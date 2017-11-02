Хроники 1917-го
Эпитафия демократии 1917 года
Штурм Зимнего дворца 25 октября 1917 года. Петроград
© РИА Новости
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После захвата большевиками Зимнего и ареста министров-капиталистов закончилась демократия 1917 года — демократия подлинная, хотя, конечно, далеко не безгрешная, инфантильная и даже анархическая. То есть такая, где свобода преобладала над ответственностью, слово над делом, а мечта над здравым смыслом.

Тем не менее именно в этот исторический период между Февралем и Октябрем народ после многовекового молчания пусть и не всегда разборчиво заговорил, выражая свои желания. Он митинговал на улицах, бурлил в зале вчерашней Думы, произносил речи в разнообразных Советах, врывался на заседания кабинета министров. Политики-интеллигенты внимали народу почтительно, даже с восторгом, но понимали народный говор с трудом и интерпретировали услышанное на свой лад.

Картину общения русских политиков со своим народом красочно описал летописец революции Николай Суханов.

В данном случае речь идет о социалистах, но точно так же в ту пору внимали простому человеку и либералы: "Я помню парня в буром армяке, стриженного в кружок, плечистого, краснолицего, курносого, типичного первобытного пастуха и недурную модель для российского Иванушки-дурачка. Торопливым говором, тонким голосом, называя нас "братцами" и "дорогими", он произносил или выкрикивал свою стихийную лирическую импровизацию, упирая на какое-то самодельное, не к месту идущее слово, долженствующее обнажить перед нами все его заветные думы, все его потрясенное нутро… Бог весть какой нестерпимый гнет сняла революция с этого варвара: вырвался ли он из когтей дикого барина-помещика или свирепого офицера и захлебывается, и упивается, как степной конь, какой-то новой волей… Председатель не прерывал. "Сознательные" политики, "научные" социалисты с горящими глазами и застывшей улыбкой, высоко дыша и ловя каждое слово, слушали Иванушку-дурачка".

Петроград в октябре 1917. Фотохроника
© РИА НовостиПерейти в фотобанк"Курс на вооруженное восстание" был принят большевиками еще на шестом съезде РСДРП(б), который проходил в Петрограде с 26 июля (8 августа по новому стилю) по 3 (16) августа 1917 года. Однако в то время Ленин и Зиновьев были в подполье, Троцкий и Каменев сидели под арестом, а сочувствующие большевикам рабочие были разоружены, их военные организации были разгромлены, а революционные полки Петроградского гарнизона были расформированы.Раздача большевистских газет в воинских частях. Октябрь 1917 года. Петроград
© РИА Новости
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"Курс на вооруженное восстание" был принят большевиками еще на шестом съезде РСДРП(б), который проходил в Петрограде с 26 июля (8 августа по новому стилю) по 3 (16) августа 1917 года. Однако в то время Ленин и Зиновьев были в подполье, Троцкий и Каменев сидели под арестом, а сочувствующие большевикам рабочие были разоружены, их военные организации были разгромлены, а революционные полки Петроградского гарнизона были расформированы.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЛенин снова заговорил о восстании лишь после провала сентябрьского Демократического совещания. К этому времени большевики смогли возглавить Петроградский и Московский советы.Колонна вооруженных рабочих и служащих во время военной подготовки. Петроград, октябрь 1917 год
© РИА Новости
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Ленин снова заговорил о восстании лишь после провала сентябрьского Демократического совещания. К этому времени большевики смогли возглавить Петроградский и Московский советы.
© РИА Новости / Яков ШтейнбергПерейти в фотобанк9 (22) октября правые социалисты внесли в Петроградский совет предложение создать Комитет революционной обороны для защиты столицы от немцев. Это решение позволило большевикам по сути легализовать рабочую красную гвардию и вооружить ее для грядущего восстания. 16 (29) октября пленум Петроградского совета одобрил создание этого органа, но уже как Военно-революционного комитета.Революционный патруль проверяет документы у входа в Смольный. Петроград. 1917 год
© РИА Новости / Яков Штейнберг
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9 (22) октября правые социалисты внесли в Петроградский совет предложение создать Комитет революционной обороны для защиты столицы от немцев. Это решение позволило большевикам по сути легализовать рабочую красную гвардию и вооружить ее для грядущего восстания. 16 (29) октября пленум Петроградского совета одобрил создание этого органа, но уже как Военно-революционного комитета.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ этот же день Центральный комитет РСДРП(б) на расширенном заседании одобрил резолюцию об организации вооруженного восстания.Революционно настроенные моряки Балтийского флота из Гельсингфорса прибыли в Петроград. 24 октября 1917
© РИА Новости
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В этот же день Центральный комитет РСДРП(б) на расширенном заседании одобрил резолюцию об организации вооруженного восстания.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа протяжении двух недель Военно-революционный комитет открыто игнорировал решения Временного правительства, вооружая рабочих, но не выдавая оружия сторонникам правительства.В штабе отрядов революционных солдат и матросов. Вооруженное восстание. 24 октября 1917 г. Петроград
© РИА Новости
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На протяжении двух недель Военно-революционный комитет открыто игнорировал решения Временного правительства, вооружая рабочих, но не выдавая оружия сторонникам правительства.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСовещание представителей полков 21 октября признало Петроградский совет единственной реальной властью.Отряды вооруженных матросов и солдат направляются к Зимнему дворцу. Октябрьские дни 1917 года. Петроград
© РИА Новости
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Совещание представителей полков 21 октября признало Петроградский совет единственной реальной властью.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкК 24 октября Военно-революционный комитет назначил своих комиссаров во все важные в стратегическом отношении учреждения и фактически взял их под свой контроль.Вооружённое восстание рабочих, солдат и матросов в Петрограде. 25 октября 1917
© РИА Новости
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К 24 октября Военно-революционный комитет назначил своих комиссаров во все важные в стратегическом отношении учреждения и фактически взял их под свой контроль.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПрибывшие в Петроград матросы Балтийского флота и отряды рабочей красной гвардии в ночь с 24 на 25 октября взяли под свой контроль вокзалы, электростанцию, телефонную станцию, телеграф, продовольственные склады и государственный банк. Никакого сопротивления приходившим и занимавшим то или иное учреждение комиссарам Петроградского военно-революционного комитета не оказывалось.Военные на тяжелом броневике Илья Муромец, прибывшем к Смольному в распоряжение Военно-революционного комитета
© РИА Новости
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Прибывшие в Петроград матросы Балтийского флота и отряды рабочей красной гвардии в ночь с 24 на 25 октября взяли под свой контроль вокзалы, электростанцию, телефонную станцию, телеграф, продовольственные склады и государственный банк. Никакого сопротивления приходившим и занимавшим то или иное учреждение комиссарам Петроградского военно-революционного комитета не оказывалось.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкК этому моменту Временное правительство оказалось практически без защитников: оно располагало лишь юнкерами и ударницами женского добровольческого батальона.Демонстрация рабочих и солдат Петрограда. 25 октября (7 ноября) 1917 года
© РИА Новости
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К этому моменту Временное правительство оказалось практически без защитников: оно располагало лишь юнкерами и ударницами женского добровольческого батальона.
© РИА Новости / Яков ШтейнбергПерейти в фотобанкПопытка небольшого отряда юнкеров во главе с Владимиром Станкевичем отбить телефонную станцию закончилась неудачей, и утром 25 октября (7 ноября) под контролем Временного правительства оставался лишь Зимний дворец, окруженный отрядами красной гвардии.Красногвардейский патруль сидит у костра на улице Петрограда в первые дни Октябрьской революции
© РИА Новости / Яков Штейнберг
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Попытка небольшого отряда юнкеров во главе с Владимиром Станкевичем отбить телефонную станцию закончилась неудачей, и утром 25 октября (7 ноября) под контролем Временного правительства оставался лишь Зимний дворец, окруженный отрядами красной гвардии.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ 10 часов утра 25 октября Военно-революционный комитет выпустил воззвание "К гражданам России!", в котором говорилось, что государственная власть перешла в руки "Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона".Здание Смольного в Петрограде в дни Октябрьской революции 1917 года
© РИА Новости
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В 10 часов утра 25 октября Военно-революционный комитет выпустил воззвание "К гражданам России!", в котором говорилось, что государственная власть перешла в руки "Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона".
© РИА НовостиПерейти в фотобанк"Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства — это дело обеспечено", - сообщало воззвание Военно-революционного комитета.Красногвардейцы охраняют кабинет В. И. Ленина в Смольном. 1917 год
© РИА Новости
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"Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства — это дело обеспечено", - сообщало воззвание Военно-революционного комитета.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкК этому времени глава Временного правительства Керенский уже покинул Петроград, не оставив никаких инструкций правительству.Петроград. Октябрь 1917 года. Баррикады на улицах города
© РИА Новости
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К этому времени глава Временного правительства Керенский уже покинул Петроград, не оставив никаких инструкций правительству.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ шесть часов вечера в штаб осажденного Зимнего дворца прибыли самокатчики из Петропавловской крепости с ультиматумом о сдаче Временного правительства и разоружении всех его защитников. Большевики угрожали оборонявшимся обстрелом со стоящих на Неве военных судов и из орудий Петропавловской крепости. Правительство решило с большевиками в переговоры не вступать.Пулеметчик на защите Зимнего дворца. Октябрьские дни 1917 года
© РИА Новости
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В шесть часов вечера в штаб осажденного Зимнего дворца прибыли самокатчики из Петропавловской крепости с ультиматумом о сдаче Временного правительства и разоружении всех его защитников. Большевики угрожали оборонявшимся обстрелом со стоящих на Неве военных судов и из орудий Петропавловской крепости. Правительство решило с большевиками в переговоры не вступать.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкШтурмовать Зимний дворец большевики решились после прибытия им на помощь нескольких тысяч матросов Балтийского флота из Гельсингфорса и кронштадтцев. Наступление началось в 21 час после холостого сигнального выстрела из Петропавловской крепости. В 23 часа большевики начали обстреливать Зимний из орудий, однако только два снаряда слегка "царапнули" карниз дворца.Красногвардейцы учатся стрелять из пулемета на занятиях в Смольном. Петроград. 1917 год
© РИА Новости
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Штурмовать Зимний дворец большевики решились после прибытия им на помощь нескольких тысяч матросов Балтийского флота из Гельсингфорса и кронштадтцев. Наступление началось в 21 час после холостого сигнального выстрела из Петропавловской крепости. В 23 часа большевики начали обстреливать Зимний из орудий, однако только два снаряда слегка "царапнули" карниз дворца.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЗимний обороняли только со стороны фасада, поэтому штурмующие без проблем проникли во дворец через входы со стороны Невы. Юнкера пытались оказывать сопротивление, но были быстро задавлены толпой. К двум часам ночи министры Временного правительства были арестованы.Комната Зимнего дворца после штурма. Петроград. 1917 год
© РИА Новости
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Зимний обороняли только со стороны фасада, поэтому штурмующие без проблем проникли во дворец через входы со стороны Невы. Юнкера пытались оказывать сопротивление, но были быстро задавлены толпой. К двум часам ночи министры Временного правительства были арестованы.
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Смею предположить, что образ Иванушки-дурачка, да еще и варвара, родился в голове автора "Записок о революции" далеко не случайно. Будучи и сам "сознательным политиком", Суханов к народу относился как типичный интеллигент той поры. То есть на народ молился, безмерно преувеличивая его "особую" мудрость, и одновременно жалел, как убогого и сирого. Между тем знал о нем лишь понаслышке (от других интеллигентов) или из книг, а потому, поклоняясь и жалея, в глубине души одновременно немного презирал народ за серость и, конечно, побаивался, вспоминая о "беспощадности" и "бессмысленности" русского бунта.

