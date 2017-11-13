Посетитель фотографирует памятник В. И. Ленину работы А. Л. Шмидта на открытии выставки "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции" в Государственном историческом музее в Москве

Большинство экспонатов, представленных на выставке, ранее никогда не покидали фондовые хранилища музея.