Документальные кадры
«Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции»
  • Посетители у картины Выступление В. И. Ленина на проводах частей Красной Армии, отправляющихся на польский фронт художника И. И. Бродского на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Москве

    Посетители у картины "Выступление В. И. Ленина на проводах частей Красной Армии, отправляющихся на польский фронт" художника И. И. Бродского на открытии выставки "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции" в Москве

    Выставка "Энергия мечты" является финальным событием в программе мероприятий Государственного исторического музея, посвященных 100-летнему юбилею Октябрьской революции 1917 года.

    © РИА Новости / Владимир Вяткин
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  • Посетитель на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве

    Посетитель на открытии выставки "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции" в Государственном историческом музее в Москве

    Экспозиция заняла все пространство выставочного комплекса Исторического музея.

    © РИА Новости / Владимир Вяткин
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  • Посетители на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве

    Посетители на открытии выставки "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции" в Государственном историческом музее в Москве

    Основу выставки составили предметы и документы, посвященные жизни и политической деятельности первых руководителей советского государства.

    © РИА Новости / Владимир Вяткин
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  • Посетительница фотографирует на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве

    Посетительница фотографирует на открытии выставки "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции" в Государственном историческом музее в Москве

    Ранее эта коллекция хранилась в Центральном музее В. И. Ленина, который перестал существовать в декабре 1991 года.

    © РИА Новости / Владимир Вяткин
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  • Посетитель фотографирует памятник В. И. Ленину работы А. Л. Шмидта на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве

    Посетитель фотографирует памятник В. И. Ленину работы А. Л. Шмидта на открытии выставки "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции" в Государственном историческом музее в Москве

    Большинство экспонатов, представленных на выставке, ранее никогда не покидали фондовые хранилища музея.

    © РИА Новости / Владимир Вяткин
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  • Посетитель на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве

    Посетитель на открытии выставки "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции" в Государственном историческом музее в Москве

    Выставка рассказывает о первых десятилетиях жизни страны сразу после событий Октября 1917 года.

    © РИА Новости / Владимир Вяткин
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  • Посетительница на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве

    Посетительница на открытии выставки "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции" в Государственном историческом музее в Москве

    Экспозиция поделена на 12 разделов, среди которых "1917 год", "Красные и белые. Гражданская война", "Свои и чужие. После революции", "СССР на стройке", "Крылья мечты", "Поход за культурой" и "В здоровом теле – здоровый дух".

    © РИА Новости / Владимир Вяткин
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  • Фотограф фотографирует Портрет В. И. Ленина с портретом-ремаркой К. Маркса художника М. В. Рундальцова на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Москве

    Фотограф фотографирует "Портрет В. И. Ленина с портретом-ремаркой К. Маркса" художника М. В. Рундальцова на открытии выставки "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции" в Москве

    По задумке музейных работников, выставка должна рассказать современникам не только о "первых романтиках" советской эпохи и великих завоеваниях того времени, но также о человеческих трагедиях и последовавших за ними изменениях в духовной и культурной жизни общества.

    © РИА Новости / Владимир Вяткин
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  • На открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве

    На открытии выставки "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции" в Государственном историческом музее в Москве

    По сути, проект предлагает новый взгляд на события 1917 года и их последствия.

    © РИА Новости / Владимир Вяткин
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  • Посетители у картины В. И. Ленин у карты ГОЭЛРО художника Л. А. Шматько на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве

    Посетители у картины "В. И. Ленин у карты ГОЭЛРО" художника Л. А. Шматько на открытии выставки "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции" в Государственном историческом музее в Москве

    По словам директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина, выставка проводится для поколения, для которого революция не является частью биографии.

    © РИА Новости / Владимир Вяткин
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  • Посетитель на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве

    Посетитель на открытии выставки "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции" в Государственном историческом музее в Москве

    По итогам проведения выставки будет издан каталог, в который войду плакаты времен революции.

    © РИА Новости / Владимир Вяткин
    Перейти в фотобанк
  • Посетитель на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве

    Посетитель на открытии выставки "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции" в Государственном историческом музее в Москве

    В рамках выставки пройдет курс лекций, подготовленных преподавателями исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

    © РИА Новости / Владимир Вяткин
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  • Посетительница на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве

    Посетительница на открытии выставки "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции" в Государственном историческом музее в Москве

    Историки спустя 100 лет постараются взглянуть на революцию без лишних эмоций, с учетом накопленного опыта и результатов многолетних научных изысканий.

    © РИА Новости / Владимир Вяткин
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  • Посетитель на открытии выставки Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции в Государственном историческом музее в Москве

    Посетитель на открытии выставки "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции" в Государственном историческом музее в Москве

    Выставка будет работать до 28 февраля 2018 года.

    © РИА Новости / Владимир Вяткин
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Посетители у картины "Выступление В. И. Ленина на проводах частей Красной Армии, отправляющихся на польский фронт" художника И. И. Бродского на открытии выставки "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции" в Москве

Выставка "Энергия мечты" является финальным событием в программе мероприятий Государственного исторического музея, посвященных 100-летнему юбилею Октябрьской революции 1917 года.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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К 100-летию Великой русской революции Государственный исторический музей подготовил выставку-революцию "Энергия мечты", основой которой стали предметы и документы из фонда бывшего Центрального музея В. И. Ленина.

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