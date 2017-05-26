Точка зрения
Странная революция. «Февраль. Достать чернил и плакать!»
Юный защитник Петрограда
© РИА Новости / Яков Штейнберг
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Владимир Бычков, радио Sputnik

Это была странная революция. В историографии есть термин "странная война" – так назвали события 1939-1940 годов на западном фронте. Франция и Германия вроде бы объявили друг другу войну, а воевать не воевали. Февральская революция – тоже "странная", но в другом смысле. В "странной войне", по крайней мере, были известны противники. А в Февральской революции ее творцы были мало или совсем не известны широкой публике. Вернее, на эту роль нашлось слишком много кандидатов. И патентованные историки только разводят руками и хватаются за голову от немыслимого количества теорий, фактов, домыслов и простого вранья.

В общем, как писал Пастернак: "Февраль. Достать чернил и плакать! // Писать о феврале навзрыд"…

Утверждать что-либо со стопроцентной уверенностью нельзя. Многие приложили к этой драме свою руку. Тут только и остается – достать аптекарские весы и высчитывать в гранах "заслуги" каждого. Вот, например, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Колоницкий считает, что революция была неизбежна, как удар дамоклова меча:"Большинство историков считают, что после начала Первой мировой войны революция стала неизбежной. Я еще больший пессимист. Если мы сможем смоделировать какую-то фантастическую ситуацию без мировой войны, все равно в России была бы какая-то революция".

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145-тысячная стачка в Петрограде. Съемки 1917 года

А доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Александр Пыжиков считает, что во всем виновато московское купечество. Нет, не те старозаветные гостинодворцы из пьес Островского со скромной мечтой разбогатеть. А фабриканты нового закала – Гучковы, Терещенки, Рябушинские, уже давно разбогатевшие, с десятками миллионов капитала. И главное – с идеями и политическими амбициями:

"Февральская революция – это кризис верхов. Это самое его яркое проявление".

"Много есть специалистов, которые исследуют экономическую обстановку в царской России, динамику развития индустрии, сельского хозяйства. Она была позитивная и шла по восходящей. Тем более, у царского правительства существовал в начале XX века план модернизационного рывка, если говорить современным языком. Но в то же время случился такой обвал – революция. В этом видят нестыковку. Хотя на самом деле это объяснимо. Поскольку новая модель развития не устраивала определенную группу, которая была связана с московским купеческим кланом и с их политическими союзниками. Они прекрасно понимали, что в случае реализации этого модернизационного рывка их клан окажется на периферии экономической жизни страны. А у них были совершенно другие чаяния. Они хотели обладать, если так можно сказать, контрольным пакетом в российской экономике".

«Долой самодержавие» и «Вся власть Советам» — Лозунги революции
© Фото : Государственный музей политической истории РоссииВсё начиналось с мирного требования хлеба. Для семей защитников Родины. Святое дело — и совершенно не претендовавшее на потрясение основ.Демонстрация работниц Путиловского завода в первый день Февральской революции 1917
© Фото : Государственный музей политической истории России
Всё начиналось с мирного требования хлеба. Для семей защитников Родины. Святое дело — и совершенно не претендовавшее на потрясение основ.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВосьмого марта — в женский день, уже тогда пользовавшийся популярностью — перед победившим революционным правительством женщины поставили уже политические вопросы.Шествие женщин по Невскому проспекту в Петрограде в Международный женский День
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Восьмого марта — в женский день, уже тогда пользовавшийся популярностью — перед победившим революционным правительством женщины поставили уже политические вопросы.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИ все-таки большинство протестующих надеялись, что к успеху можно прийти мирным путем. Народ, земля, свобода, мир — что здесь плохого? Только хорошее!Солдаты с революционным лозунгом в февральские дни 1917 года в городе Николаевске
© РИА Новости
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И все-таки большинство протестующих надеялись, что к успеху можно прийти мирным путем. Народ, земля, свобода, мир — что здесь плохого? Только хорошее!
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДемонстрации солдат, которые во многом сделали возможной Февральскую революцию, имели целью привлечь внимания к нуждам фронтовиков: в конечном итоге, требовали мира, прекращения бессмысленной, по мнению солдат, окопной войны.Солдатская демонстрация в Петрограде во время февральской буржуазно-демократической революции. 1917 год
© РИА Новости
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Демонстрации солдат, которые во многом сделали возможной Февральскую революцию, имели целью привлечь внимания к нуждам фронтовиков: в конечном итоге, требовали мира, прекращения бессмысленной, по мнению солдат, окопной войны.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВместе с солдатами "авангард революции" составили рабочие - в том числе самые высококвалифицированные, как сотрудники ювелирного завода Фаберже. Требования были социальными, но жесткими — например, 8-часовой рабочий день. Таких норм рабочего времени к 1917 году не было еще ни в одной стране мира.Колонны рабочих фабрики Фаберже и солдаты 2-го Московского запасного полка направляются на демонстрацию во время февральской буржуазно-демократической революции. 1917 год
© РИА Новости
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Вместе с солдатами "авангард революции" составили рабочие - в том числе самые высококвалифицированные, как сотрудники ювелирного завода Фаберже. Требования были социальными, но жесткими — например, 8-часовой рабочий день. Таких норм рабочего времени к 1917 году не было еще ни в одной стране мира.
© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкИ вот — в февральских митингах и демонстрациях замелькало роковое "Долой монархию"...Солдаты Волынского полка, принимавшие участие в февральской революции 1917 года. Петроград, март 1917 года
© РИА Новости / РИА Новости
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И вот — в февральских митингах и демонстрациях замелькало роковое "Долой монархию"...
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОбщественный консенсус тогда заключался в том, что необходимо созвать Учредительное собрание, которое выбрало бы для России форму правления и учредило Конституцию. К этому добавлялись требования мира и обобществления земельных угодий.Члены Союза правительственных учреждений Харькова принимают участие в демонстрации в феврале 1917 года
© РИА Новости
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Общественный консенсус тогда заключался в том, что необходимо созвать Учредительное собрание, которое выбрало бы для России форму правления и учредило Конституцию. К этому добавлялись требования мира и обобществления земельных угодий.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВпрочем, вопрос о том, продолжать ли войну или заключать немедленный мир с Германией, стал яблоком раздора среди победивших революционеров. Часть демонстраций ходила с пацифистскими лозунгами, их оппоненты требовали войны до победного конца.Демонстрация в Петрограде за продолжение участия России в Первой мировой войне. Весна 1917 год
© РИА Новости
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Впрочем, вопрос о том, продолжать ли войну или заключать немедленный мир с Германией, стал яблоком раздора среди победивших революционеров. Часть демонстраций ходила с пацифистскими лозунгами, их оппоненты требовали войны до победного конца.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНапрасно самые благоразумные из демократов призывали всех "сплотиться сильнее, чтобы сберечь свободу". Как показала история, это и вправду было необходимо, но призывов никто не услышал.Жители Петрограда проводят манифестацию на улицах города под лозунгом Сплотимся сильнее, сбережем свободу. Февральская буржуазно-демократическая революция. 1917 год
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Напрасно самые благоразумные из демократов призывали всех "сплотиться сильнее, чтобы сберечь свободу". Как показала история, это и вправду было необходимо, но призывов никто не услышал.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТех, кто стоял скорее за свободу, чем за победу — было численно больше. А главное - среди них было много вооруженных солдат, которым война действительно надоела.Демонстрация за мир в Петрограде. 1917 год
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Тех, кто стоял скорее за свободу, чем за победу — было численно больше. А главное - среди них было много вооруженных солдат, которым война действительно надоела.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНо и среди фронтовиков - даже получивших ранения на войне — очень многие стояли за войну до победного конца. Впрочем, эти люди свое отвоевали в любом случае.Манифестация инвалидов I-ой мировой войны на Невском проспекте под лозунгом Война до полной победы. Петроград. Март-апрель 1917
© РИА Новости
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Но и среди фронтовиков - даже получивших ранения на войне — очень многие стояли за войну до победного конца. Впрочем, эти люди свое отвоевали в любом случае.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТак называемая "препроводительная нота" министра иностранных дел Временного правительства П. Н. Милюкова была призвана успокоить союзников России по Первой мировой войне — прежде всего Англию и Францию — по поводу возможного выхода России из войны. Из этой ноты следовало, что война будет продолжаться. Массовые протесты революционных солдат, последовавшие 20 апреля (3 мая), обрушили Временное правительство, в результате чего в следующий его состав вошли социалисты.Демонстрация протеста революционных частей Петроградского гарнизона против ноты Милюкова от 18 апреля 1917 года
© РИА Новости
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Так называемая "препроводительная нота" министра иностранных дел Временного правительства П. Н. Милюкова была призвана успокоить союзников России по Первой мировой войне — прежде всего Англию и Францию — по поводу возможного выхода России из войны. Из этой ноты следовало, что война будет продолжаться. Массовые протесты революционных солдат, последовавшие 20 апреля (3 мая), обрушили Временное правительство, в результате чего в следующий его состав вошли социалисты.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа фоне кризисов, сотрясавших правительство, укреплялась система профсоюзов и Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Язык лозунгов этих организаций был уже чисто марксистский. Появляется лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь", ранее маркировавший узкую нишу марксистов — социал-демократов.Демонстрация рабочих на улицах революционного Петрограда. 1917 год
© РИА Новости
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На фоне кризисов, сотрясавших правительство, укреплялась система профсоюзов и Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Язык лозунгов этих организаций был уже чисто марксистский. Появляется лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь", ранее маркировавший узкую нишу марксистов — социал-демократов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСамой удобной мишенью для обвинений во всех трудностях даже в мае 1917 года остается низложенный Николай II.Военный праздник на Матросском поле. Май 1917 года. Петроград
© РИА Новости
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Самой удобной мишенью для обвинений во всех трудностях даже в мае 1917 года остается низложенный Николай II.
© Фото : Library of CongressВесной 1917 года все еще голодно. Поэтому лозунги о прибавлении пайка сопровождаются новой надеждой — призывам к власти советов. И впрямь, это средство от голода еще не было опробовано.Демонстрация на Невском проспекте под лозунгом Да здравствует Совет Рабочих и Солдатских депутатов!. 9 апреля 1917
© Фото : Library of Congress
Весной 1917 года все еще голодно. Поэтому лозунги о прибавлении пайка сопровождаются новой надеждой — призывам к власти советов. И впрямь, это средство от голода еще не было опробовано.
© Фото : Library of CongressСвобода. Земля. Обновление. Этого хотели страстно и хотели практически все. Французская революция, строчка из гимна которой стала лозунгом, была желанным образцом — несмотря на изученные уже "издержки".Всенародный праздник 1-го мая на Дворцовой площади. 18 апреля 1917, Петроград
© Фото : Library of Congress
Свобода. Земля. Обновление. Этого хотели страстно и хотели практически все. Французская революция, строчка из гимна которой стала лозунгом, была желанным образцом — несмотря на изученные уже "издержки".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкМатросы среди революционеров были наиболее радикальным отрядом. Они требуют отставки уже Временного правительства ("министров-капиталистов" следует, видимо, заменить на социалистов), а еще лучше — передачи власти советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Повестка дня неумолимо катится к Октябрю...Демонстрация революционных моряков в Петрограде. 1917 год
© РИА Новости
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Матросы среди революционеров были наиболее радикальным отрядом. Они требуют отставки уже Временного правительства ("министров-капиталистов" следует, видимо, заменить на социалистов), а еще лучше — передачи власти советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Повестка дня неумолимо катится к Октябрю...
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПервый день новой эры: Петроград в руках большевиков. На повестке дня — расправа с "правыми", сторонниками Корнилова и Каледина, пытавшимися совладать с социалистами летом 1917 года.Демонстрация рабочих и солдат Петрограда. 25 октября (7 ноября) 1917 года
© РИА Новости
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Первый день новой эры: Петроград в руках большевиков. На повестке дня — расправа с "правыми", сторонниками Корнилова и Каледина, пытавшимися совладать с социалистами летом 1917 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСледующая цель — которая, как казалось, тоже близка - коммунизм, общество будущего, где были бы побеждены частная собственность, семья и другие пережитки традиционного общества. На скорую руку, как мы знаем, удалось воплотить лишь коммунизм военный.События Октябрьской социалистической революции в Москве. Колонна революционно настроенных солдат с лозунгом Коммунизм идет по Никольской улице. 1917 год
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Следующая цель — которая, как казалось, тоже близка - коммунизм, общество будущего, где были бы побеждены частная собственность, семья и другие пережитки традиционного общества. На скорую руку, как мы знаем, удалось воплотить лишь коммунизм военный.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПобедителем 1917 года стал лозунг "Вся власть Советам".Участники Октябрьской революции Пресненского района города Москвы
© РИА Новости
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Победителем 1917 года стал лозунг "Вся власть Советам".
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Проще говоря, Февральская революция и временное правительство – это купеческий реванш. Совсем по-другому воспринимал те драматические события их очевидец, известный публицист Иван Солоневич: "Правда о Феврале будет тяжелой правдой – легких правд у нас нет. О Великой французской революции Талейран говорил: "В ней виноваты все, или не виноват никто, что, собственно, одно и то же". О Феврале этого сказать нельзя". И левые тут совсем ни при чем. "Лично я, – пишет Солоневич, – был профессиональным свидетелем событий – политическим репортером крупнейшей газеты России – суворинского "Нового времени". Даже и для нас, репортеров, так сказать, профессиональных всезнаек, революция была как гром среди совершенно ясного неба. Для левых она была манной, но тоже с совершенно ясного неба".

