Сталин: тень, ставшая вождем

О Сталине (Иосифе Виссарионовиче Джугашвили) написано без счета. Правда, лучше известен период, когда он уже встал у властного руля, а вот вопрос, почему на вершине оказался именно Сталин, до сих пор в полной мере не прояснен. Версий хватает, есть среди прочего и такая точка зрения, будто это, цитирую одного автора, "историческая случайность, окруженная случайностями". Сомнительно. Даже если оставить в стороне параллели сталинизма с термидором, поскольку и тут можно спорить до хрипоты: история повторяется, но каждый раз пишется все-таки иначе.

Жизнь профессионального революционера Сталин (Коба) начал не позже большинства ближайших ленинских соратников, причем точно так же, как и Ленин, еще в юности пришел к твердому убеждению, что успех в революционной борьбе возможен только через насилие. Разница, правда, существенная. Ленин быстро нашел обоснование необходимости диктатуры у Маркса.

Что же до Сталина, то он уверовал в насилие как во всеобщую панацею, удовлетворившись в юные годы "Катехизисом революционера" террориста Сергея Нечаева. Разумеется, и он штудировал Маркса, но во всех подробностях освоил марксизм, сидя уже в Кремле.

Будучи провинциалом, Сталин долго отставал в плане теоретическом, зато отлично справлялся с практической работой. В 1901 году в Батуми Коба стал организатором первой крупной манифестации рабочих, которая удостоилась в "Искре" высочайшей оценки: "Можно считать, что началось открытое революционное движение на Кавказе". В этот период и позже Коба испытал на себе все превратности жизни профессионального революционера: аресты, ссылки, побеги, тюрьмы. В первой же тюрьме, где большинство составляли уголовники, молодой подпольщик не только легко сошелся с разбойным людом, но и подчинил его себе. Что свидетельствует о незаурядной силе характера.

Ленин приглашал провинциала-практика на один съезд партии за другим, сначала в Финляндию, потом в Стокгольм и Лондон. Зафиксирована тайная поездка Кобы на личную встречу с Лениным в Берлин, о подробностях которой не известно ничего. Дважды нелегально Джугашвили ездил к вождю в Краков. На съездах Коба молчал, что вызывало у присутствующих недоумение, тогда спорили все со всеми.

Молчал, полагаю, не от застенчивости. Грузинский темперамент наверняка не раз толкал его вступить в дискуссию, просто у него была другая работа. Дело в том, что перед руководством партии стояли и такие задачи, которые на съездах не обсуждались. Ленин не раз для реализации особых планов втайне от своей партии создавал глубоко законспирированные временные группы из самых надежных людей. Среди прочего они занимались и эксами (экспроприация), то есть грабежами, чтобы добыть деньги на революционную работу и эмигрантскую жизнь партийной элиты.

Между тем эксы осуждали не только меньшевики, но и многие члены большевистской партии, так что дело было деликатное.

Среди непосредственных участников акций: Красин — технический гений РСДРП(б) — он создавал лаборатории по изготовлению бомб, Коба и его личный друг Камо. Здесь и стоит, видимо, искать разгадку той непонятной близости, что существовала между неизвестным в ту пору для большинства партии провинциалом и вождем. Коба был и еще долго оставался при Ильиче человеком для особых поручений.

Сразу же после возвращения Ленина из эмиграции Сталин встает за спиной вождя, становясь его тенью. Учитывая, что после возвращения домой Ленин, обнародовав свои "апрельские тезисы", оказался среди соратников на время в меньшинстве, поддержка Сталина — его быстрый переход от умеренного Каменева к радикалу Ильичу – была оценена вождем по достоинству. При избрании нового узкого состава руководства партии (Бюро) туда, наряду с Лениным, Зиновьевым и Каменевым, вошел и Сталин. Таким образом, уже в мае 1917 года Сталин в четверке лидеров РСДРП(б).

Революцию делают другие, здесь на острие атаки вместе с Лениным прежде всего Троцкий, а Сталин остается невидимкой.

