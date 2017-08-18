VI съезд партии большевиков в Петрограде. Фотохроники

Президиум съезда. В числе "почетных", рядом с Лениным - будущие враги Сталина Троцкий, Каменев, Зиновьев, а также вовремя умерший Луначарский и устранившаяся из большой политики Александра Коллонтай. Сам Сталин - в составе ЦК, но уровнем ниже...

Каменев Лев Борисович (Розенфельд 1883-1936), российский революционер, советский партийный и государственный деятель. Видный большевик, соратник Ленина. Директор научного издательства "Academia". В 1936 году осуждён по делу "Троцкистско-зиновьевского центра" и расстрелян. Посмертно реабилитирован в 1988 году.

Георгий Ипполитович Оппоков (А.Ломов 1888-1937), советский партийный и государственный деятель. Народный комиссар юстиции в первом Совете Народных комиссаров РСФСР в 1917 году. Репрессирован в 1937 году. Расстрелян. Реабилитирован посмертно в 1956.

Михаил Степанович Ольминский (настощая фамилия Александров; 3 (15 октября) 1863, Воронеж - 8 мая 1933, Москва) - деятель революционного движения в России, публицист, историк, литературный критик и историк литературы. Член Коммунистической партии с 1898. Близкий соратник В.И. Ленина, друг Я.М. Свердлова. Работал в редакциях большевистских газет. Репродукция фотографии. Оригинал находится в Центральном музее В.И. Ленина.

Григорий Евсеевич Зиновьев (настоящая фамилия - Радомысльский 1883-1936), российский революционер, советский политический и государственный деятель. Арестован в 1934 году по делу Антисоветского объединённого троцкистско-зиновьевского центра. Расстрелян в 1936 году. Реабилитирован в 1988 году.

Президиум съезда. В числе "почетных", рядом с Лениным - будущие враги Сталина Троцкий, Каменев, Зиновьев, а также вовремя умерший Луначарский и устранившаяся из большой политики Александра Коллонтай. Сам Сталин - в составе ЦК, но уровнем ниже...

С 26 июля (8 августа) по 3 (16) августа 1917 года в Петрограде состоялся VI съезд большевистской фракции РСДРП. Он стал действительно историческим: именно в ходе VI съезда партия взяла курс на вооруженное восстание, имевшее целью установление диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства. После смотров сил в июне и июле руководство большевиков решило, что риск революции вполне оправдан.

Временно был снят лозунг "Вся власть Советам": пока большинство в советах принадлежало "умеренным", большевикам этот девиз был неинтересен. Система профсоюзов более не рассматривалась как нейтральная — отныне большевики начали превращать профсоюзы в боевую организацию.

В. И. Ленин на съезде не присутствовал, так как скрывался в Разливе (Финляндия). Съезд большевиков постановил, что ему не следует являться на суд, в который он обязан был явиться по распоряжению Временного правительства.