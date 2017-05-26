Странная революция. «Февраль. Достать чернил и плакать!»
Владимир Бычков, радио Sputnik
Это была странная революция. В историографии есть термин "странная война" – так назвали события 1939-1940 годов на западном фронте. Франция и Германия вроде бы объявили друг другу войну, а воевать не воевали. Февральская революция – тоже "странная", но в другом смысле. В "странной войне", по крайней мере, были известны противники. А в Февральской революции ее творцы были мало или совсем не известны широкой публике. Вернее, на эту роль нашлось слишком много кандидатов. И патентованные историки только разводят руками и хватаются за голову от немыслимого количества теорий, фактов, домыслов и простого вранья.
В общем, как писал Пастернак: "Февраль. Достать чернил и плакать! // Писать о феврале навзрыд"…
Утверждать что-либо со стопроцентной уверенностью нельзя. Многие приложили к этой драме свою руку. Тут только и остается – достать аптекарские весы и высчитывать в гранах "заслуги" каждого. Вот, например, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Колоницкий считает, что революция была неизбежна, как удар дамоклова меча:"Большинство историков считают, что после начала Первой мировой войны революция стала неизбежной. Я еще больший пессимист. Если мы сможем смоделировать какую-то фантастическую ситуацию без мировой войны, все равно в России была бы какая-то революция".
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145-тысячная стачка в Петрограде. Съемки 1917 года
А доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Александр Пыжиков считает, что во всем виновато московское купечество. Нет, не те старозаветные гостинодворцы из пьес Островского со скромной мечтой разбогатеть. А фабриканты нового закала – Гучковы, Терещенки, Рябушинские, уже давно разбогатевшие, с десятками миллионов капитала. И главное – с идеями и политическими амбициями:
"Февральская революция – это кризис верхов. Это самое его яркое проявление".
"Много есть специалистов, которые исследуют экономическую обстановку в царской России, динамику развития индустрии, сельского хозяйства. Она была позитивная и шла по восходящей. Тем более, у царского правительства существовал в начале XX века план модернизационного рывка, если говорить современным языком. Но в то же время случился такой обвал – революция. В этом видят нестыковку. Хотя на самом деле это объяснимо. Поскольку новая модель развития не устраивала определенную группу, которая была связана с московским купеческим кланом и с их политическими союзниками. Они прекрасно понимали, что в случае реализации этого модернизационного рывка их клан окажется на периферии экономической жизни страны. А у них были совершенно другие чаяния. Они хотели обладать, если так можно сказать, контрольным пакетом в российской экономике".
Всё начиналось с мирного требования хлеба. Для семей защитников Родины. Святое дело — и совершенно не претендовавшее на потрясение основ.
Восьмого марта — в женский день, уже тогда пользовавшийся популярностью — перед победившим революционным правительством женщины поставили уже политические вопросы.
И все-таки большинство протестующих надеялись, что к успеху можно прийти мирным путем. Народ, земля, свобода, мир — что здесь плохого? Только хорошее!
Демонстрации солдат, которые во многом сделали возможной Февральскую революцию, имели целью привлечь внимания к нуждам фронтовиков: в конечном итоге, требовали мира, прекращения бессмысленной, по мнению солдат, окопной войны.
Вместе с солдатами "авангард революции" составили рабочие - в том числе самые высококвалифицированные, как сотрудники ювелирного завода Фаберже. Требования были социальными, но жесткими — например, 8-часовой рабочий день. Таких норм рабочего времени к 1917 году не было еще ни в одной стране мира.
И вот — в февральских митингах и демонстрациях замелькало роковое "Долой монархию"...
Общественный консенсус тогда заключался в том, что необходимо созвать Учредительное собрание, которое выбрало бы для России форму правления и учредило Конституцию. К этому добавлялись требования мира и обобществления земельных угодий.
