Документальные кадры
VI съезд партии большевиков в Петрограде. Фотохроники
  • VI съезд РСДРП (б). 26 июля (8 августа) - 3 (16) августа 1917 года

    VI съезд РСДРП (б). 26 июля (8 августа) - 3 (16) августа 1917 года

    Президиум съезда. В числе "почетных", рядом с Лениным - будущие враги Сталина Троцкий, Каменев, Зиновьев, а также вовремя умерший Луначарский и устранившаяся из большой политики Александра Коллонтай. Сам Сталин - в составе ЦК, но уровнем ниже...

    © Public domain
  • Григорий Евсеевич Зиновьев

    Григорий Евсеевич Зиновьев

    Григорий Евсеевич Зиновьев (настоящая фамилия - Радомысльский 1883-1936), российский революционер, советский политический и государственный деятель. Арестован в 1934 году по делу Антисоветского объединённого троцкистско-зиновьевского центра. Расстрелян в 1936 году. Реабилитирован в 1988 году.

    © РИА Новости
    Перейти в фотобанк
  • Иосиф Виссарионович Сталин, Владимир Ильич Ленин

    Иосиф Виссарионович Сталин, Владимир Ильич Ленин

    Иосиф Виссарионович Сталин, Владимир Ильич Ленин на VIII съезде РКП (б).

    © РИА Новости
    Перейти в фотобанк
  • Александра Коллонтай

    Александра Коллонтай

    Александра Коллонтай (1872-1952), советский дипломат, посол Советского Союза в Швеции с 1930 по 1945 год.

    © РИА Новости
    Перейти в фотобанк
  • Анатолий Васильевич Луначарский выступает с агитационной речью перед рабочими и солдатами

    Анатолий Васильевич Луначарский выступает с агитационной речью перед рабочими и солдатами

    Анатолий Васильевич Луначарский (справа) выступает с агитационной речью перед рабочими и солдатами.

    © РИА Новости
    Перейти в фотобанк
  • Михаил Степанович Ольминский

    Михаил Степанович Ольминский

    Михаил Степанович Ольминский (настощая фамилия Александров; 3 (15 октября) 1863, Воронеж - 8 мая 1933, Москва) - деятель революционного движения в России, публицист, историк, литературный критик и историк литературы. Член Коммунистической партии с 1898. Близкий соратник В.И. Ленина, друг Я.М. Свердлова. Работал в редакциях большевистских газет. Репродукция фотографии. Оригинал находится в Центральном музее В.И. Ленина.

    © РИА Новости
    Перейти в фотобанк
  • Лев Давидович Троцкий политический и государственный деятель, председатель Революционного военного совета РСФСР. 1920 год

    Лев Давидович Троцкий политический и государственный деятель, председатель Революционного военного совета РСФСР. 1920 год

    Лев Давидович Троцкий (1879-1840), политический и государственный деятель, председатель Революционного военного совета РСФСР. 1920 год.

    © РИА Новости
    Перейти в фотобанк
  • Георгий Ипполитович Оппоков

    Георгий Ипполитович Оппоков

    Георгий Ипполитович Оппоков (А.Ломов 1888-1937), советский партийный и государственный деятель. Народный комиссар юстиции в первом Совете Народных комиссаров РСФСР в 1917 году. Репрессирован в 1937 году. Расстрелян. Реабилитирован посмертно в 1956.

    © РИА Новости
    Перейти в фотобанк
  • Яков Михайлович Свердлов (1885-1919), российский политический и государственный деятель, революционер, большевик

    Яков Михайлович Свердлов (1885-1919), российский политический и государственный деятель, революционер, большевик

    Яков Михайлович Свердлов (1885-1919), российский политический и государственный деятель, революционер, большевик. Член ЦК РСДРП(б), РКП(б). Председатель Всероссийского ЦИК (формальный глава РСФСР). Из фонда Музея Революции в Москве.

    © РИА Новости
    Перейти в фотобанк
  • Каменев Лев Борисович

    Каменев Лев Борисович

    Каменев Лев Борисович (Розенфельд 1883-1936), российский революционер, советский партийный и государственный деятель. Видный большевик, соратник Ленина. Директор научного издательства "Academia". В 1936 году осуждён по делу "Троцкистско-зиновьевского центра" и расстрелян. Посмертно реабилитирован в 1988 году.

    © РИА Новости
    Перейти в фотобанк
1 / 10

VI съезд РСДРП (б). 26 июля (8 августа) - 3 (16) августа 1917 года

Президиум съезда. В числе "почетных", рядом с Лениным - будущие враги Сталина Троцкий, Каменев, Зиновьев, а также вовремя умерший Луначарский и устранившаяся из большой политики Александра Коллонтай. Сам Сталин - в составе ЦК, но уровнем ниже...

© Public domain

С 26 июля (8 августа) по 3 (16) августа 1917 года в Петрограде состоялся VI съезд большевистской фракции РСДРП. Он стал действительно историческим: именно в ходе VI съезда партия взяла курс на вооруженное восстание, имевшее целью установление диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства. После смотров сил в июне и июле руководство большевиков решило, что риск революции вполне оправдан.

Временно был снят лозунг "Вся власть Советам": пока большинство в советах принадлежало "умеренным", большевикам этот девиз был неинтересен. Система профсоюзов более не рассматривалась как нейтральная — отныне большевики начали превращать профсоюзы в боевую организацию.

В. И. Ленин на съезде не присутствовал, так как скрывался в Разливе (Финляндия). Съезд большевиков постановил, что ему не следует являться на суд, в который он обязан был явиться по распоряжению Временного правительства.

Все права защищены 2017
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена