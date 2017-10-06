«Я рисую революцию»: Октябрь 1917 года в Москве глазами детей

Детский рисунок "Обстрелянные дома возле Кремля". 1917 год

«Так как наш дом стоит на углу Мясницкой и Юшкова переулка, то стреляли с двух сторон. У наших ворот стоял пулемет большевиков. Раз мы вышли на двор, но вдруг начали сильно стрелять, и мы пошли домой. К нам в дом, в окно над нашей квартирой, попала пуля. Я ходил ее смотреть» (цитата из текста ученика).