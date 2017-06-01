Точка зрения
Удар в спину империи. Россия выигрывает войну, но проигрывает революцию
Наступление русских войск на одном из участков Юго-Западного фронта
© РИА Новости
Перейти в фотобанк

Владимир Бычков, радио Sputnik

Среди мифов о причинах Февральской революции, пожалуй, самым известным остается миф о поражении России в Первой мировой войне. Он и сейчас достаточно основательно укоренен в сознании многих. Но если после Октября этот миф был элементом пропаганды, то сейчас его живучесть можно объяснить разве что невежеством.

И для его опровержения даже не нужно никаких цифр и фактов. Просто вместо учебника истории, сочиненного советским специалистом, надо прочитать признания, если даже хотите – показания, одного из руководителей германской армии генерала Эриха Людендорфа. Он писал: "Россия расширяет военные формирования. Бои 1916 года на Восточном фронте показали усиление военного снаряжения русских… Мы понимали, что численное и техническое превосходство русских в 1917 году будет нами ощущаться еще острее, чем в 1916. Наше положение было чрезвычайно тяжело и выхода из него почти не было. О собственном наступлении нечего было и думать – все резервы были необходимы для обороны. Наше поражение казалось неминуемым".

© РИА Новости / Павел БалабановПерейти в фотобанкРусские солдаты во Франции в 1916 году
© РИА Новости / Павел Балабанов
Перейти в фотобанк
Русские солдаты во Франции в 1916 году

Это писал не какой-нибудь душа-Тряпичкин, бумагомарака, выполняющий идеологический заказ партхозактива, а руководитель всех операций германской армии.

Однако мифы устойчивы. Они, как правило, просты, утилитарны и не требуют усилий серого вещества, а потому чрезвычайно живучи.

Говорит Петр Мультатули, историк, научный сотрудник Российского института стратегических исследований: "Это абсолютный бред, полное незнание истории. Российская империя выиграла Первую мировую войну. На март 1917 года русские войска стояли на территории Австро-Венгрии, Османской империи. Готовилось победоносное наступление на юго-западном фронте. И вообще Россия нанесла в 1916 году самые тяжелые и сокрушительные удары по Австро-Венгрии и Германии. Поэтому говорить о том, что революция наступила из-за войны – это абсолютная чепуха и ложь".

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© РИА Новости
Труд рабочих на заводе до революции 1917 года. Кадры кинохроники

Неподготовленность Российской империи к войне сильно преувеличена, говорит Александр Пыжиков – доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС: "Да, был сначала снарядный голод – в 1915 году, когда превалировали ожидания, что война очень быстро закончится. А когда выяснилось, что она затянется, тогда произошла перестройка экономики на военные рельсы. И эта перестройка была удачна. По всем военно-промышленным показателям, которые характеризуют состояние страны и ее готовность вести войну, Россия превосходила даже Германию. И все другие показатели – по вооружениям, боеприпасам – находились на высоком уровне, не хуже, чем во Франции или Англии".

И как бы резюмируя вышесказанное, Уинстон Черчилль, которого никак нельзя заподозрить в симпатиях к России, в книге "Мировой кризис" написал:

"Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была уже на виду. Она уже перетерпела бурю, когда все обрушилось. Все жертвы были уже принесены, вся работа завершена…"

"Согласно поверхностной моде нашего времени, царский строй принято трактовать как слепую, прогнившую, ни на что не способную тиранию. Но разбор тридцати месяцев войны с Германией и Австрией должен был исправить эти легковесные представления. Силу Российской империи мы можем измерить по ударам, которые она вытерпела, по бедствиям, которые она пережила, по неисчерпаемым силам, которые она развила, и по восстановлению сил, на которое она оказалась способна… Держа победу уже в руках, она пала на землю, заживо, как древле Ирод, пожираемая червями".

© Фото : Public DomainУинстон Черчилль
© Фото : Public Domain
Уинстон Черчилль

И еще одно замечание, вытекающее из вышеизложенного. В войне главную роль, несомненно, имеет численность войск, их боеспособность, мужество. Но, пожалуй, самое главное – это способность к самососредоточению, умение использовать все внутренние ресурсы – как материальные, так и духовные, сопротивляемость на излом, если так можно выразиться. И главное – стойкость. Победу над Ордой нам обеспечили вовсе не Куликовская битва или Стояние на Угре. Нет, при всем моем уважении к этим победам. Просто мы смогли выстоять в течение трехсот лет, а Орда – не смогла. Где сейчас Орда? То же было и в войнах с поляками, шведами, османами, немцами, французами. У нас хватило терпения, стойкости и мужества выдержать удар. Это главный итог. И наглядный урок.

