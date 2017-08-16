Точка зрения
Ищите женщину: русская революция глазами западных историков
Владимир Ильич Ленин по окончании заседания 1 Всероссийского съезда по просвещению в здании Высших женских курсов. Москва. 25 августа 1918
© РИА Новости
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Что было бы, если немцы не переправили бы Ленина в Россию, а Николай II не отрекся от престола? Говорят, история не терпит сослагательного наклонения, но даже спустя столетие специалисты задаются этими вопросами.

К годовщине событий 1917 года в издательстве "Альпина нон-фикшн" выходит сборник "Историческая неизбежность? Ключевые события русской революции". В книге британского дипломата, бывшего посла Великобритании в России сэра Тони Брентона собраны статьи известных западных историков. РИА Новости публикует отрывки из сборника.

Во всем виновата жена

Глава "Последний царь" Дональда Кроуфорда посвящена событиям марта 1917 года, когда император Николай II отрекся от престола в пользу брата Михаила. По мнению английского историка, в падении дома Романовых большую роль сыграла императрица Александра Федоровна, по происхождению немка.

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Последняя российская императрица Александра Федоровна. Видеохроники

"Когда в 1915 году Николай принял на себя верховное командование армией и перебрался в Ставку в Могилеве, примерно в 700 км от столицы, он препоручил супруге контролировать остававшихся в Петрограде министров. В последующие два года правительство постепенно превращалось в ее кабинет. Министры назначались только с одобрения ненавистного всем "святого человека" Григория Распутина: царица непоколебимо верила, что лишь обладающий "духом божьим" Распутин спасает от смерти ее больного гемофилией сына".

Тем не менее автор  статьи уверен, что никто в тот момент не планировал  отлучать от власти всю династию Романовых.

И сторонники, и противники царской семьи желали, чтобы Николай отрекся от престола в пользу 12-летнего цесаревича Алексея, регентом которого должен был стать младший брат императора — Великий князь Михаил.

"Ники проявил слабость"

В итоге запоздалое отречение Николая обернулось демонстрацией слабости российской монархии, считает Кроуфорд. Историк описывает этот драматичный момент буквально поминутно.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкОтречение императора России Николая II в ночь на 3 марта 1917 года. Репродукция. Государственный Исторический музей
© РИА Новости
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Отречение императора России Николая II в ночь на 3 марта 1917 года. Репродукция. Государственный Исторический музей

"Николай подошел к окну, невидящим взглядом посмотрел на станцию. Он не мог отмахнуться от мнения своих генералов, а они только что вынесли ему вотум недоверия — и как царю, и как верховному главнокомандующему. Он не мог отстранить их, не мог продолжать спор.

Наконец он обернулся и спокойно заявил: "Я решился. Я откажусь от престола".<…>

Весть об отречении распространилась мгновенно, кузен Николая, английский король Георг V, в ту же ночь записал в дневнике: "Боюсь, всему виной Алики [Императрица], а Ники проявил слабость".

"Кругом измена, трусость и обман"

По мнению английского историка, на этом все могло и закончиться — "историческая неизбежность" в виде отречения императора спасла бы Россию от революции. Однако Николай передумал и через несколько часов издал второй манифест об отречении, на этот раз еще и за наследника — царевича Алексея. О мотивах этого решения сегодня остается только догадываться.

© Public domainОтречение от престола императора Николая II. 2 марта 1917 года. Машинопись
© Public domain
Отречение от престола императора Николая II. 2 марта 1917 года. Машинопись

 

"Упрямство и досада? Не захотели меня, не получите и моего сына? Такая мысль могла мелькнуть у раздосадованного Николая, но сильнее была реальная тревога: оставшись без заботы родных, хрупкий, больной гемофилией Алексей подвергался смертельной угрозе, что подтвердил и путешествовавший вместе с царской семьей придворный врач Сергей Федоров".

Автор приводит цитату из дневника Николая II: "В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена, и трусость, и обман". Как всегда, Николай винил кого угодно, только не себя", — заключает историк.

Николай так никогда и не осознает, пишет Кроуфорд, что он натворил: ради своих "отеческих чувств" последний царь погубил династию.

На сцену выходит "безобидный пьяница"

В главе "На сцену выходит Ленин" историк Шон Макмикин рассуждает о том, каким образом Владимир Ульянов стал лидером революции. По мнению автора, в апреле 1917 года Ленин, вернувшийся в Россию из Швейцарии, лишь ловко воспользовался ситуацией. Историк утверждает, что предложение вернуться в Россию поступило революционеру от немецкого МИДа, а санкционировал это лично канцлер Германии Теобальд фон Бетман-Гольвег.

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© РИА Новости
Владимир Ленин: взрыватель революции

По мнению Макмикина, приезд Ленина кардинально изменил не только расстановку сил на российской политической арене, но и дальнейшую судьбу страны.

