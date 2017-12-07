Светлое будущее как линия Маннергейма

Отметив юбилей Великой русской революции, наш коллективный разум выставил ей неоднозначные оценки. Согласно опросам, многие так и не определились, а число тех, кто оценивает эти события преимущественно со знаком плюс, и число тех, кто увидел здесь больше минусов, примерно одинаково. Ста лет, чтобы прийти к общему знаменателю, нам оказалось мало.

Для подобных грандиозных катаклизмов это, впрочем, нормально.

Тем более речь не только о 1917 годе, но и о его долгоиграющих последствиях. Главное все же не захват власти, а то, как ею потом воспользовались. А дать однозначную оценку десятилетиям нашей истории, жизни многих поколений наших предков может только очень самоуверенный человек.

На укоризненный вопрос, почему ты это сделал, есть, как известно, универсальный ответ: потому что тогда мне это показалось правильным. Та же формула применима к большинству исторических персонажей и даже народов, совершивших в прошлом малые и даже грандиозные ошибки. Им тоже в свое время это показалось правильным.

Вот и в 1917-м все действовали в силу убежденности в своей правоте: монархисты, кадеты, разномастные социалисты, анархисты. И ради этой своей правоты они ставили на кон свою жизнь и не щадили чужую. Многие из них в борьбе за светлое будущее въезжали на ристалище светлым рыцарем в белых одеждах, а покидали его, запятнав плащ не только собственной кровью или кровью противника, но и невинных жертв. Мы любим в силу своих предпочтений вытащить из тогдашнего кровавого клубка сцепившихся тел героя или злодея, а потом одних осыпать лепестками роз, а других вывалять в дегте и перьях. Хотя на самом деле адмирала Колчака и чекиста Дзержинского, батьку Махно и барона Унгерна объединяло одно и то же – все они искренне хотели как лучше.

И все они на пути к этому лучшему сильно нагрешили. Это так.

Но пока мы не поймем, что колесо истории беспощадно прокатилось по всей России, пока не перестанем однозначно ставить на красное или белое, пока не признаем, что у каждого из противников была своя правда, 1917 год в прошлое не уйдет. И будет, разъединяя нас, грызть изнутри. Возможно, России, чтобы зажить это израненное прошлое, потребуется еще век или даже больше, но это произойдет. Доктор Хронос лечит и не такое. Все зарубцуется.

Вот только одно: будущие поколения многое, разумеется, просто забудут, и бог с ним, а вот тем, кто живет сегодня и будет жить завтра, лучше извлечь уроки. А для этого нужно не забвение, а понимание того, что же тогда произошло с Россией. Как и почему она подошла к революции, ради чего русский человек сделал то, что сделал, и что в результате получил?

На вопрос, почему, можно ответить словами Николая Бердяева: "В каждую революцию искупаются грехи прошлого. Революция всегда говорит о том, что власть имущие не исполнили своего назначения". Так случилось и тогда, хотя сегодня и очевидны попытки подлакировать предреволюционную эпоху.

Что же касается двух других вопросов: ради чего и что в итоге, то ответы рекомендую поискать не только в 1917 году.

Русская революция — не первая в мировой истории и, полагаю, не последняя попытка силового прорыва к светлому будущему. Все эти попытки стоили немалой крови, но принесли противоречивые результаты. Во всяком случае, та главная цель, к которой и стремится обычно социально-политическая революция, то есть "свобода, равенство, братство", как скоро выясняется после триумфа, не достигнута. Самое первое и невооруженным глазом видимое препятствие на пути к светлому будущему — старую власть — удачливые революционеры берут. Более того, на отдельных участках они даже продвигаются вперед, однако воплотить свою мечту – достичь последних рубежей — не в состоянии.

Причины неудач в различных случаях вроде бы разные, но есть и нечто общее. Даже если революционеры изначально действуют из самых благих побуждений, к моменту своего воцарения они уже отягощены таким количеством грехов, противников и проблем, порожденных развалом старого мира, что первоначально поставленные задачи уже неразрешимы. Негодные средства, использованные ради победы, деформируют личность победителей и дискредитируют изначально заявленную цель.

Революция 1917 года имеет, понятно, свои особенности, но и она из того же ряда. Свергнуть старую власть получилось. И даже дважды. Продвинуться на отдельных направлениях тоже. Индустриализация – да, но на крестьянских костях. Великая победа над фашизмом – конечно же, да, но… "мы за ценой не постоим". Атомный проект – да, без него на тот момент было нельзя, но снова вытянув из народа последние жилы. И еще многое – да, но… Какая уж там свобода, какое равенство и братство!

И тем не менее уверен, когда идеологический маятник в России перестанет наконец шарахаться из стороны в сторону, "день революции" в наш календарь вернется.

Почему нет? Празднуют же французы День взятия Бастилии? Великая русская революция 1917 года имеет право на такую же взвешенную память, как и Великая французская революция. Кстати, слово "великий" вовсе не синоним слов "белый и пушистый", за многими из великих людей или великих свершений тянется алый след: от Цезаря до Петра Великого и от революции 1789 года во Франции до революции 1917 года в России. Но как французская, так и русская революция изменили всю социально-политическую систему страны. И оказали огромное влияние на дальнейшую мировую историю, потому и называются великими. Что, однако, не вычеркивает из истории ни гильотину, ни ГУЛАГ.

Это не будет день памяти тех или этих, красных или белых, точно так же, как во Франции не отмечают День Робеспьера или Людовика XVI.

Возможно, Россия будет отмечать это событие не 7 ноября, поскольку Февраль и Октябрь это две фазы одной и той же революции. Но отмечать День Великой русской революции, полагаю, будут.

А светлое будущее… Ну что тут скажешь, оно, как подзабытая уже сегодня линия Маннергейма, отбивается от человека изобретательно и упорно. Однако в свое время, положив ради этого немало жизней, далеко не с первой попытки переосмыслив план действий, перегруппировав свои силы и подтянув подкрепления, русские эту неприступную линию все же взяли. Кто знает, может в конце концов нашим потомкам удастся прорваться и к светлому будущему.

Хотя есть и другой способ кроме лобовой атаки и немеренной крови.

Терпение и эволюция. Это медленнее, зато надежнее. Без радостных манифестаций на развалинах старого мира, но и без горького разочарования на следующий день после победы.