Национальный романтизма и футуристический авангард. Плакаты Революции

Партия "войны до победного конца" в 1917 году продолжала использовать традиционные национально-героические символы и шаблоны.

Во многом именно из-за победы большевиков старые плакатные техники в России очень быстро сошли на нет. В других же странах - прежде всего, в Финляндии и Балтии - национальный романтизм развивался еще десятилетие.

Противники большевиков не хотели перенимать их радикальную (и, по мнению традиционалистов, антихудожественную) эстетику и технику, потому и боролись с большевизмом при помощи устаревающих уже визуальных кодов.

Плакат "О том, как немцы большевика на Россию выпускали"

Разница размеров, подчеркивающая заданный автором масштаб положительного и отрицательных героев - любимый прием советских мастеров плаката, к числу основателей этого жанра нужно причислить, разумеется, и Кукрыниксов (Куприянов - Крылов - Николай Соколов).

Инструменты национального романтизма, примененные к фабрично-заводской (а не природно-деревенской или былинной) эстетике - вот код раннего плаката русского авангарда.

Коллаж, шокирующе опрокинувший традиционные символы величия страны - не мог не поражать зрителей. Впрочем, жители Петрограда видели все это вживую.

Тем радикальнее выглядят плакаты социал-демократов - самой решительной политической силы в России 1917 года. Это как будто развитие не плакатной, а газетно-карикатурной техники.

Эстетика традиционного плаката 1917 года включала в себя и многочисленные фотореалистические отсылки к европейскому и американскому плакату тех лет.

Плакат "Подписывайтесь на военный 5 1/2 процентный займ. Чем больше денег, тем больше снарядов"

Еще одна национал-демократическая партия, использовавшая те же визуальные коды, что и ее финские или прибалтийские собратья - Партия народной свободы.

Агитпродукция эсеров, боровшихся за крестьянский электорат, также была вполне традиционной - эстетика, почерпнутая из журнала "Нива", иллюстраций Билибина. Это работало, но не шокировало.

Партия "войны до победного конца" в 1917 году продолжала использовать традиционные национально-героические символы и шаблоны.

Наряду с хроникальными фотографиями, существует еще один вид визуальных документов революции 1917 года. Это плакаты — основной на тот момент вид агитационной продукции. Именно плакаты позволяли в считанные секунды донести до зрителя (в том числе малограмотного) мысль, импульс, побудить аудиторию к действиям и навязать оценки.

Революционные плакаты России 1917 года следовали мировому руслу эволюции плаката и могут поэтому считаться частью общей плакатной культуры времен Первой мировой войны. Стиль национального романтизма — характерный для конца 1900-х — начала 1910-х годов — продолжал использоваться консервативными, оборонческими, а в конце концов — контрреволюционными, по определению большевиков, силами. Социалисты же достаточно быстро отошли от национального романтизма в плакате, взяв на вооружение новинку — футуристический стиль авангарда.