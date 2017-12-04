«Буревестник» революции – Максим Горький

Алексей Максимович Пешков, родился в 1868 году в городе Канавино Нижегородской губернии. Псевдоним Максим Горький впервые появился 12 сентября 1892 года в тифлисской газете "Кавказ". Горький был 5 раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе: в 1918, 1923, два раза в 1928, 1933 годах. В последние годы жизни получил официальное признание как основатель социалистического реализма. Несмотря на то, что некоторое время Максим Горький был одним из крупнейших спонсоров большевиков, к событиям Октября он отнёсся неоднозначно. Ходатайствовал перед руководством большевиков за арестованных и приговорённых к казни.Горький был самым издаваемым в СССР советским писателем: общий тираж всех изданий составил 242,621 миллионов экземпляров.