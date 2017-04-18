Документальные кадры
Ленин как денди: что говорит одежда о главном революционере России
  • Владимир Ильич Ленин в своем рабочем кабинете в Кремле

    Владимир Ильич Ленин в своем рабочем кабинете в Кремле

    Обычны, даже слегка мешковатый, костюм, простая белая рубашка с простым галстуком... А теперь вспомним, что на дворе - 1920 год, разгар разрухи, белых рубашек и костюмов нет вообще ни у кого.

    © РИА Новости
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  • Владимир Ильич Ленин и Мария Ильинична Ульянова направляются в Большой театр на заседание V Всероссийского съезда Советов

    Владимир Ильич Ленин и Мария Ильинична Ульянова направляются в Большой театр на заседание V Всероссийского съезда Советов

    Ленинская кепка стала каноническим головным убором, с которым (и в котором) художники предпочитали изображать вождя. В начале ХХ века кепка была (в зависимости от фасона) либо знаком принадлежности либо к небогатому городскому сословию, либо атрибутом спортивного или полувоенного стиля. Главные ее преимущества: кепка не мешала при активной физической работе и не слетала с головы под потоками ветра.

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  • Владимир Ильич Ленин произносит речь с трибуны на Красной площади в день празднования I-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

    Владимир Ильич Ленин произносит речь с трибуны на Красной площади в день празднования I-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

    В качестве зимнего варианта для Ленина (уже посмертно) были утверждены пальто и шапка-ушанка. Отметим, однако, что у Ленина не простая ушанка, а щегольская каракулевая. Да и пальто - хорошо скроенное, скорее всего, еще из эмиграции.

    © РИА Новости
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  • Владимир Ильич Ленин по окончании заседания 1 Всероссийского съезда по просвещению в здании Высших женских курсов. Москва. 25 августа 1918

    Владимир Ильич Ленин по окончании заседания 1 Всероссийского съезда по просвещению в здании Высших женских курсов. Москва. 25 августа 1918

    В отличие от большинства россиян в 1918 году, Ленин носил сугубо городскую, не слишком теплую одежду: там, где большинство старалось надеть на себя побольше свободных и бесформенных "тряпок", чтобы согреться, вождь (передвигавшийся по городу на автомобиле) носил европейские холодные пальто и кепки, натягивая их на уши во время не столь уж продолжительных уличных "перебежек".

    © РИА Новости
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  • Владимир Ильич Ленин, председатель совнаркома РСФСР на прогулке в Кремле. 1918 год

    Владимир Ильич Ленин, председатель совнаркома РСФСР на прогулке в Кремле. 1918 год

    Даже в прохладную погоду Ильич мог себе позволить одеваться "как на Западе" - его ожидала машина, в которой замерзнуть значительно труднее.

    © РИА Новости
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  • Владимир Ильич Ленин и Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич на прогулке во дворе Кремля. 16 октября 1918 года

    Владимир Ильич Ленин и Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич на прогулке во дворе Кремля. 16 октября 1918 года

    Добротный европейского кроя костюм-тройка с кепкой - нормальная европейская мода конца 1910-х годов. Однако для России это выглядело совершенным "космосом".

    © РИА Новости. Алексей Савельев
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  • Владимир Ильич Ленин. Цюрих. Швейцария. 1916 год

    Владимир Ильич Ленин. Цюрих. Швейцария. 1916 год

    Точно так же - тройка, белоснежная рубашка, темные галстуки - Ленин одевался еще в эмиграции.

    © РИА Новости. В. Плиер
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  • Владимир Ильич Ленин в Стокгольме. 1917 год

    Владимир Ильич Ленин в Стокгольме. 1917 год

    В последние дни перед возвращением в Россию Ильич - не только в хорошо пригнанном пальто, но и в шляпе. В России этим атрибутом интеллигентского щегольства придется пожертвовать ради имиджа.

    © РИА Новости
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  • Владимир Ильич Ленин с группой русских политических эмигрантов по пути из Швейцарии в Россию. Стокгольм. 31 марта (13 апреля) 1917 года

    Владимир Ильич Ленин с группой русских политических эмигрантов по пути из Швейцарии в Россию. Стокгольм. 31 марта (13 апреля) 1917 года

    Пальто, шляпа, зонтик, блестящие ботинки - русский политэмигрант номер один спешит на родину в апреле 1917-го.

    © РИА Новости. Викки Мальмстрем
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  • Владимир Ильич Ленин в своем кабинете в Кремле. Москва. 16 октября 1918

    Владимир Ильич Ленин в своем кабинете в Кремле. Москва. 16 октября 1918

    Костюм как часть образа председателя Совнаркома - вполне к месту. Но сообразно с условиями военного, холодного и голодного 1918 года он стал менее отглаженным. А лицо, соответственно, более изможденное.

    © РИА Новости. Петр Оцуп
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  • Владимир Ильич Ленин и Мария Ильинична Ульянова в автомашине после парада частей Красной Армии на Ходынском поле. 1 мая 1918 год

    Владимир Ильич Ленин и Мария Ильинична Ульянова в автомашине после парада частей Красной Армии на Ходынском поле. 1 мая 1918 год

    В холодном открытом автомобиле на Ленине - знаменитая ушанка. А вот его спутник в шляпе, возможно, просто не имеет более теплой одежды.

    © РИА Новости. Григорий Гольдштейн
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  • Владимир Ленин выступает в зале заседаний Таврического дворца с Апрельскими тезисами. Апрель 1917 года

    Владимир Ленин выступает в зале заседаний Таврического дворца с Апрельскими тезисами. Апрель 1917 года

    В любых условиях в одежде Владимир Ильич был феноменально аккуратен. Как будто заранее готовился к тому, чтобы стать "примером всем пионерам", каким его и сделали многочисленные рассказы и воспоминания.

    © РИА Новости. Евгений Волков
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Владимир Ильич Ленин в своем рабочем кабинете в Кремле

Обычны, даже слегка мешковатый, костюм, простая белая рубашка с простым галстуком... А теперь вспомним, что на дворе - 1920 год, разгар разрухи, белых рубашек и костюмов нет вообще ни у кого.

© РИА Новости
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Ровно 100 лет назад в русскую революцию включился Владимир Ильич Ленин, который с 1908 года и до самого прибытия в Россию в пломбированном вагоне находился в эмиграции в Европе. Толпу солдатских шинелей и матросских бушлатов возглавил человек в безукоризненных — лучше, чем у большинства российских политиков того времени, — костюмах и блестящих ботинках. Да, Ленин никогда не хвастался своей одеждой, но при этом он, очевидно, понимал в ней толк.

Впрочем, и чувство меры Ильич понимал превосходно — особенно если речь шла о политической уместности. Первое, что он сделал в России, взойдя на броневик у Финляндского вокзала в апреле 1917-го, — снял "слишком буржуазную" шляпу, заменив ее "пролетарской" кепкой. Тоже, впрочем, превосходного качества…

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