Точка зрения
Светлое будущее как линия Маннергейма
Участники митинга и шествия КПРФ в Москве, посвященного 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Отметив юбилей Великой русской революции, наш коллективный разум выставил ей неоднозначные оценки. Согласно опросам, многие так и не определились, а число тех, кто оценивает эти события преимущественно со знаком плюс, и число тех, кто увидел здесь больше минусов, примерно одинаково. Ста лет, чтобы прийти к общему знаменателю, нам оказалось мало.

Для подобных грандиозных катаклизмов это, впрочем, нормально.

Тем более речь не только о 1917 годе, но и о его долгоиграющих последствиях. Главное все же не захват власти, а то, как ею потом воспользовались. А дать однозначную оценку десятилетиям нашей истории, жизни многих поколений наших предков может только очень самоуверенный человек.

Петроград в октябре 1917. Фотохроника
© РИА НовостиПерейти в фотобанк"Курс на вооруженное восстание" был принят большевиками еще на шестом съезде РСДРП(б), который проходил в Петрограде с 26 июля (8 августа по новому стилю) по 3 (16) августа 1917 года. Однако в то время Ленин и Зиновьев были в подполье, Троцкий и Каменев сидели под арестом, а сочувствующие большевикам рабочие были разоружены, их военные организации были разгромлены, а революционные полки Петроградского гарнизона были расформированы.Раздача большевистских газет в воинских частях. Октябрь 1917 года. Петроград
© РИА Новости
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"Курс на вооруженное восстание" был принят большевиками еще на шестом съезде РСДРП(б), который проходил в Петрограде с 26 июля (8 августа по новому стилю) по 3 (16) августа 1917 года. Однако в то время Ленин и Зиновьев были в подполье, Троцкий и Каменев сидели под арестом, а сочувствующие большевикам рабочие были разоружены, их военные организации были разгромлены, а революционные полки Петроградского гарнизона были расформированы.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЛенин снова заговорил о восстании лишь после провала сентябрьского Демократического совещания. К этому времени большевики смогли возглавить Петроградский и Московский советы.Колонна вооруженных рабочих и служащих во время военной подготовки. Петроград, октябрь 1917 год
© РИА Новости
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Ленин снова заговорил о восстании лишь после провала сентябрьского Демократического совещания. К этому времени большевики смогли возглавить Петроградский и Московский советы.
© РИА Новости / Яков ШтейнбергПерейти в фотобанк9 (22) октября правые социалисты внесли в Петроградский совет предложение создать Комитет революционной обороны для защиты столицы от немцев. Это решение позволило большевикам по сути легализовать рабочую красную гвардию и вооружить ее для грядущего восстания. 16 (29) октября пленум Петроградского совета одобрил создание этого органа, но уже как Военно-революционного комитета.Революционный патруль проверяет документы у входа в Смольный. Петроград. 1917 год
© РИА Новости / Яков Штейнберг
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9 (22) октября правые социалисты внесли в Петроградский совет предложение создать Комитет революционной обороны для защиты столицы от немцев. Это решение позволило большевикам по сути легализовать рабочую красную гвардию и вооружить ее для грядущего восстания. 16 (29) октября пленум Петроградского совета одобрил создание этого органа, но уже как Военно-революционного комитета.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ этот же день Центральный комитет РСДРП(б) на расширенном заседании одобрил резолюцию об организации вооруженного восстания.Революционно настроенные моряки Балтийского флота из Гельсингфорса прибыли в Петроград. 24 октября 1917
© РИА Новости
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В этот же день Центральный комитет РСДРП(б) на расширенном заседании одобрил резолюцию об организации вооруженного восстания.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа протяжении двух недель Военно-революционный комитет открыто игнорировал решения Временного правительства, вооружая рабочих, но не выдавая оружия сторонникам правительства.В штабе отрядов революционных солдат и матросов. Вооруженное восстание. 24 октября 1917 г. Петроград
© РИА Новости
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На протяжении двух недель Военно-революционный комитет открыто игнорировал решения Временного правительства, вооружая рабочих, но не выдавая оружия сторонникам правительства.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСовещание представителей полков 21 октября признало Петроградский совет единственной реальной властью.Отряды вооруженных матросов и солдат направляются к Зимнему дворцу. Октябрьские дни 1917 года. Петроград
© РИА Новости
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Совещание представителей полков 21 октября признало Петроградский совет единственной реальной властью.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкК 24 октября Военно-революционный комитет назначил своих комиссаров во все важные в стратегическом отношении учреждения и фактически взял их под свой контроль.Вооружённое восстание рабочих, солдат и матросов в Петрограде. 25 октября 1917
© РИА Новости
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К 24 октября Военно-революционный комитет назначил своих комиссаров во все важные в стратегическом отношении учреждения и фактически взял их под свой контроль.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПрибывшие в Петроград матросы Балтийского флота и отряды рабочей красной гвардии в ночь с 24 на 25 октября взяли под свой контроль вокзалы, электростанцию, телефонную станцию, телеграф, продовольственные склады и государственный банк. Никакого сопротивления приходившим и занимавшим то или иное учреждение комиссарам Петроградского военно-революционного комитета не оказывалось.Военные на тяжелом броневике Илья Муромец, прибывшем к Смольному в распоряжение Военно-революционного комитета
© РИА Новости