И для Ленина тоже. В январе 1917 года, выступая в Цюрихе на собрании швейцарской рабочей молодежи, он сказал: "Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции".

Керенский вместе с соратниками собрались 26 февраля (по старому стилю) и единогласно решили, что революция в России невозможна, что правительство опять победило. А через два дня после этого монархия пала. Левый эсер Мстиславский описал эти события весьма красочно: "Революция застала нас, тогдашних партийных людей, как евангельских неразумных дев – спящими".

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Последний Император России. Николай II от коронации до отречения

"Самое занятное, – пишет Солоневич, – то, что в феврале 1917 года никакой революции в России не было вообще: был дворцовый заговор. Заговор был организован: а) земельной знатью, при участии или согласии некоторых членов династии – тут главную роль сыграл Родзянко; б) денежной знатью – Гучков и в) военной знатью – генерал Алексеев. У каждой из этих групп были совершенно определенные интересы. Эти интересы противоречили друг другу, противоречили интересам страны и противоречили интересам армии и победы… Заговор был организован по лучшим традициям XVIII века"…

Действительно, традиции дворцовых переворотов, заложенные Петром I, эффективно использовались в России на протяжении весьма долгого времени.

Петр – монарх-революционер – и в вопросах престолонаследия оказался разрушителем традиций. Он отменил древний обычай передавать монарший престол прямым потомкам по мужской линии. Отныне престолонаследник назначался самим монархом. Но самое интересное, что Петр указ-то издал, а воспользоваться им так и не сумел (или не захотел?). В предсмертной агонии он сумел написать лишь: "Отдайте все…". А кому – так и осталось тайной. И вот тогда-то ловкий наперсник Петра Меншиков и совершил первый дворцовый переворот – в пользу Екатерины I. С помощью таких же переворотов к власти пришли Елизавета Петровна, Екатерина II, Александр I.

Вот и накануне Февраля сложился круг заговорщиков, которые представляли самые верхи власти. Он состоял, в том числе, и из представителей Дома Романовых. Это явление назвали "великокняжеской фрондой" – по аналогии с французской фрондой принцев в XVII веке.

Будни и праздники царской семьи
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПримерно так фотографировались в начале ХХ века практически все семьи, кто мог себе это позволить. Фотограф выстраивал группу в живописную и символически "правильную" композицию, затем, закрывшись черным покрывалом, наводил объектив на резкость по матовому стеклу... Выдержка при тогдашних малочувствительных фотопластинах могла составлять несколько секунд. И это при том, что подобные фотографии старались делать в интерьере, богатом естественным светом. Например, в специальном фотопавильоне со стеклянной крышей.Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей
© РИА Новости
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Примерно так фотографировались в начале ХХ века практически все семьи, кто мог себе это позволить. Фотограф выстраивал группу в живописную и символически "правильную" композицию, затем, закрывшись черным покрывалом, наводил объектив на резкость по матовому стеклу... Выдержка при тогдашних малочувствительных фотопластинах могла составлять несколько секунд. И это при том, что подобные фотографии старались делать в интерьере, богатом естественным светом. Например, в специальном фотопавильоне со стеклянной крышей.
© РИА Новости / ПазеттиПерейти в фотобанкЕще один распространенный фотостандарт того времени: "кабинетный портрет". В данном случае, двойной: портрет царствующей четы. Николай II сидит, а императрица Александра Федоровна стоит - отражение скорее символической иерархии, чем живописной композиции. Хотя и она, разумеется, выполнена безукоризненно. Такие портреты делались царской семьей не только и не столько "на память", сколько для распространения. На стены кабинетов вешали, разумеется, более официальный портрет императора, а вот в качестве украшения дома такие карточки охотно покупали.Российский император Николай II с супругой Александрой Федоровной
© РИА Новости / Пазетти
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Еще один распространенный фотостандарт того времени: "кабинетный портрет". В данном случае, двойной: портрет царствующей четы. Николай II сидит, а императрица Александра Федоровна стоит - отражение скорее символической иерархии, чем живописной композиции. Хотя и она, разумеется, выполнена безукоризненно. Такие портреты делались царской семьей не только и не столько "на память", сколько для распространения. На стены кабинетов вешали, разумеется, более официальный портрет императора, а вот в качестве украшения дома такие карточки охотно покупали.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкХроникальные фотоснимки стали возможными лишь с появлением достаточно светочувствительных фотопластинок и пленок - на рубеже XIX и ХХ веков. Так что коронация Николая II и другие официальные события последнего российского царствования - единственные в своем роде мероприятия, которые мы можем увидеть на фотографиях непосредственно, не уповая на точность глаза живописца.Николай II в царской мантии с короной, скипетром и жезлом шествует под балдахином в Кремле
© РИА Новости
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Хроникальные фотоснимки стали возможными лишь с появлением достаточно светочувствительных фотопластинок и пленок - на рубеже XIX и ХХ веков. Так что коронация Николая II и другие официальные события последнего российского царствования - единственные в своем роде мероприятия, которые мы можем увидеть на фотографиях непосредственно, не уповая на точность глаза живописца.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкМассовые тиражи фотографий означали возможность для монарха "войти в каждый дом": карточка стоила недорого, и многие покупали такие изображения для стола в кабинете или комода в богатом деревенском доме. Государь и его семья стали - наряду с актерами и писателями - медийными знаменитостями практически в нынешнем понимании этого слова. То есть людьми, чьи весьма личные фото (например, с маленькими детьми) видят миллионы человек.Император Николай II с женой Александрой Федоровной и дочерью Ольгой
© РИА Новости
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Массовые тиражи фотографий означали возможность для монарха "войти в каждый дом": карточка стоила недорого, и многие покупали такие изображения для стола в кабинете или комода в богатом деревенском доме. Государь и его семья стали - наряду с актерами и писателями - медийными знаменитостями практически в нынешнем понимании этого слова. То есть людьми, чьи весьма личные фото (например, с маленькими детьми) видят миллионы человек.
© РИА Новости / Карл БуллаПерейти в фотобанкКарл Булла, признанный мастер хроникальной и портретной съемки, был "Поставщиком Императорского двора" по части фотоуслуг. Сейчас это называется "личник" - фотограф, к которому первое лицо привыкло, проверенный во всех смыслах, доверенное лицо. В наши дни аналогичный кадр был бы сделан более выразительно: современный фотограф либо подошел бы ближе, либо применил бы телеобъектив. Однако ни того, ни другого варианта в распоряжении Карла Буллы не было: профессиональные фотокамеры тех времен были слишком громоздкими для перебежек, а телеобъектив для такого аппарата весил бы неприлично много. Да и выдержка вышла бы слишком длительной.Российский император Николай II с семьей следует за Крестным ходом к месту возведения памятника Минину и князю Пожарскому. Нижний Новгород 1913 год
© РИА Новости / Карл Булла
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Карл Булла, признанный мастер хроникальной и портретной съемки, был "Поставщиком Императорского двора" по части фотоуслуг. Сейчас это называется "личник" - фотограф, к которому первое лицо привыкло, проверенный во всех смыслах, доверенное лицо. В наши дни аналогичный кадр был бы сделан более выразительно: современный фотограф либо подошел бы ближе, либо применил бы телеобъектив. Однако ни того, ни другого варианта в распоряжении Карла Буллы не было: профессиональные фотокамеры тех времен были слишком громоздкими для перебежек, а телеобъектив для такого аппарата весил бы неприлично много. Да и выдержка вышла бы слишком длительной.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПротокольная фотосъемка в начале ХХ века, помимо прочих надобностей, применялась в газетном деле: фотоиллюстрации посредством клише были дорогим, но эффективным инструментом дизайна СМИ. Разумеется, фотография высочайших особ не могла не появиться на первых полосах российских газет.Император Николай II, великий князь Михаил Александрович на встрече с сиамским королем в Царском Селе
© РИА Новости
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Протокольная фотосъемка в начале ХХ века, помимо прочих надобностей, применялась в газетном деле: фотоиллюстрации посредством клише были дорогим, но эффективным инструментом дизайна СМИ. Разумеется, фотография высочайших особ не могла не появиться на первых полосах российских газет.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПомимо парадных моментов, на фотографии начала ХХ века стали попадать и бытовые эпизоды жизни царской семьи. Почти обычная коляска, почти обычные наряды - фотографии эффективнее любых других средств вдруг показали людям: монарх сделан из плоти и крови, он по сути ничем не отличается от своих подданных.Царевич Алексей с сестрами сидит в коляске во время прогулки по Царскому селу
© РИА Новости
