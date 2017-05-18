Документальные кадры
«Ленин и Керенский: мифы и реальность»
  • Скульптура Владимира Ленина и Надежды Крупской в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

    Скульптура Владимира Ленина и Надежды Крупской в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

    Со всей страны в Ульяновском музее Ленина собраны скульптуры, картины и прочие произведения изобразительного искусства, посвященные революции и ее вождю.

    © РИА Новости / Максим Богодвид
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  • Посетитель на выставке Ленин и Керенский: мифы и реальность в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

    Посетитель на выставке "Ленин и Керенский: мифы и реальность" в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

    В год столетия революции в мемориале идет выставка, посвященная не только Ленину, но и А. Ф. Керенскому - он также уроженец Симбирска, его отец был директором городской гимназии и подчиненным Ильи Николаевича Ульянова. Оба деятеля 1917 года были с детства знакомы друг с другом.

    © РИА Новости / Максим Богодвид
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  • Коллекция фарфора в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

    Коллекция фарфора в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

    Прикладное искусство "с Лениным", богатейшая коллекция которого есть в Ульяновске, в невиданных в истории масштабах производилось с начала двадцатых по конец восьмидесятых годов прошлого века.

    © РИА Новости / Максим Богодвид
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  • Скульптура Ленина с книгой в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

    Скульптура Ленина с книгой в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

    Картины и скульптуры, изображающие Ильича, с 1930-х годов должны были соответствовать достаточно жестким иконографическим канонам.

    © РИА Новости / Максим Богодвид
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  • Интерактивная карта Триумфальное шествие советской власти в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

    Интерактивная карта "Триумфальное шествие советской власти" в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

    На революционных и ленинских экспозициях в советские годы опробовались самые передовые музейные технологии.

    © РИА Новости / Максим Богодвид
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  • Скульптура Булыжник оружие пролетариата в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

    Скульптура " Булыжник оружие пролетариата " в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

    Иван Шадр - один из первых скульпторов, "застолбивших" революционную тематику. Именно Шадру было суждено стать одним из разработчиков ленинского плана монументальной пропаганды 1918 года.

    © РИА Новости / Максим Богодвид
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  • В Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

    В Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

    Мемориальные интерьеры симбирского дома Ульяновых роассказывают о жизни семьи до революции - по тогдашним меркам, вполне скромной.

    © РИА Новости / Максим Богодвид
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  • В Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

    В Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

    Ленинский мемориал, открытый в 1970 году, поражает своими масштабами.

    © РИА Новости / Максим Богодвид
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  • Выставка Ленин и Керенский: мифы и реальность в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

    Выставка "Ленин и Керенский: мифы и реальность" в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

    В фондах музея - множество документов и агитпродукции.

    © РИА Новости / Максим Богодвид
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  • Композиция Коммунисты в музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

    Композиция "Коммунисты" в музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

    Скульптурное освоение революционной темы велось все годы советской власти.

    © РИА Новости / Максим Богодвид
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  • Четверные шахматы, изготовленные по чертежу Владимира Ленина в начале XX века, в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

    Четверные шахматы, изготовленные по чертежу Владимира Ленина в начале XX века, в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

    Особые, усложненные шахматы Ленина для советского ленинского мифа были доказательством недюжинного интеллекта главного большевика.

    © РИА Новости / Максим Богодвид
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  • Композиция Ленин на броневике в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

    Композиция "Ленин на броневике" в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

    Один из главных сюжетов живописной и скульптурной ленинианы - выступление на Финляндском вокзале в Петрограде после возвращения в Россию в апреле 1917 года.

    © РИА Новости / Максим Богодвид
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  • Витраж Родина Мать в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

    Витраж "Родина Мать" в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

    В целом ансамбль Ленинского мемориала - образец позднесоветского модернизма, иногда называемого архитектурным брутализмом.

    © РИА Новости / Максим Богодвид
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  • Венок в день смерти Ленина от рабочих и крестьян Донбаса в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

    Венок в день смерти Ленина от рабочих и крестьян Донбаса в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

    В экспозиции музея Ленина немало подлинных вещей.

    © РИА Новости / Максим Богодвид
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  • Полное собрание сочинений Владимира Ленина в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

    Полное собрание сочинений Владимира Ленина в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

    Собрания сочинений В.И. Ленина издавались регулярно, при этом "пересобирались" лишь несколько раз. Последним, наиболее выверенным изданием считалось пятое - именно по нему после его публикации следовало выверять цитаты вождя в печати.

    © РИА Новости / Максим Богодвид
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  • Квартира музей В.И. Ленина и скульптурная группа Мария Александровна Ульянова с сыном Володей на территории Ульяновского музея-мемориала В.И. Ленина в Ульяновске

    Квартира музей В.И. Ленина и скульптурная группа "Мария Александровна Ульянова с сыном Володей" на территории Ульяновского музея-мемориала В.И. Ленина в Ульяновске

    На фоне величественного мемориала собственно дом Ульяновых теряется.

    © РИА Новости / Максим Богодвид
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Скульптура Владимира Ленина и Надежды Крупской в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

Со всей страны в Ульяновском музее Ленина собраны скульптуры, картины и прочие произведения изобразительного искусства, посвященные революции и ее вождю.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мемориал и музей В. И. Ленина в Ульяновске — крупнейший в мире музейный комплекс, посвященный вождю партии большевиков. В основе мемориала — дом семьи Ульяновых, национализированный с целью создания музея еще в 1923 году. Основное здание мемориала было построено к столетию Ленина, в 1970 году.

Сейчас ульяновский мемориальный музей Ленина — одно из двух мест в России (второе — музей в Горках Ленинских), где можно наглядно познакомиться с историей большевика номер один, а также и с хроникой революции 1917 года, в которой Ленин сыграл ключевую роль.

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