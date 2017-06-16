«Долой министров-капиталистов» — июньские демонстрации в России

Революционная демонстрация в Петрограде, в которой приняли участие 10 тысяч моряков, в том числе и с крейсера "Аврора". 18 июня 1917 года

Моряки Батлийского флота представляли собой внушительную и весьма анархически настроенную силу. Противостоять им впоследствии смогли только большевики с их непревзойденной организацией.