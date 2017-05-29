Лев Троцкий — незаурядная харизма и ораторские навыки

Популярность Троцкого как председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам была огромной. Возможно, она и послужила основной причиной устранения его из политики, а затем и убийства в 1940 году, как главного конкурента Сталина.

Без Льва Давидовича Троцкого невозможно представить себе Октябрь 1917 года. Один из наиболее радикальных, ярких и популярных социал-демократов,присоединившись в апреле этого года к партии Ленина, оказался в самой гуще событий и сделал многое для того, чтобы революция победила. Он был непревзойденным агитатором и оратором, умел расположить к себе армию — ключевую силу тогдашних событий. Но в 1920-х годах он проиграл на аппаратном фронте и был вытеснен сначала из политики, а затем из страны и из жизни. Лев Троцкий убит советским агентом Рамоном Меркадером в Мексике.