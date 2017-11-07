Документальные кадры
«Петроград 1917». Историческая реконструкция
  • Участники интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

    Участники интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

    Территория возле крейсера «Аврора» 5 ноября стала плацдармом для проведения исторической реконструкции, посвященной событиям Октябрьской революции.

    © РИА Новости / Алексей Даничев
    Перейти в фотобанк
  • Участники интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

    Участники интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

    На Петроградской набережной были развернуты несколько интерактивных площадок, которые помогали буквально переместиться во времени на 100 лет назад.

    © РИА Новости / Алексей Даничев
    Перейти в фотобанк
  • Участницы интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

    Участницы интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

    Чтобы войти на территорию интерактивной площадки, гостям приходилось проходить блокпост, на котором солдаты революции «проверяли документы» и выдавали красные ленты и флажки.

    © РИА Новости / Алексей Даничев
    Перейти в фотобанк
  • Участник интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

    Участник интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

    Гости праздника могли послушать стихи, песни и речевки революционной поры.

    © РИА Новости / Алексей Даничев
    Перейти в фотобанк
  • Участник интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

    Участник интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

    На набережной участники реконструкции проводили тематические конкурсы и викторины.

    © РИА Новости / Алексей Даничев
    Перейти в фотобанк
  • Участники интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

    Участники интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

    За знание истории гостям праздника вручали призы и подарки.

    © РИА Новости / Алексей Даничев
    Перейти в фотобанк
  • Участники интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

    Участники интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

    Особой популярностью в этот день пользовался крейсер «Аврора». На экскурсию к нему выстроилась очередь длиной больше сотни метров.

    © РИА Новости / Алексей Даничев
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  • Участник интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

    Участник интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

    Гостям гуляний у «Авроры» предлагали примерить шинели, подержать в руках ружья и сфотографироваться на настоящих баррикадах.

    © РИА Новости / Алексей Даничев
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  • Участники интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

    Участники интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

    Чтобы достовернее реконструировать атмосферу Петрограда 1917 года, организаторы акции готовились несколько месяцев.

    © РИА Новости / Алексей Даничев
    Перейти в фотобанк
  • Участники интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

    Участники интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

    В сквере у Нахимовского военно-морского училища был разбит революционный лагерь, посетители которого могли посмотреть на технику времен Первой мировой войны.

    © РИА Новости / Алексей Даничев
    Перейти в фотобанк
  • Участники интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

    Участники интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

    Гости праздника могли понаблюдать за военными маршами «солдат революции».

    © РИА Новости / Алексей Даничев
    Перейти в фотобанк
  • Копии денежных купюр на штыке участника интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

    Копии денежных купюр на штыке участника интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

    В историческом фотоателье на территории реконструкции можно было примерить на себя образы участников революции и сделать снимок на память.

    © РИА Новости / Алексей Даничев
    Перейти в фотобанк
  • Участник интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

    Участник интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

    В «революционном лагере» можно было посмотреть и потрогать пушки, автомобили, пулеметы и даже броневик, с которого вещал вождь пролетариата.

    © РИА Новости / Алексей Даничев
    Перейти в фотобанк
  • Участники интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

    Участники интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

    По данным организаторов, за несколько часов в гуляньях у «Авроры» приняли участие более двух тысяч человек.

    © РИА Новости / Алексей Даничев
    Перейти в фотобанк
  • Участник интерактивной исторической реконструкции Петроград 1917, посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

    Участник интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

    После окончания реконструкции на борту крейсера «Аврора» начался показ светового 3D-шоу, также посвященного юбилею октябрьской революции.

    © РИА Новости / Алексей Даничев
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Участники интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

Территория возле крейсера «Аврора» 5 ноября стала плацдармом для проведения исторической реконструкции, посвященной событиям Октябрьской революции.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк

В рамках торжеств, посвященных 100-летию Октябрьской революции, на Петроградской набережной в Санкт-Петербурге была организована интерактивная историческая реконструкция. Гости и участники праздника — в фотоленте Ria.ru.

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