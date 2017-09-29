Документальные кадры
Лидеры советской эпохи. «Ленин»
  • Рабочий стол В.И. Ленина, представленный на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве

    Рабочий стол В.И. Ленина, представленный на историко-документальной выставке "Ленин" в Выставочном зале федеральных архивов в Москве

    На выставке можно увидеть воссозданный интерьер кабинета Ленина в Кремле, садовый чайный стол, сервиз и кресло из усадьбы в Горках, где тяжело больной организатор Октябрьской революции постоянно жил с 1923 года.

    © РИА Новости / Владимир Трефилов
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  • Личные вещи В.И. Ленина, представленные на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве

    Личные вещи В.И. Ленина, представленные на историко-документальной выставке "Ленин" в Выставочном зале федеральных архивов в Москве

    Среди музейных предметов, вошедших в экспозицию, есть личные вещи Ленина: кепка, пальто, френч, золотой инкрустированный портсигар, кинопроектор и другие предметы.

    © РИА Новости / Владимир Трефилов
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  • Экспонаты, представленные на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве

    Экспонаты, представленные на историко-документальной выставке "Ленин" в Выставочном зале федеральных архивов в Москве

    Экспонаты для выставки предоставили РГАСПИ, а также Государственный архив РФ, Российский государственный архив кинофотодокументов, Российский государственный исторический архив, Государственный исторический музей, музей-заповедник "Горки Ленинские", Государственный центральный музей современной истории России, Мультимедиа Арт Музей.

    © РИА Новости / Владимир Трефилов
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  • Экспонаты, представленные на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве

    Экспонаты, представленные на историко-документальной выставке "Ленин" в Выставочном зале федеральных архивов в Москве

    Гости экспозиции смогут ознакомиться с культовыми предметами — символами ранней советской эпохи и документами, подписанными рукой первого руководителя СССР.

    © РИА Новости / Владимир Трефилов
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  • Экспонаты, представленные на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве

    Экспонаты, представленные на историко-документальной выставке "Ленин" в Выставочном зале федеральных архивов в Москве

    Организаторы выставки видят свою задачу в том, чтобы "проиллюстрировать" жизнь Ленина для тех, кто стремится отделить мифы от фактов.

    © РИА Новости / Владимир Трефилов
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  • Экспонаты, представленные на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве

    Экспонаты, представленные на историко-документальной выставке "Ленин" в Выставочном зале федеральных архивов в Москве

    Значок участника 8-го Конгресса II Интернационала, который проходил в Копенгагене. Ввиду нарастающей угрозы войны конгресс принял антивоенную резолюцию, осудил реакционную политику империалистических держав.

    © РИА Новости / Владимир Трефилов
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  • Экспонаты, представленные на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве

    Экспонаты, представленные на историко-документальной выставке "Ленин" в Выставочном зале федеральных архивов в Москве

    Ботинки для хождения в горах, принадлежавшие В.И. Ленину, представленные на историко-документальной выставке "Ленин" в Выставочном зале федеральных архивов в Москве.

    © РИА Новости / Владимир Трефилов
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  • Портсигар - подарок В.И. Ленину от дагестанской бедноты, представленный на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве.

    Портсигар - подарок В.И. Ленину от дагестанской бедноты, представленный на историко-документальной выставке "Ленин" в Выставочном зале федеральных архивов в Москве.

    Портсигар выглядит одним из наиболее удивительных экспонатов — учитывая тот факт, что вождь пролетариата не курил. Но в коллекции вещей он представлен — портсигар стал подарком Ленину от газеты "Дагестанская беднота".

    © РИА Новости / Владимир Трефилов
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  • Обручальные кольца В.И. Ленина и Н.К. Крупской, представленные на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве.

    Обручальные кольца В.И. Ленина и Н.К. Крупской, представленные на историко-документальной выставке "Ленин" в Выставочном зале федеральных архивов в Москве.

    22 июля 1898 года церковная книга Петропавловского храма села Шушенское Минусинского уезда пополнилась новой записью, свидетельствовавшей о том, что узами законного брака здесь сочетались Владимир Ильич Ульянов и Надежда Константиновна Крупская.

    © РИА Новости / Владимир Трефилов
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  • Экспонаты, представленные на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве

    Экспонаты, представленные на историко-документальной выставке "Ленин" в Выставочном зале федеральных архивов в Москве

    Пальто В.И. Ленина со следом от пули выпущенной Ф. Калан 30 августа 1918 года.

    © РИА Новости / Владимир Трефилов
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  • Пуля, извлеченная из тела В.И. Ленина после покушения 1918 г., представленная на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве.

    Пуля, извлеченная из тела В.И. Ленина после покушения 1918 г., представленная на историко-документальной выставке "Ленин" в Выставочном зале федеральных архивов в Москве.

    Особое место в экспозиции занимает пуля, извлеченная из тела Ленина. Вождь большевиков получил тяжелое ранение, но выжил. Через неделю Совнарком принял специальное постановление "О красном терроре"

    © РИА Новости / Владимир Трефилов
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  • Макет мавзолея В.И. Ленина работы архитектора А.В Щусева, представленный на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве.

    Макет мавзолея В.И. Ленина работы архитектора А.В Щусева, представленный на историко-документальной выставке "Ленин" в Выставочном зале федеральных архивов в Москве.

    Специальный раздел посвящен болезни Ленина, его смерти и похоронам, в нем представлены посмертная маска вождя, венок от высшего командного состава, надгробная плита, подарок от пролетариата, которая была выставлена в день его похорон рядом с Мавзолеем, макет которого вошел в экспозицию, как и хроника его строительства.

    © РИА Новости / Владимир Трефилов
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Рабочий стол В.И. Ленина, представленный на историко-документальной выставке "Ленин" в Выставочном зале федеральных архивов в Москве

На выставке можно увидеть воссозданный интерьер кабинета Ленина в Кремле, садовый чайный стол, сервиз и кресло из усадьбы в Горках, где тяжело больной организатор Октябрьской революции постоянно жил с 1923 года.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

Историко-документальная выставка "Ленин" из цикла "Лидеры советской эпохи", приуроченная к 100-летию Октябрьской революции 1917 года, открылась в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) в Москве. На выставке представлено более 800 документов в подлинниках и электронном формате, многие из которых выставляются впервые, и около 60 мемориальных вещей и 50 музейных предметов. Хронология выставки, посвященной жизни и революционной деятельности Ленина, охватывает период с 10 (22) апреля 1870 года по 1926 год, включая вопросы строительства Мавзолея.

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