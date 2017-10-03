Хроники 1917-го
«Другое учреждение» против народовластия
Красногвардейцы учатся стрелять из пулемета на занятиях в Смольном. Петроград. 1917 год
© РИА Новости
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До сих пор можно встретить полемику по поводу того, чем был Октябрь: революцией или переворотом? Спор схоластический, ибо октябрьские события — и то и другое. Революция, потому что в результате Россия совершила кардинальный поворот от одной политической (экономической, идеологической) системы к другой. А переворот, потому что при захвате власти большевиками были использованы среди прочего и методы классического заговора. Цели, понятно, другие, чем при прежних дворцовых переворотах, а вот методы – с поправкой, разумеется, на время и условия – весьма схожи. Кстати, и сами большевики октябрьские события поначалу чаще называли именно переворотом. 

У нас, рассуждая о политической борьбе в преддверии Октября, редко вспоминают о тех интригах, которые ее сопровождали. Хотя они сыграли в успехе большевиков немалую, а иногда даже решающую роль. Ленин как мастер интриги у нас почти неизвестен. Между тем и в этой области вождь был необычайно талантлив. А уж Лев Троцкий… Если бы два этих человека увлекались покером, то на пару запросто бы обчистили Лас-Вегас.

Заговор был одним из важных ингредиентов октябрьского блюда. Как заметил Троцкий, "то, что придало… перевороту характер короткого удара с минимальным количеством жертв, это сочетание революционного заговора, пролетарского восстания и борьбы крестьянского гарнизона за самосохранение".

О последнем факторе тоже вспоминают редко, хотя Троцкий прав и это обстоятельство сыграло немалую роль в успехе большевиков. У многих представителей старшего поколения перед глазами возникает кинематографическая фигура человека с ружьем, беседующего с Владимиром Ильичом в коридоре Смольного. На самом деле куда больше крестьян в солдатских шинелях осталось в день переворота в казармах, предпочитая наблюдать за событиями из окна, не вмешиваясь в очередную заваруху на улицах Петрограда. Не хотелось ни защищать обанкротившуюся старую власть, ни рисковать жизнью ради сомнительной новой власти. Правда, крестьянская смекалка и чувство самосохранения русского мужика в данном случае крепко подвели: в результате он сохранил себя для гражданской войны, коллективизации и голода.

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Самый радикальный из русских революционеров. Лев Троцкий. Архивные кадры

Чтобы понять события Октября, воспоминания Троцкого нужно читать обязательно. Он в тот период был не просто правой рукой Ленина, то есть грамотным исполнителем ленинского замысла, а соавтором Октября. Симпатии и антипатии в данном случае второстепенны. А первостепенно то, что Лев Троцкий хороший аналитик и важный источник информации. И этого у него не отнять. Если, конечно, быть объективным.

О подготовке заговора Троцкий пишет, не стесняясь. Нравственный аспект не интересует его ни в малейшей степени.

Для него это составная часть революционной борьбы и только. Обстановка в стране перевороту, безусловно, благоприятствовала, однако существовали некоторые важные "но", игнорировать которые не могли даже Владимир Ильич со Львом Давидовичем.

Троцкий объясняет: "Советский парламентаризм стал повседневной механикой политической жизни народа. Если голосованием решались вопросы о стачке, об уличной манифестации, о выводе полка на фронт, могли ли массы отказаться от самостоятельного решения вопроса о восстании? Из этого неоценимого и, по существу, единственного завоевания Февральской революции вырастали, однако, новые трудности. Нельзя было призвать массы к бою от имени Совета, не поставив вопрос формально перед Советом, то есть не сделав задачу восстания предметом открытых прений, да еще с участием представителей враждебного лагеря. Необходимость создать особый… замаскированный советский орган для руководства восстанием была очевидна".

«Мосинка» и «Максим» — оружие революции
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБойцы женского ударного "Батальона смерти" сидят около палатки с винтовками системы Мосина. Женские батальоны — военные формирования, состоящие исключительно из женщин, созданные Временным правительством, главным образом с пропагандистской целью — поднять патриотический настрой в армии. Петроград. 1917 год.Бойцы женского ударного Батальона смерти сидят около палатки
© РИА Новости
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Бойцы женского ударного "Батальона смерти" сидят около палатки с винтовками системы Мосина. Женские батальоны — военные формирования, состоящие исключительно из женщин, созданные Временным правительством, главным образом с пропагандистской целью — поднять патриотический настрой в армии. Петроград. 1917 год.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкГруппа русских солдат дезертирует с фронта в полной экипировке: шинели в скатках, за спиной вещмешки, а на ремнях — те же "мосинки" образца 1891 года. Первая мировая война 1914-1918 гг.Группа русских солдат дезертирует с фронта
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Группа русских солдат дезертирует с фронта в полной экипировке: шинели в скатках, за спиной вещмешки, а на ремнях — те же "мосинки" образца 1891 года. Первая мировая война 1914-1918 гг.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВойска с трехдюймовой пушкой около здания Московского совета. 1917 год. Русская трехдюймовая пушка, разработанная на Путиловском заводе в 1899 году и модернизированная в 1902-м, была одним из лучших полевых орудий эпохи Первой мировой. Эти пушки, после модернизации в 1930 году, стояли на вооружении Красной армии еще в начале Великой Отечественной войны.Войска с орудием около здания Московского совета. 1917 год
© РИА Новости
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Войска с трехдюймовой пушкой около здания Московского совета. 1917 год. Русская трехдюймовая пушка, разработанная на Путиловском заводе в 1899 году и модернизированная в 1902-м, была одним из лучших полевых орудий эпохи Первой мировой. Эти пушки, после модернизации в 1930 году, стояли на вооружении Красной армии еще в начале Великой Отечественной войны.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкГруппа финских красногвардейцев во время финской Гражданской войны. 1918 год.В руках у них винтовки системы Бердана — устаревшая на тот момент конструкция, которую к 1914 году в России готовы были снять с вооружения и продать крестьянам в качестве охотничьих ружей. Однако уже в 1915 году "берданками" начали вооружать вспомогательные части и гражданские соединения. К началу Гражданской войны в разных частях Российской империи насчитывались сотни тысяч таких винтовок.Группа финских красногвардейцев во врмя финской Гражданской войны. 1918 год
© РИА Новости
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Группа финских красногвардейцев во время финской Гражданской войны. 1918 год.В руках у них винтовки системы Бердана — устаревшая на тот момент конструкция, которую к 1914 году в России готовы были снять с вооружения и продать крестьянам в качестве охотничьих ружей. Однако уже в 1915 году "берданками" начали вооружать вспомогательные части и гражданские соединения. К началу Гражданской войны в разных частях Российской империи насчитывались сотни тысяч таких винтовок.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКрасногвардейцы учатся стрелять из автоматической 37-мм пушки Максима на занятиях в Смольном. Петроград, 1917 год. Автоматическое мелкокалиберное орудие конструкции Максима широко применялось в войнах начала ХХ века, начиная с англо-бурской и заканчивая Первой мировой. Заряжали пушки лентами по 25 выстрелов.Красногвардейцы учатся стрелять из пулемета на занятиях в Смольном. Петроград. 1917 год
© РИА Новости
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Красногвардейцы учатся стрелять из автоматической 37-мм пушки Максима на занятиях в Смольном. Петроград, 1917 год. Автоматическое мелкокалиберное орудие конструкции Максима широко применялось в войнах начала ХХ века, начиная с англо-бурской и заканчивая Первой мировой. Заряжали пушки лентами по 25 выстрелов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВооруженный пулеметами Максима автомобиль на улицах Москвы. В ночь с 25 на 26 октября (с 7 на 8 ноября) 1917 года началось вооруженное восстание в Москве, победившее 2 (15) ноября 1917 года. 7,62-мм пулемет "Максим" был самым надежным в своем классе оружием Первой мировой, в некоторых регионах мира он до сих пор стоит на вооружении. А моторизованная "тачанка" с двумя пулеметами была практически абсолютным оружием для Гражданской войны — в отсутствие других пулеметов или броневиков такой автомобиль был практически неуязвим.Вооруженный пулеметами автомобиль на улицах Москвы
© РИА Новости
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Вооруженный пулеметами Максима автомобиль на улицах Москвы. В ночь с 25 на 26 октября (с 7 на 8 ноября) 1917 года началось вооруженное восстание в Москве, победившее 2 (15) ноября 1917 года. 7,62-мм пулемет "Максим" был самым надежным в своем классе оружием Первой мировой, в некоторых регионах мира он до сих пор стоит на вооружении. А моторизованная "тачанка" с двумя пулеметами была практически абсолютным оружием для Гражданской войны — в отсутствие других пулеметов или броневиков такой автомобиль был практически неуязвим.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКрестьянский революционный отряд. Крестьяне вооружены вилами. Октябрьская революция. 1917 год. Чтобы представить себе сравнительную мощь "деревни" и "города", просто сравните эту картину с предыдущим снимком. Разумеется, автомобиль с двумя "максимами" в деревне был очевидным хозяином положения.Крестьянский революционный отряд. Крестьяне вооружены вилами. Октябрьская революция. 1917 год
© РИА Новости
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Крестьянский революционный отряд. Крестьяне вооружены вилами. Октябрьская революция. 1917 год. Чтобы представить себе сравнительную мощь "деревни" и "города", просто сравните эту картину с предыдущим снимком. Разумеется, автомобиль с двумя "максимами" в деревне был очевидным хозяином положения.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВооруженные красногвардейцы читают листовку на улице Петрограда. Октябрьская революция, 1917 год. На бедре красноармейца в центре — "Парабеллум", или пистолет системы Люгера образца 1900 г. в фирменной кобуре. "Парабеллумы" были испытаны в обеих Мировых войнах и ценились за прицельную точность.Вооруженные красногвардейцы читают листовку на улице Петрограда
© РИА Новости
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Вооруженные красногвардейцы читают листовку на улице Петрограда. Октябрьская революция, 1917 год. На бедре красноармейца в центре — "Парабеллум", или пистолет системы Люгера образца 1900 г. в фирменной кобуре. "Парабеллумы" были испытаны в обеих Мировых войнах и ценились за прицельную точность.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОрудия красногвардейцев у Крымского моста в Москве в дни Октябрьской революции. Слева — мощная 6-дюймовая (152 мм) осадная пушка образца 1877 года. Возможно, именно это орудие, оказавшееся после окончания Гражданской войны на одном из московских складов, осенью 1941 году в составе нескольких аналогичных пушек участвовало — весьма успешно! — в обороне Москвы от наступавших немецких войск. Осадные пушки били прямой наводкой по фашистским танкам, пробивая боевые машины насквозь. Справа — первоначальная модификация русской трехдюймовой пушки (образца 1900 года).Орудия красногвардейцев у Крымского моста в Москве в дни Октябрьской революции
© РИА Новости
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Орудия красногвардейцев у Крымского моста в Москве в дни Октябрьской революции. Слева — мощная 6-дюймовая (152 мм) осадная пушка образца 1877 года. Возможно, именно это орудие, оказавшееся после окончания Гражданской войны на одном из московских складов, осенью 1941 году в составе нескольких аналогичных пушек участвовало — весьма успешно! — в обороне Москвы от наступавших немецких войск. Осадные пушки били прямой наводкой по фашистским танкам, пробивая боевые машины насквозь. Справа — первоначальная модификация русской трехдюймовой пушки (образца 1900 года).
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКрасногвардейцы после июльских дней 1917 года. Обучение Красной гвардии у Смольного. В руках красногвардейцев — преимущественно устаревшие "берданки".Красногвардейцы после июльских дней 1917 года