Большинство русских политиков 18-20 веков от царских министров до членов политбюро ЦК КПСС, включая и оппозиционеров (народников, либералов, социал-демократов и диссидентов), в этом схожи. Не ведая о действительных желаниях народа или же игнорируя народную волю, но всегда якобы действуя от имени и по поручению народа, они на деле обычно лишь защищали собственную идеологическую доктрину, проводили свой "единственно верный" курс, под который "Иванушка-дурачок" обязан был подстраиваться. Большевизм в этом ряду только очевидная крайность.

Говоря о периоде между Февралем и Октябрем 1917 года, и здесь слово "демократия" стоит использовать с оговорками.

И все же не стоит забывать, что Россия получила взамен. Термин "советская демократия" пригоден, пожалуй, лишь в том же смысле, что и машинное масло, то есть как нечто совершенно противоположное маслу обычному. Однако пусть даже не очень хорошего качества, приемлемо — другим можно отравиться.

Понимая это, можно по достоинству оценить то значение, которое имеют в русской истории почти забытые сегодня выборы в Учредительное собрание. По существу эти выборы и есть самое крупное достижение демократии 1917 года. Попытки оправдать октябрьский переворот слабостью и ошибками Временного правительства чем-то напоминают официальную версию времен Бориса Годунова о гибели царевича Дмитрия, который "играя с ножом, сам и зарезался во время припадка".

© РИА НовостиПерейти в фотобанкГорожане собирались у здания районной избирательной комиссии Якиманского участка Москвы в день выборов в Учредительное собрание в 1917 году
© РИА Новости
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Горожане собирались у здания районной избирательной комиссии Якиманского участка Москвы в день выборов в Учредительное собрание в 1917 году

Судите сами. При всей слабости правительства, в тяжелейших условиях войны и послереволюционного хаоса, при всех противоречиях момента и амбициях политических лидеров, в условиях безграмотности населения, несмотря на огромные российские просторы, бездорожье, отсутствие транспорта и нарушенную связь в многонациональной и многоконфессиональной стране впервые в истории общенародные цивилизованные выборы тем не менее были подготовлены по всем демократическим правилам игры. И импульс выборам был дан такой силы, что большевикам пришлось их провести, даже захватив Зимний.

Неразборчивый для многих политиков народный говор, пройдя через фильтр голосования, зазвучал четко и ясно, твердо формулируя народную волю.

Следовало только этой воле подчиниться, и тогда у демократии появлялся хотя бы шанс стать полноценной. Большевики, однако, эту волю проигнорировали, посчитав, что они с Марксом знают лучше, что требуется России, да и всему миру.

Для подготовки проекта положения о выборах в Учредительное собрание было создано Особое совещание. Ни у кого не было сомнений, что впервые в истории России выборы должны быть всеобщими, равными, прямыми и тайными. Впервые в общенациональных выборах должны были участвовать женщины. В этом избирательный закон молодой русской демократии значительно опередил большинство европейских государств. Впервые избирательное право получили военнослужащие.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкПервая мировая война. 1917 год. Митинг на фронте
© РИА Новости
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Первая мировая война. 1917 год. Митинг на фронте

Изменения в избирательном законодательстве коснулись всех. Раньше голосовать мог лишь один домохозяин, так что из всей многочисленной крестьянской семьи обычно голосовал только самый старший, тот, на чье имя было зарегистрировано строение. Вообще, прежде избирательное право в сельской местности имели лишь владельцы недвижимости. Таким образом, сельское рабочее население и в целом вся далеко не богатая сельская интеллигенция в выборах не участвовали. Из горожан избирательного права до Февральской революции была лишена прислуга и лица, не имеющие собственных квартир. Все живущие в комнатах, если только они не находились на государственной или земской службе, автоматически лишались избирательного права. Даже доктор или адвокат, снимавшие не целую квартиру, а только комнату.

К выборам в Учредительное собрание не допускались лишь члены царствовавшего в России дома, сумасшедшие, уголовники, банкроты, дезертиры, содержатели домов терпимости и почему-то глухонемые (слепые имели право участвовать в выборах.)

Тот факт, что вчерашних правителей приравняли к уголовникам, сумасшедшим и владельцам домов терпимости, возможно, в глазах современных правозащитников и компрометирует молодую русскую демократию, однако и здесь в конечном счете было лишь зафиксировано требование подавляющей части граждан.

Учитывая накал страстей в стране, новое законодательство подробнейшим образом прописывало выборную технологию, пытаясь предусмотреть все возможные нарушения.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкЖители Москвы у здания избирательной комиссии в Учредительное собрание Пятницкого комиссариата в день выборов в 1917 году
© РИА Новости
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Жители Москвы у здания избирательной комиссии в Учредительное собрание Пятницкого комиссариата в день выборов в 1917 году

Особая статья, например, указывала, что тюремным заключением наказывается всякий, кто будет виноват в распространении заведомо ложных сведений и фактов, относящихся к личности кандидата "с целью подорвать доверие к нему или представляемой им организации".

Можно долго (и даже справедливо) рассуждать о слабостях Временного правительства, но не надо при этом забывать, что именно оно подарило народу демократическую азбуку.

А это списывает многие его прегрешения и ошибки.

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