Впрочем, вопрос о том, продолжать ли войну или заключать немедленный мир с Германией, стал яблоком раздора среди победивших революционеров. Часть демонстраций ходила с пацифистскими лозунгами, их оппоненты требовали войны до победного конца.
Напрасно самые благоразумные из демократов призывали всех "сплотиться сильнее, чтобы сберечь свободу". Как показала история, это и вправду было необходимо, но призывов никто не услышал.
Тех, кто стоял скорее за свободу, чем за победу — было численно больше. А главное - среди них было много вооруженных солдат, которым война действительно надоела.
Но и среди фронтовиков - даже получивших ранения на войне — очень многие стояли за войну до победного конца. Впрочем, эти люди свое отвоевали в любом случае.
Так называемая "препроводительная нота" министра иностранных дел Временного правительства П. Н. Милюкова была призвана успокоить союзников России по Первой мировой войне — прежде всего Англию и Францию — по поводу возможного выхода России из войны. Из этой ноты следовало, что война будет продолжаться. Массовые протесты революционных солдат, последовавшие 20 апреля (3 мая), обрушили Временное правительство, в результате чего в следующий его состав вошли социалисты.
На фоне кризисов, сотрясавших правительство, укреплялась система профсоюзов и Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Язык лозунгов этих организаций был уже чисто марксистский. Появляется лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь", ранее маркировавший узкую нишу марксистов — социал-демократов.
Самой удобной мишенью для обвинений во всех трудностях даже в мае 1917 года остается низложенный Николай II.
Весной 1917 года все еще голодно. Поэтому лозунги о прибавлении пайка сопровождаются новой надеждой — призывам к власти советов. И впрямь, это средство от голода еще не было опробовано.
Свобода. Земля. Обновление. Этого хотели страстно и хотели практически все. Французская революция, строчка из гимна которой стала лозунгом, была желанным образцом — несмотря на изученные уже "издержки".
Матросы среди революционеров были наиболее радикальным отрядом. Они требуют отставки уже Временного правительства ("министров-капиталистов" следует, видимо, заменить на социалистов), а еще лучше — передачи власти советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Повестка дня неумолимо катится к Октябрю...
Первый день новой эры: Петроград в руках большевиков. На повестке дня — расправа с "правыми", сторонниками Корнилова и Каледина, пытавшимися совладать с социалистами летом 1917 года.
Следующая цель — которая, как казалось, тоже близка - коммунизм, общество будущего, где были бы побеждены частная собственность, семья и другие пережитки традиционного общества. На скорую руку, как мы знаем, удалось воплотить лишь коммунизм военный.
Победителем 1917 года стал лозунг "Вся власть Советам".
Проще говоря, Февральская революция и временное правительство – это купеческий реванш. Совсем по-другому воспринимал те драматические события их очевидец, известный публицист Иван Солоневич: "Правда о Феврале будет тяжелой правдой – легких правд у нас нет. О Великой французской революции Талейран говорил: "В ней виноваты все, или не виноват никто, что, собственно, одно и то же". О Феврале этого сказать нельзя". И левые тут совсем ни при чем. "Лично я, – пишет Солоневич, – был профессиональным свидетелем событий – политическим репортером крупнейшей газеты России – суворинского "Нового времени". Даже и для нас, репортеров, так сказать, профессиональных всезнаек, революция была как гром среди совершенно ясного неба. Для левых она была манной, но тоже с совершенно ясного неба".
И для Ленина тоже. В январе 1917 года, выступая в Цюрихе на собрании швейцарской рабочей молодежи, он сказал: "Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции".
Керенский вместе с соратниками собрались 26 февраля (по старому стилю) и единогласно решили, что революция в России невозможна, что правительство опять победило. А через два дня после этого монархия пала. Левый эсер Мстиславский описал эти события весьма красочно: "Революция застала нас, тогдашних партийных людей, как евангельских неразумных дев – спящими".
