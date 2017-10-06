Документальные кадры
«Я рисую революцию»: Октябрь 1917 года в Москве глазами детей
  • Детский рисунок Московский фронт 1917 года 28 октября по 1917 года 5 ноября. Ноябрь 1917 года

    Детский рисунок "Московский фронт 1917 года 28 октября по 1917 года 5 ноября". Ноябрь 1917 года

    «Большевик Ленин все жил, да жил, и протестовал против нового правительства, и мешал ему во всем. Керенский все ему прощал» (запись одного из учеников).

    © Государственный исторический музей
  • Детский рисунок Бой на Театральной площади. 1917 год

    Детский рисунок "Бой на Театральной площади". 1917 год

    «Я не могу сочувствовать революции, так как с каждым днем становится жить все хуже и хуже» (цитата из текста ученика).

    © Государственный исторический музей
  • Детский рисунок Телефонная станция и убитые. Декабрь 1917 года

    Детский рисунок "Телефонная станция и убитые". Декабрь 1917 года

    «Показали свободу из пушек и пулеметов. Начали ходить со знаменами и кричать «Да здравствует свобода! Свобода!», а сами не понимали, что кричали. Сколько народу погибло. Слава вам, борцам за настоящую свободу. Вечная вам память» (цитата из текста ученика).

    © Государственный исторический музей
  • Детский рисунок Осада дома. 1917 год

    Детский рисунок "Осада дома". 1917 год

    «Я прямо плакал, смотря на погребальную процессию. Мы тогда на колокольне были и все видно было, сколько народу перебили. А свободы нет как нет, и не будет никогда» (из воспоминаний одного из учеников).

    © Государственный исторический музей
  • Детский рисунок Обстреливание юнкеров большевиками. 1917 год

    Детский рисунок "Обстреливание юнкеров большевиками". 1917 год

    «Кровавая битва, огромный удар на Россию, произошла 28 октября 1917 года. На улице был слышен гул пушек и стоны павших героев за милую родину...

    © Государственный исторический музей
  • Детский рисунок Похороны студентов и юнкеров. 1917 год

    Детский рисунок "Похороны студентов и юнкеров". 1917 год

    ...Крики и плач бедных матерей над своими незабвенными трупами милых детей, у которых была жизнь вся впереди, но зато они пали геройской смертью, желая спасти свою милую родину...

    © Государственный исторический музей
  • Детский рисунок Гражданская война в Москве. 1917 год

    Детский рисунок "Гражданская война в Москве". 1917 год

    ...Длилась гражданская война шесть дней. Брат шел на брата, лилась братская кровь большим ручьем...

  • Детский рисунок Перестрелка на улице. 1917 год

    Детский рисунок "Перестрелка на улице". 1917 год

    ...Я помню, еще когда я учил в истории рассказ о двух братьях, Каине и Гевеле, и Каин убил Гевеля, кровь Гевеля из-под земли кричала, что брат убил брата. Такой же ужасный крик теперь будет от стольки крови Гевеля, когда они будут кричать Каину: «Каин, зачем вы убили ваших братьев?!» (цитата из текста ученика).

    © Государственный исторический музей
  • Детский рисунок Обстрелянные дома возле Кремля. 1917 год

    Детский рисунок "Обстрелянные дома возле Кремля". 1917 год

    «Так как наш дом стоит на углу Мясницкой и Юшкова переулка, то стреляли с двух сторон. У наших ворот стоял пулемет большевиков. Раз мы вышли на двор, но вдруг начали сильно стрелять, и мы пошли домой. К нам в дом, в окно над нашей квартирой, попала пуля. Я ходил ее смотреть» (цитата из текста ученика).

    © Государственный исторический музей
  • Детский рисунок Дом со следами обстрела. 1917 год

    Детский рисунок "Дом со следами обстрела". 1917 год

    «Из дней, в которых совершился переворот в России, в моей памяти останется навсегда день 4 марта 1917 года. В первые дни революционного движения я никуда не выходил из дому и мало знал, что происходит в центре Москвы, потому что далеко жил от центра. 4 марта я направился к Тверской улице...

    © Государственный исторический музей
  • Детский рисунок Обстрел Кремля. 1917 год

    Детский рисунок "Обстрел Кремля". 1917 год

    ...И вот, когда я вышел к Кремлю, я увидел необыкновенное зрелище: тротуары были запружены народом, а войска шли и ехали с красными флагами и революционными надписями...

    © Государственный исторический музей
  • Детский рисунок Обстрел Кремля. 1917 год

    Детский рисунок "Обстрел Кремля". 1917 год

    ...Всюду я слышал, что войска и народ слились воедино. Старое правительство было свергнуто, и настали радостные дни свободы...

    © Государственный исторический музей
  • Детский рисунок Обыск оружия большевиками. 1917 год

    Детский рисунок "Обыск оружия большевиками". 1917 год

    ...Весь народ радовался по случаю такого события и выражал чувства любви и ликования в революционных песнях и криках «ура». Все это посылалось солдатам и офицерам, которые ехали и шли по улицам...

    © Государственный исторический музей
  • Детский рисунок Кладбище большевиков. 1917 год

    Детский рисунок "Кладбище большевиков". 1917 год

    ...Было что-то необыкновенное, захватила в свой водоворот нового пришельца эта гигантсткая волна радости, которая не так скоро выпускала тех, кто в нее попадал...

    © Государственный исторический музей
  • Детский рисунок Стрельба по Красной гвардии. 1917 год

    Детский рисунок "Стрельба по Красной гвардии". 1917 год

    Я пел песни и кричал «ура», и только к вечеру я, уставший, пришел домой. На следующий день у меня болела голова и горло, но эта боль была мне приятна. 4 марта мне не забыть никогда» (цитата из текста ученика).

    © Государственный исторический музей
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Детский рисунок "Московский фронт 1917 года 28 октября по 1917 года 5 ноября". Ноябрь 1917 года

«Большевик Ленин все жил, да жил, и протестовал против нового правительства, и мешал ему во всем. Керенский все ему прощал» (запись одного из учеников).

© Государственный исторический музей

В Государственном историческом музее в Москве хранится коллекция детских рисунков, созданных в 1917 году учениками гимназии имени Ломоносова и реального училища И.И. Александрова. Собрал эту коллекцию и позже передал ее в музей педагог, ученый Василий Воронов. В фотоленте собраны рисунки, посвященные событиям конца октября — начала ноября 1917 года, Октябрьскому вооруженному восстанию в Москве. Помимо рисунков, Воронов сохранил и детские тексты о тех событиях. Часть из этих записей была опубликована ученым в 1927 году. Имена авторов текстов и большинства рисунков не известны.

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