И все-таки сокрушительный удар в феврале 1917 года было бы трудно объяснить, если не знать, что в революции была замешана армия, вернее – часть генералитета.

И они прекрасно понимали, что для победы революции в первую голову надо уничтожить армию. Поэтому не удивительно, что приказ № 1 Петроградского совета был как раз об армии. Ее сразу же решили демократизировать. И начали с уничтожения единоначалия. Приказ № 1 не имел заголовка, хотя его нетрудно было бы сочинить. И называться он мог бы так: "Приказ о превращении боеспособной армии в вооруженный сброд". Документ передавал власть в армии солдатским комитетам, отменял титулование офицеров и отдание им чести – и, как следствие, субординацию. И каждому, кто хоть мало-мальски разбирается в военном деле, стало совершенно ясно, что такая армия обречена…

© РИА НовостиПерейти в фотобанкРоссийский император Николай II и генерал Михаил Алексеев в Ставке царского правительства. 1915 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Российский император Николай II и генерал Михаил Алексеев в Ставке царского правительства. 1915 год

И здесь нельзя не упомянуть о генерале Михаиле Алексееве, начальнике Генерального штаба, ставшего волею случая одной из первых "скрипок" революции. Николай II ему всецело доверял. А Алексеев его банально предал. Причем, это вышло у него как-то глупо, неуклюже, как-то по-мазеповски. Русачок, возомнивший себя вторым Бонапартом и спасителем отечества.

А Николая II просто блокировали на железной дороге – он ехал из военной ставки в Петроград в надежде исправить непоправимое.

2 марта в Псков прибыли два представителя Думы: Шульгин и Гучков, и потребовали от царя отказаться от престола.

О Гучкове уже говорили. А вот фигура Шульгина любопытна. Его судьба, как и его идеи, извилиста и противоречива. Его можно назвать эталоном российского революционера. Монархист по убеждениям, принявший отставку своего императора. Националист, защищавший Бейлиса. Ярый противник большевиков, который в 20-е годы сумел посетить инкогнито Россию и благополучно вернуться в Европу. Наверно, ГПУ Шульгина, разгуливавшего по совдепии в колоритном костюме раввина, попросту проморгало.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкВасилий Витальевич Шульгин
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Василий Витальевич Шульгин

После войны Василий Витальевич был арестован в Югославии советскими спецслужбами. 12 лет провел в тюрьме и благополучно закончил свой век (а прожил он 98 лет) во Владимире, пописывая мемуары о революции. Задним числом, когда уже и дурак становится умным, когда ничего исправить невозможно, он писал, что все-таки все можно было бы поправить, если бы Николай II в свое время расстрелял 50 тысяч "февралистов". Судя по всему, себя Василий Витальевич ни к "февралистам", ни к тем, кого надо расстрелять, благоразумно не причислял…

Удивительно цельная по своей беспринципности фигура! Но он не уникален.

Таких мечущихся из стороны в сторону было в те годы много. Причем большинство из них не воевало, не служило, не работало в тылу, не помогало наращивать обороноспособность страны. Все они считали себя патриотами, но кроме словоблудия, ничем другим не занимались. Когда у тебя идет борьба с тысячелетним врагом не на жизнь, а на смерть, потерпеть в своих рядах одного философа-эпикурейца можно. А когда их тысячи?! А когда все они норовят давать советы о том, как надо воевать и работать?