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Последний Император России. Николай II от коронации до отречения
"Самое занятное, – пишет Солоневич, – то, что в феврале 1917 года никакой революции в России не было вообще: был дворцовый заговор. Заговор был организован: а) земельной знатью, при участии или согласии некоторых членов династии – тут главную роль сыграл Родзянко; б) денежной знатью – Гучков и в) военной знатью – генерал Алексеев. У каждой из этих групп были совершенно определенные интересы. Эти интересы противоречили друг другу, противоречили интересам страны и противоречили интересам армии и победы… Заговор был организован по лучшим традициям XVIII века"…
Действительно, традиции дворцовых переворотов, заложенные Петром I, эффективно использовались в России на протяжении весьма долгого времени.
Петр – монарх-революционер – и в вопросах престолонаследия оказался разрушителем традиций. Он отменил древний обычай передавать монарший престол прямым потомкам по мужской линии. Отныне престолонаследник назначался самим монархом. Но самое интересное, что Петр указ-то издал, а воспользоваться им так и не сумел (или не захотел?). В предсмертной агонии он сумел написать лишь: "Отдайте все…". А кому – так и осталось тайной. И вот тогда-то ловкий наперсник Петра Меншиков и совершил первый дворцовый переворот – в пользу Екатерины I. С помощью таких же переворотов к власти пришли Елизавета Петровна, Екатерина II, Александр I.
Вот и накануне Февраля сложился круг заговорщиков, которые представляли самые верхи власти. Он состоял, в том числе, и из представителей Дома Романовых. Это явление назвали "великокняжеской фрондой" – по аналогии с французской фрондой принцев в XVII веке.
Примерно так фотографировались в начале ХХ века практически все семьи, кто мог себе это позволить. Фотограф выстраивал группу в живописную и символически "правильную" композицию, затем, закрывшись черным покрывалом, наводил объектив на резкость по матовому стеклу... Выдержка при тогдашних малочувствительных фотопластинах могла составлять несколько секунд. И это при том, что подобные фотографии старались делать в интерьере, богатом естественным светом. Например, в специальном фотопавильоне со стеклянной крышей.
Еще один распространенный фотостандарт того времени: "кабинетный портрет". В данном случае, двойной: портрет царствующей четы. Николай II сидит, а императрица Александра Федоровна стоит - отражение скорее символической иерархии, чем живописной композиции. Хотя и она, разумеется, выполнена безукоризненно. Такие портреты делались царской семьей не только и не столько "на память", сколько для распространения. На стены кабинетов вешали, разумеется, более официальный портрет императора, а вот в качестве украшения дома такие карточки охотно покупали.
Хроникальные фотоснимки стали возможными лишь с появлением достаточно светочувствительных фотопластинок и пленок - на рубеже XIX и ХХ веков. Так что коронация Николая II и другие официальные события последнего российского царствования - единственные в своем роде мероприятия, которые мы можем увидеть на фотографиях непосредственно, не уповая на точность глаза живописца.
Массовые тиражи фотографий означали возможность для монарха "войти в каждый дом": карточка стоила недорого, и многие покупали такие изображения для стола в кабинете или комода в богатом деревенском доме. Государь и его семья стали - наряду с актерами и писателями - медийными знаменитостями практически в нынешнем понимании этого слова. То есть людьми, чьи весьма личные фото (например, с маленькими детьми) видят миллионы человек.
Карл Булла, признанный мастер хроникальной и портретной съемки, был "Поставщиком Императорского двора" по части фотоуслуг. Сейчас это называется "личник" - фотограф, к которому первое лицо привыкло, проверенный во всех смыслах, доверенное лицо. В наши дни аналогичный кадр был бы сделан более выразительно: современный фотограф либо подошел бы ближе, либо применил бы телеобъектив. Однако ни того, ни другого варианта в распоряжении Карла Буллы не было: профессиональные фотокамеры тех времен были слишком громоздкими для перебежек, а телеобъектив для такого аппарата весил бы неприлично много. Да и выдержка вышла бы слишком длительной.
