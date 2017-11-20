«Съезд берет власть в свои руки»: первые декреты советского правительства

Декрет о земле II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов (принят на заседании 26 октября, в 2 ч ночи) (8 ноября по новому стилю) 1917 г. Смольный, Петроград

Декрет о земле был принял на заседании II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов 27 октября в 2 часа ночи. Документ отменял право частной собственности на землю, легализовал конфискацию помещичьих земель и имений, а также их передачу в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов. Согласно декрету, земля переходила в достояние государства, которое должно было передавать ее трудящимся. Особо в документе было прописано положение о запрете на применение наемного труда.