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Максим Горький и революция. Тщательно забытое
Русский писатель Максим Горький
© РИА Новости / Сайков
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Алексей Максимович Пешков (Горький) по советской терминологии "великий пролетарский писатель". "Великий" — дело вкуса и литературных критиков. А вот насколько "пролетарский", еще вопрос. Поскольку подразумевали под этим не столько его бесспорные симпатии к рабочему человеку, сколько горьковскую революционность, символом которой стал известный "Буревестник". И что было еще важнее для тогдашней власти – горьковский большевизм. А вот с этим как раз не так все просто.

В книге "Правда о Горьком" 1932 года издания, посвященной юбилею писателя, нерушимая связь писателя с большевиками  доказывается самым тщательным образом — от ленинских и сталинских цитат до авторитетного мнения профсоюза мукомолов (Горький в юности среди прочего был и пекарем). Однако как всякое религиозное или идеологическое житие, и эта юбилейная книга сильно грешит против реальной истории. А многие события вообще тщательно вымараны из горьковской биографии.

И в первую очередь не случайно забыто отношение Максима Горького к революции 1917 года. А оно было отнюдь не большевистским.

Уже после смерти Ленина Горький, вспоминая о нем, как-то заметил: "Я любил его с гневом". Точно так же он относился и к большевизму в целом. Просто гнев и в отношении Ильича, и в отношении большевистской политики прорывался у Горького наружу не часто. Но если уж прорывался, то откровенно. Потом "буревестник революции" снова загонял этот гнев вглубь себя и опять говорил Ленину, Сталину и большевикам приятное их уху. Отчасти это было продиктовано противоречивым и многоликим характером Горького, отчасти конъюнктурой (не без этого), отчасти тем, что как многие умные люди, он был человеком сомневающимся, не раз переоценивал вроде бы уже давно выстраданное. А в последние годы жизни сказалась, похоже, весьма распространенная человеческая слабость – не каждый способен противостоять потокам елея, которым заслуженно, но далеко не всегда в меру поливают иную седую голову.

© РИА Новости / Иван ШагинПерейти в фотобанкПисатель Максим Горький
© РИА Новости / Иван Шагин
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Писатель Максим Горький

На русскую революцию Максим Горький поработал изрядно. И как пропагандист, и как спонсор большевистской партии. Это в юности он бедствовал, а когда добился успеха, стал человеком состоятельным, а потому в самые трудные для большевиков времена был одним из главных финансовых благодетелей ленинцев. Правда, когда взгляды Горького и Ленина временно расходились, а это случалось не раз, большевики тут же об этой помощи забывали.

После Февраля, чтобы иметь хоть какое-то влияние на революционные события, Горький создает газету "Новая жизнь", где и публикует статьи с критикой большевиков.

Эти статьи вошли затем в сборник "Несвоевременные мысли". После 1918 года эти "мысли" в СССР не издавались, так что многие поколения наших людей о них и не слышали.

Но поначалу на критику в их адрес ленинцы ответили травлей Горького. Предлогом стало то, что на издание газеты он взял кредит у одного из банкиров, а, следовательно, по их логике, писатель "продался". В ответ Горький, обидевшись, писал: "За время с 1901 по 1917 год через мои руки прошли сотни тысяч рублей на дело российской социал-демократической партии, из них мой личный заработок исчисляется десятками тысяч, а все остальное черпалось из карманов "буржуазии". "Искра" издавалась на деньги Саввы Морозова, который, конечно, не в долг давал, а жертвовал. Я мог бы назвать добрый десяток почтенных людей —"буржуев", которые материально помогали росту социал-демократической партии. Это прекрасно знает В. И. Ленин и другие старые работники партии… В деле "Новой Жизни" "пожертвования" нет, а есть только мой заем. Ваши клеветнические и грязные выходки против "Новой Жизни" позорят не ее, а только вас". Кстати, в 1918 году газету Горького большевики вообще закрыли.

