«Герои и жертвы революции»

И честь никто не отдает, и нет суконца алого,- рабочему на флаг пошла подкладка генералова.

Бочки коньяку лакал, нынче сдох от скуки ж. И теперь из кулака стал я просто кукиш.

У кого кулак, как пуд? Кто свиньи щекастей? Отобрали всё,- капут помещичьей касте.

Все буржуи в панике - отобрали банки. Долю не найдешь другую тяжелей банкирочной - встал, селедками торгуя, на углу у Кирочной.

Резвясь, жила синица-птица за морем и за водами. И день и ночь бедняге снится, как он владел заводами.

Это я о врагах - где конный, где пеший - восставшим товарищам слал депеши.

Если белогвардеец задрожит, как лист, и кучи его рассыплются, воя,- это едет автомобилист машиной броневою.

Довольно поотносились ласково, заждались Нева, Фонтанка и Мойка. Прачка! Буржуя иди прополаскивать! Чтоб был белее, в Неве промой-ка!

Если красное знамя рдеется, если люди дорвались до света, это дело красноармейца, первой опоры Совета.

"Герои и жертвы революции" — это папка-альбом, состоящая из 18 рисунков, сделанных художниками Ксенией Богуславской, Владимиром Козлинским, Сергеем Маклецововым и Иваном Пуни. На рисунках были изображены социальные типажи времен революции и гражданской войны, поделенные на две категории — "героев" и "жертв". Подписи к альбому сочинил Владимир Маяковский. Создание альбома было приурочено к первой годовщине Октябрьской революции. Рисунки в виде книжечки распространялись среди населения.

Сам Маяковский так писал об этой работе: "Начались первые попытки агитпоэзии. К годовщине Октября (1918 г.) была издана ИЗО папка одноцветных плакатов под названием: "Герои и жертвы революции". Рисунки с частушечными подписями… Эта папка развилась в будущем во весь революционный плакат. Для нас — главным образом в "Окна сатиры РОСТА".