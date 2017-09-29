Лидеры советской эпохи. «Ленин»

Пуля, извлеченная из тела В.И. Ленина после покушения 1918 г., представленная на историко-документальной выставке "Ленин" в Выставочном зале федеральных архивов в Москве.

Особое место в экспозиции занимает пуля, извлеченная из тела Ленина. Вождь большевиков получил тяжелое ранение, но выжил. Через неделю Совнарком принял специальное постановление "О красном терроре"