Между словами "Буря! Скоро грянет буря!" и революцией 1917 года прошло 16 лет. За это время горьковский романтизм сильно истончал, а скептицизм, наоборот, вырос. А Февраль и Октябрь вовсе революционную романтику обнулили. Утопические мечты и иллюзии снова вернулись к Горькому лишь в 30-е годы, но стоит учесть: показывали классику в сталинские времена лишь "выставку достижений".

Фотохроника: Революция в городах России
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ Москве Февральская революция совершилась 1 (14) марта 1917 года. Одним из зримых ее символов стала демонстрация на Театральной площади - там издавна был военный плац, из-за чего для пешеходов и даже экипажей середина площади была недоступна.Демонстрация москвичей на Театральной площади во время февральской буржуазно-демократической революции. 1917 год
© РИА Новости
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В Москве Февральская революция совершилась 1 (14) марта 1917 года. Одним из зримых ее символов стала демонстрация на Театральной площади - там издавна был военный плац, из-за чего для пешеходов и даже экипажей середина площади была недоступна.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСтолица Приморья была не меньше Питера и Москвы охвачена революционным азартом. Пацифистские лозунги на плакатах шли рука об руку с политическими.Демонстрации в городе Владивостоке во время февральской буржуазно-демократической революции. 1917 год
© РИА Новости
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Столица Приморья была не меньше Питера и Москвы охвачена революционным азартом. Пацифистские лозунги на плакатах шли рука об руку с политическими.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТверская площадь в Москве в феврале 1917 года называлась Скобелевской, а место нынешнего Юрия Долгорукого на ней занимал памятник "Белому генералу" Михаилу Скобелеву. Стоять монументу остается считанные месяцы, потом его заменит "обелиск Свободы".Москвичи проводят митинг у памятника генерал-адъютанту Михаилу Скобелеву во время февральской буржуазно-демократической революции на Скобелевской площади в Москве. 1917 год
© РИА Новости
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Тверская площадь в Москве в феврале 1917 года называлась Скобелевской, а место нынешнего Юрия Долгорукого на ней занимал памятник "Белому генералу" Михаилу Скобелеву. Стоять монументу остается считанные месяцы, потом его заменит "обелиск Свободы".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДля дальневосточного города с населением около 15 тысяч человек демонстрация стала не просто заметным, но поворотным событием. Обывателям, привыкшим к каторжникам (рядом Сахалин) и военной угрозе, 1917 год предстал по-новому грозным.Солдаты с революционным лозунгом: Да здравствует народ, земля, свобода, мир! в февральские дни 1917 года в городе Николаевске
© РИА Новости
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Для дальневосточного города с населением около 15 тысяч человек демонстрация стала не просто заметным, но поворотным событием. Обывателям, привыкшим к каторжникам (рядом Сахалин) и военной угрозе, 1917 год предстал по-новому грозным.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРеволюционная молодежь - это зачастую несовершеннолетние мальчишки. Полноценными рабочими их сделала, прежде всего, война - и вот на четвертом году Первой мировой оказалось, что ребята не хуже взрослых подвержены революционной агитации.Демонстрация рабочей молодежи и учеников фабричных школ патронного завода с требованием охраны детского труда. Москва, 1917 год
© РИА Новости
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Революционная молодежь - это зачастую несовершеннолетние мальчишки. Полноценными рабочими их сделала, прежде всего, война - и вот на четвертом году Первой мировой оказалось, что ребята не хуже взрослых подвержены революционной агитации.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ сельской местности революция - хотя и не перешла в 1917 году в полноценную Гражданскую войну - уже в феврале была кровавой и разрушительной.Солдаты входят на сожженный крестьянский двор, принадлежавший участнику восстания в Прибалтике в 1917 г.
© РИА Новости
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В сельской местности революция - хотя и не перешла в 1917 году в полноценную Гражданскую войну - уже в феврале была кровавой и разрушительной.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОсобенную ненависть революционные активисты питали к полицейским. Пылали полицейские участки (а особенно - их архивы, где главные верховоды революции зачастую проходили по документам как осведомители), арестовывали и убивали городовых.Сожженное здание 4-го полицейского участка в Петрограде в феврале 1917 года
© РИА Новости
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Особенную ненависть революционные активисты питали к полицейским. Пылали полицейские участки (а особенно - их архивы, где главные верховоды революции зачастую проходили по документам как осведомители), арестовывали и убивали городовых.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСамое простое объяснение трудностей с продовольствием - война, кризис - в революцию уже не работало. Нужно было срочно найти и растерзать "виновных". Ими оказались "чиновники-саботажники", которых уже в феврале требовали к расправе.Демонстрация против саботажа чиновников под лозунгом В тюрьму саботажников. Революционный террор против них. Петроград, 1917 год
© РИА Новости
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Самое простое объяснение трудностей с продовольствием - война, кризис - в революцию уже не работало. Нужно было срочно найти и растерзать "виновных". Ими оказались "чиновники-саботажники", которых уже в феврале требовали к расправе.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПолицейские в столицах, боясь революционной толпы, ходили в штатском, а зачастую и пытались скрыться. Однако слишком многих узнали в лицо.Арестованные переодетые полицейские под охраной революционных солдат. Петроград, 1917 год