Фотохроника: Революция в городах России
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ Москве Февральская революция совершилась 1 (14) марта 1917 года. Одним из зримых ее символов стала демонстрация на Театральной площади - там издавна был военный плац, из-за чего для пешеходов и даже экипажей середина площади была недоступна.Демонстрация москвичей на Театральной площади во время февральской буржуазно-демократической революции. 1917 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В Москве Февральская революция совершилась 1 (14) марта 1917 года. Одним из зримых ее символов стала демонстрация на Театральной площади - там издавна был военный плац, из-за чего для пешеходов и даже экипажей середина площади была недоступна.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСтолица Приморья была не меньше Питера и Москвы охвачена революционным азартом. Пацифистские лозунги на плакатах шли рука об руку с политическими.Демонстрации в городе Владивостоке во время февральской буржуазно-демократической революции. 1917 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Столица Приморья была не меньше Питера и Москвы охвачена революционным азартом. Пацифистские лозунги на плакатах шли рука об руку с политическими.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТверская площадь в Москве в феврале 1917 года называлась Скобелевской, а место нынешнего Юрия Долгорукого на ней занимал памятник "Белому генералу" Михаилу Скобелеву. Стоять монументу остается считанные месяцы, потом его заменит "обелиск Свободы".Москвичи проводят митинг у памятника генерал-адъютанту Михаилу Скобелеву во время февральской буржуазно-демократической революции на Скобелевской площади в Москве. 1917 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Тверская площадь в Москве в феврале 1917 года называлась Скобелевской, а место нынешнего Юрия Долгорукого на ней занимал памятник "Белому генералу" Михаилу Скобелеву. Стоять монументу остается считанные месяцы, потом его заменит "обелиск Свободы".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДля дальневосточного города с населением около 15 тысяч человек демонстрация стала не просто заметным, но поворотным событием. Обывателям, привыкшим к каторжникам (рядом Сахалин) и военной угрозе, 1917 год предстал по-новому грозным.Солдаты с революционным лозунгом: Да здравствует народ, земля, свобода, мир! в февральские дни 1917 года в городе Николаевске
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Для дальневосточного города с населением около 15 тысяч человек демонстрация стала не просто заметным, но поворотным событием. Обывателям, привыкшим к каторжникам (рядом Сахалин) и военной угрозе, 1917 год предстал по-новому грозным.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРеволюционная молодежь - это зачастую несовершеннолетние мальчишки. Полноценными рабочими их сделала, прежде всего, война - и вот на четвертом году Первой мировой оказалось, что ребята не хуже взрослых подвержены революционной агитации.Демонстрация рабочей молодежи и учеников фабричных школ патронного завода с требованием охраны детского труда. Москва, 1917 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Революционная молодежь - это зачастую несовершеннолетние мальчишки. Полноценными рабочими их сделала, прежде всего, война - и вот на четвертом году Первой мировой оказалось, что ребята не хуже взрослых подвержены революционной агитации.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ сельской местности революция - хотя и не перешла в 1917 году в полноценную Гражданскую войну - уже в феврале была кровавой и разрушительной.Солдаты входят на сожженный крестьянский двор, принадлежавший участнику восстания в Прибалтике в 1917 г.
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В сельской местности революция - хотя и не перешла в 1917 году в полноценную Гражданскую войну - уже в феврале была кровавой и разрушительной.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОсобенную ненависть революционные активисты питали к полицейским. Пылали полицейские участки (а особенно - их архивы, где главные верховоды революции зачастую проходили по документам как осведомители), арестовывали и убивали городовых.Сожженное здание 4-го полицейского участка в Петрограде в феврале 1917 года
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Особенную ненависть революционные активисты питали к полицейским. Пылали полицейские участки (а особенно - их архивы, где главные верховоды революции зачастую проходили по документам как осведомители), арестовывали и убивали городовых.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСамое простое объяснение трудностей с продовольствием - война, кризис - в революцию уже не работало. Нужно было срочно найти и растерзать "виновных". Ими оказались "чиновники-саботажники", которых уже в феврале требовали к расправе.Демонстрация против саботажа чиновников под лозунгом В тюрьму саботажников. Революционный террор против них. Петроград, 1917 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Самое простое объяснение трудностей с продовольствием - война, кризис - в революцию уже не работало. Нужно было срочно найти и растерзать "виновных". Ими оказались "чиновники-саботажники", которых уже в феврале требовали к расправе.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПолицейские в столицах, боясь революционной толпы, ходили в штатском, а зачастую и пытались скрыться. Однако слишком многих узнали в лицо.Арестованные переодетые полицейские под охраной революционных солдат. Петроград, 1917 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Полицейские в столицах, боясь революционной толпы, ходили в штатском, а зачастую и пытались скрыться. Однако слишком многих узнали в лицо.
© РИА НовостиПерейти в фотобанк"Свобода, равенство, братство!" - один из главных лозунгов Февраля. Ассоциации с революцией 1789 года во Франции были очевидны и желанны. О том, что впереди "якобинский террор" и "Бонапарт", не задумывались.Митинг во Владивостоке в дни февральской революции. 1917 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
"Свобода, равенство, братство!" - один из главных лозунгов Февраля. Ассоциации с революцией 1789 года во Франции были очевидны и желанны. О том, что впереди "якобинский террор" и "Бонапарт", не задумывались.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкМалороссия - и в особенности ее промышленные центры - была не менее революционно настроенной, чем центральная Россия.Митинг на площади в Харькове в дни февральской революции. 1917 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Малороссия - и в особенности ее промышленные центры - была не менее революционно настроенной, чем центральная Россия.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОдно из первых действий революционеров - экспроприация, то есть попросту грабеж. Например, вчерашние солдаты захватывают для своих нужд один из немногих в столице автомобилей - роскошь, о которой никто из них не мог и мечтать.Революционеры на посыльном автомобиле Думы с вооруженной охраной в первые дни Февральской революции
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Одно из первых действий революционеров - экспроприация, то есть попросту грабеж. Например, вчерашние солдаты захватывают для своих нужд один из немногих в столице автомобилей - роскошь, о которой никто из них не мог и мечтать.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкУничтожение символики старого режима - еще одна классика революционного жанра. Как лилии во Франции конца XVIII века, "геноциду" в России 1917 года подверглись царские орлы с коронами.Жители Томска снимают царские эмблемы с вывесок. 1917 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Уничтожение символики старого режима - еще одна классика революционного жанра. Как лилии во Франции конца XVIII века, "геноциду" в России 1917 года подверглись царские орлы с коронами.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ Киеве начало марта - уже полноценная весна. Солнце освещает революционную толпу, думающую, что всё страшное уже закончилось.Манифестация на улицах Киева во время Февральской буржуазно-демократической революции в 1917 году
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В Киеве начало марта - уже полноценная весна. Солнце освещает революционную толпу, думающую, что всё страшное уже закончилось.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЛица революционеров - очень разные. Здесь можно найти и типажи интеллигенции, и студенческие, и рабочие, и солдатские лица. Меньше всего крестьянских бород, что и понятно: действие происходит в Москве.Члены Рогожского Совета рабочих депутатов на демонстрации. 1917 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Лица революционеров - очень разные. Здесь можно найти и типажи интеллигенции, и студенческие, и рабочие, и солдатские лица. Меньше всего крестьянских бород, что и понятно: действие происходит в Москве.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа время демонстраций город замирал: останавливались трамваи, не было проезда извозчикам. Дрожали от страха владельцы магазинов. Но мало кого из революционной толпы это волновало.Демонстрация в Театральном проезде в Москве
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
На время демонстраций город замирал: останавливались трамваи, не было проезда извозчикам. Дрожали от страха владельцы магазинов. Но мало кого из революционной толпы это волновало.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТребования "демократической" власти мало-помалу сменялись требованиями "социализма".Демонстрация рабочих в Харькове в 1917 году
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Требования "демократической" власти мало-помалу сменялись требованиями "социализма".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкА основным источником возмущения были возвращающиеся с запада - с фронта - военные. На Белорусском (тогда еще Брестском) вокзале было вдоволь и раненых, и агитаторов.Демонстрация в дни Февральской революции 1917 года
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
А основным источником возмущения были возвращающиеся с запада - с фронта - военные. На Белорусском (тогда еще Брестском) вокзале было вдоволь и раненых, и агитаторов.
/

