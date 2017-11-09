Максим Горький: буревестник революции и разочаровавшийся отец «новых людей»

Писатель Максим Горький (в центре) с партийными деятелями Алексеем Бадаевым (слева) и Сергеем Зориным на Дворцовой площади в Ленинграде. 18 июля 1929 года.

В 1929 году Горький во второй раз с момента эмиграции приехал в СССР. На теплоходе "Глеб Бокий", перевозившем заключенных, писатель в июне приезжал в Соловецкий лагерь. Эту поездку он позже описал в очерки "Соловки". В октябре того же года Горький снова вернулся в Италию.