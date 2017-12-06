Феликс Дзержинский. Железный солдат революции

20 июля 1926 года на пленуме ЦК, посвященном состоянию экономики СССР, Дзержинский выступил с двухчасовым докладом, после которого ему стало плохо. В тот же день он скончался от сердечного приступа. Похоронен в Москве у Кремлевской стены.

С декабря 1917 года по февраль 1922 года был председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), ГПУ и ОГПУ. Он был одним из организаторов "красного террора" - комплекса карательных мер, проводившихся большевиками против классовых врагов и лиц, обвинявшихся в контрреволюционной деятельности. С 27 января 1921 года в число задач ВЧК входила ликвидация беспризорности и безнадзорности среди детей.

Во время Октябрьской революции Дзержинский был членом Военно-революционного партийного центра и Петроградского военно-революционного комитета. Под его руководством 7 ноября (25 октября по старому стилю) были заняты Главный почтамт и телеграф. Он участвовал в разгроме Петра Краснова, затем руководил отрядами красногвардейцев, охранявшими Смольный.

В июле 1903 года в Берлине на четвертом съезде Социал-демократии Королевства Польского и Литвы Дзержинский был избран членом Главного правления. Он активно участвовал в первой русской революции 1905-1907 годов. В 1906 году Дзержинский был делегатом четвертого съезда РСДРП, на котором впервые встретился с Владимиром Лениным и был введен в состав ЦК РСДРП как представитель СДКП и Л.

Еще будучи учеником Виленской гимназии Феликс сначала вошел в социал-демократический кружок, а спустя год вступил в партию "Социал-демократия Королевства Польского и Литвы" (СДКП и Л). В 1896 году он ушел из последнего класса гимназии, чтобы заниматься партийной работой.

Российский революционер, глава нескольких наркоматов, основатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем Феликс Дзержинский остается одной из самых противоречивых фигур Октябрьской революции. Почетный чекист, "рыцарь революции", как его называли в советские годы, был последовательным и бескомпромиссным защитником большевистской идеологии. "Я нахожусь в самом огне борьбы… Мысль моя заставляет меня быть беспощадным, и во мне твердая воля идти за мыслью до конца", — писал он жене в 1918 году, а в ответ на сообщения сестры Альдоны, потрясенной кровавой репутацией брата, Дзержинский писал: "Я остался таким же, как и был, хотя для многих нет имени страшнее моего. Любовь сегодня, как и раньше, всё для меня… Меня ты не можешь понять. Солдата революции, борющегося за то, чтобы не было на свете несправедливости…". Даже Федор Шаляпин, побывавший у основателя ВЧК на допросе, назвал Дзержинского "фанатиком революции". "Он не произвел впечатления простой жестокости, Дзержинский держался поразительно тонко", — вспоминал знаменитый певец.

Помимо работы в ВЧК и позже в ГПУ Дзержинский активно занимался развитием экономики, особенно металлургической промышленности. Кроме того, он был председателем комиссии по улучшению жизни детей. После Первой мировой войны в стране было порядка пяти миллионов беспризорников и именно Дзержинский создал систему детских учреждений приемников-распределителей, детских домов, "коммун" и детских "городков", где сироты получали все самое необходимое: не только крышу над головой, еду и медицинскую помощь, но также образование и возможность дальнейшей самореализации.