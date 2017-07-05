Документальные кадры
Агитатор, пропагандист, организатор: газеты революционного года
  • Первый номер газеты Известия Петроградского совета рабочих депутатов. 28 февраля (13 марта) 1917 год

    Первый номер газеты "Известия Петроградского совета рабочих депутатов". 28 февраля (13 марта) 1917 год

    Первая передовица "Известий" - о том, что Февральская революция началась, и в Петрограде организованы Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

    © РИА Новости
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  • Известия Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. Экстренное приложение. 8 марта 1917 года

    Известия Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. Экстренное приложение. 8 марта 1917 года

    Уже через несколько дней - спецвыпуск: революция победила, монархия в России закончилась.

    © РИА Новости
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  • Австрийская газета Арбайтер Цайтунг от 16 марта 1917 года. Заголовок: Революция в России

    Австрийская газета "Арбайтер Цайтунг" от 16 марта 1917 года. Заголовок: "Революция в России"

    Один из зарубежных откликов на русскую революцию: не просто от левого издания, но от левого издания враждебного государства (война еще не окончена!).

    © РИА Новости
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  • Французская газета Юманите от 17 марта 1917 года. Заголовок: Революция побеждает в России

    Французская газета "Юманите" от 17 марта 1917 года. Заголовок: "Революция побеждает в России"

    Революцию в России приветствовало левое издание и в стране-союзнике.

    © РИА Новости
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  • Газета времен I Мировой войны Окопная правда. Июнь 1917 года

    Газета времен I Мировой войны "Окопная правда". Июнь 1917 года

    Газета времён I Мировой войны "Окопная правда". Июнь 1917 года. Орган военной организации и русской секции при Рижском комитете социал-демократической партии Рижского края. Из фондов Государственного музея Революции в Москве.

    © РИА Новости
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  • Обращение ЦК РСДРП (б), призывающее принять участие в демонстрации 18 июня 1917 года в Петербурге

    Обращение ЦК РСДРП (б), призывающее принять участие в демонстрации 18 июня 1917 года в Петербурге

    Продолжает выходить, разумеется, и орган РДСРП (б) "Правда".

    © РИА Новости
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  • Обращение II съезда Советов Рабочим, солдатам и крестьянам, Декрет о мире,Декрет о земле, опубликованные в газетах. Октябрь 1917 года

    Обращение II съезда Советов "Рабочим, солдатам и крестьянам", "Декрет о мире","Декрет о земле", опубликованные в газетах. Октябрь 1917 года

    А это - уже объявление о свершившейся Октябрьской революции. И первые ленинские декреты, декларировавшие выполнение самых радикальных требований революционного народа.

    © РИА Новости
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  • Фотокопия страницы газеты Рабочий путь от 8 ноября (26 октября по старому стилю) 1917 года

    Фотокопия страницы газеты "Рабочий путь" от 8 ноября (26 октября по старому стилю) 1917 года

    Вся рабочая (то есть левая) пресса торжественно провозгласила победу Октября. "Буржуазные" издания были менее восторженны, но с 1918 года они уже не выходили.

    © РИА Новости / И. Носов
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  • Передовая статья в Нашей газете - органе Советов солдатских и рабочих депутатов Туркестанского края - о полной победе революционных войск в Петрограде 1917 году

    Передовая статья в "Нашей газете" - органе Советов солдатских и рабочих депутатов Туркестанского края - о полной победе революционных войск в Петрограде 1917 году

    О победе Октября писали во всех регионах бывшей империи.

    © РИА Новости
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  • Первая полоса газеты Известия от 6 ноября 1918 года, посвященная 1-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции

    Первая полоса газеты "Известия" от 6 ноября 1918 года, посвященная 1-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции

    Уже через год, в конце 1918 года, отечественная пресса стала полностью советской, какой мы ее знали до 1991 года.

    © РИА Новости
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Первый номер газеты "Известия Петроградского совета рабочих депутатов". 28 февраля (13 марта) 1917 год

Первая передовица "Известий" - о том, что Февральская революция началась, и в Петрограде организованы Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

© РИА Новости
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К революционному 1917 году Российская империя подошла с достаточно развитой системой газет. Так, на 1914 год в стране существовало 916 газет и выходил 1351 журнал. В Петрограде читатель мог выбирать из 150 газет на любой вкус.

Параллельно с официальной прессой существовала и нелегальная — листки, газеты, бюллетени революционных партий и движений. К этому ряду изданий относилась, в частности, "Правда" — издаваемая в Европе с 1912 года газета РСДРП, в которой сотрудничали Ленин, Сталин и почти все остальные известные большевики.

В 1917 году нелегальная пресса с легкостью вышла в публичное пространство. Она была оперативнее, ближе и понятнее революционным массам, чем респектабельные газеты. В фотоленте РИА Новости — характерные газетные полосы революционного года, большинство из которых приготовлены наспех и по сей день сохраняют это ощущение дикой, невообразимой скорости развития событий.

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