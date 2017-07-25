Самый радикальный из русских революционеров. Лев Троцкий. Архивные кадры

Среди деятелей русской революции 1917 года Лев Давидович Бронштейн (Троцкий) занимает одно из первых мест. На 9 лет младше Ленина, Троцкий еще в начале 1900-х был одним из талантливейших журналистов-марксистов, постоянным автором "Искры". Несколько раз арестовывался, бывал в ссылках, дважды эмигрировал. Именно Троцкий первым в 1908 году начал издавать в Вене первую газету "Правда" (впоследствии, однако, не смог утвердить "первородство" этой газеты после появления ленинской "Правды" в 1912 году).

Вовремя вернувшись в ленинский блок в апреле 1917 года, Лев Троцкий стал одним из ключевых людей в новом советском правительстве: народным комиссаром иностранных, затем военных и морских дел, главой Реввоенсовета. Влияние Троцкого как оратора на революционные массы было огромно и не уступало ленинскому. Аппаратную борьбу он, однако, проигрывал на протяжении всех 1920-х годов – уже в 1927 году Троцкий потерял все посты и был исключен из партии, в 1929 году выслан за рубеж, в 1932 лишен советского гражданства. Знаменитый ледоруб советского агента Рамона Меркадера в 1940 году довершил карьеру самого радикального из русских революционеров.