Корниловский мятеж. Архивные кадры

"Дикая дивизия" - одно из соединений русской императорской армии в составе армии Корнилова, на 90 % состоящее из добровольцев-мусульман.Это и другие соединения по замыслу Корнилова должны были направиться на Петроград и взять под контроль ситуацию в столице.

Второй ключевой элемент сопротивления Корнилову - агитация и пропаганда. В самом деле, солдатам довольно трудно было объяснить, за что они должны убивать своих собратьев - таких же российских граждан низших сословий.

"Дикая дивизия" - одно из соединений русской императорской армии в составе армии Корнилова, на 90 % состоящее из добровольцев-мусульман.Это и другие соединения по замыслу Корнилова должны были направиться на Петроград и взять под контроль ситуацию в столице.

Выступление армии под командованием Лавра Корнилова в августе 1917 года — одно из ключевых событий революционного года. Отчаянная попытка верховного главнокомандующего российской армией навести порядок в столице и стране, взять под контроль транзит власти к Учредительному собранию, не допустить второй — уже по-настоящему левой — революции провалилась. Прежде всего потому, что на стороне большевиков фактически выступило Временное правительство во главе с Александром Керенским. "Русский Бонапарт", опасаясь, что Корнилов и его армия пришли, чтобы его сместить, сумел при помощи рабочих отрядов одержать победу — но сам вырыл себе могилу, поскольку левые силы безмерно укрепились, а правый фланг, способный еще недавно поддержать хрупкий баланс, был им уничтожен.