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Помимо парадных моментов, на фотографии начала ХХ века стали попадать и бытовые эпизоды жизни царской семьи. Почти обычная коляска, почти обычные наряды - фотографии эффективнее любых других средств вдруг показали людям: монарх сделан из плоти и крови, он по сути ничем не отличается от своих подданных.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВеликие княжны фотографировались точно так же, как другие девушки из хороших семей. Безусловно, по платью можно догадаться, что перед нами юная особа из высшего общества - но в целом для портрета характерны те же самые модные в массовой культуре художественные решения, что и для сотен тысяч портретов девушек нецарского происхождения.Великая княжна Татьяна - дочь российского императора Николая II
© РИА Новости
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Великие княжны фотографировались точно так же, как другие девушки из хороших семей. Безусловно, по платью можно догадаться, что перед нами юная особа из высшего общества - но в целом для портрета характерны те же самые модные в массовой культуре художественные решения, что и для сотен тысяч портретов девушек нецарского происхождения.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкУвидев государя императора в такой обстановке, любой дачник из зажиточных мог бы воскликнуть: "О, как всё знакомо!". Да и современному дачнику близки эти деревянные стены под лаком, фотографии на них. Только мебель, дворцовых мастеров и соответствующего качества, будет отличаться. "Наш человек!" - думали, видя такие изображения, люди. И дистанция, сакральность власти катастрофически таяла.Император Николай II сидит на диване в своей комнате в охотничьем домике
© РИА Новости
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Увидев государя императора в такой обстановке, любой дачник из зажиточных мог бы воскликнуть: "О, как всё знакомо!". Да и современному дачнику близки эти деревянные стены под лаком, фотографии на них. Только мебель, дворцовых мастеров и соответствующего качества, будет отличаться. "Наш человек!" - думали, видя такие изображения, люди. И дистанция, сакральность власти катастрофически таяла.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкФотография на прогулке - сколько таких кадров сделано и делается по сей день в любой компании друзей. Одевались члены императорской семьи достаточно просто (как это было принято и в западных монархиях того времени). Этот снимок опять-таки буквально кричит: "Мы такие же, как и вы! Обыкновенные люди!"Император Николай II, императрица Александра Федоровна и великая княгиня Ольга Александровна на прогулке. Петергоф, 1896 год
© РИА Новости
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Фотография на прогулке - сколько таких кадров сделано и делается по сей день в любой компании друзей. Одевались члены императорской семьи достаточно просто (как это было принято и в западных монархиях того времени). Этот снимок опять-таки буквально кричит: "Мы такие же, как и вы! Обыкновенные люди!"
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПри этом в случае надобности у Николая II были и другие роли, и другие "фотосессии". Для особых случаев - коронации, юбилейные балы - при дворе последнего императора существовал "неорусский" дресс-код. Его разработкой на основе архивных изображений и сохранившихся костюмов допетровской эпохи занимались такие специалисты, как Надежда Петровна Ламанова, признанные авторитеты мира моды. Эти костюмы - и в первую очередь, костюм самого императора - постулирует: "Я русский". То есть символизирует общность царя уже не с людьми по отдельности, но с народом и государством в целом.Император Николай II в русском костюме. Санкт-Петербург, конец 1890-х гг.
© РИА Новости
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При этом в случае надобности у Николая II были и другие роли, и другие "фотосессии". Для особых случаев - коронации, юбилейные балы - при дворе последнего императора существовал "неорусский" дресс-код. Его разработкой на основе архивных изображений и сохранившихся костюмов допетровской эпохи занимались такие специалисты, как Надежда Петровна Ламанова, признанные авторитеты мира моды. Эти костюмы - и в первую очередь, костюм самого императора - постулирует: "Я русский". То есть символизирует общность царя уже не с людьми по отдельности, но с народом и государством в целом.
© РИА Новости / Императрица Александра ФедоровнаПерейти в фотобанкТехнология фотографии к началу ХХ века развилась настолько, что появились фотолюбители. То есть обычные люди, которые просто берут портативный фотоаппарат и делают снимки. Разумеется, Александра Федоровна не сидела лично в темной комнате, обрабатывая химикалиями фотопластинки. Но уже сама возможность непрофессиональной съемки была огромным шагом вперед по сравнению с XIX веком. Именно любительским рукам мы обязаны самыми личными, нежными, интимными кадрами жизни царской семьи.Дочь императора Николая II Анастасия в Царском Селе. Съемка императрицы Александры Федоровны
© РИА Новости / Императрица Александра Федоровна
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Технология фотографии к началу ХХ века развилась настолько, что появились фотолюбители. То есть обычные люди, которые просто берут портативный фотоаппарат и делают снимки. Разумеется, Александра Федоровна не сидела лично в темной комнате, обрабатывая химикалиями фотопластинки. Но уже сама возможность непрофессиональной съемки была огромным шагом вперед по сравнению с XIX веком. Именно любительским рукам мы обязаны самыми личными, нежными, интимными кадрами жизни царской семьи.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПразднование 300-летия Дома Романовых. Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна и цесаревич Алексей (на руках у К. Г. Нагорного, "дядька наследника") следуют из Успенского собора в Николаевский дворец. Видно, что к придворным фотохроникерам царская семья уже привыкла: Александра Федоровна улыбается в камеру, будто бы приветствуя Карла Буллу (на таком историческом событии, несомненно, работал именно сам мастер).Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна и цесаревич Алексей следуют из Успенского собора в Николаевский дворец
© РИА Новости
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Празднование 300-летия Дома Романовых. Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна и цесаревич Алексей (на руках у К. Г. Нагорного, "дядька наследника") следуют из Успенского собора в Николаевский дворец. Видно, что к придворным фотохроникерам царская семья уже привыкла: Александра Федоровна улыбается в камеру, будто бы приветствуя Карла Буллу (на таком историческом событии, несомненно, работал именно сам мастер).
© РИА Новости / Императрица Александра ФедоровнаПерейти в фотобанкХотя на подготовку кадра в 1910-е годы уходило куда больше времени, чем в наши дни, удобство по сравнению даже с 1880-ми годами было несомненным. Пара минут - и кадр готов. Именно поэтому фотографии выходили непринужденными и очень личными.Дочь императора Николая II Мария в Царском Селе. Съемка императрицы Александры Федоровны
© РИА Новости / Императрица Александра Федоровна
