Сталин. От ученика грузинской духовной семинарии до первого человека в СССР

Ленин в конце концов пересмотрел назначение Сталина на пост Генерального секретаря, и в добавлении к "Письму к съезду" от 4 января 1923 года указал: "Сталин слишком груб... Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною выше о взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение".

Иосиф Виссарионович Сталин проделал путь от ученика грузинской духовной семинарии до первого человека в СССР. Вступив на стезю революционной борьбы, имел не менее 30 псевдонимов, наиболее известные из них Коба и Сталин. Псевдоним "Сталин" стал впоследствии фамилией. В 1903 году, после раскола РСДРП на большевиков и меньшевиков, поддержал большевиков. В 1917-1922 годах был народным комиссаром по делам национальностей, одновременно с 1919 года — наркомом государственного контроля, реорганизованного в 1920 году в Наркомат Рабоче-крестьянской инспекции. В "Письме к съезду" Ленин прямо ставил вопрос о руководстве партией в случае его смерти и давал характеристики шести лидерам ВКП(б), в том числе Сталину и Троцкому. Он оценил не только их политическую деятельность, но и некоторые личные качества. После смерти Ленина Сталин объявил себя единственным продолжателем дела Владимира Ильича.