Протокольная фотосъемка в начале ХХ века, помимо прочих надобностей, применялась в газетном деле: фотоиллюстрации посредством клише были дорогим, но эффективным инструментом дизайна СМИ. Разумеется, фотография высочайших особ не могла не появиться на первых полосах российских газет.
Помимо парадных моментов, на фотографии начала ХХ века стали попадать и бытовые эпизоды жизни царской семьи. Почти обычная коляска, почти обычные наряды - фотографии эффективнее любых других средств вдруг показали людям: монарх сделан из плоти и крови, он по сути ничем не отличается от своих подданных.
Великие княжны фотографировались точно так же, как другие девушки из хороших семей. Безусловно, по платью можно догадаться, что перед нами юная особа из высшего общества - но в целом для портрета характерны те же самые модные в массовой культуре художественные решения, что и для сотен тысяч портретов девушек нецарского происхождения.
Увидев государя императора в такой обстановке, любой дачник из зажиточных мог бы воскликнуть: "О, как всё знакомо!". Да и современному дачнику близки эти деревянные стены под лаком, фотографии на них. Только мебель, дворцовых мастеров и соответствующего качества, будет отличаться. "Наш человек!" - думали, видя такие изображения, люди. И дистанция, сакральность власти катастрофически таяла.
Фотография на прогулке - сколько таких кадров сделано и делается по сей день в любой компании друзей. Одевались члены императорской семьи достаточно просто (как это было принято и в западных монархиях того времени). Этот снимок опять-таки буквально кричит: "Мы такие же, как и вы! Обыкновенные люди!"
При этом в случае надобности у Николая II были и другие роли, и другие "фотосессии". Для особых случаев - коронации, юбилейные балы - при дворе последнего императора существовал "неорусский" дресс-код. Его разработкой на основе архивных изображений и сохранившихся костюмов допетровской эпохи занимались такие специалисты, как Надежда Петровна Ламанова, признанные авторитеты мира моды. Эти костюмы - и в первую очередь, костюм самого императора - постулирует: "Я русский". То есть символизирует общность царя уже не с людьми по отдельности, но с народом и государством в целом.
Технология фотографии к началу ХХ века развилась настолько, что появились фотолюбители. То есть обычные люди, которые просто берут портативный фотоаппарат и делают снимки. Разумеется, Александра Федоровна не сидела лично в темной комнате, обрабатывая химикалиями фотопластинки. Но уже сама возможность непрофессиональной съемки была огромным шагом вперед по сравнению с XIX веком. Именно любительским рукам мы обязаны самыми личными, нежными, интимными кадрами жизни царской семьи.
Празднование 300-летия Дома Романовых. Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна и цесаревич Алексей (на руках у К. Г. Нагорного, "дядька наследника") следуют из Успенского собора в Николаевский дворец. Видно, что к придворным фотохроникерам царская семья уже привыкла: Александра Федоровна улыбается в камеру, будто бы приветствуя Карла Буллу (на таком историческом событии, несомненно, работал именно сам мастер).
Хотя на подготовку кадра в 1910-е годы уходило куда больше времени, чем в наши дни, удобство по сравнению даже с 1880-ми годами было несомненным. Пара минут - и кадр готов. Именно поэтому фотографии выходили непринужденными и очень личными.
Портрет в дворцовых интерьерах в те времена все еще представлял собой техническую трудность. Уже появлялись электрические источники освещения, был распространен и магний - но здесь, судя по мягкости света, Булла или его коллега обошелся естественными источниками. Для создания нужного освещения использовались системы зеркал, приближение к окнам - словом, поставить свет для портрета было целой наукой.
Начало ХХ века было временем групповых портретов. Иногда эти портреты включали в себя десятки, если не сотни, людей. Разрешающая способность тогдашних крупноформатных фотопластинок и хороших объективов это позволяла. Поразительно, но на оригинальных отпечатках с негативов тех лет до сих пор можно рассмотреть и узнать каждое из множества лиц.
Если в 1880-е годы для передвижения фотографа требовалась отдельная коляска, то к 1910-м запас фотоматериалов и камера стали настолько компактными, что "личник" мог в буквальном смысле все свое носить с собой. Хотя, конечно, обычно прибегал к помощи ассистента: в учениках дореволюционные фотографы никогда не знали недостатка.
Фотография - мощное оружие пиара, сегодня это очевидно, а в начале прошлого века только становилось понятным. Эта известная фотография, доказывавшая, что августейшие дамы вместе со всем народом готовы до конца работать на победу, определенно внесла свой вклад в общий патриотический настрой 1914 - 15 годов. Другое дело, что этого оказалось мало...
И все-таки не все фотографии императорской семьи показывают ее простоту. На данном снимке - вся семья встречает Николая II в Царском селе - царствующий дом все-таки предстает во всем блеске роскоши.
Только когда фотография стала действительно массовым искусством, появились кадры "фотография фотографирующего". В данном случае, грех было не сделать такой снимок: фотокамеру взяла в руки императрица-мать Мария Федоровна.
1916 год, вновь снимок, демонстрирующий близость императора к народу и простоту его быта. Его Величество - собственноручно держащий лопату! Однако для исправления репутации царя в обществе этого было уже недостаточно...
Подробные фотоархивы, доставшиеся нам от последнего российского императора, заставляют задуматься. Вот - 1913 год, царя приветствуют массы людей на Красной площади во время празднования 300-летия дома Романовых. А через 4 года всё будет кончено, через 5 - не станет и самого императора. И в 1920-х и 1930-х годах картина станет противоположной: массы людей рекой пойдут по Красной площади, а смотреть на них будут первые лица, стоящие на Мавзолее. Которого император Николай Александрович, конечно, и представить себе не мог.
Известной для всех целью "великокняжеской фронды" было отстранение от управления страной Распутина и царицы-немки. Но была и скрытая цель – отстранение Николая II. Французский посол в Петрограде Морис Палеолог в своем дневнике писал, что великие князья открыто обсуждают перспективы дворцового переворота с целью воцарения великого князя Николая Николаевича, дяди императора.
Сейчас нет смысла подробно останавливаться на том, почему "великокняжеская фронда" считала, что Николай II должен отречься, а Николай Николаевич – занять трон.Главное – это то, что царя предавало его ближайшее окружение – родственники. И, конечно, это играло на руку другим группам заговорщиков и облегчало их задачу по захвату власти. А детонатором для открытого выступления стали трудности со снабжением хлебом Петрограда и слухи о введении карточек на хлеб. Послышались вопли среди думцев, представителей "прогрессивной" общественности. И надо сказать, спектакль удался.
Хотя факты говорят об обратном: хлебные запасы Российской империи к весне 1917 года составляли около 3793 млн пудов хлеба при общей потребности страны в 3227 млн пудов.
То есть хлеба в стране было с избытком. Но регулирование торговли и ценообразования было из рук вон плохим. И делалось это намеренно. Говорит историк, научный сотрудник Российского института стратегических исследований Петр Мультатули: "Говорят, что какого-то хлеба не было. Хлеба было полно. Шла спекуляция хлебом. Во многом это было вызвано с тем, что правительство не повышало цен на хлеб, и крестьянам было выгодно продать свой хлеб не правительству, а спекулянтам. В данном случае это проявление типичного оскудения духа у людей".
Агитационные газеты того времени - инструмент коммуникации, столь же сильный, как современные социальные сети. Одновременно объяснить тысячам людей, что происходит, как это понимать и что надо делать - дорогого стоило в смутные февральские дни 1917 года.
Вооруженные люди в стране к началу 1917 года были в избытке. Прежде всего, это военные, возвращающиеся с фронтов Первой мировой войны: раненые, командированные, даже дезертиры. Но лишь с началом революции в городах стало по-настоящему опасно.
