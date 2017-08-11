Документальные кадры
Корниловский мятеж. Архивные кадры
  • Дикая дивизия, отказавшаяся наступать на Петроград, братается с революционными солдатами

    "Дикая дивизия", отказавшаяся наступать на Петроград, братается с революционными солдатами

    "Дикая дивизия" - одно из соединений русской императорской армии в составе армии Корнилова, на 90 % состоящее из добровольцев-мусульман.Это и другие соединения по замыслу Корнилова должны были направиться на Петроград и взять под контроль ситуацию в столице.

    © РИА Новости
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  • Репродукция картины Н. И. Шестопалова Вооружение рабочих в дни корниловского мятеж

    Репродукция картины Н. И. Шестопалова "Вооружение рабочих в дни корниловского мятеж"

    Антагонистами корниловцев - естественными, в отличие от Керенского и его министров - были петроградские рабочие, вооружавшиеся для нового удара.

    © РИА Новости / Михаил Филимонов
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  • Офицеры Дикой дивизии генерала Корнилов

    Офицеры "Дикой дивизии" генерала Корнилов

    Авторитет Лавра Корнилова, получившего в июле пост Верховного главнокомандующего, был огромен. В его выступлении с радостью приняли участие большинство офицеров и генералов.

    © РИА Новости
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  • Петроградские рабочие на мобилизационном пункте во время Корниловского мятежа. 1917 год

    Петроградские рабочие на мобилизационном пункте во время Корниловского мятежа. 1917 год

    Сопротивление рабочих отрядов, мобилизованных большевиками, могло быть серьезным - но вряд ли им удалось бы противостоять армии. План большевиков состоял в другом.

    © РИА Новости
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  • Сторожевая застава революционных войск под Петроградом в дни Корниловского мятежа. 1917 г.

    Сторожевая застава революционных войск под Петроградом в дни Корниловского мятежа. 1917 г.

    Не дать корниловским соединениям пройти на Петроград - в частности, разобрав железнодорожные пути - в этом заключался ключевой элемент плана (благо, Викжель - профсоюз железнодорожников - был на стороне большевиков и против Корнилова).

    © РИА Новости
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  • Братание солдат Дикой дивизии с революционными войсками под Петроградом

    Братание солдат "Дикой дивизии" с революционными войсками под Петроградом

    Второй ключевой элемент сопротивления Корнилову - агитация и пропаганда. В самом деле, солдатам довольно трудно было объяснить, за что они должны убивать своих собратьев - таких же российских граждан низших сословий.

    © РИА Новости
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  • Солдаты возвращаются домой

    Солдаты возвращаются домой

    В результате работы большевистских агитаторов солдаты отказались поддержать мятеж генерала Корнилова, который ставил своей целью установление военной диктатуры в России.

    © РИА Новости
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  • Сдача оружия войсками генерала Лавра Корнилова

    Сдача оружия войсками генерала Лавра Корнилова

    Несмотря на то, что почти все высшие чины армии поддерживали Корнилова, он вынужден был сложить оружие. Дорога к Октябрю была открыта.

    © Фото : ЦГАКФФД СПб
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"Дикая дивизия", отказавшаяся наступать на Петроград, братается с революционными солдатами

"Дикая дивизия" - одно из соединений русской императорской армии в составе армии Корнилова, на 90 % состоящее из добровольцев-мусульман.Это и другие соединения по замыслу Корнилова должны были направиться на Петроград и взять под контроль ситуацию в столице.

© РИА Новости
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Выступление армии под командованием Лавра Корнилова в августе 1917 года — одно из ключевых событий революционного года. Отчаянная попытка верховного главнокомандующего российской армией навести порядок в столице и стране, взять под контроль транзит власти к Учредительному собранию, не допустить второй — уже по-настоящему левой — революции провалилась. Прежде всего потому, что на стороне большевиков фактически выступило Временное правительство во главе с Александром Керенским. "Русский Бонапарт", опасаясь, что Корнилов и его армия пришли, чтобы его сместить, сумел при помощи рабочих отрядов одержать победу — но сам вырыл себе могилу, поскольку левые силы безмерно укрепились, а правый фланг, способный еще недавно поддержать хрупкий баланс, был им уничтожен.

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