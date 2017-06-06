Владимир Ленин: детонатор революции. Видеохроники

Вся жизнь Владимира Ильича Ленина с момента приезда в Россию в апреле 1917 года и до тяжелой болезни в 1923-м – бесконечные, идущие один за другим, митинги и выступления. Магнетизировать, мотивировать, завести толпу – он умел это не хуже признанных лидеров, хотя основной его талант был все же в организации. И люди слушали, ждали его, замирали, чтобы расслышать абсолютно всё. Харизма работала на Ленина лучше любых специалистов по имиджу.