюле Народного Комиссариата внутренних дел Петрокоммуны.Революционер Моисей Соломонович Урицкий
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Моисей Соломонович Урицкий (1873-1918). Член РСДРП с 1898 года. Летом 1917 года на VI съезде РСДРП(б) был избран членом ЦК партии. В октябре 1917 года был членом Военно-революционного партийного центра по руководству вооруженным восстанием и Петроградского ВРК. В феврале 1918 года возглавил штаб Комитета революционной обороны Петрограда, а в марте - Петроградскую ЧК. Был убит 30 августа 1918 года в вестибюле Народного Комиссариата внутренних дел Петрокоммуны.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкФеликс Эдмундович Дзержинский (1877-1926). Вел активную подготовку Октябрьской революции, организовывал отряды Красной Гвардии в Москве. Был единственным председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, созданной в декабре 1917 года. В 1922 году она была преобразована в Главное политическое управление при НКВД. 20 июля 1926 года после продолжительного доклада на пленуме ЦК Дзержинскому стало плохо. Он скончался в тот же день от сердечного приступа.Феликс Эдмундович Дзержинский
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Феликс Эдмундович Дзержинский (1877-1926). Вел активную подготовку Октябрьской революции, организовывал отряды Красной Гвардии в Москве. Был единственным председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, созданной в декабре 1917 года. В 1922 году она была преобразована в Главное политическое управление при НКВД. 20 июля 1926 года после продолжительного доклада на пленуме ЦК Дзержинскому стало плохо. Он скончался в тот же день от сердечного приступа.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкАлександра Коллонтай (1872-1952). В качестве члена исполкома Петроградского совета Коллонтай была в числе немногих делегатов РСДРП(б), полностью поддержавших "Апрельские тезисы" Ленина. После установления власти большевиков она лично от Ленина получила пост народного комиссара общественного призрения, став таким образом первой-женщиной министром в истории. Коллонтай была инициатором создания женотдела ЦК РКП(б), который боролся за права женщин.Александра Коллонтай
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Александра Коллонтай (1872-1952). В качестве члена исполкома Петроградского совета Коллонтай была в числе немногих делегатов РСДРП(б), полностью поддержавших "Апрельские тезисы" Ленина. После установления власти большевиков она лично от Ленина получила пост народного комиссара общественного призрения, став таким образом первой-женщиной министром в истории. Коллонтай была инициатором создания женотдела ЦК РКП(б), который боролся за права женщин.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкАндрей Бубнов (1884-1938). Член РСДРП с 1903 года. Во время Октябрьской революции был членом Политбюро ЦК РСДРП(б) и Военно-революционного партийного центра по руководству вооружённым восстанием. Участник подавления Куренёвского мятежа и Кронштадтского восстания. С сентября 1929 по октябрь 1937 был народным комиссаром просвещения РСФСР. 1 августа 1938 года был приговорён к смертной казни и в этот же день расстрелян. Реабилитирован в марте 1956 года.Советский государственный и партийный деятель Андрей Бубнов
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Андрей Бубнов (1884-1938). Член РСДРП с 1903 года. Во время Октябрьской революции был членом Политбюро ЦК РСДРП(б) и Военно-революционного партийного центра по руководству вооружённым восстанием. Участник подавления Куренёвского мятежа и Кронштадтского восстания. С сентября 1929 по октябрь 1937 был народным комиссаром просвещения РСФСР. 1 августа 1938 года был приговорён к смертной казни и в этот же день расстрелян. Реабилитирован в марте 1956 года.
© Public DomainГригорий Яковлевич Сокольников (1888-1939). Настоящее имя Гирш Янкелевич Бриллиант. Состоял в РСДРП(б) с 1905 года. В качестве члена политбюро ЦК участвовал в подготовке вооруженного восстания. После революции руководил национализацией банковской системы страны. От имени Советской России 3 марта 1918 подписал Брестский мир. 26 июля 1936 года был арестован по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра», приговорен к 10 годам тюрьмы. 21 мая 1939 года был убит в Верхнеуральском политизоляторе. Реабилитирован в 1988 году.Григорий Яковлевич Сокольников
© Public Domain
Григорий Яковлевич Сокольников (1888-1939). Настоящее имя Гирш Янкелевич Бриллиант. Состоял в РСДРП(б) с 1905 года. В качестве члена политбюро ЦК участвовал в подготовке вооруженного восстания. После революции руководил национализацией банковской системы страны. От имени Советской России 3 марта 1918 подписал Брестский мир. 26 июля 1936 года был арестован по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра», приговорен к 10 годам тюрьмы. 21 мая 1939 года был убит в Верхнеуральском политизоляторе. Реабилитирован в 1988 году.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкГеоргий Ипполитович Оппоков (1888-1937). Член РСДРП с 1903 года. После революции был наркомом юстиции в первом Совете Народных комиссаров РСФСР. В начале 30-х годов был заместителем председателя Госплана СССР. Репрессирован в 1937 году. По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР расстрелян 30 декабря 1938 года. Реабилитирован в 1956 году.Георгий Ипполитович Оппоков
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Георгий Ипполитович Оппоков (1888-1937). Член РСДРП с 1903 года. После революции был наркомом юстиции в первом Совете Народных комиссаров РСФСР. В начале 30-х годов был заместителем председателя Госплана СССР. Репрессирован в 1937 году. По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР расстрелян 30 декабря 1938 года. Реабилитирован в 1956 году.
/

Влиял ленинизм на отечественную историю и после смерти вождя. Если шоковая терапия XX съезда прошла без катастрофических катаклизмов, то лишь потому, что в противовес сталинскому мифу в качестве примера внутрипартийной демократии и истинного марксизма был противопоставлен ленинизм. Ленинский миф оказался в ту пору сильнее сталинского. Именно ленинский авторитет, как костыль, помог партии устоять на ногах в хрущевскую оттепель на гололеде, а многим советским гражданам пережить крушение иллюзий сталинской поры.