Они приветствовали Февральскую революцию. Свободу, равенство и братство. И думали – вот началась новая эра в истории человечества. В общем, пиршество богов! Поэтому Октябрьская революция была просто расплатой за их мечтания и за их словоблудие. И напрасно думать, что кто-либо из них осознал свои ошибки, признался в своей глупости. Достаточно почитать их воспоминания. Того же Керенского, Милюкова.

Поэтому всегда внутренне сжимаешься, когда кто-то занудливо-наставительным голосом начинает выводить над ухом: "Я тебе добра желаю".

После таких слов боишься, что вслед за этим мы вновь увидим керенских в женских платьях и без оных, кремлевских мечтателей, "загон" человечества железной рукой в счастливое будущее, гайдаровские реформы "по живому"…

Анекдот о бегстве Керенского в женском платье, конечно же, лжив. Но колоритен и правдоподобен, вспоминая всю творившуюся тогда в России фантасмагорию и завертевшуюся в ней трагикомичную фигуру Керенского.

© Фото из архива МАММ/МДФПортрет Александра Керенского
© Фото из архива МАММ/МДФ
Портрет Александра Керенского

Женское платье – это сюрреализм Дали, вишенка на торте для Гаргантюа. Керенский еще когда "сбег" в америки, а шлейф от его платья до сих пор виден, реален и осязаем, как кончик собственного носа. Нужно бы поставить памятник.

Нет, не Керенскому, а платью, в котором он, благодаря ироничной фантазии, куда-то бежал и бежал.

Вспоминаются слова современника этого "трибуна Февраля": не ставьте памятника Розанову, ставьте памятник носу Розанова.

Все права защищены 2017
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена