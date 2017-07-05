Агитатор, пропагандист, организатор: газеты революционного года

Первая передовица "Известий" - о том, что Февральская революция началась, и в Петрограде организованы Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

Уже через год, в конце 1918 года, отечественная пресса стала полностью советской, какой мы ее знали до 1991 года.

Передовая статья в "Нашей газете" - органе Советов солдатских и рабочих депутатов Туркестанского края - о полной победе революционных войск в Петрограде 1917 году

Вся рабочая (то есть левая) пресса торжественно провозгласила победу Октября. "Буржуазные" издания были менее восторженны, но с 1918 года они уже не выходили.

А это - уже объявление о свершившейся Октябрьской революции. И первые ленинские декреты, декларировавшие выполнение самых радикальных требований революционного народа.

Обращение II съезда Советов "Рабочим, солдатам и крестьянам", "Декрет о мире","Декрет о земле", опубликованные в газетах. Октябрь 1917 года

Газета времён I Мировой войны "Окопная правда". Июнь 1917 года. Орган военной организации и русской секции при Рижском комитете социал-демократической партии Рижского края. Из фондов Государственного музея Революции в Москве.

Один из зарубежных откликов на русскую революцию: не просто от левого издания, но от левого издания враждебного государства (война еще не окончена!).

Первая передовица "Известий" - о том, что Февральская революция началась, и в Петрограде организованы Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

К революционному 1917 году Российская империя подошла с достаточно развитой системой газет. Так, на 1914 год в стране существовало 916 газет и выходил 1351 журнал. В Петрограде читатель мог выбирать из 150 газет на любой вкус.

Параллельно с официальной прессой существовала и нелегальная — листки, газеты, бюллетени революционных партий и движений. К этому ряду изданий относилась, в частности, "Правда" — издаваемая в Европе с 1912 года газета РСДРП, в которой сотрудничали Ленин, Сталин и почти все остальные известные большевики.

В 1917 году нелегальная пресса с легкостью вышла в публичное пространство. Она была оперативнее, ближе и понятнее революционным массам, чем респектабельные газеты. В фотоленте РИА Новости — характерные газетные полосы революционного года, большинство из которых приготовлены наспех и по сей день сохраняют это ощущение дикой, невообразимой скорости развития событий.