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Хотя на подготовку кадра в 1910-е годы уходило куда больше времени, чем в наши дни, удобство по сравнению даже с 1880-ми годами было несомненным. Пара минут - и кадр готов. Именно поэтому фотографии выходили непринужденными и очень личными.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПортрет в дворцовых интерьерах в те времена все еще представлял собой техническую трудность. Уже появлялись электрические источники освещения, был распространен и магний - но здесь, судя по мягкости света, Булла или его коллега обошелся естественными источниками. Для создания нужного освещения использовались системы зеркал, приближение к окнам - словом, поставить свет для портрета было целой наукой.Великие княжны, дочери Императора Николая II, Мария, Татьяна, Анастасия и Ольга
© РИА Новости
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Портрет в дворцовых интерьерах в те времена все еще представлял собой техническую трудность. Уже появлялись электрические источники освещения, был распространен и магний - но здесь, судя по мягкости света, Булла или его коллега обошелся естественными источниками. Для создания нужного освещения использовались системы зеркал, приближение к окнам - словом, поставить свет для портрета было целой наукой.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНачало ХХ века было временем групповых портретов. Иногда эти портреты включали в себя десятки, если не сотни, людей. Разрешающая способность тогдашних крупноформатных фотопластинок и хороших объективов это позволяла. Поразительно, но на оригинальных отпечатках с негативов тех лет до сих пор можно рассмотреть и узнать каждое из множества лиц.Репродукция цветной цинкографии Тронная речь Николая II на приеме членов Государственной думы в Зимнем дворце по случаю открытия Первой Государственной думы из собраний Государственного Исторического музея
© РИА Новости
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Начало ХХ века было временем групповых портретов. Иногда эти портреты включали в себя десятки, если не сотни, людей. Разрешающая способность тогдашних крупноформатных фотопластинок и хороших объективов это позволяла. Поразительно, но на оригинальных отпечатках с негативов тех лет до сих пор можно рассмотреть и узнать каждое из множества лиц.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЕсли в 1880-е годы для передвижения фотографа требовалась отдельная коляска, то к 1910-м запас фотоматериалов и камера стали настолько компактными, что "личник" мог в буквальном смысле все свое носить с собой. Хотя, конечно, обычно прибегал к помощи ассистента: в учениках дореволюционные фотографы никогда не знали недостатка.Российский император Николай II с семьей на охоте в финских шхерах. 1912 год
© РИА Новости
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Если в 1880-е годы для передвижения фотографа требовалась отдельная коляска, то к 1910-м запас фотоматериалов и камера стали настолько компактными, что "личник" мог в буквальном смысле все свое носить с собой. Хотя, конечно, обычно прибегал к помощи ассистента: в учениках дореволюционные фотографы никогда не знали недостатка.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкФотография - мощное оружие пиара, сегодня это очевидно, а в начале прошлого века только становилось понятным. Эта известная фотография, доказывавшая, что августейшие дамы вместе со всем народом готовы до конца работать на победу, определенно внесла свой вклад в общий патриотический настрой 1914 - 15 годов. Другое дело, что этого оказалось мало...Императрица Александра Федоровна с дочерьми Ольгой и Татьяной после завершения полного курса сестер милосердия и получения дипломов от Международного Красного Креста
© РИА Новости
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Фотография - мощное оружие пиара, сегодня это очевидно, а в начале прошлого века только становилось понятным. Эта известная фотография, доказывавшая, что августейшие дамы вместе со всем народом готовы до конца работать на победу, определенно внесла свой вклад в общий патриотический настрой 1914 - 15 годов. Другое дело, что этого оказалось мало...
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИ все-таки не все фотографии императорской семьи показывают ее простоту. На данном снимке - вся семья встречает Николая II в Царском селе - царствующий дом все-таки предстает во всем блеске роскоши.Члены императорской семьи на ступенях Екатерининского дворца в Царском Селе
© РИА Новости
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И все-таки не все фотографии императорской семьи показывают ее простоту. На данном снимке - вся семья встречает Николая II в Царском селе - царствующий дом все-таки предстает во всем блеске роскоши.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТолько когда фотография стала действительно массовым искусством, появились кадры "фотография фотографирующего". В данном случае, грех было не сделать такой снимок: фотокамеру взяла в руки императрица-мать Мария Федоровна.Мать Николая II Мария Федоровна фотографиурет императора Николая II и императрицу Александру Федоровну, 1912 год
© РИА Новости
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Только когда фотография стала действительно массовым искусством, появились кадры "фотография фотографирующего". В данном случае, грех было не сделать такой снимок: фотокамеру взяла в руки императрица-мать Мария Федоровна.
© РИА НовостиПерейти в фотобанк1916 год, вновь снимок, демонстрирующий близость императора к народу и простоту его быта. Его Величество - собственноручно держащий лопату! Однако для исправления репутации царя в обществе этого было уже недостаточно...Русский император Николай II с сыном Алексеем и дочерью Марией. Царское село. 1916 год
© РИА Новости
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1916 год, вновь снимок, демонстрирующий близость императора к народу и простоту его быта. Его Величество - собственноручно держащий лопату! Однако для исправления репутации царя в обществе этого было уже недостаточно...
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПодробные фотоархивы, доставшиеся нам от последнего российского императора, заставляют задуматься. Вот - 1913 год, царя приветствуют массы людей на Красной площади во время празднования 300-летия дома Романовых. А через 4 года всё будет кончено, через 5 - не станет и самого императора. И в 1920-х и 1930-х годах картина станет противоположной: массы людей рекой пойдут по Красной площади, а смотреть на них будут первые лица, стоящие на Мавзолее. Которого император Николай Александрович, конечно, и представить себе не мог.Церемония приветствия Российского Императора Николая II на Красной площади во время празднования 300-летия Дома Романовых
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Подробные фотоархивы, доставшиеся нам от последнего российского императора, заставляют задуматься. Вот - 1913 год, царя приветствуют массы людей на Красной площади во время празднования 300-летия дома Романовых. А через 4 года всё будет кончено, через 5 - не станет и самого императора. И в 1920-х и 1930-х годах картина станет противоположной: массы людей рекой пойдут по Красной площади, а смотреть на них будут первые лица, стоящие на Мавзолее. Которого император Николай Александрович, конечно, и представить себе не мог.
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Известной для всех целью "великокняжеской фронды" было отстранение от управления страной Распутина и царицы-немки. Но была и скрытая цель – отстранение Николая II. Французский посол в Петрограде Морис Палеолог в своем дневнике писал, что великие князья открыто обсуждают перспективы дворцового переворота с целью воцарения великого князя Николая Николаевича, дяди императора.