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Прибывшие в Петроград матросы Балтийского флота и отряды рабочей красной гвардии в ночь с 24 на 25 октября взяли под свой контроль вокзалы, электростанцию, телефонную станцию, телеграф, продовольственные склады и государственный банк. Никакого сопротивления приходившим и занимавшим то или иное учреждение комиссарам Петроградского военно-революционного комитета не оказывалось.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкК этому моменту Временное правительство оказалось практически без защитников: оно располагало лишь юнкерами и ударницами женского добровольческого батальона.Демонстрация рабочих и солдат Петрограда. 25 октября (7 ноября) 1917 года
© РИА Новости
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К этому моменту Временное правительство оказалось практически без защитников: оно располагало лишь юнкерами и ударницами женского добровольческого батальона.
© РИА Новости / Яков ШтейнбергПерейти в фотобанкПопытка небольшого отряда юнкеров во главе с Владимиром Станкевичем отбить телефонную станцию закончилась неудачей, и утром 25 октября (7 ноября) под контролем Временного правительства оставался лишь Зимний дворец, окруженный отрядами красной гвардии.Красногвардейский патруль сидит у костра на улице Петрограда в первые дни Октябрьской революции
© РИА Новости / Яков Штейнберг
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Попытка небольшого отряда юнкеров во главе с Владимиром Станкевичем отбить телефонную станцию закончилась неудачей, и утром 25 октября (7 ноября) под контролем Временного правительства оставался лишь Зимний дворец, окруженный отрядами красной гвардии.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ 10 часов утра 25 октября Военно-революционный комитет выпустил воззвание "К гражданам России!", в котором говорилось, что государственная власть перешла в руки "Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона".Здание Смольного в Петрограде в дни Октябрьской революции 1917 года
© РИА Новости
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В 10 часов утра 25 октября Военно-революционный комитет выпустил воззвание "К гражданам России!", в котором говорилось, что государственная власть перешла в руки "Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона".
© РИА НовостиПерейти в фотобанк"Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства — это дело обеспечено", - сообщало воззвание Военно-революционного комитета.Красногвардейцы охраняют кабинет В. И. Ленина в Смольном. 1917 год
© РИА Новости
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"Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства — это дело обеспечено", - сообщало воззвание Военно-революционного комитета.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкК этому времени глава Временного правительства Керенский уже покинул Петроград, не оставив никаких инструкций правительству.Петроград. Октябрь 1917 года. Баррикады на улицах города
© РИА Новости
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К этому времени глава Временного правительства Керенский уже покинул Петроград, не оставив никаких инструкций правительству.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ шесть часов вечера в штаб осажденного Зимнего дворца прибыли самокатчики из Петропавловской крепости с ультиматумом о сдаче Временного правительства и разоружении всех его защитников. Большевики угрожали оборонявшимся обстрелом со стоящих на Неве военных судов и из орудий Петропавловской крепости. Правительство решило с большевиками в переговоры не вступать.Пулеметчик на защите Зимнего дворца. Октябрьские дни 1917 года
© РИА Новости
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В шесть часов вечера в штаб осажденного Зимнего дворца прибыли самокатчики из Петропавловской крепости с ультиматумом о сдаче Временного правительства и разоружении всех его защитников. Большевики угрожали оборонявшимся обстрелом со стоящих на Неве военных судов и из орудий Петропавловской крепости. Правительство решило с большевиками в переговоры не вступать.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкШтурмовать Зимний дворец большевики решились после прибытия им на помощь нескольких тысяч матросов Балтийского флота из Гельсингфорса и кронштадтцев. Наступление началось в 21 час после холостого сигнального выстрела из Петропавловской крепости. В 23 часа большевики начали обстреливать Зимний из орудий, однако только два снаряда слегка "царапнули" карниз дворца.Красногвардейцы учатся стрелять из пулемета на занятиях в Смольном. Петроград. 1917 год
© РИА Новости
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Штурмовать Зимний дворец большевики решились после прибытия им на помощь нескольких тысяч матросов Балтийского флота из Гельсингфорса и кронштадтцев. Наступление началось в 21 час после холостого сигнального выстрела из Петропавловской крепости. В 23 часа большевики начали обстреливать Зимний из орудий, однако только два снаряда слегка "царапнули" карниз дворца.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЗимний обороняли только со стороны фасада, поэтому штурмующие без проблем проникли во дворец через входы со стороны Невы. Юнкера пытались оказывать сопротивление, но были быстро задавлены толпой. К двум часам ночи министры Временного правительства были арестованы.Комната Зимнего дворца после штурма. Петроград. 1917 год
© РИА Новости
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Зимний обороняли только со стороны фасада, поэтому штурмующие без проблем проникли во дворец через входы со стороны Невы. Юнкера пытались оказывать сопротивление, но были быстро задавлены толпой. К двум часам ночи министры Временного правительства были арестованы.
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На укоризненный вопрос, почему ты это сделал, есть, как известно, универсальный ответ: потому что тогда мне это показалось правильным. Та же формула применима  к большинству исторических персонажей и даже народов, совершивших в прошлом малые и даже грандиозные ошибки. Им тоже в свое время это показалось правильным.