© РИА Новости
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Полицейские в столицах, боясь революционной толпы, ходили в штатском, а зачастую и пытались скрыться. Однако слишком многих узнали в лицо.
© РИА НовостиПерейти в фотобанк"Свобода, равенство, братство!" - один из главных лозунгов Февраля. Ассоциации с революцией 1789 года во Франции были очевидны и желанны. О том, что впереди "якобинский террор" и "Бонапарт", не задумывались.Митинг во Владивостоке в дни февральской революции. 1917 год
© РИА Новости
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"Свобода, равенство, братство!" - один из главных лозунгов Февраля. Ассоциации с революцией 1789 года во Франции были очевидны и желанны. О том, что впереди "якобинский террор" и "Бонапарт", не задумывались.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкМалороссия - и в особенности ее промышленные центры - была не менее революционно настроенной, чем центральная Россия.Митинг на площади в Харькове в дни февральской революции. 1917 год
© РИА Новости
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Малороссия - и в особенности ее промышленные центры - была не менее революционно настроенной, чем центральная Россия.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОдно из первых действий революционеров - экспроприация, то есть попросту грабеж. Например, вчерашние солдаты захватывают для своих нужд один из немногих в столице автомобилей - роскошь, о которой никто из них не мог и мечтать.Революционеры на посыльном автомобиле Думы с вооруженной охраной в первые дни Февральской революции
© РИА Новости
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Одно из первых действий революционеров - экспроприация, то есть попросту грабеж. Например, вчерашние солдаты захватывают для своих нужд один из немногих в столице автомобилей - роскошь, о которой никто из них не мог и мечтать.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкУничтожение символики старого режима - еще одна классика революционного жанра. Как лилии во Франции конца XVIII века, "геноциду" в России 1917 года подверглись царские орлы с коронами.Жители Томска снимают царские эмблемы с вывесок. 1917 год
© РИА Новости
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Уничтожение символики старого режима - еще одна классика революционного жанра. Как лилии во Франции конца XVIII века, "геноциду" в России 1917 года подверглись царские орлы с коронами.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ Киеве начало марта - уже полноценная весна. Солнце освещает революционную толпу, думающую, что всё страшное уже закончилось.Манифестация на улицах Киева во время Февральской буржуазно-демократической революции в 1917 году
© РИА Новости
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В Киеве начало марта - уже полноценная весна. Солнце освещает революционную толпу, думающую, что всё страшное уже закончилось.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЛица революционеров - очень разные. Здесь можно найти и типажи интеллигенции, и студенческие, и рабочие, и солдатские лица. Меньше всего крестьянских бород, что и понятно: действие происходит в Москве.Члены Рогожского Совета рабочих депутатов на демонстрации. 1917 год
© РИА Новости
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Лица революционеров - очень разные. Здесь можно найти и типажи интеллигенции, и студенческие, и рабочие, и солдатские лица. Меньше всего крестьянских бород, что и понятно: действие происходит в Москве.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа время демонстраций город замирал: останавливались трамваи, не было проезда извозчикам. Дрожали от страха владельцы магазинов. Но мало кого из революционной толпы это волновало.Демонстрация в Театральном проезде в Москве
© РИА Новости
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На время демонстраций город замирал: останавливались трамваи, не было проезда извозчикам. Дрожали от страха владельцы магазинов. Но мало кого из революционной толпы это волновало.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТребования "демократической" власти мало-помалу сменялись требованиями "социализма".Демонстрация рабочих в Харькове в 1917 году
© РИА Новости
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Требования "демократической" власти мало-помалу сменялись требованиями "социализма".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкА основным источником возмущения были возвращающиеся с запада - с фронта - военные. На Белорусском (тогда еще Брестском) вокзале было вдоволь и раненых, и агитаторов.Демонстрация в дни Февральской революции 1917 года
© РИА Новости
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А основным источником возмущения были возвращающиеся с запада - с фронта - военные. На Белорусском (тогда еще Брестском) вокзале было вдоволь и раненых, и агитаторов.
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А в 1917-м он смотрел на происходящее вокруг еще очень пристально. В канун октябрьского переворота, под впечатлением от неприглядных картин февральских дней и июльского выступления анархистов и большевиков, Горький пишет: "Все настойчивее распространяются слухи, что предстоит "выступление большевиков" — иными словами: могут быть повторены отвратительные сцены 3-5 июля. Значит — снова грузовые автомобили, тесно набитые людьми с винтовками и револьверами в дрожащих от страха руках, и эти винтовки будут стрелять в стекла магазинов, в людей — куда попало! Будут стрелять только потому, что люди, вооруженные ими, захотят убить свой страх. Вспыхнут и начнут чадить, отравляя злобой, ненавистью, местью, все темные инстинкты толпы…"

