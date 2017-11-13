К 100-летию Великой русской революции Государственный исторический музей подготовил выставку-революцию "Энергия мечты", основой которой стали предметы и документы из фонда бывшего Центрального музея В. И. Ленина.
Посетители у картины "Выступление В. И. Ленина на проводах частей Красной Армии, отправляющихся на польский фронт" художника И. И. Бродского на открытии выставки "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции" в Москве
Выставка "Энергия мечты" является финальным событием в программе мероприятий Государственного исторического музея, посвященных 100-летнему юбилею Октябрьской революции 1917 года.
Посетитель на открытии выставки "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции" в Государственном историческом музее в Москве
Экспозиция заняла все пространство выставочного комплекса Исторического музея.
Посетители на открытии выставки "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции" в Государственном историческом музее в Москве
Основу выставки составили предметы и документы, посвященные жизни и политической деятельности первых руководителей советского государства.
Посетительница фотографирует на открытии выставки "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции" в Государственном историческом музее в Москве
Ранее эта коллекция хранилась в Центральном музее В. И. Ленина, который перестал существовать в декабре 1991 года.
Посетитель фотографирует памятник В. И. Ленину работы А. Л. Шмидта на открытии выставки "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции" в Государственном историческом музее в Москве
Большинство экспонатов, представленных на выставке, ранее никогда не покидали фондовые хранилища музея.
Посетитель на открытии выставки "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции" в Государственном историческом музее в Москве
Выставка рассказывает о первых десятилетиях жизни страны сразу после событий Октября 1917 года.
Посетительница на открытии выставки "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции" в Государственном историческом музее в Москве
Экспозиция поделена на 12 разделов, среди которых "1917 год", "Красные и белые. Гражданская война", "Свои и чужие. После революции", "СССР на стройке", "Крылья мечты", "Поход за культурой" и "В здоровом теле – здоровый дух".
Фотограф фотографирует "Портрет В. И. Ленина с портретом-ремаркой К. Маркса" художника М. В. Рундальцова на открытии выставки "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции" в Москве
По задумке музейных работников, выставка должна рассказать современникам не только о "первых романтиках" советской эпохи и великих завоеваниях того времени, но также о человеческих трагедиях и последовавших за ними изменениях в духовной и культурной жизни общества.
На открытии выставки "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции" в Государственном историческом музее в Москве
По сути, проект предлагает новый взгляд на события 1917 года и их последствия.
Посетители у картины "В. И. Ленин у карты ГОЭЛРО" художника Л. А. Шматько на открытии выставки "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции" в Государственном историческом музее в Москве
По словам директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина, выставка проводится для поколения, для которого революция не является частью биографии.
Посетитель на открытии выставки "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции" в Государственном историческом музее в Москве
По итогам проведения выставки будет издан каталог, в который войду плакаты времен революции.
Посетитель на открытии выставки "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции" в Государственном историческом музее в Москве
В рамках выставки пройдет курс лекций, подготовленных преподавателями исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
Посетительница на открытии выставки "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции" в Государственном историческом музее в Москве
Историки спустя 100 лет постараются взглянуть на революцию без лишних эмоций, с учетом накопленного опыта и результатов многолетних научных изысканий.
Посетитель на открытии выставки "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции" в Государственном историческом музее в Москве
Выставка будет работать до 28 февраля 2018 года.
Посетители у картины "Выступление В. И. Ленина на проводах частей Красной Армии, отправляющихся на польский фронт" художника И. И. Бродского на открытии выставки "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции" в Москве
Выставка "Энергия мечты" является финальным событием в программе мероприятий Государственного исторического музея, посвященных 100-летнему юбилею Октябрьской революции 1917 года.
К 100-летию Великой русской революции Государственный исторический музей подготовил выставку-революцию "Энергия мечты", основой которой стали предметы и документы из фонда бывшего Центрального музея В. И. Ленина.
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