В третий раз за всю историю Санкт-Петербурга - Петрограда в городе начались перестрелки. Первый раз был в 1825 году (восстание декабристов), второй - в 1905.
Февральская революция на короткое время соединила тех, кто будет истреблять друг друга уже в конце года: солидных господ – активистов либеральных партий – и революционных матросов, будущее силовое ядро большевиков и эсеров.
Быть офицером или полицейским в 1917 году - не лучший жребий. Их арестовывали бывшие подчиненные просто по факту руководящей должности. Некоторым удалось скрыться, кого-то выпустили после недолгого заключения, но многие погибли. Это были первые в истории России массовые репрессии по признаку занимаемой должности: революционная "традиция", подсмотренная во Франции.
Сожжение государственных символов у Аничкова дворца в Петрограде во время Февральской революции. Тогда многим казалось: насилие скоро закончится. Но оно только начиналось.
Полицейские не собирались сдаваться: революция даже в феврале 1917 года не получилась бескровной. И уже тогда уличные бои в Петрограде напугали многих. Начался великий исход благополучных людей из столицы: бежали все, кто мог - в Крым, в деревню, а лучше всего за границу.
Городовые царской России - заслуженные люди зрелого возраста, чаще всего с боевым опытом и наградами. Это не спасало их от унижения и репрессий.
Распропагандированные солдаты - главная движущая сила революции в первые месяцы 1917 года. Их было много, они не боялись ничего и никого - даже пуль. Они хотели мира и свободы - так, как это понимали.
Вторая мощная сила революции - рабочие. На фото: колонны рабочих фабрики Фаберже и солдат 2-го Московского запасного полка. Лозунги простые: прежде всего 8-часовой рабочий день (по тем временам - невиданный прогресс, законодательного ограничения рабочего дня до 8 часов еще не было ни в одной стране мира).
Для деревни новость о том, что царя больше нет и не будет, была как неожиданной, так и желанной. Надежды были, прежде всего, на бесплатный и справедливый раздел земельных ресурсов.
Тем временем в Петрограде продолжались волнения, строились баррикады. Стало окончательно понятно, что легкой и плавной смены строя не получится. Столицу лихорадило.
Проще всего оказалось уничтожить символику монархии. Этот момент попал даже на фотографию - а значит, он тогда казался ключевым. Возможно, фотографу - и уж точно солдату, зависшему над вывеской - хотелось надеяться, что это и будет решающий бой за светлое будущее.
Очереди за продовольствием - с которых и начались беспорядки в Питере - не прекращались. Хотя бы потому что трудности с поставками никто не решил, а из-за революции они лишь усугубились. Очереди станут приметой нашей страны на протяжении почти всего ХХ века.
Временный комитет Государственной думы 1917 года, сформированный Советом старейшин четвертой Государственной думы по поручению частного совещания её членов, 27 февраля (12 марта) в Петрограде в день победы Февральской буржуазно-демократической революции в России.
Первый ряд (сидят): Г.Е. Львов, В.А. Ржевский, С.И. Шидловский, М.В. Родзянко; второй ряд (стоят) В.В. Шульгин, И.И. Дмитрюков, Б.А. Энгельгардт, А.Ф. Керенский, М.А. Караулов.
Впервые в городских условиях "протестированы" боевые машины - броневики. Оказалось, что неуязвимая для стрелкового оружия машина с пулеметами - универсальное оружие для революции или ее подавления.
В Таврическом дворце в 1917 году начала заседать не только Дума, но и Совет: Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. В течение нескольких месяцев социал-демократические партии смогли создать параллельную структура власти - Советы - и получить над ними контроль. Революция октября 1917 года была предрешена.
Значит, дело было не в хлебе, а в зрелищах. Впрочем, организаторы этого "зрелища" весьма сильно просчитались. Февраль стал не итогом, а прологом, увертюрой, так сказать, к Октябрьской революции.
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