Даже заседая после Февраля в Советах, кавказец кажется всем самым мирным из большевиков. Ввязываться в полемику ему, судя по всему, запрещено. Он не должен быть арестован, слишком важна его теневая задача. Так и происходит. После июльских событий 1917 года, когда Ленин неудачно пытается прощупать власть, арестуют многих большевиков, но не Сталина. Отправлять грузина в тюрьму за то, что тот дремал на стуле в Советах, Временному правительству показалось нелепым. Тогда и наступает его время.

Важнейшие для Ленина переговоры с Чхеидзе и Церетели, чтобы те остановили кампанию по обвинению Ильича в связях с немцами, ведет как раз Сталин. И ведет успешно: грузины-меньшевики – руководители Петросовета — отлично поняли грузина-большевика. Он же обеспечивает всю конспиративную работу Ленина, когда отдан приказ об аресте вождя: известный шалаш в Разливе — дело рук Сталина. Отсюда вождь посылает два доклада на очередной съезд партии, которые зачитывает Джугашвили. Позже тот же Сталин переправляет Ленина в Финляндию.

Следует ли после этого удивляться, что, когда создается Политбюро для руководства восстанием, Ленин включает туда верного грузина. Впрочем, во время самых бурных событий в штабе революции Сталина нет. Весь самый опасный период он терпеливо просидел в редакции газеты "Правда". "Человек, пропустивший революцию" — так позже язвительно будут говорить о нем многие, не понимая, что он снова не просто так вышел из большой игры. На случай неудачи Сталин уже наладил тайные маршруты, по которым должен вывезти Ленина за рубеж. Так что не случайно ленинская "тень" входит после победы в состав первого советского правительства. По мнению Ленина, Сталин это заслужил.

В годы Гражданской войны Сталин снова довольствуется не самой яркой ролью — пока по-прежнему на коне Троцкий во главе Красной Армии, но и на его долю выпадает решение важных задач.

В 1918 году он отправляется на юг, в Царицын, за хлебом и, впервые получив простор для масштабных действий и используя массовое насилие (продовольственная диктатура), успешно выполняет поставленную перед ним задачу: хлеб в Москву пошел. И не только. Сталин связывается с Баку и подкупает местных нефтепромышленников. Вслед за хлебом в Москву поступает теперь и нефть.

В 1919 году на выборах Бюро, которое уже создается с прицелом на мирное время, Сталин опять входит в высший орган партийной власти. Таким образом, вес кавказца еще во времена активной деятельности Ленина постоянно растет, а вес многих других партийных лидеров, в первую очередь Троцкого, с затуханием Гражданской войны постепенно падает.

Параллельно с Политбюро в партии возникает Организационное бюро, куда снова входит Сталин. Об этой сталинской должности вспоминают редко. Между тем решение секретариата партии, не опротестованное членами Оргбюро, становилось решением Оргбюро, а решение секретариата, не опротестованное Политбюро, автоматически становилось решением Политбюро. Единственный, кто входил во все три властные структуры, это Сталин. Он и докладывал чаще всего решения там и тут, причем, естественно, так, как это было нужно ему. Он же возглавляет два министерства — Наркомат по делам национальностей и Наркомат рабоче-крестьянской инспекции (Рабкрин) – нечто вроде партийной инквизиции.

И, наконец, накануне обострения болезни Ленина в апреле 1922-го появляется новая должность генсека. И снова востребован Сталин.

Люди, утверждающие, что эта должность поначалу являлась ничего не значащей, ошибаются. Генсек уже в то время занимался среди прочего и кадровой работой, а это, как известно, важнейший рычаг в борьбе за власть. Можно вспомнить и известное ленинское "Письмо к съезду": "Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть".

Джугашвили, конечно, был большим мастером интриги, но козыри в игре ему на руки сдал Ленин. Хотя позже и пожалел об этом.

В политической истории России XX века многое было противозаконно, но почти все закономерно.