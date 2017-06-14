Документальные кадры
Национальный романтизма и футуристический авангард. Плакаты Революции
  • Плакат Заем свободы

    Плакат "Заем свободы"

    Партия "войны до победного конца" в 1917 году продолжала использовать традиционные национально-героические символы и шаблоны.

    © ГЦМСИР
  • Плакат Голосуйте за партию С.-Р. № 01

    Плакат "Голосуйте за партию С.-Р. № 01"

    Агитпродукция эсеров, боровшихся за крестьянский электорат, также была вполне традиционной - эстетика, почерпнутая из журнала "Нива", иллюстраций Билибина. Это работало, но не шокировало.

    © ГЦМСИР
  • Плакат Голосуйте за партию Народной Свободы

    Плакат "Голосуйте за партию Народной Свободы"

    Еще одна национал-демократическая партия, использовавшая те же визуальные коды, что и ее финские или прибалтийские собратья - Партия народной свободы.

    © ГЦМСИР
  • Плакат Подписывайтесь на военный 5 1/2 процентный займ. Чем больше денег, тем больше снарядов

    Плакат "Подписывайтесь на военный 5 1/2 процентный займ. Чем больше денег, тем больше снарядов"

    Эстетика традиционного плаката 1917 года включала в себя и многочисленные фотореалистические отсылки к европейскому и американскому плакату тех лет.

    © ГЦМСИР
  • Плакат Бывшие

    Плакат "Бывшие"

    Тем радикальнее выглядят плакаты социал-демократов - самой решительной политической силы в России 1917 года. Это как будто развитие не плакатной, а газетно-карикатурной техники.

    © ГЦМСИР
  • Репродукция плаката творческого коллектива Кукрыниксов Февраль 1917 года

    Репродукция плаката творческого коллектива Кукрыниксов "Февраль 1917 года"

    Коллаж, шокирующе опрокинувший традиционные символы величия страны - не мог не поражать зрителей. Впрочем, жители Петрограда видели все это вживую.

    © РИА Новости / Павел Балабанов
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  • Плакат неизвестного художника 1917 - Октябрь - 1920

    Плакат неизвестного художника "1917 - Октябрь - 1920"

    Инструменты национального романтизма, примененные к фабрично-заводской (а не природно-деревенской или былинной) эстетике - вот код раннего плаката русского авангарда.

    © РИА Новости / Павел Балабанов
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  • Репродукция политического плаката первых лет советской власти Февраль 1917

    Репродукция политического плаката первых лет советской власти "Февраль 1917"

    Опрокинутая корона стала практически визуальным символом Февраля 1917 года.

    © РИА Новости / Павел Балабанов
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  • Пакат неизвестного художника 1920 года 1917 – Октябрь - 1920

    Пакат неизвестного художника 1920 года "1917 – Октябрь - 1920"

    Иконописное построение композиции, национально-романтические проработки фигур, индустриальная тематика - этот сложный плакат русского авангарда предвосхитил отдельное направление визуальной продукции, к которому относятся, скажем, некоторые полотна Ильи Глазунова.

    © РИА Новости / Павел Балабанов
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  • Плакат Кукрыниксов Октябрь 1917 года

    Плакат Кукрыниксов "Октябрь 1917 года"

    Разница размеров, подчеркивающая заданный автором масштаб положительного и отрицательных героев - любимый прием советских мастеров плаката, к числу основателей этого жанра нужно причислить, разумеется, и Кукрыниксов (Куприянов - Крылов - Николай Соколов).

    © РИА Новости / Балабанов
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  • Плакат О том, как немцы большевика на Россию выпускали

    Плакат "О том, как немцы большевика на Россию выпускали"

    Противники большевиков не хотели перенимать их радикальную (и, по мнению традиционалистов, антихудожественную) эстетику и технику, потому и боролись с большевизмом при помощи устаревающих уже визуальных кодов.

    © ГЦМСИР
  • Плакат Голосуйте за список Социалистов-Революционеров

    Плакат "Голосуйте за список Социалистов-Революционеров"

    Во многом именно из-за победы большевиков старые плакатные техники в России очень быстро сошли на нет. В других же странах - прежде всего, в Финляндии и Балтии - национальный романтизм развивался еще десятилетие.

    © ГЦМСИР
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Плакат "Заем свободы"

Партия "войны до победного конца" в 1917 году продолжала использовать традиционные национально-героические символы и шаблоны.

© ГЦМСИР

Наряду с хроникальными фотографиями, существует еще один вид визуальных документов революции 1917 года. Это плакаты — основной на тот момент вид агитационной продукции. Именно плакаты позволяли в считанные секунды донести до зрителя (в том числе малограмотного) мысль, импульс, побудить аудиторию к действиям и навязать оценки.

Революционные плакаты России 1917 года следовали мировому руслу эволюции плаката и могут поэтому считаться частью общей плакатной культуры времен Первой мировой войны. Стиль национального романтизма — характерный для конца 1900-х — начала 1910-х годов — продолжал использоваться консервативными, оборонческими, а в конце концов — контрреволюционными, по определению большевиков, силами. Социалисты же достаточно быстро отошли от национального романтизма в плакате, взяв на вооружение новинку — футуристический стиль авангарда.

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