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Сталин: тень, ставшая вождем
Иосиф Виссарионович Сталин, Владимир Ильич Ленин
© РИА Новости
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О Сталине (Иосифе Виссарионовиче Джугашвили) написано без счета.  Правда, лучше известен период, когда он уже встал у властного руля, а вот вопрос, почему на вершине оказался именно Сталин, до сих пор в полной мере не прояснен. Версий хватает, есть среди прочего и такая точка зрения, будто это, цитирую одного автора, "историческая случайность, окруженная случайностями". Сомнительно. Даже если оставить в стороне параллели сталинизма с термидором, поскольку и тут можно спорить до хрипоты: история повторяется, но каждый раз пишется все-таки иначе.

Жизнь профессионального революционера Сталин (Коба) начал не позже большинства ближайших ленинских соратников, причем точно так же, как и Ленин, еще в юности пришел к твердому убеждению, что успех в революционной борьбе возможен только через насилие. Разница, правда, существенная. Ленин быстро нашел обоснование необходимости диктатуры у Маркса.

Что же до Сталина, то он уверовал в насилие как во всеобщую панацею, удовлетворившись в юные годы "Катехизисом революционера" террориста Сергея Нечаева. Разумеется, и он штудировал Маркса, но во всех подробностях освоил марксизм, сидя уже в Кремле.

Будучи провинциалом, Сталин долго отставал в плане теоретическом, зато отлично справлялся с практической работой. В 1901 году в Батуми Коба стал организатором первой крупной манифестации рабочих, которая удостоилась в "Искре" высочайшей оценки: "Можно считать, что началось открытое революционное движение на Кавказе". В этот период и позже Коба испытал на себе все превратности жизни профессионального революционера: аресты, ссылки, побеги, тюрьмы. В первой же тюрьме, где большинство составляли уголовники, молодой подпольщик не только легко сошелся с разбойным людом, но и подчинил его себе. Что свидетельствует о незаурядной силе характера.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкИосиф Сталин (Джугашвили) во время Туруханской ссылки
© РИА Новости
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Иосиф Сталин (Джугашвили) во время Туруханской ссылки

Ленин приглашал провинциала-практика на один съезд партии за другим, сначала в Финляндию, потом в Стокгольм и Лондон. Зафиксирована тайная поездка Кобы на личную встречу с Лениным в Берлин, о подробностях которой не известно ничего. Дважды нелегально Джугашвили ездил к вождю в Краков. На съездах Коба молчал, что вызывало у присутствующих недоумение, тогда спорили все со всеми.

Молчал, полагаю, не от застенчивости. Грузинский темперамент наверняка не раз толкал его вступить в дискуссию, просто у него была другая работа. Дело в том, что перед руководством партии стояли и такие задачи, которые на съездах не обсуждались. Ленин не раз для реализации особых планов втайне от своей партии создавал глубоко законспирированные временные группы из самых надежных людей. Среди прочего они занимались и эксами (экспроприация), то есть грабежами, чтобы добыть деньги на революционную работу и эмигрантскую жизнь партийной элиты.

Между тем эксы осуждали не только меньшевики, но и многие члены большевистской партии, так что дело было деликатное.

Среди непосредственных участников акций: Красин — технический гений РСДРП(б) — он создавал лаборатории по изготовлению бомб, Коба и его личный друг Камо. Здесь и стоит, видимо, искать разгадку той непонятной близости, что существовала между неизвестным в ту пору для большинства партии провинциалом и вождем. Коба был и еще долго оставался при Ильиче человеком для особых поручений.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкВладимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин (справа) в Горках. 1922 год
© РИА Новости
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Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин (справа) в Горках. 1922 год

Сразу же после возвращения Ленина из эмиграции Сталин встает за спиной вождя, становясь его тенью. Учитывая, что после возвращения домой Ленин, обнародовав свои "апрельские тезисы", оказался среди соратников на время в меньшинстве, поддержка Сталина — его быстрый переход от умеренного Каменева к радикалу Ильичу – была оценена вождем по достоинству. При избрании нового узкого состава руководства партии (Бюро) туда, наряду с Лениным, Зиновьевым и Каменевым, вошел и Сталин. Таким образом, уже в мае 1917 года Сталин в четверке лидеров РСДРП(б).

