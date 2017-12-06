Документальные кадры
Феликс Дзержинский. Железный солдат революции
  • Феликс Эдмундович Дзержинский

    Феликс Эдмундович Дзержинский

    Феликс Эдмундович Дзержинский родился 11 сентября (30 августа по старому стилю) 1877 года в имении Дзержиново (ныне Столбцовского района Минской области, Белоруссия) в мелкопоместной дворянской семье. Род Дзержинских вел свое происхождение из литвинских шляхтичей.

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  • Феликс Дзержинский в юности

    Феликс Дзержинский в юности

    Еще будучи учеником Виленской гимназии Феликс сначала вошел в социал-демократический кружок, а спустя год вступил в партию "Социал-демократия Королевства Польского и Литвы" (СДКП и Л). В 1896 году он ушел из последнего класса гимназии, чтобы заниматься партийной работой.

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  • Нарком внутренних дел Феликс Дзержинский среди ответственных работников ВЧК

    Нарком внутренних дел Феликс Дзержинский среди ответственных работников ВЧК

    В июле 1903 года в Берлине на четвертом съезде Социал-демократии Королевства Польского и Литвы Дзержинский был избран членом Главного правления. Он активно участвовал в первой русской революции 1905-1907 годов. В 1906 году Дзержинский был делегатом четвертого съезда РСДРП, на котором впервые встретился с Владимиром Лениным и был введен в состав ЦК РСДРП как представитель СДКП и Л.

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  • Феликс Дзержинский

    Феликс Дзержинский

    За время партийной работы до октября 1917 года Дзержинского неоднократно арестовывали, в общей сложности он провел 11 лет в тюрьмах и на каторге, где заболел туберкулезом.

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  • Феликс Дзержинский во время работы в Сибири, 1922 год

    Феликс Дзержинский во время работы в Сибири, 1922 год

    Во время Октябрьской революции Дзержинский был членом Военно-революционного партийного центра и Петроградского военно-революционного комитета. Под его руководством 7 ноября (25 октября по старому стилю) были заняты Главный почтамт и телеграф. Он участвовал в разгроме Петра Краснова, затем руководил отрядами красногвардейцев, охранявшими Смольный.

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  • Феликс Дзержинский

    Феликс Дзержинский

    С декабря 1917 года по февраль 1922 года был председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), ГПУ и ОГПУ. Он был одним из организаторов "красного террора" - комплекса карательных мер, проводившихся большевиками против классовых врагов и лиц, обвинявшихся в контрреволюционной деятельности. С 27 января 1921 года в число задач ВЧК входила ликвидация беспризорности и безнадзорности среди детей.

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  • Феликс Дзержинский возле гроба Владимира Ленина

    Феликс Дзержинский возле гроба Владимира Ленина

    С марта 1919 по июль 1923 года Дзержинский был одновременно наркомом внутренних дел и председателем военного совета Войск внутренней охраны республики, а с ноября 1920 — Войск внутренней службы республики.

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  • Феликс Дзержинский с русскими и польскими революционерами

    Феликс Дзержинский с русскими и польскими революционерами

    Дзержинский руководил борьбой с повстанческим движением на Украине, а во время войны с Польшей в 1920 году являлся начальником тыла Юго-Западного фронта и членом Временного ревкома Польши и Польского бюро ЦК РКП(б).

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  • Феликс Дзержинский за письменным столом

    Феликс Дзержинский за письменным столом

    В апреле 1921 года Дзержинский был назначен наркомом путей сообщения, одновременно занимал посты председателя ВЧК и наркома внутренних дел. С февраля 1922 года он стал председателем Главного Политического Управления при НКВД РСФСР, с сентября 1923 - председателем ОГПУ при Совете народных комиссаров СССР.

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  • Иосиф Сталин и Феликс Дзержинский

    Иосиф Сталин и Феликс Дзержинский

    После лишения ГПУ права выносить смертные приговоры Дзержинский в 1922 году добился создания при НКВД Особого совещания, где он являлся председателем, с правом ссылать "контрреволюционеров". Был одним из вдохновителей высылки за рубеж многих известных деятелей науки и культуры.

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  • Феликс Дзержинский и Николай Муралов у первого временного деревянного Мавзолея В. И. Ленина

    Феликс Дзержинский и Николай Муралов у первого временного деревянного Мавзолея В. И. Ленина

    В 1924 году Дзержинский возглавил Высший совет народного хозяйства СССР. Он считал, что основным фактором развития промышленности должен стать "широкий крестьянский рынок", выступал за развитие мелкой частной торговли и продолжение НЭПа.

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  • Революционер Феликс Эдмундович Дзержинский. Репродукция

    Революционер Феликс Эдмундович Дзержинский. Репродукция

    20 июля 1926 года на пленуме ЦК, посвященном состоянию экономики СССР, Дзержинский выступил с двухчасовым докладом, после которого ему стало плохо. В тот же день он скончался от сердечного приступа. Похоронен в Москве у Кремлевской стены.

    © РИА Новости
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Феликс Эдмундович Дзержинский

Феликс Эдмундович Дзержинский родился 11 сентября (30 августа по старому стилю) 1877 года в имении Дзержиново (ныне Столбцовского района Минской области, Белоруссия) в мелкопоместной дворянской семье. Род Дзержинских вел свое происхождение из литвинских шляхтичей.

© РИА Новости
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Российский революционер, глава нескольких наркоматов, основатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем Феликс Дзержинский остается одной из самых противоречивых фигур Октябрьской революции. Почетный чекист, "рыцарь революции", как его называли в советские годы, был последовательным и бескомпромиссным защитником большевистской идеологии. "Я нахожусь в самом огне борьбы… Мысль моя заставляет меня быть беспощадным, и во мне твердая воля идти за мыслью до конца", — писал он жене в 1918 году, а в ответ на сообщения сестры Альдоны, потрясенной кровавой репутацией брата, Дзержинский писал: "Я остался таким же, как и был, хотя для многих нет имени страшнее моего. Любовь сегодня, как и раньше, всё для меня… Меня ты не можешь понять. Солдата революции, борющегося за то, чтобы не было на свете несправедливости…". Даже Федор Шаляпин, побывавший у основателя ВЧК на допросе, назвал Дзержинского "фанатиком революции". "Он не произвел впечатления простой жестокости, Дзержинский держался поразительно тонко", — вспоминал знаменитый певец.

Помимо работы в ВЧК и позже в ГПУ Дзержинский активно занимался развитием экономики, особенно металлургической промышленности. Кроме того, он  был председателем комиссии по улучшению жизни детей. После Первой мировой войны в стране было порядка пяти миллионов беспризорников и именно Дзержинский создал систему детских учреждений приемников-распределителей, детских домов, "коммун" и детских "городков", где сироты получали все самое необходимое: не только крышу над головой, еду и медицинскую помощь, но также образование и возможность дальнейшей самореализации.

 

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