А после Октября Горький, думая о Ленине, вспоминает черную тень террориста Сергея Нечаева. Вот некоторые фрагменты этих, конечно же, весьма своевременных "Несвоевременных мыслей": 

"Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия. Слепые фанатики и бессовестные авантюристы сломя голову мчатся якобы по пути "социальной революции"…

Владимир Ленин вводит в России социалистический строй по методу Нечаева — "на всех парах через болото". И Ленин, и Троцкий, и все другие, кто сопровождает их к гибели в трясине действительности, очевидно убеждены вместе с Нечаевым, что "правом на бесчестье всего легче русского человека за собой увлечь можно", и вот они хладнокровно бесчестят революцию, бесчестят рабочий класс, заставляя его устраивать кровавые бойни, понукая к погромам, к арестам ни в чем не повинных людей… Рабочий класс не может не понять, что Ленин на его шкуре, на его крови производит только некий опыт, стремится довести революционное настроение пролетариата до последней крайности и посмотреть — что из этого выйдет?

Сам Ленин, конечно, человек исключительной силы; двадцать пять лет он стоял в первых рядах борцов за торжество социализма, он является одною из наиболее крупных и ярких фигур международной социал-демократии; человек талантливый, он обладает всеми свойствами "вождя", а также и необходимым для этой роли отсутствием морали и чисто барским, безжалостным отношением к жизни народных масс. Неизбежная трагедия не смущает Ленина, раба догмы, и его приспешников — его рабов. Жизнь, во всей ее сложности, не ведома Ленину, он не знает народной массы, не жил с ней, но он — по книжкам — узнал, чем можно поднять эту массу на дыбы, чем всего легче  разъярить ее инстинкты".