Сейчас нет смысла подробно останавливаться на том, почему "великокняжеская фронда" считала, что Николай II должен отречься, а Николай Николаевич – занять трон.Главное – это то, что царя предавало его ближайшее окружение – родственники. И, конечно, это играло на руку другим группам заговорщиков и облегчало их задачу по захвату власти. А детонатором для открытого выступления стали трудности со снабжением хлебом Петрограда и слухи о введении карточек на хлеб. Послышались вопли среди думцев, представителей "прогрессивной" общественности. И надо сказать, спектакль удался.

Хотя факты говорят об обратном: хлебные запасы Российской империи к весне 1917 года составляли около 3793 млн пудов хлеба при общей потребности страны в 3227 млн пудов.

То есть хлеба в стране было с избытком. Но регулирование торговли и ценообразования было из рук вон плохим. И делалось это намеренно. Говорит историк, научный сотрудник Российского института стратегических исследований Петр Мультатули: "Говорят, что какого-то хлеба не было. Хлеба было полно. Шла спекуляция хлебом. Во многом это было вызвано с тем, что правительство не повышало цен на хлеб, и крестьянам было выгодно продать свой хлеб не правительству, а спекулянтам. В данном случае это проявление типичного оскудения духа у людей".

Начало революции. Февраль
© РИА НовостиПерейти в фотобанкАгитационные газеты того времени - инструмент коммуникации, столь же сильный, как современные социальные сети. Одновременно объяснить тысячам людей, что происходит, как это понимать и что надо делать - дорогого стоило в смутные февральские дни 1917 года.Раздача газет с призывом к революции. Февраль 1917 года
© РИА Новости
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Агитационные газеты того времени - инструмент коммуникации, столь же сильный, как современные социальные сети. Одновременно объяснить тысячам людей, что происходит, как это понимать и что надо делать - дорогого стоило в смутные февральские дни 1917 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВооруженные люди в стране к началу 1917 года были в избытке. Прежде всего, это военные, возвращающиеся с фронтов Первой мировой войны: раненые, командированные, даже дезертиры. Но лишь с началом революции в городах стало по-настоящему опасно.Участники Февральской буржуазно-демократической революции на улицах Петрограда. 1917 год
© РИА Новости
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Вооруженные люди в стране к началу 1917 года были в избытке. Прежде всего, это военные, возвращающиеся с фронтов Первой мировой войны: раненые, командированные, даже дезертиры. Но лишь с началом революции в городах стало по-настоящему опасно.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ третий раз за всю историю Санкт-Петербурга - Петрограда в городе начались перестрелки. Первый раз был в 1825 году (восстание декабристов), второй - в 1905.Бой у Зимнего дворца. Петроград, 1917 год
© РИА Новости
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В третий раз за всю историю Санкт-Петербурга - Петрограда в городе начались перестрелки. Первый раз был в 1825 году (восстание декабристов), второй - в 1905.
© РИА Новости / Виктор БуллаПерейти в фотобанкФевральская революция на короткое время соединила тех, кто будет истреблять друг друга уже в конце года: солидных господ – активистов либеральных партий – и революционных матросов, будущее силовое ядро большевиков и эсеров.Матросы с крейсера Аврора присоединяются к восставшему народу во время Февральской революции. Петроград, 1917 год
© РИА Новости / Виктор Булла
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Февральская революция на короткое время соединила тех, кто будет истреблять друг друга уже в конце года: солидных господ – активистов либеральных партий – и революционных матросов, будущее силовое ядро большевиков и эсеров.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБыть офицером или полицейским в 1917 году - не лучший жребий. Их арестовывали бывшие подчиненные просто по факту руководящей должности. Некоторым удалось скрыться, кого-то выпустили после недолгого заключения, но многие погибли. Это были первые в истории России массовые репрессии по признаку занимаемой должности: революционная "традиция", подсмотренная во Франции.Солдаты сопровождают арестованного унтер-офицера во время Февральской революции. 1917 год
© РИА Новости
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Быть офицером или полицейским в 1917 году - не лучший жребий. Их арестовывали бывшие подчиненные просто по факту руководящей должности. Некоторым удалось скрыться, кого-то выпустили после недолгого заключения, но многие погибли. Это были первые в истории России массовые репрессии по признаку занимаемой должности: революционная "традиция", подсмотренная во Франции.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСожжение государственных символов у Аничкова дворца в Петрограде во время Февральской революции. Тогда многим казалось: насилие скоро закончится. Но оно только начиналось.Сожжение государственных символов у Аничкова дворца во время Февральской революции. Петроград, 1917 год
© РИА Новости
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Сожжение государственных символов у Аничкова дворца в Петрограде во время Февральской революции. Тогда многим казалось: насилие скоро закончится. Но оно только начиналось.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПолицейские не собирались сдаваться: революция даже в феврале 1917 года не получилась бескровной. И уже тогда уличные бои в Петрограде напугали многих. Начался великий исход благополучных людей из столицы: бежали все, кто мог - в Крым, в деревню, а лучше всего за границу.Солдаты обстреливают полицейские засады во время Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года
© РИА Новости
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Полицейские не собирались сдаваться: революция даже в феврале 1917 года не получилась бескровной. И уже тогда уличные бои в Петрограде напугали многих. Начался великий исход благополучных людей из столицы: бежали все, кто мог - в Крым, в деревню, а лучше всего за границу.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкГородовые царской России - заслуженные люди зрелого возраста, чаще всего с боевым опытом и наградами. Это не спасало их от унижения и репрессий.Восставшие ведут в Таврический дворец переодетых городовых во время Февральской буржуазно-демократической революции. Петроград, 1917 год
© РИА Новости
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Городовые царской России - заслуженные люди зрелого возраста, чаще всего с боевым опытом и наградами. Это не спасало их от унижения и репрессий.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРаспропагандированные солдаты - главная движущая сила революции в первые месяцы 1917 года. Их было много, они не боялись ничего и никого - даже пуль. Они хотели мира и свободы - так, как это понимали.Солдаты устраивают демонстрацию против царского правительства во время февральской революции. 1917 год