Революцию делают другие, здесь на острие атаки вместе с Лениным прежде всего Троцкий, а Сталин остается невидимкой.

Даже заседая после Февраля в Советах, кавказец кажется всем самым мирным из большевиков. Ввязываться в полемику ему, судя по всему, запрещено. Он не должен быть арестован, слишком важна его теневая задача. Так и происходит. После июльских событий 1917 года, когда Ленин неудачно пытается прощупать власть, арестуют многих большевиков, но не Сталина. Отправлять грузина в тюрьму за то, что тот дремал на стуле в Советах, Временному правительству показалось нелепым. Тогда и наступает его время.

Фотохроника Июльских событий в Петрограде
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОсновной силой, подавившей выступления июля 1917 года, были войска, присланные с фронта - в том числе казаки и артиллеристы.Войска, вызванные Александром Керенским с фронта в Петроград для подавления восстания
© РИА Новости
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Основной силой, подавившей выступления июля 1917 года, были войска, присланные с фронта - в том числе казаки и артиллеристы.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНедовольство Временным правительством среди радикалов никогда не прекращалось. В частности, на стороне большевиков выступили матросы Кронштадта и 1-й Пулеметный полк, расквартированный в Петрограде.Демонстрация в Петрограде с требованием свержения Временного правительства и передачи власти Советам. 1917 год
© РИА Новости
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Недовольство Временным правительством среди радикалов никогда не прекращалось. В частности, на стороне большевиков выступили матросы Кронштадта и 1-й Пулеметный полк, расквартированный в Петрограде.
© РИА Новости / Виктор БуллаПерейти в фотобанкПоскольку пулеметы имелись и у демонстрантов, подавлять выступления пришлось орудийным огнем. Жертв было достаточно с обеих сторон.Расстрел войсками Временного правительства мирной демонстрации рабочих, солдат и матросов, проходившей под лозунгом Вся власть Советам. 1917 год
© РИА Новости / Виктор Булла
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Поскольку пулеметы имелись и у демонстрантов, подавлять выступления пришлось орудийным огнем. Жертв было достаточно с обеих сторон.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОдно из главных требований собравшихся - "в отставку министров-капиталистов". Хотя консервативное крыло Временного правительства на тот момент уже покинуло кабинет министров.Участники митинга у Аничкова дворца. 1917 год
© РИА Новости
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Одно из главных требований собравшихся - "в отставку министров-капиталистов". Хотя консервативное крыло Временного правительства на тот момент уже покинуло кабинет министров.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОсобняк Матильды Кшесинской, где размещался ЦК большевиков, хотели брать штурмом - но Ленин и его партия решили не защищать свою базу.Юнкера после разгрома помещений ЦК и ПК РСДРП(б) в бывшем особняке балерины Матильды Кшесинской. 6 июля 1917 года
© РИА Новости
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Особняк Матильды Кшесинской, где размещался ЦК большевиков, хотели брать штурмом - но Ленин и его партия решили не защищать свою базу.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПомимо большевиков, ударной силой июльских протестов были анархисты самого разного толка - часть их них, например, заняла Петропавловскую крепость (откуда, впрочем, тоже вышли миром, без штурма).Июльская демонстрация 1917 года в Петрограде под лозунгом Вся власть Советам
© РИА Новости
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Помимо большевиков, ударной силой июльских протестов были анархисты самого разного толка - часть их них, например, заняла Петропавловскую крепость (откуда, впрочем, тоже вышли миром, без штурма).
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПервый пулеметный полк - это полтора десятка тысяч человек, почти дивизия. Главная учебная база, поставлявшая пулеметчиков на фронт Первой мировой. Понятно, что именно эти солдаты и офицеры больше других хотели скорейшего завершения войны.Первый пулеметный полк, разоруженный временным правительством за участие в июльской демонстрации
© РИА Новости
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Первый пулеметный полк - это полтора десятка тысяч человек, почти дивизия. Главная учебная база, поставлявшая пулеметчиков на фронт Первой мировой. Понятно, что именно эти солдаты и офицеры больше других хотели скорейшего завершения войны.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТолпа у Таврического дворца едва не растерзала министра земледелия и лидера эсеров Чернова - его спас только Лев Троцкий, сумевший убедить матросов отпустить "буржуя".Демонстрация трудящихся Петрограда. 1917 год
© РИА Новости
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Толпа у Таврического дворца едва не растерзала министра земледелия и лидера эсеров Чернова - его спас только Лев Троцкий, сумевший убедить матросов отпустить "буржуя".
© Фото : Public domain В июле мало кто мог сформулировать политическую программу иную, чем "всю власть - нам". Вопрос о мире, вопрос о земле - повисли в качестве нерешаемых.Июльская демонстрация в Петрограде
© Фото : Public domain
В июле мало кто мог сформулировать политическую программу иную, чем "всю власть - нам". Вопрос о мире, вопрос о земле - повисли в качестве нерешаемых.
© Фото из архива МАММ/МДФЧто касается мобилизационных возможностей, то они к середине года остались только у большевиков и у военного руководства. И они не могли избежать столкновения - им нужно было помериться силами.Рабочие и солдаты на митинге на Марсовом поле в Петрограде
© Фото из архива МАММ/МДФ
Что касается мобилизационных возможностей, то они к середине года остались только у большевиков и у военного руководства. И они не могли избежать столкновения - им нужно было помериться силами.
© Фото из архива МАММ/МДФИ завершение июльских событий, когда верх вроде бы взяли военные, не означало конца этой войны. Напротив, это было лишь ее начало.Рабочие Металлического завода на демонстрации
© Фото из архива МАММ/МДФ
И завершение июльских событий, когда верх вроде бы взяли военные, не означало конца этой войны. Напротив, это было лишь ее начало.
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Важнейшие для Ленина переговоры с Чхеидзе и Церетели, чтобы те остановили кампанию по обвинению Ильича в связях с немцами, ведет как раз Сталин. И ведет успешно: грузины-меньшевики – руководители Петросовета — отлично поняли грузина-большевика. Он же обеспечивает всю конспиративную работу Ленина, когда отдан приказ об аресте вождя: известный шалаш в Разливе — дело рук Сталина. Отсюда вождь посылает два доклада на очередной съезд партии, которые зачитывает Джугашвили. Позже тот же Сталин переправляет Ленина в Финляндию.

