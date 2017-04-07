«Святой грешник» Григорий Распутин. Видеохроники

Фигура Григория Распутина – одна из самых мистических в истории России начала ХХ века. Крестьянин Тобольской губернии, Григорий Ефимович Распутин, родившийся в 1869 году, был – неслыханное дело! – другом императорской семьи и обладал авторитетом "прозорливого старца", целителя. Противники Распутина при дворе, напротив, считали его шарлатаном, шпионом и приписывали ему участие в чудовищных оргиях. Убийство Григория Распутина в декабре 1916 года стало предвестником падения царской России – и в этом, разумеется, тоже увидели знак.