"За какие-то две недели Ленин ухитрился радикализировать политический ландшафт России.<…>

Говоря словами политического маркетинга, он создал себе мощный бренд как лидер антивоенной и антиправительственной оппозиции. Ему оставалось только твердо придерживаться заявленных принципов и ждать, пока прочие лидеры, вынужденные вести стремительно утрачивающую популярность войну, дрогнут перед ним ".

Ключевой момент истории тех дней — 24 октября 1917 года — подробно описывает в своей статье "Безобидный пьяница: Ленин и Октябрьское восстание" британский историк Орландо Файджес.

Ленин как денди: что говорит одежда о главном революционере России
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОбычны, даже слегка мешковатый, костюм, простая белая рубашка с простым галстуком... А теперь вспомним, что на дворе - 1920 год, разгар разрухи, белых рубашек и костюмов нет вообще ни у кого.Владимир Ильич Ленин в своем рабочем кабинете в Кремле
© РИА Новости
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Обычны, даже слегка мешковатый, костюм, простая белая рубашка с простым галстуком... А теперь вспомним, что на дворе - 1920 год, разгар разрухи, белых рубашек и костюмов нет вообще ни у кого.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЛенинская кепка стала каноническим головным убором, с которым (и в котором) художники предпочитали изображать вождя. В начале ХХ века кепка была (в зависимости от фасона) либо знаком принадлежности либо к небогатому городскому сословию, либо атрибутом спортивного или полувоенного стиля. Главные ее преимущества: кепка не мешала при активной физической работе и не слетала с головы под потоками ветра.Владимир Ильич Ленин и Мария Ильинична Ульянова направляются в Большой театр на заседание V Всероссийского съезда Советов
© РИА Новости
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Ленинская кепка стала каноническим головным убором, с которым (и в котором) художники предпочитали изображать вождя. В начале ХХ века кепка была (в зависимости от фасона) либо знаком принадлежности либо к небогатому городскому сословию, либо атрибутом спортивного или полувоенного стиля. Главные ее преимущества: кепка не мешала при активной физической работе и не слетала с головы под потоками ветра.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ качестве зимнего варианта для Ленина (уже посмертно) были утверждены пальто и шапка-ушанка. Отметим, однако, что у Ленина не простая ушанка, а щегольская каракулевая. Да и пальто - хорошо скроенное, скорее всего, еще из эмиграции.Владимир Ильич Ленин произносит речь с трибуны на Красной площади в день празднования I-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
© РИА Новости
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В качестве зимнего варианта для Ленина (уже посмертно) были утверждены пальто и шапка-ушанка. Отметим, однако, что у Ленина не простая ушанка, а щегольская каракулевая. Да и пальто - хорошо скроенное, скорее всего, еще из эмиграции.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ отличие от большинства россиян в 1918 году, Ленин носил сугубо городскую, не слишком теплую одежду: там, где большинство старалось надеть на себя побольше свободных и бесформенных "тряпок", чтобы согреться, вождь (передвигавшийся по городу на автомобиле) носил европейские холодные пальто и кепки, натягивая их на уши во время не столь уж продолжительных уличных "перебежек".Владимир Ильич Ленин по окончании заседания 1 Всероссийского съезда по просвещению в здании Высших женских курсов. Москва. 25 августа 1918
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В отличие от большинства россиян в 1918 году, Ленин носил сугубо городскую, не слишком теплую одежду: там, где большинство старалось надеть на себя побольше свободных и бесформенных "тряпок", чтобы согреться, вождь (передвигавшийся по городу на автомобиле) носил европейские холодные пальто и кепки, натягивая их на уши во время не столь уж продолжительных уличных "перебежек".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДаже в прохладную погоду Ильич мог себе позволить одеваться "как на Западе" - его ожидала машина, в которой замерзнуть значительно труднее.Владимир Ильич Ленин, председатель совнаркома РСФСР на прогулке в Кремле. 1918 год
© РИА Новости
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Даже в прохладную погоду Ильич мог себе позволить одеваться "как на Западе" - его ожидала машина, в которой замерзнуть значительно труднее.
© РИА Новости / Алексей СавельевПерейти в фотобанкДобротный европейского кроя костюм-тройка с кепкой - нормальная европейская мода конца 1910-х годов. Однако для России это выглядело совершенным "космосом".Владимир Ильич Ленин и Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич на прогулке во дворе Кремля. 16 октября 1918 года
© РИА Новости / Алексей Савельев
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Добротный европейского кроя костюм-тройка с кепкой - нормальная европейская мода конца 1910-х годов. Однако для России это выглядело совершенным "космосом".
© РИА Новости / В. ПлиерПерейти в фотобанкТочно так же - тройка, белоснежная рубашка, темные галстуки - Ленин одевался еще в эмиграции.Владимир Ильич Ленин. Цюрих. Швейцария. 1916 год
© РИА Новости / В. Плиер
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Точно так же - тройка, белоснежная рубашка, темные галстуки - Ленин одевался еще в эмиграции.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ последние дни перед возвращением в Россию Ильич - не только в хорошо пригнанном пальто, но и в шляпе. В России этим атрибутом интеллигентского щегольства придется пожертвовать ради имиджа.Владимир Ильич Ленин в Стокгольме. 1917 год
© РИА Новости
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В последние дни перед возвращением в Россию Ильич - не только в хорошо пригнанном пальто, но и в шляпе. В России этим атрибутом интеллигентского щегольства придется пожертвовать ради имиджа.
© РИА Новости / Викки МальмстремПерейти в фотобанкПальто, шляпа, зонтик, блестящие ботинки - русский политэмигрант номер один спешит на родину в апреле 1917-го.Владимир Ильич Ленин с группой русских политических эмигрантов по пути из Швейцарии в Россию. Стокгольм. 31 марта (13 апреля) 1917 года
© РИА Новости / Викки Мальмстрем
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Пальто, шляпа, зонтик, блестящие ботинки - русский политэмигрант номер один спешит на родину в апреле 1917-го.
© РИА Новости / Петр ОцупПерейти в фотобанкКостюм как часть образа председателя Совнаркома - вполне к месту. Но сообразно с условиями военного, холодного и голодного 1918 года он стал менее отглаженным. А лицо, соответственно, более изможденное.Владимир Ильич Ленин в своем кабинете в Кремле. Москва. 16 октября 1918
© РИА Новости / Петр Оцуп
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Костюм как часть образа председателя Совнаркома - вполне к месту. Но сообразно с условиями военного, холодного и голодного 1918 года он стал менее отглаженным. А лицо, соответственно, более изможденное.
© РИА Новости / Григорий ГольдштейнПерейти в фотобанкВ холодном открытом автомобиле на Ленине - знаменитая ушанка. А вот его спутник в шляпе, возможно, просто не имеет более теплой одежды.Владимир Ильич Ленин и Мария Ильинична Ульянова в автомашине после парада частей Красной Армии на Ходынском поле. 1 мая 1918 год
© РИА Новости / Григорий Гольдштейн
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В холодном открытом автомобиле на Ленине - знаменитая ушанка. А вот его спутник в шляпе, возможно, просто не имеет более теплой одежды.
© РИА Новости / Евгений ВолковПерейти в фотобанкВ любых условиях в одежде Владимир Ильич был феноменально аккуратен. Как будто заранее готовился к тому, чтобы стать "примером всем пионерам", каким его и сделали многочисленные рассказы и воспоминания.Владимир Ленин выступает в зале заседаний Таврического дворца с Апрельскими тезисами. Апрель 1917 года
© РИА Новости / Евгений Волков
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В любых условиях в одежде Владимир Ильич был феноменально аккуратен. Как будто заранее готовился к тому, чтобы стать "примером всем пионерам", каким его и сделали многочисленные рассказы и воспоминания.
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"Около десяти вечера 24 октября 1917 года Ленин покинул свое убежище на Выборгской стороне Петрограда. На нем были парик и кепка, как у рабочего, голова обмотана бинтом. Вместе с сопровождавшим его финским большевиком Эйно Рахья он отправился в Смольный институт — штаб-квартиру Петроградского совета, чтобы призвать товарищей по партии начать восстание на следующий день, накануне съезда Советов. <…> Когда около Таврического дворца их остановил верный правительству патруль, полицейские приняли Ленина за безобидного пьянчужку и пропустили его".

