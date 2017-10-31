Братание солдат на Восточном фронте Первой мировой войны. Видеохроники

Первая мировая война началась для Российской империи 1 августа 1914 года и закончилась 15 декабря 1917 года, когда пришедшие к власти большевики подписали договор о перемирии. Братание солдат на русско-германском фронте впервые было зарегистрировано в октябре 1915 года, однако оно носило единичный характер. Массовое распространение братание получило в конце 1916 года и, особенно, в 1917 году.

Большевистское правительство надеялось с помощью братания пресечь человеческие жертвы, а также приблизить германскую революцию или хотя бы оттянуть или ослабить предстоящее немецкое наступление. 3 марта 1918 года был заключен Брест-Литовский мирный договор, по которому Россия отказалась от своих прав на Польшу, Эстонию, Украину, часть Белоруссии, Латвию, Закавказье и Финляндию. Ардаган, Карс и Батум отошли к Турции. Всего Россия потеряла около одного миллиона квадратных километров земель. Кроме этого, она была обязана уплатить Германии контрибуцию в размере шести миллиардов марок.