Документальные кадры
«Герои и жертвы революции»
  • Рабочий. Герой революции.

    Рабочий. Герой революции.

    Стали орлы из рабов.
    Отчего?
    Спроси рабочего.

    © Princeton University Digital Liberty
  • Красноармеец. Герой революции.

    Красноармеец. Герой революции.

    Если красное знамя рдеется,
    если люди дорвались до света,
    это дело красноармейца,
    первой опоры Совета.

    © Princeton University Digital Liberty
  • Батрак. Герой революции.

    Батрак. Герой революции.

    Эх! и потрудилась для дела свобод рука
    батрака.

    © Princeton University Digital Liberty
  • Матрос. Герой революции.

    Матрос. Герой революции.

    Потрудился в октябре я,
    день и ночь буржуев брея.

    © Princeton University Digital Liberty
  • Швея. Героиня революции.

    Швея. Героиня революции.

    Довольно купчихам строчить тряпицы.
    Золотом знамя теперь расшей-ка!
    Октябрь идет, пора торопиться.
    Вперед, швейка!

    © Princeton University Digital Liberty
  • Прачка. Героиня революции.

    Прачка. Героиня революции.

    Довольно поотносились ласково,
    заждались Нева, Фонтанка и Мойка.
    Прачка! Буржуя иди прополаскивать!
    Чтоб был белее, в Неве промой-ка!

    © Princeton University Digital Liberty
  • Автомобилист. Герой революции.

    Автомобилист. Герой революции.

    Если белогвардеец задрожит, как лист,
    и кучи его рассыплются, воя,-
    это едет автомобилист
    машиной броневою.

    © Princeton University Digital Liberty
  • Телеграфист. Герой революции.

    Телеграфист. Герой революции.

    Это я о врагах - где конный, где пеший -
    восставшим товарищам слал депеши.

    © Princeton University Digital Liberty
  • Железнодорожник. Герой революции.

    Железнодорожник. Герой революции.

    Ни сайка не достанется, ни рожь никому,
    коли забудем железнодорожника мы.

    © Princeton University Digital Liberty
  • Заводчик. Жертва революции.

    Заводчик. Жертва революции.

    Резвясь, жила синица-птица
    за морем и за водами.
    И день и ночь бедняге снится,
    как он владел заводами.

    © Princeton University Digital Liberty
  • Банкир. Жертва революции.

    Банкир. Жертва революции.

    Все буржуи в панике -
    отобрали банки.
    Долю не найдешь другую
    тяжелей банкирочной -
    встал, селедками торгуя,
    на углу у Кирочной.

    © Princeton University Digital Liberty
  • Помещик. Жертва революции.

    Помещик. Жертва революции.

    У кого кулак, как пуд?
    Кто свиньи щекастей?
    Отобрали всё,- капут
    помещичьей касте.

    © Princeton University Digital Liberty
  • Кулак. Жертва революции.

    Кулак. Жертва революции.

    Бочки коньяку лакал,
    нынче сдох от скуки ж.
    И теперь из кулака
    стал я просто кукиш.

    © Princeton University Digital Liberty
  • Барыня. Жертва революции.

    Барыня. Жертва революции.

    Расстрелялись парни,
    беспокойство барыне.
    Надоел хозяйке пост,
    самолично стала в хвост.

    © Princeton University Digital Liberty
  • Поп. Жертва революции.

    Поп. Жертва революции.

    Развевались флаги ало
    по России-матушке.
    Больше всех попам попало,
    матушке и батюшке.

    © Princeton University Digital Liberty
  • Бюрократ. Жертва революции.

    Бюрократ. Жертва революции.

    Сидел себе, попивал и покрадывал.
    Упокой, господи, душу бюрократову.

    © Princeton University Digital Liberty
  • Генерал. Жертва революции.

    Генерал. Жертва революции.

    И честь никто не отдает,
    и нет суконца алого,-
    рабочему на флаг пошла
    подкладка генералова.

    © Princeton University Digital Liberty
  • Купец. Жертва революции.

    Купец. Жертва революции.

    Эх, пойду, мои отцы,
    с горя нализаться я.
    Света близятся концы -
    национализация.

    © Princeton University Digital Liberty
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Рабочий. Герой революции.

Стали орлы из рабов.
Отчего?
Спроси рабочего.

© Princeton University Digital Liberty

"Герои и жертвы революции" — это папка-альбом, состоящая из 18 рисунков, сделанных художниками Ксенией Богуславской, Владимиром Козлинским, Сергеем Маклецововым и Иваном Пуни. На рисунках были изображены социальные типажи времен революции и гражданской войны, поделенные на две категории — "героев" и "жертв". Подписи к альбому сочинил Владимир Маяковский. Создание альбома было приурочено к первой годовщине Октябрьской революции. Рисунки в виде книжечки распространялись среди населения.

Сам Маяковский так писал об этой работе: "Начались первые попытки агитпоэзии. К годовщине Октября (1918 г.) была издана ИЗО папка одноцветных плакатов под названием: "Герои и жертвы революции". Рисунки с частушечными подписями… Эта папка развилась в будущем во весь революционный плакат. Для нас — главным образом в "Окна сатиры РОСТА".  

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