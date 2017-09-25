«Герои и жертвы революции»
Рабочий. Герой революции.
Стали орлы из рабов.
Отчего?
Спроси рабочего.
Красноармеец. Герой революции.
Если красное знамя рдеется,
если люди дорвались до света,
это дело красноармейца,
первой опоры Совета.
Батрак. Герой революции.
Эх! и потрудилась для дела свобод рука
батрака.
Матрос. Герой революции.
Потрудился в октябре я,
день и ночь буржуев брея.
Швея. Героиня революции.
Довольно купчихам строчить тряпицы.
Золотом знамя теперь расшей-ка!
Октябрь идет, пора торопиться.
Вперед, швейка!
Прачка. Героиня революции.
Довольно поотносились ласково,
заждались Нева, Фонтанка и Мойка.
Прачка! Буржуя иди прополаскивать!
Чтоб был белее, в Неве промой-ка!
Автомобилист. Герой революции.
Если белогвардеец задрожит, как лист,
и кучи его рассыплются, воя,-
это едет автомобилист
машиной броневою.
Телеграфист. Герой революции.
Это я о врагах - где конный, где пеший -
восставшим товарищам слал депеши.
Железнодорожник. Герой революции.
Ни сайка не достанется, ни рожь никому,
коли забудем железнодорожника мы.
Заводчик. Жертва революции.
Резвясь, жила синица-птица
за морем и за водами.
И день и ночь бедняге снится,
как он владел заводами.
Банкир. Жертва революции.
Все буржуи в панике -
отобрали банки.
Долю не найдешь другую
тяжелей банкирочной -
встал, селедками торгуя,
на углу у Кирочной.
Помещик. Жертва революции.
У кого кулак, как пуд?
Кто свиньи щекастей?
Отобрали всё,- капут
помещичьей касте.
Кулак. Жертва революции.
Бочки коньяку лакал,
нынче сдох от скуки ж.
И теперь из кулака
стал я просто кукиш.
Барыня. Жертва революции.
Расстрелялись парни,
беспокойство барыне.
Надоел хозяйке пост,
самолично стала в хвост.
Поп. Жертва революции.
Развевались флаги ало
по России-матушке.
Больше всех попам попало,
матушке и батюшке.
Бюрократ. Жертва революции.
Сидел себе, попивал и покрадывал.
Упокой, господи, душу бюрократову.
Генерал. Жертва революции.
И честь никто не отдает,
и нет суконца алого,-
рабочему на флаг пошла
подкладка генералова.
Купец. Жертва революции.
Эх, пойду, мои отцы,
с горя нализаться я.
Света близятся концы -
национализация.
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Рабочий. Герой революции.
Стали орлы из рабов.
Отчего?
Спроси рабочего.
"Герои и жертвы революции" — это папка-альбом, состоящая из 18 рисунков, сделанных художниками Ксенией Богуславской, Владимиром Козлинским, Сергеем Маклецововым и Иваном Пуни. На рисунках были изображены социальные типажи времен революции и гражданской войны, поделенные на две категории — "героев" и "жертв". Подписи к альбому сочинил Владимир Маяковский. Создание альбома было приурочено к первой годовщине Октябрьской революции. Рисунки в виде книжечки распространялись среди населения.
Сам Маяковский так писал об этой работе: "Начались первые попытки агитпоэзии. К годовщине Октября (1918 г.) была издана ИЗО папка одноцветных плакатов под названием: "Герои и жертвы революции". Рисунки с частушечными подписями… Эта папка развилась в будущем во весь революционный плакат. Для нас — главным образом в "Окна сатиры РОСТА".
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