Ленинский миф привел в партию и тех, кто уже на закате советской эпохи попытался, правда, безуспешно, реформировать КПСС.

Недаром самым первым лозунгом реформаторов стал призыв вернуться "к ленинским нормам партийной жизни". Это единственная позиция, на которой раскольники могли в тот момент закрепиться без риска быть немедленно растоптанными партийными носорогами. Охраняло смутьянов все то же священное "ленинское табу". А позже именно эти смутьяны, спасавшиеся от партийных консерваторов в тени ленинского идола, встали во главе практически всех важнейших политических течений новой России.

© РИА Новости / Григорий ГольдштейнПерейти в фотобанкВладимир Ильич Ленин произносит речь на Красной площади на открытии временного памятника Степану Разину. 1 мая 1919 года
© РИА Новости / Григорий Гольдштейн
Перейти в фотобанк
Владимир Ильич Ленин произносит речь на Красной площади на открытии временного памятника Степану Разину. 1 мая 1919 года

Вера в вождя не очень пострадала даже тогда, когда из закрытых архивов извлекли распоряжения периода Гражданской войны, отличающиеся очевидной жестокостью. И многие из этих документов подписаны Лениным. Однако и это убедило далеко не всех. Одни просто не поверили в подлинность документов, другие оправдали ленинские распоряжения бесчеловечностью самой Гражданской войны. Это так. Не учитывается только одно. В отличие от остальных участников, втянутых в мясорубку Гражданской войны не по своей воле, Ленин шел к апокалипсису целеустремленно, нисколько не страшась предстоящего насилия, более того, подстегивая его. Учредительное собрание и парламентские дискуссии его не привлекали. С момента своей высадки на Финляндском вокзале речь шла лишь о насильственном захвате власти. А затем о насильственном ее удержании.

Мало что дала и безнадежная попытка некоторых антикоммунистов доказать, будто между коммунизмом и фашизмом нет разницы.

Идея была изначально обречена на провал по ряду причин. То, что именно русские ценой огромных жертв и лишений — да еще, как некстати для антикоммунистов, под красными знаменами — разгромили фашизм, лишь одна из них, но далеко не самая главная. Убедить большинство русских людей в том, что пролетарский интернационализм и гитлеровский нацизм это одно и то же — невозможно. Даже если вы объясните, что уничтожать людей по социальному или расовому признаку одинаково дурно.

© радио SputnikГражданская война в России 1917-1922 гг. Вступление конных частей Красной Армии в Казань. 1918 год.
© радио Sputnik
Гражданская война в России 1917-1922 гг. Вступление конных частей Красной Армии в Казань. 1918 год.

Фашистский и коммунистический эксперименты оставили после себя много  трупов, и в этом они действительно схожи. Однако для русского человека, и это накрепко сидит в его характере, особую важность имеет мотив. Мотив определяет позицию и западного присяжного, но в особенности русского, для которого справедливость и сегодня выше закона. Непотопляемым интернационалиста Ленина делает то, что в отличие от наци, мечтавших за чужой счет облагодетельствовать свой рейх, арийскую расу и германского сверхчеловека, Ильич мечтал построить "град Божий на земле" (пусть и под коммунистическим псевдонимом) для всех.

То, что это наивная мечта, объяснить не сложно, однако какой благородный мотив, удовлетворенно замечает русский присяжный.

Как там сказано в "Юноне" у Андрея Вознесенского: "За попытку спасибо"? Для большинства в России, даже если коммунизм и фашизм и схожи, то лишь как плюс и минус в электричестве. То есть противоположны.

Не полностью ушла в прошлое и революционная романтика. Не удивительно, учитывая, что это детище очень многих талантливых людей. Светлов: "Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать". Окуджава: "И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной".  

Что нас ждет на новом историческом витке, знать не дано, поэтому не исключено, что мираж "града Божьего на земле" почудится кому-нибудь снова. А если эти люди  окажутся без царя в голове, то у ленинизма есть шансы снова заполнить пустоту.

© РИА Новости / Яков БерлинерПерейти в фотобанкПамятник Владимиру Ильичу Ленину у Финляндского вокзала
© РИА Новости / Яков Берлинер
Перейти в фотобанк
Памятник Владимиру Ильичу Ленину у Финляндского вокзала

И последнее. Трезво взглянуть на день вчерашний мешает не столько ленинское тело в мавзолее (хотя надо бы, конечно, похоронить Владимира Ильича по-человечески), сколько не очень цивилизованный нынешний русский капитализм. И пока еще не шибко демократическая наша нынешняя демократия. Они и есть самые верные хранители ленинского мифа.

Так что, все верно: "Ленин — жил, Ленин — жив, Ленин — будет жить!" Во всяком случае, пока.

Все права защищены 2017
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена