«Петроград 1917». Историческая реконструкция

В рамках торжеств, посвященных 100-летию Октябрьской революции, на Петроградской набережной в Санкт-Петербурге была организована интерактивная историческая реконструкция. Гости и участники праздника — в фотоленте Ria.ru.
Участники интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
Территория возле крейсера «Аврора» 5 ноября стала плацдармом для проведения исторической реконструкции, посвященной событиям Октябрьской революции.
Участники интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
На Петроградской набережной были развернуты несколько интерактивных площадок, которые помогали буквально переместиться во времени на 100 лет назад.
Участницы интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
Чтобы войти на территорию интерактивной площадки, гостям приходилось проходить блокпост, на котором солдаты революции «проверяли документы» и выдавали красные ленты и флажки.
Участник интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
Гости праздника могли послушать стихи, песни и речевки революционной поры.
Участник интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
На набережной участники реконструкции проводили тематические конкурсы и викторины.
Участники интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
За знание истории гостям праздника вручали призы и подарки.
Участники интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
Особой популярностью в этот день пользовался крейсер «Аврора». На экскурсию к нему выстроилась очередь длиной больше сотни метров.
Участник интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
Гостям гуляний у «Авроры» предлагали примерить шинели, подержать в руках ружья и сфотографироваться на настоящих баррикадах.
Участники интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
Чтобы достовернее реконструировать атмосферу Петрограда 1917 года, организаторы акции готовились несколько месяцев.
Участники интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
В сквере у Нахимовского военно-морского училища был разбит революционный лагерь, посетители которого могли посмотреть на технику времен Первой мировой войны.
Участники интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
Гости праздника могли понаблюдать за военными маршами «солдат революции».
Копии денежных купюр на штыке участника интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
В историческом фотоателье на территории реконструкции можно было примерить на себя образы участников революции и сделать снимок на память.
Участник интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
В «революционном лагере» можно было посмотреть и потрогать пушки, автомобили, пулеметы и даже броневик, с которого вещал вождь пролетариата.
Участники интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
По данным организаторов, за несколько часов в гуляньях у «Авроры» приняли участие более двух тысяч человек.
Участник интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
После окончания реконструкции на борту крейсера «Аврора» начался показ светового 3D-шоу, также посвященного юбилею октябрьской революции.
Участники интерактивной исторической реконструкции "Петроград 1917", посвященной 100-летию Октябрьской революции, в Санкт-Петербурге
Территория возле крейсера «Аврора» 5 ноября стала плацдармом для проведения исторической реконструкции, посвященной событиям Октябрьской революции.
В рамках торжеств, посвященных 100-летию Октябрьской революции, на Петроградской набережной в Санкт-Петербурге была организована интерактивная историческая реконструкция. Гости и участники праздника — в фотоленте Ria.ru.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.