Вот и в 1917-м все действовали в силу убежденности в своей правоте: монархисты, кадеты, разномастные социалисты, анархисты. И ради этой своей правоты они ставили на кон свою жизнь и не щадили чужую. Многие из них в борьбе за светлое будущее въезжали на ристалище светлым рыцарем в белых одеждах, а покидали его, запятнав плащ не только собственной кровью или кровью противника, но и невинных жертв. Мы любим в силу своих предпочтений вытащить из тогдашнего кровавого клубка сцепившихся тел героя или злодея, а потом одних осыпать лепестками роз, а других вывалять в дегте и перьях.  Хотя на самом деле адмирала Колчака и чекиста Дзержинского, батьку Махно и барона Унгерна объединяло одно и то же – все они искренне хотели как лучше.

И все они на пути к этому лучшему сильно нагрешили. Это так.

Но пока мы не поймем, что колесо истории беспощадно прокатилось по всей России, пока не перестанем однозначно ставить на красное или белое, пока не признаем, что у каждого из противников была своя правда, 1917 год в прошлое не уйдет. И будет, разъединяя нас, грызть изнутри. Возможно, России, чтобы зажить это израненное прошлое, потребуется еще век или даже больше, но это произойдет. Доктор Хронос лечит и не такое. Все зарубцуется.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЗрители смотрят мультимедийный спектакль "1917" на фестивале света на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Зрители смотрят мультимедийный спектакль "1917" на фестивале света на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Вот только одно: будущие поколения многое, разумеется, просто забудут, и бог с ним, а вот тем, кто живет сегодня и будет жить завтра, лучше извлечь уроки. А для этого нужно не забвение, а понимание  того, что же тогда произошло с Россией. Как и почему она подошла к революции, ради чего русский человек сделал то, что сделал, и что в результате получил?

