Посетительница во время осмотра экспозиции выставки "Москва. Мода и Революция" в Музее Москвы

"Из вещей, которые здесь уникальны, я бы выделил наряд студентки рабфака. Одевались они страшно бедно в первые годы советской власти. Наряд сделан из серой ткани с черными пуговками с красной косынкой и такой же юбкой. Дело в том, что все выкинули эти платья, и оно ценно тем, что дошло до нас из одной рачительной московской семьи. Оно страшненькое, но уникально, потому что такие вещи не найдешь ни на каких аукционах", — объясняет Александр Васильев.