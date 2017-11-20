Документальные кадры
«Съезд берет власть в свои руки»: первые декреты советского правительства
  • Обращение К гражданам России Военно-Революционного Комитета при Петроградском Совете Рабочих и Солдатских Депутатов 25 октября 1917 года

    Обращение "К гражданам России" Военно-Революционного Комитета при Петроградском Совете Рабочих и Солдатских Депутатов 25 октября 1917 года

    Утром 25 октября (7 ноября по новому стилю) Военно-Революционный комитет при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов издал обращение "К гражданам России", в котором говорилось, что Временное правительство было низложено, а государственная власть перешла к ВРК. С этого момента Комитет фактически стал высшей властью в стране и оставался ей вплоть до 5 часов утра 26 октября, когда высшей властью объявил себя II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Обращение, написанное Лениным, было первым документом пришедших к власти большевиков.

    © РИА Новости
    Перейти в фотобанк
  • Текст речи Ленина, произнесенной на заседании Петроградского Совета днем 25 октября 1917 года

    Текст речи Ленина, произнесенной на заседании Петроградского Совета днем 25 октября 1917 года

    На заседании Петроградского Совета днем 25 октября Ленин выступил с докладом о задачах советской власти, в котором заявил: "Товарищи, рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась... Угнетенные массы сами создадут власть. В корне будет разбит старый государственный аппарат и будет создан новый аппарат управления в лице Советских организаций. Отныне наступает новая полоса в истории России, и данная третья русская революция должна в своем конечном итоге привести к победе социализма".

    © РИА Новости
    Перейти в фотобанк
  • Обращение II съезда Советов Рабочим, солдатам и крестьянам, Декрет о мире, Декрет о земле, опубликованные в газетах. Октябрь 1917 года

    Обращение II съезда Советов "Рабочим, солдатам и крестьянам", "Декрет о мире", "Декрет о земле", опубликованные в газетах. Октябрь 1917 года

    Первый съезд советов проходил с 25 по 26 октября во время начавшегося вооруженного восстания в Петрограде. Во время заседания в три ночи Каменев объявил о падении Зимнего дворца. После этого съезд принял обращение "К рабочим, солдатам и крестьянам", в котором сообщалось, что "Временное правительство низложено" и "Съезд берет власть в свои руки". Объявлялось, что власть на местах переходит к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Кроме того, советская власть призвала солдат, рабочих и служащих оказывать активное противодействие корниловцам, которые "делают попытки вести войска на Петроград".

    © РИА Новости
    Перейти в фотобанк
  • Декрет о мире, принятый на II Всероссийском съезде Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 26 октября 1917 года

    Декрет о мире, принятый на II Всероссийском съезде Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 26 октября 1917 года

    Декрет о мире был разработан Лениным и единогласно принят 26 октября на II Всероссийском съезде Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Советское правительство предложило "всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире" без аннексий и контрибуций. Продолжение войны рассматривалось как "величайшее преступление против человечества". Декрет отменил тайную дипломатию и предложил "правительствам и народам всех воюющих стран немедленно заключить перемирие".

    © РИА Новости
    Перейти в фотобанк
  • Декрет о земле II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов (принят на заседании 26 октября, в 2 ч ночи) (8 ноября по новому стилю) 1917 г. Смольный, Петроград

    Декрет о земле II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов (принят на заседании 26 октября, в 2 ч ночи) (8 ноября по новому стилю) 1917 г. Смольный, Петроград

    Декрет о земле был принял на заседании II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов 27 октября в 2 часа ночи. Документ отменял право частной собственности на землю, легализовал конфискацию помещичьих земель и имений, а также их передачу в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов. Согласно декрету, земля переходила в достояние государства, которое должно было передавать ее трудящимся. Особо в документе было прописано положение о запрете на применение наемного труда.

    © РИА Новости
    Перейти в фотобанк
  • Декрет Совета Народных Комиссаров о печати, подписанный 27 октября 1917 года

    Декрет Совета Народных Комиссаров о печати, подписанный 27 октября 1917 года

    Совет Народных Комиссаров 27 октября принял декрет о печати, объявивший вне закона "буржуазную прессу". Согласно декрету, "Временный революционный комитет вынужден был предпринять целый ряд мер против контрреволюционной печати разных оттенков", которая за либеральной ширмой "невозбранно отравляла умы и вносила смуту в сознание масс". Предполагалось, что когда "новый порядок упрочится, – всякие административные воздействия на печать будут прекращены, для нее будет установлена полная свобода в пределах ответственности перед судом, согласно самому широкому и прогрессивному в этом отношении закону".

    © РИА Новости
    Перейти в фотобанк
1 / 6

Обращение "К гражданам России" Военно-Революционного Комитета при Петроградском Совете Рабочих и Солдатских Депутатов 25 октября 1917 года

Утром 25 октября (7 ноября по новому стилю) Военно-Революционный комитет при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов издал обращение "К гражданам России", в котором говорилось, что Временное правительство было низложено, а государственная власть перешла к ВРК. С этого момента Комитет фактически стал высшей властью в стране и оставался ей вплоть до 5 часов утра 26 октября, когда высшей властью объявил себя II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Обращение, написанное Лениным, было первым документом пришедших к власти большевиков.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк

В Смольном во время штурма Зимнего дворца в 22 часа 40 минут начался II Съезд советов, который принял декреты, ставшие юридической основой функционирования советской власти вплоть до появления Конституции 1918 года. Съезд провозгласил переход власти в руки Советов, принял декреты о мире и о земле.

Все права защищены 2017
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена