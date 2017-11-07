«Петроград 1917». Историческая реконструкция

Участники интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге

На Петроградской набережной были развернуты несколько интерактивных площадок, которые помогали буквально переместиться во времени на 100 лет назад.