Следует ли после этого удивляться, что, когда создается Политбюро для руководства восстанием, Ленин включает туда верного грузина. Впрочем, во время самых бурных событий в штабе революции Сталина нет. Весь самый опасный период он терпеливо просидел в редакции газеты "Правда". "Человек, пропустивший революцию" — так позже язвительно будут говорить о нем многие, не понимая, что он снова не просто так вышел из большой игры. На случай неудачи Сталин уже наладил тайные маршруты, по которым должен вывезти Ленина за рубеж. Так что не случайно ленинская "тень" входит после победы в состав первого советского правительства. По мнению Ленина, Сталин это заслужил.

В годы Гражданской войны Сталин снова довольствуется не самой яркой ролью — пока по-прежнему на коне Троцкий во главе Красной Армии, но и на его долю выпадает решение важных задач.

В 1918 году он отправляется на юг, в Царицын, за хлебом и, впервые получив простор для масштабных действий и используя массовое насилие (продовольственная диктатура), успешно выполняет поставленную перед ним задачу: хлеб в Москву пошел. И не только. Сталин связывается с Баку и подкупает местных нефтепромышленников. Вслед за хлебом в Москву поступает теперь и нефть.

В 1919 году на выборах Бюро, которое уже создается с прицелом на мирное время, Сталин опять входит в высший орган партийной власти. Таким образом, вес кавказца еще во времена активной деятельности Ленина постоянно растет, а вес многих других партийных лидеров, в первую очередь Троцкого, с затуханием Гражданской войны постепенно падает.

