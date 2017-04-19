Александр Керенский. Герой Февраля опрокинутый Октябрем. Архивные кадры

Первая половина 1917 года - зенит славы Керенского. Тогда казалось, что его звезда восходит резко и светит ярко. Его любили и считали "нашим Наполеоном".

И все-таки даже полное напряжение всех сил и ресурсов не помогло Керенскому удержать в России либеральную демократию. Да и диктатором - опиравшимся на традиционные элиты и структуры - стать ему так и не удалось.

И все-таки до последнего Керенский пытался пройти по лезвию бритвы между конфликтом с революционными массами (которые уже шли за большевиками) и падением в хаос.

Но дела, тем не менее, шли хуже и хуже. Август, сентябрь и октябрь 1917 года - лихорадочные попытки обуздать улицу, увенчавшиеся ничем.

Очень много энергии отнимали бесконечные переговоры и публичные выступления. Керенский умел "заряжать" митинговые толпы, его охотно слушали - в этом, пожалуй, он не уступал Ленину и Троцкому.

Русский, православный, дворянин и домовладелец - если бы с такой анкетой А. Ф. Керенский был обычным частным человеком в послереволюционную эпоху, его с большой долей вероятности ждали бы репрессии.

Уже скоро Керенский сам станет главой Временного правительства, сменив "недостаточно радикального" Львова. Но и он не сумеет удержать власть на штыках:

Среди убеленных сединами думцев Керенский был молод, энергичен, радикален и многообещающ. Собственно, он был одним из главных революционеров, принимаемых в расчет системой. О большевиках тогдашние политики и эксперты просто не думали.

Первая половина 1917 года - зенит славы Керенского. Тогда казалось, что его звезда восходит резко и светит ярко. Его любили и считали "нашим Наполеоном".

Александр Федорович Керенский родился в 1881 году в Симбирске — там же, где за 11 лет до него появился на свет Владимир Ильич Ульянов (Ленин). Они были знакомы, а их семьи даже дружили (отец Керенского руководил гимназией, где учился Ленин, а Илья Николаевич Ульянов был его непосредственным начальником). Кстати, именно Федор Михайлович Керенский поставил Володе Ульянову единственную в его "золотом" аттестате четверку — по логике.

Закончив юридический факультет Санкт-Петербургского университета, Керенский был достаточно успешным правоведом. Поддерживал социалистов-революционеров (эсеров), был известным политическим адвокатом. В конце концов — стал депутатом IV Государственной Думы (для этого перейдя из партии эсеров, бойкотировавших выборы, во фракцию "трудовиков").

Керенский — один из авторов Февральской революции 1917 года. И как деятель масонского "Великого Востока народов России", и как депутат, и как публичный оратор. Всю первую половину года его звезда восходила: министр юстиции — морской министр — глава Временного правительства. Вместе с революционными массами Керенский опрокидывал сначала царя, потом консерваторов, затем любых "оборонцев", выступавших за продолжение войны. Но как только популярному политику, уже верившему в свое "наполеоновское" предназначение, понадобилось наводить порядок — оказалось, что это не так-то просто. Попытавшись подавить социал-демократов (прежде всего большевиков), герой Февраля сам был опрокинут Октябрем.

Несмотря на слабое здоровье (в 1916 году Керенскому удалили почку), он прожил 89 лет и умер в Нью-Йорке в 1970 году. Пережив всех своих политических противников 1917-го, но и сам оказавшийся за бортом истории.