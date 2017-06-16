Документальные кадры
«Долой министров-капиталистов» — июньские демонстрации в России
  • Политическая демонстрация в Петрограде против действий временного правительства под лозунгом Вся власть Советам. 18 июня 1917 года

    Политическая демонстрация в Петрограде против действий временного правительства под лозунгом "Вся власть Советам". 18 июня 1917 года

    Основным лозунгом демонстрации было: "Вся власть Советам". Правда, уже к 18 июня было понятно, что власть на улице принадлежит не всем Советам, а конкретно большевикам.

    © РИА Новости
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  • Жители Петрограда принимавшие участие в политической демонстрации в июне 1917 года

    Жители Петрограда принимавшие участие в политической демонстрации в июне 1917 года

    "Долой министров-капиталистов" - следующий по популярности лозунг июньских демонстраций. Революционная толпа требовала скорейшего прекращения войны и решения земельного вопроса, чего не могли выполнить члены правительства.

    © РИА Новости
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  • Демонстрация рабочих и солдат под большевистскими лозунгами. Петроград, 18 июня 1917 года

    Демонстрация рабочих и солдат под большевистскими лозунгами. Петроград, 18 июня 1917 года

    Желание немедленно решить вопросы мира и земли было настолько сильно, что радикализировало и нижнюю часть среднего класса.

    © РИА Новости
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  • Демонстрация крестьян в поддержку февральской буржуазно-демократической революции в Сибири. Июнь-июль 1917 года

    Демонстрация крестьян в поддержку февральской буржуазно-демократической революции в Сибири. Июнь-июль 1917 года

    По всей стране, на всех манифестациях требовали земельного передела - но не национализации, а напротив, раздачи государственного земельного фонда гражданам и общинам.

    © РИА Новости
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  • Политическая демонстрация в Петрограде против действий временного правительства под лозунгом Вся власть Советам. 18 июня 1917 года

    Политическая демонстрация в Петрограде против действий временного правительства под лозунгом "Вся власть Советам". 18 июня 1917 года

    На демонстрации собирались, как на праздник - с ноткой опасности, но с ощущением правого дела.

    © РИА Новости
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  • Демонстрация в Петрограде 18 июня 1917 года, проходившая под лозунгами Вся власть Советам, Долой министров капиталистов

    Демонстрация в Петрограде 18 июня 1917 года, проходившая под лозунгами "Вся власть Советам", "Долой министров капиталистов"

    Большевиками было найдено гениальное слово: контрреволюция. Так можно было назвать любое недостаточно радикальное (и неподконтрольное самим большевикам) действие властей. В результате удалось избежать рискованной для радикалов смысловой конструкции: "революционные массы ломают структуры революции, за которые выступили всего полгода назад".

    © РИА Новости
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  • Политическая демонстрация трудящихся на улицах Петрограда. 18 июня 1917 года

    Политическая демонстрация трудящихся на улицах Петрограда. 18 июня 1917 года

    Против "министров-капиталистов" выступили не только люди в потертых солдатских шинелях, но и питерцы в костюмах и котелках. В том числе и интеллигенция, призывавшая "слушать музыку Революции".

    © РИА Новости
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  • Революционная демонстрация в Петрограде, в которой приняли участие 10 тысяч моряков, в том числе и с крейсера Аврора. 18 июня 1917 года

    Революционная демонстрация в Петрограде, в которой приняли участие 10 тысяч моряков, в том числе и с крейсера "Аврора". 18 июня 1917 года

    Моряки Батлийского флота представляли собой внушительную и весьма анархически настроенную силу. Противостоять им впоследствии смогли только большевики с их непревзойденной организацией.

    © РИА Новости
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  • 18 июня 1917 года на политическую демонстрацию в Петрограде вышло более полумиллиона человек

    18 июня 1917 года на политическую демонстрацию в Петрограде вышло более полумиллиона человек

    Основную же массу революционных активистов составляли рабочие. Тем более что 18 июня было воскресеньем, и пойти на демонстрацию было возможно без объявления всеобщей стачки.

    © РИА Новости
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  • Демонстрация революционных частей петроградского гарнизона. Июнь 1917 года

    Демонстрация революционных частей петроградского гарнизона. Июнь 1917 года

    Войска Петроградского гарнизона также участвовали в демонстрации, и это показало Временному правительству: сила не на его стороне.

    © РИА Новости
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Политическая демонстрация в Петрограде против действий временного правительства под лозунгом "Вся власть Советам". 18 июня 1917 года

Основным лозунгом демонстрации было: "Вся власть Советам". Правда, уже к 18 июня было понятно, что власть на улице принадлежит не всем Советам, а конкретно большевикам.

© РИА Новости
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Июньская демонстрация 1917 года в Петрограде и многих других городах России была одним из переломных моментов революционного года. Проведенная под руководством, прежде всего, партии большевиков, эта демонстрация впитала в себя витавшее в воздухе массовое недовольство политикой Временного правительства.В демонстрациях по всей стране участвовали более миллиона человек.

Именно в июньские дни 1917 года "померялись силой" Петроградский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов — и ЦК РСДРП (б). Первоначально намеченную на 9 июня демонстрацию Петросовет не поддержал, после чего большевики приняли решение воздержаться от акции — но сделали это так, что всем стало понятно, от кого на самом деле зависело проведение или непроведение демонстрации. Несмотря на то, что в Петросовете большевики не составляли большинства (и в июне даже были подвергнуты остракизму за излишнюю радикальность своих требований), реальная сила была за ними.

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