Лев Троцкий — незаурядная харизма и ораторские навыки
© Фото : Государственный центральный музей современной истории РоссииМирные переговоры в Брест-Литовске, знаменитый "похабный мир", отдавший Германии обширные области Украины, Белоруссии, Прибалтики - одна из вершинных точек карьеры Льва Троцкого.Участники мирных переговоров в Брест-Литовске
© Фото : Государственный центральный музей современной истории России
Мирные переговоры в Брест-Литовске, знаменитый "похабный мир", отдавший Германии обширные области Украины, Белоруссии, Прибалтики - одна из вершинных точек карьеры Льва Троцкого.
© Фото из архива МАММ/МДФНесмотря на свое сугубо штатское происхождение и национальность, Троцкий пользовался в Красной Армии огромным авторитетом. Причина - незаурядная харизма и ораторские навыки.Лев Троцкий обходит войска
© Фото из архива МАММ/МДФ
Несмотря на свое сугубо штатское происхождение и национальность, Троцкий пользовался в Красной Армии огромным авторитетом. Причина - незаурядная харизма и ораторские навыки.
© Фото из архива МАММ/МДФПодписанный в феврале 1918 года мирный договор был аннулирован ВЦИК РСФСР уже в конце того же 1918 года.Члены российской делегации Лев Каменев, Василий Альтфатер и Лев Троцкий на переговорах в Брест- Литовске
© Фото из архива МАММ/МДФ
Подписанный в феврале 1918 года мирный договор был аннулирован ВЦИК РСФСР уже в конце того же 1918 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПрисоединившись к Ленину в апреле 1917 года как лидер одной из радикальных социалистических партий, Троцкий стал одним из авторов Октября и лидеров революции.Лев Давидович Троцкий, политический и государственный деятель, председатель Революционного военного совета РСФСР. 1920 год
© РИА Новости
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Присоединившись к Ленину в апреле 1917 года как лидер одной из радикальных социалистических партий, Троцкий стал одним из авторов Октября и лидеров революции.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ результате взрыва брошенной террористом Соболевым бомбы погибли 12 человек, ещё 55 получили ранения. А сам теракт послужил основанием для усиления красного террора.Лев Троцкий, выступает у могилы жертв, погибших в результате террористического акта, совершённого группой анархистов с целью уничтожения руководства московского комитета РКП(б)
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В результате взрыва брошенной террористом Соболевым бомбы погибли 12 человек, ещё 55 получили ранения. А сам теракт послужил основанием для усиления красного террора.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРеволюционной деятельностью Лев Давидович занялся еще в 1896 году. Вскоре стал марксистом, имел несколько судимостей по политическим статьям.Лев Давидович Троцкий (Лейба Бронштейн 1879-1840), политический и государственный деятель РСФСР. 1897 год
© РИА Новости
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Революционной деятельностью Лев Давидович занялся еще в 1896 году. Вскоре стал марксистом, имел несколько судимостей по политическим статьям.
© Фото : Фото из архива МАММ/МДФПопулярность Троцкого как председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам была огромной. Возможно, она и послужила основной причиной устранения его из политики, а затем и убийства в 1940 году, как главного конкурента Сталина.Лев Троцкий выступает перед солдатами
© Фото : Фото из архива МАММ/МДФ
Популярность Троцкого как председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам была огромной. Возможно, она и послужила основной причиной устранения его из политики, а затем и убийства в 1940 году, как главного конкурента Сталина.
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Параллельно с Политбюро в партии возникает Организационное бюро, куда снова входит Сталин. Об этой сталинской должности вспоминают редко. Между тем решение секретариата партии, не опротестованное членами Оргбюро, становилось решением Оргбюро, а решение секретариата, не опротестованное Политбюро, автоматически становилось решением Политбюро. Единственный, кто входил во все три властные структуры, это Сталин. Он и докладывал чаще всего решения там и тут, причем, естественно, так, как это было нужно ему. Он же возглавляет два министерства — Наркомат по делам национальностей и Наркомат рабоче-крестьянской инспекции (Рабкрин) – нечто вроде партийной инквизиции.

И, наконец, накануне обострения болезни Ленина в апреле 1922-го появляется новая должность генсека. И снова востребован Сталин.

Люди, утверждающие, что эта должность поначалу являлась ничего не значащей, ошибаются. Генсек уже в то время занимался среди прочего и кадровой работой, а это, как известно, важнейший рычаг в борьбе за власть. Можно вспомнить и известное ленинское "Письмо к съезду": "Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть".

© РИА НовостиПерейти в фотобанкИосиф Сталин в рабочем кабинете
© РИА Новости
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Иосиф Сталин в рабочем кабинете

Джугашвили, конечно, был большим мастером интриги, но козыри в игре ему на руки сдал Ленин. Хотя позже и пожалел об этом.

В политической истории России XX века многое было противозаконно, но почти все закономерно.

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