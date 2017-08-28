Документальные кадры
Сталин. От ученика грузинской духовной семинарии до первого человека в СССР
  • Иосиф Джугашвили в духовной семинарии. 1894 год

    Иосиф Джугашвили в духовной семинарии. 1894 год

    Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин) во время учебы в Тифлисской духовной семинарии. Был исключен за революционную деятельность в 1899 году.

    © РИА Новости
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  • Иосиф Джугашвили (Сталин 1878-1953), член марксистского кружка

    Иосиф Джугашвили (Сталин 1878-1953), член марксистского кружка

    Снимок сделан в Батумском областном жандармском управлении в 1902 году.

    © РИА Новости
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  • Иосиф Сталин (Джугашвили) во время Туруханской ссылки

    Иосиф Сталин (Джугашвили) во время Туруханской ссылки

    Начиная с 1902 года по 1913 год Сталин шесть раз подвергался арестам и высылкам, четыре раза бежал.

    © РИА Новости
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  • Иосиф Сталин – делегат V съезда Советов у Большого театра. 1918 год

    Иосиф Сталин – делегат V съезда Советов у Большого театра. 1918 год

    В 1917-1922 годах Иосиф Сталин был народным комиссаром по делам национальностей.

    © Фото из архива МАММ/МДФ
  • Иосиф Сталин. 1918 год

    Иосиф Сталин. 1918 год

    Одновременно с 1919 года Сталин — нарком государственного контроля, реорганизованного в 1920 году в Наркомат Рабоче-крестьянской инспекции.

    © Фото из архива МАММ/МДФ
  • Делегаты VIII съезда РКП (б)

    Делегаты VIII съезда РКП (б)

    Иосиф Виссарионович Сталин, Владимир Ильич Ленин и Михаил Иванович Калинин (во втором ряду в центре слева направо) среди делегатов VIII съезда РКП (б).

    © РИА Новости
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  • Фото из личного архива Е.Коваленко.

    Фото из личного архива Е.Коваленко.

    Иосиф Виссарионович Сталин с женой Надеждой Аллилуевой на пикнике в лесу с друзьями. Начало 1920-х годов.

    © РИА Новости
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  • Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин (справа) в Горках. 1922 год

    Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин (справа) в Горках. 1922 год

    Ленин в конце концов пересмотрел назначение Сталина на пост Генерального секретаря, и в добавлении к "Письму к съезду" от 4 января 1923 года указал: "Сталин слишком груб... Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною выше о взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение".

    © РИА Новости
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  • Иосиф Сталин, Алексей Рыков, Григорий Зиновьев и Николай Бухарин на XII съезде РКП(б)

    Иосиф Сталин, Алексей Рыков, Григорий Зиновьев и Николай Бухарин на XII съезде РКП(б)

    Во время Гражданской войны и иностранной военной интервенции 1918-1920 годов Сталин входил в состав Совета Рабочей и Крестьянской Обороны, был членом Реввоенсовета (РВС) Республики, членом РВС Южного, Западного и Юго-Западного фронтов.

    © Фото из архива МАММ/МДФ
  • Иосиф Сталин и Серго Орджоникидзе на XII съезде РКП(б). 1923 год

    Иосиф Сталин и Серго Орджоникидзе на XII съезде РКП(б). 1923 год

    Генеральный секретарь ЦК РКП(б) Иосиф Сталин (справа) и 1-й секретарь Закавказского краевого комитета РКП(б) Серго Орджоникидзе на XII съезде РКП(б). 1923 год.

    © РИА Новости
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  • Иосиф Виссарионович Сталин и Сергей Миронович Киров

    Иосиф Виссарионович Сталин и Сергей Миронович Киров

    Иосиф Виссарионович Сталин и Сергей Миронович Киров. Последний погиб 1 декабря 1934 года при невыясненных обстоятельствах. Существует немало объяснений этого убийства: от белогвардейского теракта до сталинского приказа уничтожить опасного политического соперника.

    © РИА Новости
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  • Сталин в автомобиле у Большого театра. 1926 год

    Сталин в автомобиле у Большого театра. 1926 год

    С 1922 года Иосиф Сталин — генеральный секретарь ЦК Российской коммунистической партии.

    © Фото из архива МАММ/МДФ
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Иосиф Джугашвили в духовной семинарии. 1894 год

Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин) во время учебы в Тифлисской духовной семинарии. Был исключен за революционную деятельность в 1899 году.

© РИА Новости
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Иосиф Виссарионович Сталин проделал путь от ученика грузинской духовной семинарии до первого человека в СССР. Вступив на стезю революционной борьбы, имел не менее 30 псевдонимов, наиболее известные из них Коба и Сталин. Псевдоним "Сталин" стал впоследствии фамилией. В 1903 году, после раскола РСДРП на большевиков и меньшевиков, поддержал большевиков. В 1917-1922 годах был народным комиссаром по делам национальностей, одновременно с 1919 года — наркомом государственного контроля, реорганизованного в 1920 году в Наркомат Рабоче-крестьянской инспекции. В "Письме к съезду" Ленин прямо ставил вопрос о руководстве партией в случае его смерти и давал характеристики шести лидерам ВКП(б), в том числе Сталину и Троцкому. Он оценил не только их политическую деятельность, но и некоторые личные качества. После смерти Ленина Сталин объявил себя единственным продолжателем дела Владимира Ильича.

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