© РИА Новости
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Красногвардейцы после июльских дней 1917 года. Обучение Красной гвардии у Смольного. В руках красногвардейцев — преимущественно устаревшие "берданки".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРеволюционные события в Москве. Рабочие на броневике. Красная площадь, 1917 год. Бронеавтомобиль — единственный контраргумент против "короля сражений" Первой Мировой — пулемета.Революционные события в Москве. Рабочие на броневике
© РИА Новости
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Революционные события в Москве. Рабочие на броневике. Красная площадь, 1917 год. Бронеавтомобиль — единственный контраргумент против "короля сражений" Первой Мировой — пулемета.
© РИА Новости / Петр ОцупПерейти в фотобанкКрасногвардейцы и революционные солдаты, вооруженные трехдюймовкой образца 1902 года, охраняют Смольный. Петроград. 1917 год.Красногвардейцы и революционные солдаты охраняют Смольный
© РИА Новости / Петр Оцуп
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Красногвардейцы и революционные солдаты, вооруженные трехдюймовкой образца 1902 года, охраняют Смольный. Петроград. 1917 год.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКрасногвардейцы с винтовками Мосина охраняют кабинет В. И. Ленина в Смольном. Октябрьская социалистическая революция. 1917 год. Личная охрана лидера революции была вооружена лучше остальных красногвардейцев.Красногвардейцы охраняют кабинет В. И. Ленина в Смольном
© РИА Новости
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Красногвардейцы с винтовками Мосина охраняют кабинет В. И. Ленина в Смольном. Октябрьская социалистическая революция. 1917 год. Личная охрана лидера революции была вооружена лучше остальных красногвардейцев.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВоенные на тяжелом броневике "Илья Муромец", прибывшем к Смольному в распоряжение Военно-революционного комитета. Петроград. 1917 год. Тяжелый броневик "Илья Муромец" был в числе еще нескольких построен в 1916 году на шасси трактора Allis-Chalmers по проекту полковника артиллерии Гулькевича на Путиловском заводе. Помимо двух пулеметов, он был вооружен легкой пушкой.Военные на тяжелом броневике Илья Муромец, прибывшем к Смольному в распоряжение Военно-революционного комитета
© РИА Новости
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Военные на тяжелом броневике "Илья Муромец", прибывшем к Смольному в распоряжение Военно-революционного комитета. Петроград. 1917 год. Тяжелый броневик "Илья Муромец" был в числе еще нескольких построен в 1916 году на шасси трактора Allis-Chalmers по проекту полковника артиллерии Гулькевича на Путиловском заводе. Помимо двух пулеметов, он был вооружен легкой пушкой.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСолдаты и ополченцы, вооруженные винтовками Мосина и Бердана, у Смольного в октябрьские дни 1917 года. Из фондов Музея Революции в Москве.Солдаты и ополченцы у Смольного в октябрьские дни 1917 года
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Солдаты и ополченцы, вооруженные винтовками Мосина и Бердана, у Смольного в октябрьские дни 1917 года. Из фондов Музея Революции в Москве.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКрасная гвардия на улицах Москвы. Великая Октябрьская социалистическая революция. Октябрь 1917 года. В качестве транспорта для этой очень серьезной "группы быстрого реагирования", вооруженной станковым "Максимом", использован один из первых в Москве автобусов.Красная гвардия на улицах Москвы
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Красная гвардия на улицах Москвы. Великая Октябрьская социалистическая революция. Октябрь 1917 года. В качестве транспорта для этой очень серьезной "группы быстрого реагирования", вооруженной станковым "Максимом", использован один из первых в Москве автобусов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВооруженный патруль моряков Балтийского флота на улицах Петрограда проверяет документы. Сентябрь 1917 г. Патруль вооружен карабинами системы Мосина.Вооруженный патруль моряков Балтийского флота на улицах Петрограда проверяет документы
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Вооруженный патруль моряков Балтийского флота на улицах Петрограда проверяет документы. Сентябрь 1917 г. