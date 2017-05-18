«Ленин и Керенский: мифы и реальность»

Со всей страны в Ульяновском музее Ленина собраны скульптуры, картины и прочие произведения изобразительного искусства, посвященные революции и ее вождю.

Собрания сочинений В.И. Ленина издавались регулярно, при этом "пересобирались" лишь несколько раз. Последним, наиболее выверенным изданием считалось пятое - именно по нему после его публикации следовало выверять цитаты вождя в печати.

Венок в день смерти Ленина от рабочих и крестьян Донбаса в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

Один из главных сюжетов живописной и скульптурной ленинианы - выступление на Финляндском вокзале в Петрограде после возвращения в Россию в апреле 1917 года.

Иван Шадр - один из первых скульпторов, "застолбивших" революционную тематику. Именно Шадру было суждено стать одним из разработчиков ленинского плана монументальной пропаганды 1918 года.

Прикладное искусство "с Лениным", богатейшая коллекция которого есть в Ульяновске, в невиданных в истории масштабах производилось с начала двадцатых по конец восьмидесятых годов прошлого века.

В год столетия революции в мемориале идет выставка, посвященная не только Ленину, но и А. Ф. Керенскому - он также уроженец Симбирска, его отец был директором городской гимназии и подчиненным Ильи Николаевича Ульянова. Оба деятеля 1917 года были с детства знакомы друг с другом.

Посетитель на выставке "Ленин и Керенский: мифы и реальность" в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске

Со всей страны в Ульяновском музее Ленина собраны скульптуры, картины и прочие произведения изобразительного искусства, посвященные революции и ее вождю.

Мемориал и музей В. И. Ленина в Ульяновске — крупнейший в мире музейный комплекс, посвященный вождю партии большевиков. В основе мемориала — дом семьи Ульяновых, национализированный с целью создания музея еще в 1923 году. Основное здание мемориала было построено к столетию Ленина, в 1970 году.

Сейчас ульяновский мемориальный музей Ленина — одно из двух мест в России (второе — музей в Горках Ленинских), где можно наглядно познакомиться с историей большевика номер один, а также и с хроникой революции 1917 года, в которой Ленин сыграл ключевую роль.