На вопрос, почему, можно ответить словами Николая Бердяева: "В каждую революцию искупаются грехи прошлого. Революция всегда говорит о том, что власть имущие не исполнили своего назначения". Так случилось и тогда, хотя сегодня и очевидны попытки подлакировать предреволюционную эпоху

Что же касается двух других вопросов: ради чего и что в итоге, то ответы рекомендую поискать не только в 1917 году.

Русская революция — не первая в мировой истории и, полагаю, не последняя попытка силового прорыва к светлому будущему. Все эти попытки стоили немалой крови, но принесли противоречивые результаты. Во всяком случае, та главная цель, к которой и стремится обычно социально-политическая революция, то есть "свобода, равенство, братство", как скоро выясняется после триумфа, не достигнута. Самое первое и невооруженным глазом видимое препятствие на пути к светлому будущему — старую власть — удачливые революционеры берут. Более того, на отдельных участках они даже продвигаются вперед, однако воплотить свою мечту – достичь последних рубежей — не в состоянии.

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© РИА Новости
Владимир Ленин: взрыватель революции

Причины неудач в различных случаях вроде бы разные, но есть и нечто общее. Даже если революционеры изначально действуют из самых благих побуждений, к моменту своего воцарения они уже отягощены таким количеством грехов, противников и проблем, порожденных развалом старого мира, что первоначально поставленные задачи уже неразрешимы. Негодные средства, использованные ради победы, деформируют личность победителей и дискредитируют изначально заявленную цель.

Революция 1917 года имеет, понятно, свои особенности, но и она из того же ряда. Свергнуть старую власть получилось. И даже дважды. Продвинуться на отдельных направлениях тоже. Индустриализация – да, но на крестьянских костях. Великая победа над фашизмом – конечно же, да, но… "мы за ценой не постоим". Атомный проект – да, без него на тот момент было нельзя, но снова вытянув из народа последние жилы.  И еще многое – да, но… Какая уж там свобода, какое равенство и братство!

И тем не менее уверен, когда идеологический маятник в России перестанет наконец шарахаться из стороны в сторону, "день революции" в наш календарь вернется.

Почему нет? Празднуют же французы День взятия Бастилии? Великая русская революция 1917 года имеет право на такую же взвешенную память, как и Великая французская революция. Кстати, слово "великий" вовсе не синоним слов "белый и пушистый", за многими из великих людей или великих свершений тянется алый след: от Цезаря до Петра Великого и от  революции 1789 года во Франции до революции 1917 года в России. Но как французская, так и русская революция изменили всю социально-политическую систему страны. И оказали огромное влияние на дальнейшую мировую историю, потому и называются великими. Что, однако, не вычеркивает из истории ни гильотину, ни ГУЛАГ. 

Это не будет день памяти тех или этих, красных или белых, точно так же, как во Франции не отмечают День Робеспьера или Людовика XVI.

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкУчастники шествия в Москве, посвященного 99-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Участники шествия в Москве, посвященного 99-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции

Возможно, Россия будет отмечать это событие не 7 ноября, поскольку Февраль и Октябрь это две фазы одной и той же революции. Но отмечать День Великой русской революции, полагаю, будут.

А светлое будущее… Ну что тут скажешь, оно, как подзабытая  уже сегодня линия Маннергейма, отбивается от человека изобретательно и упорно. Однако в свое время, положив ради этого немало жизней, далеко не с первой попытки переосмыслив план действий, перегруппировав свои силы и подтянув подкрепления, русские эту  неприступную линию все же взяли. Кто знает, может в конце концов нашим потомкам удастся прорваться и к светлому будущему.

Хотя есть и другой способ кроме лобовой атаки и немеренной крови.

Терпение и эволюция. Это медленнее, зато надежнее. Без радостных манифестаций на развалинах старого мира, но и без горького разочарования на следующий день после победы. 

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