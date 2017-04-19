Александр Керенский. Герой Февраля опрокинутый Октябрем. Архивные кадры
Александр Федорович Керенский (в центре в папахе), министр юстиции Всероссийского Временного Правительства, среди военных.
Первая половина 1917 года - зенит славы Керенского. Тогда казалось, что его звезда восходит резко и светит ярко. Его любили и считали "нашим Наполеоном".
Александр Федорович Керенский. Фото 1907 года
В юности Керенского считали красавцем - его внешность была нервной и декадентской, под стать эпохе.
Заседание одной из думских комиссий в Четвертой Государственной думе; сидит первый слева в первом ряду А.Ф.Керенский
Среди убеленных сединами думцев Керенский был молод, энергичен, радикален и многообещающ. Собственно, он был одним из главных революционеров, принимаемых в расчет системой. О большевиках тогдашние политики и эксперты просто не думали.
Министр - председатель Временного правительства князь Георгий Евгеньевич Львов и Военный и морской министр Всероссийского Временного Правительства Александр Федорович Керенский с группой генералов. Петроград, июнь 1917 года.
Уже скоро Керенский сам станет главой Временного правительства, сменив "недостаточно радикального" Львова. Но и он не сумеет удержать власть на штыках:
Удостоверение члена Государственной Думы Александра Керенского из Центрального государственного исторического архива СССР в Ленинграде
Русский, православный, дворянин и домовладелец - если бы с такой анкетой А. Ф. Керенский был обычным частным человеком в послереволюционную эпоху, его с большой долей вероятности ждали бы репрессии.
Председатель Временного правительства Александр Керенский
На фотографиях Керенского второй половины 1917 года - усталость заметна невооруженным глазом.
Александр Керенский, Военный и морской министр Всероссийского Временного Правительства приветствует войска, направляющиеся на фронт
Очень много энергии отнимали бесконечные переговоры и публичные выступления. Керенский умел "заряжать" митинговые толпы, его охотно слушали - в этом, пожалуй, он не уступал Ленину и Троцкому.
Министр-председатель Временного правительства Александр Керенский
Но дела, тем не менее, шли хуже и хуже. Август, сентябрь и октябрь 1917 года - лихорадочные попытки обуздать улицу, увенчавшиеся ничем.
Члены Временного правительства на открытии I Матросского университета, учрежденного 5 августа 1917 года в аудитории Петроградского университета. В президиуме министр-председатель Временного правительства Александр Керенский (4-й справа). Фото Карла Буллы
И все-таки до последнего Керенский пытался пройти по лезвию бритвы между конфликтом с революционными массами (которые уже шли за большевиками) и падением в хаос.
Александр Федорович Керенский, министр-председатель Временного правительства
Соратниками Керенского в этих попытках были военные - пытавшиеся сохранить управляемость войск. Увы, безуспешно.
Члены Временного правительства во главе с Александром Федоровичем Керенским
Временное правительство заседало, бесконечно переговаривалось с представителями различных общественных сил и круглосуточно решало вопросы.
Заседание военного министерства Временного правительства 4 состава (слева направо): г.ш.полковник Барановский, г.ш.генерал-майор Якубович, Б.В.Савинков, А.Ф.Керенский и г.ш.полковник Туманов
И все-таки даже полное напряжение всех сил и ресурсов не помогло Керенскому удержать в России либеральную демократию. Да и диктатором - опиравшимся на традиционные элиты и структуры - стать ему так и не удалось.
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Александр Федорович Керенский (в центре в папахе), министр юстиции Всероссийского Временного Правительства, среди военных.
Первая половина 1917 года - зенит славы Керенского. Тогда казалось, что его звезда восходит резко и светит ярко. Его любили и считали "нашим Наполеоном".
Александр Федорович Керенский родился в 1881 году в Симбирске — там же, где за 11 лет до него появился на свет Владимир Ильич Ульянов (Ленин). Они были знакомы, а их семьи даже дружили (отец Керенского руководил гимназией, где учился Ленин, а Илья Николаевич Ульянов был его непосредственным начальником). Кстати, именно Федор Михайлович Керенский поставил Володе Ульянову единственную в его "золотом" аттестате четверку — по логике.
Закончив юридический факультет Санкт-Петербургского университета, Керенский был достаточно успешным правоведом. Поддерживал социалистов-революционеров (эсеров), был известным политическим адвокатом. В конце концов — стал депутатом IV Государственной Думы (для этого перейдя из партии эсеров, бойкотировавших выборы, во фракцию "трудовиков").
Керенский — один из авторов Февральской революции 1917 года. И как деятель масонского "Великого Востока народов России", и как депутат, и как публичный оратор. Всю первую половину года его звезда восходила: министр юстиции — морской министр — глава Временного правительства. Вместе с революционными массами Керенский опрокидывал сначала царя, потом консерваторов, затем любых "оборонцев", выступавших за продолжение войны. Но как только популярному политику, уже верившему в свое "наполеоновское" предназначение, понадобилось наводить порядок — оказалось, что это не так-то просто. Попытавшись подавить социал-демократов (прежде всего большевиков), герой Февраля сам был опрокинут Октябрем.
Несмотря на слабое здоровье (в 1916 году Керенскому удалили почку), он прожил 89 лет и умер в Нью-Йорке в 1970 году. Пережив всех своих политических противников 1917-го, но и сам оказавшийся за бортом истории.
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