Историческая неизбежность или случайность

Файджес пишет, что у ворот Смольного "стояли пулеметы, верные Керенскому красногвардейцы были начеку и проверяли у входящих пропуска. Хотя у Ленина пропуска не было, ему удалось пройти мимо красногвардейцев, смешавшись с толпой. Он направился прямиком в класс 36, где большевики проводили предвыборное собрание, и заставил их созвать Центральный комитет партии. Центральный комитет отдал приказ о начале восстания".

© РИА Новости / Петр ОцупПерейти в фотобанкКрасногвардейцы и революционные солдаты охраняют Смольный
© РИА Новости / Петр Оцуп
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Красногвардейцы и революционные солдаты охраняют Смольный

Специалист утверждает, что не пропусти тогда солдаты Ленина в Смольный — восстания большевиков бы не было, и судьба страны сложилась совсем иначе. "По всей вероятности, в любом случае произошла бы гражданская война, но не такого масштаба, как тот военный конфликт, который охватил Россию с 1917 по 1922 год.

Печать исторической неизбежности лежит на событиях с момента Октябрьского восстания и до момента установления диктатуры большевиков, до Красного террора и гражданской войны, со всеми ее последствиями для советского режима.

Однако сама победа Ленина 25 октября была результатом случайности. Если бы "безобидного пьяницу" узнал верный правительству патруль, история могла бы сложиться иначе".


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