© РИА Новости
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Распропагандированные солдаты - главная движущая сила революции в первые месяцы 1917 года. Их было много, они не боялись ничего и никого - даже пуль. Они хотели мира и свободы - так, как это понимали.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВторая мощная сила революции - рабочие. На фото: колонны рабочих фабрики Фаберже и солдат 2-го Московского запасного полка. Лозунги простые: прежде всего 8-часовой рабочий день (по тем временам - невиданный прогресс, законодательного ограничения рабочего дня до 8 часов еще не было ни в одной стране мира).Колонны рабочих фабрики Фаберже и солдаты 2-го Московского запасного полка направляются на демонстрацию во время февральской буржуазно-демократической революции. 1917 год
© РИА Новости
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Вторая мощная сила революции - рабочие. На фото: колонны рабочих фабрики Фаберже и солдат 2-го Московского запасного полка. Лозунги простые: прежде всего 8-часовой рабочий день (по тем временам - невиданный прогресс, законодательного ограничения рабочего дня до 8 часов еще не было ни в одной стране мира).
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДля деревни новость о том, что царя больше нет и не будет, была как неожиданной, так и желанной. Надежды были, прежде всего, на бесплатный и справедливый раздел земельных ресурсов.Жители деревни обсуждают известие о февральской революции. 1917 год
© РИА Новости
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Для деревни новость о том, что царя больше нет и не будет, была как неожиданной, так и желанной. Надежды были, прежде всего, на бесплатный и справедливый раздел земельных ресурсов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТем временем в Петрограде продолжались волнения, строились баррикады. Стало окончательно понятно, что легкой и плавной смены строя не получится. Столицу лихорадило.Баррикады на Литейном проспекте в Петрограде. Февраль 1917 года
© РИА Новости
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Тем временем в Петрограде продолжались волнения, строились баррикады. Стало окончательно понятно, что легкой и плавной смены строя не получится. Столицу лихорадило.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПроще всего оказалось уничтожить символику монархии. Этот момент попал даже на фотографию - а значит, он тогда казался ключевым. Возможно, фотографу - и уж точно солдату, зависшему над вывеской - хотелось надеяться, что это и будет решающий бой за светлое будущее.Солдат срывает эмблему царизма. Петроград, февраль 1917 год
© РИА Новости
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Проще всего оказалось уничтожить символику монархии. Этот момент попал даже на фотографию - а значит, он тогда казался ключевым. Возможно, фотографу - и уж точно солдату, зависшему над вывеской - хотелось надеяться, что это и будет решающий бой за светлое будущее.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОчереди за продовольствием - с которых и начались беспорядки в Питере - не прекращались. Хотя бы потому что трудности с поставками никто не решил, а из-за революции они лишь усугубились. Очереди станут приметой нашей страны на протяжении почти всего ХХ века.Жители Петрограда стоят в очереди у продовольственного магазина во время февральской буржуазно-демократической революции. 1917 год
© РИА Новости
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Очереди за продовольствием - с которых и начались беспорядки в Питере - не прекращались. Хотя бы потому что трудности с поставками никто не решил, а из-за революции они лишь усугубились. Очереди станут приметой нашей страны на протяжении почти всего ХХ века.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВременный комитет Государственной думы 1917 года, сформированный Советом старейшин четвертой Государственной думы по поручению частного совещания её членов, 27 февраля (12 марта) в Петрограде в день победы Февральской буржуазно-демократической революции в России.
Первый ряд (сидят): Г.Е. Львов, В.А. Ржевский, С.И. Шидловский, М.В. Родзянко; второй ряд (стоят) В.В. Шульгин, И.И. Дмитрюков, Б.А. Энгельгардт, А.Ф. Керенский, М.А. Караулов.Временный комитет Государственной думы 1917 года
© РИА Новости /
Перейти в фотобанк
Временный комитет Государственной думы 1917 года, сформированный Советом старейшин четвертой Государственной думы по поручению частного совещания её членов, 27 февраля (12 марта) в Петрограде в день победы Февральской буржуазно-демократической революции в России.
Первый ряд (сидят): Г.Е. Львов, В.А. Ржевский, С.И. Шидловский, М.В. Родзянко; второй ряд (стоят) В.В. Шульгин, И.И. Дмитрюков, Б.А. Энгельгардт, А.Ф. Керенский, М.А. Караулов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВпервые в городских условиях "протестированы" боевые машины - броневики. Оказалось, что неуязвимая для стрелкового оружия машина с пулеметами - универсальное оружие для революции или ее подавления.Февральская буржуазно-демократическая революция. Восстание в Петрограде. 1917 год
© РИА Новости
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Впервые в городских условиях "протестированы" боевые машины - броневики. Оказалось, что неуязвимая для стрелкового оружия машина с пулеметами - универсальное оружие для революции или ее подавления.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ Таврическом дворце в 1917 году начала заседать не только Дума, но и Совет: Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. В течение нескольких месяцев социал-демократические партии смогли создать параллельную структура власти - Советы - и получить над ними контроль. Революция октября 1917 года была предрешена.Заседание Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов в Таврическом дворце во время февральской буржуазно-демократической революции. 1917 год
© РИА Новости
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В Таврическом дворце в 1917 году начала заседать не только Дума, но и Совет: Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. В течение нескольких месяцев социал-демократические партии смогли создать параллельную структура власти - Советы - и получить над ними контроль. Революция октября 1917 года была предрешена.
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Значит, дело было не в хлебе, а в зрелищах. Впрочем, организаторы этого "зрелища" весьма сильно просчитались. Февраль стал не итогом, а прологом, увертюрой, так сказать, к Октябрьской революции.

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