«Событие, потрясшее мир»

Революционная стихия, лучше всего поддававшаяся фотографам, завораживала и живописцев.

Посетители на открытии выставки "Событие, потрясшее мир", посвященной 100-летию революции 1917 года, в Новосибирском государственном художественном музее

Поскольку революция взволновала абсолютно всех, срез искусства 1917 года на этой выставке получился весьма показательным.

Выставка вобрала в себя картины всех жанров

Сейчас уже трудно представить себе, как живописцам 1917 года удавалось делать этюды уличных сцен революции. Возможно, такие картины и вовсе писались по фотографиям.

Неотъемлемой частью революционной визуальной среды были плакаты - пожалуй, именно с ними больше всего ассоциируется 1917 год и Гражданская война в массовом сознании.

Революция оказалась интересна всем живописцам - и продолжателям, и ниспровергателям традиций.

В картины, посвященные революции 1917 года, можно вглядываться и как в фотографии - в поисках реалий давно ушедшего времени.

Для изображения такого тектонического процесса, как революция, пригодились все методы из живописного арсенала начала ХХ века: нелинейная перспектива, фотографичность, экспрессионизм.

Посетитель на открытии выставки "Событие, потрясшее мир", посвященной 100-летию революции 1917 года, в Новосибирске

В отличие от художника и его современников, нынешние зрители смотрят на трагедию столетней давности хладнокровно и отстраненно.

Посетительница на открытии выставки "Событие, потрясшее мир", посвященной 100-летию революции 1917 года, в Новосибирске

Помимо картин, там демонстрируются и кадры кинохроники 1917 года.

Революционная стихия, лучше всего поддававшаяся фотографам, завораживала и живописцев.

Посетители на открытии выставки "Событие, потрясшее мир", посвященной 100-летию революции 1917 года, в Новосибирском государственном художественном музее

В Новосибирском государственном художественном музее работает выставка "Событие, потрясшее мир". В экспозиции представлены произведения живописи и графики из коллекций Музея современной истории России (Москва), связанные с революцией 1917 года.

Вся история русской революции — от Февраля к Октябрю — изображена на картинах В. А. Серова, И. А. Владимирова, П. П. Соколова-Скаля, Б. М. Кустодиева, Г. Ф, Базурина и других.