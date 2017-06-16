«Долой министров-капиталистов» — июньские демонстрации в России
Политическая демонстрация в Петрограде против действий временного правительства под лозунгом "Вся власть Советам". 18 июня 1917 года
Основным лозунгом демонстрации было: "Вся власть Советам". Правда, уже к 18 июня было понятно, что власть на улице принадлежит не всем Советам, а конкретно большевикам.
Жители Петрограда принимавшие участие в политической демонстрации в июне 1917 года
"Долой министров-капиталистов" - следующий по популярности лозунг июньских демонстраций. Революционная толпа требовала скорейшего прекращения войны и решения земельного вопроса, чего не могли выполнить члены правительства.
Демонстрация рабочих и солдат под большевистскими лозунгами. Петроград, 18 июня 1917 года
Желание немедленно решить вопросы мира и земли было настолько сильно, что радикализировало и нижнюю часть среднего класса.
Демонстрация крестьян в поддержку февральской буржуазно-демократической революции в Сибири. Июнь-июль 1917 года
По всей стране, на всех манифестациях требовали земельного передела - но не национализации, а напротив, раздачи государственного земельного фонда гражданам и общинам.
Политическая демонстрация в Петрограде против действий временного правительства под лозунгом "Вся власть Советам". 18 июня 1917 года
На демонстрации собирались, как на праздник - с ноткой опасности, но с ощущением правого дела.
Демонстрация в Петрограде 18 июня 1917 года, проходившая под лозунгами "Вся власть Советам", "Долой министров капиталистов"
Большевиками было найдено гениальное слово: контрреволюция. Так можно было назвать любое недостаточно радикальное (и неподконтрольное самим большевикам) действие властей. В результате удалось избежать рискованной для радикалов смысловой конструкции: "революционные массы ломают структуры революции, за которые выступили всего полгода назад".
Политическая демонстрация трудящихся на улицах Петрограда. 18 июня 1917 года
Против "министров-капиталистов" выступили не только люди в потертых солдатских шинелях, но и питерцы в костюмах и котелках. В том числе и интеллигенция, призывавшая "слушать музыку Революции".
Революционная демонстрация в Петрограде, в которой приняли участие 10 тысяч моряков, в том числе и с крейсера "Аврора". 18 июня 1917 года
Моряки Батлийского флота представляли собой внушительную и весьма анархически настроенную силу. Противостоять им впоследствии смогли только большевики с их непревзойденной организацией.
18 июня 1917 года на политическую демонстрацию в Петрограде вышло более полумиллиона человек
Основную же массу революционных активистов составляли рабочие. Тем более что 18 июня было воскресеньем, и пойти на демонстрацию было возможно без объявления всеобщей стачки.
Демонстрация революционных частей петроградского гарнизона. Июнь 1917 года
Войска Петроградского гарнизона также участвовали в демонстрации, и это показало Временному правительству: сила не на его стороне.
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Политическая демонстрация в Петрограде против действий временного правительства под лозунгом "Вся власть Советам". 18 июня 1917 года
Основным лозунгом демонстрации было: "Вся власть Советам". Правда, уже к 18 июня было понятно, что власть на улице принадлежит не всем Советам, а конкретно большевикам.
Июньская демонстрация 1917 года в Петрограде и многих других городах России была одним из переломных моментов революционного года. Проведенная под руководством, прежде всего, партии большевиков, эта демонстрация впитала в себя витавшее в воздухе массовое недовольство политикой Временного правительства.В демонстрациях по всей стране участвовали более миллиона человек.
Именно в июньские дни 1917 года "померялись силой" Петроградский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов — и ЦК РСДРП (б). Первоначально намеченную на 9 июня демонстрацию Петросовет не поддержал, после чего большевики приняли решение воздержаться от акции — но сделали это так, что всем стало понятно, от кого на самом деле зависело проведение или непроведение демонстрации. Несмотря на то, что в Петросовете большевики не составляли большинства (и в июне даже были подвергнуты остракизму за излишнюю радикальность своих требований), реальная сила была за ними.
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