Ленин как денди: что говорит одежда о главном революционере России
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОбычны, даже слегка мешковатый, костюм, простая белая рубашка с простым галстуком... А теперь вспомним, что на дворе - 1920 год, разгар разрухи, белых рубашек и костюмов нет вообще ни у кого.Владимир Ильич Ленин в своем рабочем кабинете в Кремле
© РИА Новости
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Обычны, даже слегка мешковатый, костюм, простая белая рубашка с простым галстуком... А теперь вспомним, что на дворе - 1920 год, разгар разрухи, белых рубашек и костюмов нет вообще ни у кого.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЛенинская кепка стала каноническим головным убором, с которым (и в котором) художники предпочитали изображать вождя. В начале ХХ века кепка была (в зависимости от фасона) либо знаком принадлежности либо к небогатому городскому сословию, либо атрибутом спортивного или полувоенного стиля. Главные ее преимущества: кепка не мешала при активной физической работе и не слетала с головы под потоками ветра.Владимир Ильич Ленин и Мария Ильинична Ульянова направляются в Большой театр на заседание V Всероссийского съезда Советов
© РИА Новости
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Ленинская кепка стала каноническим головным убором, с которым (и в котором) художники предпочитали изображать вождя. В начале ХХ века кепка была (в зависимости от фасона) либо знаком принадлежности либо к небогатому городскому сословию, либо атрибутом спортивного или полувоенного стиля. Главные ее преимущества: кепка не мешала при активной физической работе и не слетала с головы под потоками ветра.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ качестве зимнего варианта для Ленина (уже посмертно) были утверждены пальто и шапка-ушанка. Отметим, однако, что у Ленина не простая ушанка, а щегольская каракулевая. Да и пальто - хорошо скроенное, скорее всего, еще из эмиграции.Владимир Ильич Ленин произносит речь с трибуны на Красной площади в день празднования I-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
© РИА Новости
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В качестве зимнего варианта для Ленина (уже посмертно) были утверждены пальто и шапка-ушанка. Отметим, однако, что у Ленина не простая ушанка, а щегольская каракулевая. Да и пальто - хорошо скроенное, скорее всего, еще из эмиграции.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ отличие от большинства россиян в 1918 году, Ленин носил сугубо городскую, не слишком теплую одежду: там, где большинство старалось надеть на себя побольше свободных и бесформенных "тряпок", чтобы согреться, вождь (передвигавшийся по городу на автомобиле) носил европейские холодные пальто и кепки, натягивая их на уши во время не столь уж продолжительных уличных "перебежек".Владимир Ильич Ленин по окончании заседания 1 Всероссийского съезда по просвещению в здании Высших женских курсов. Москва. 25 августа 1918
© РИА Новости
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В отличие от большинства россиян в 1918 году, Ленин носил сугубо городскую, не слишком теплую одежду: там, где большинство старалось надеть на себя побольше свободных и бесформенных "тряпок", чтобы согреться, вождь (передвигавшийся по городу на автомобиле) носил европейские холодные пальто и кепки, натягивая их на уши во время не столь уж продолжительных уличных "перебежек".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДаже в прохладную погоду Ильич мог себе позволить одеваться "как на Западе" - его ожидала машина, в которой замерзнуть значительно труднее.Владимир Ильич Ленин, председатель совнаркома РСФСР на прогулке в Кремле. 1918 год
© РИА Новости
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Даже в прохладную погоду Ильич мог себе позволить одеваться "как на Западе" - его ожидала машина, в которой замерзнуть значительно труднее.
© РИА Новости / Алексей СавельевПерейти в фотобанкДобротный европейского кроя костюм-тройка с кепкой - нормальная европейская мода конца 1910-х годов. Однако для России это выглядело совершенным "космосом".Владимир Ильич Ленин и Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич на прогулке во дворе Кремля. 16 октября 1918 года
© РИА Новости / Алексей Савельев
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Добротный европейского кроя костюм-тройка с кепкой - нормальная европейская мода конца 1910-х годов. Однако для России это выглядело совершенным "космосом".
© РИА Новости / В. ПлиерПерейти в фотобанкТочно так же - тройка, белоснежная рубашка, темные галстуки - Ленин одевался еще в эмиграции.Владимир Ильич Ленин. Цюрих. Швейцария. 1916 год
© РИА Новости / В. Плиер
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Точно так же - тройка, белоснежная рубашка, темные галстуки - Ленин одевался еще в эмиграции.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ последние дни перед возвращением в Россию Ильич - не только в хорошо пригнанном пальто, но и в шляпе. В России этим атрибутом интеллигентского щегольства придется пожертвовать ради имиджа.Владимир Ильич Ленин в Стокгольме. 1917 год
© РИА Новости
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В последние дни перед возвращением в Россию Ильич - не только в хорошо пригнанном пальто, но и в шляпе. В России этим атрибутом интеллигентского щегольства придется пожертвовать ради имиджа.
© РИА Новости / Викки МальмстремПерейти в фотобанкПальто, шляпа, зонтик, блестящие ботинки - русский политэмигрант номер один спешит на родину в апреле 1917-го.Владимир Ильич Ленин с группой русских политических эмигрантов по пути из Швейцарии в Россию. Стокгольм. 31 марта (13 апреля) 1917 года
© РИА Новости / Викки Мальмстрем
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Пальто, шляпа, зонтик, блестящие ботинки - русский политэмигрант номер один спешит на родину в апреле 1917-го.
© РИА Новости / Петр ОцупПерейти в фотобанкКостюм как часть образа председателя Совнаркома - вполне к месту. Но сообразно с условиями военного, холодного и голодного 1918 года он стал менее отглаженным. А лицо, соответственно, более изможденное.Владимир Ильич Ленин в своем кабинете в Кремле. Москва. 16 октября 1918
© РИА Новости / Петр Оцуп
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Костюм как часть образа председателя Совнаркома - вполне к месту. Но сообразно с условиями военного, холодного и голодного 1918 года он стал менее отглаженным. А лицо, соответственно, более изможденное.
© РИА Новости / Григорий ГольдштейнПерейти в фотобанкВ холодном открытом автомобиле на Ленине - знаменитая ушанка. А вот его спутник в шляпе, возможно, просто не имеет более теплой одежды.Владимир Ильич Ленин и Мария Ильинична Ульянова в автомашине после парада частей Красной Армии на Ходынском поле. 1 мая 1918 год
© РИА Новости / Григорий Гольдштейн
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В холодном открытом автомобиле на Ленине - знаменитая ушанка. А вот его спутник в шляпе, возможно, просто не имеет более теплой одежды.
© РИА Новости / Евгений ВолковПерейти в фотобанкВ любых условиях в одежде Владимир Ильич был феноменально аккуратен. Как будто заранее готовился к тому, чтобы стать "примером всем пионерам", каким его и сделали многочисленные рассказы и воспоминания.Владимир Ленин выступает в зале заседаний Таврического дворца с Апрельскими тезисами. Апрель 1917 года
© РИА Новости / Евгений Волков
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В любых условиях в одежде Владимир Ильич был феноменально аккуратен. Как будто заранее готовился к тому, чтобы стать "примером всем пионерам", каким его и сделали многочисленные рассказы и воспоминания.
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С Нечаевым Горький, возможно, и переборщил. Или – нет.  Марксистская диктатура пролетариата и нечаевский террор при всем их различии тем не менее кровная родня.  А в русофобии и политиканстве ленинского учителя Маркса обвиняли еще Бакунин с Герценом.

Из книги "Правда о Горьком": "Торжественное заседание в Большом театре. Такого не было. Вперемешку сидели вожди партии и правительства с писателями и поэтами. И когда выходили они, чтобы занять свои места, весь зал, поднявшись, приветствовал  несмолкаемыми аплодисментами Максима Горького, Сталина, Калинина, Молотова, Кагановича, Постышева, Орджоникидзе, Микояна, Бубнова, Барбюса. Хороша акустика  в советском Большом театре, хороша и во всей великой стране".

Много было сказано в том зале с "хорошей акустикой". Но ни слова о "Несвоевременных мыслях" юбиляра.

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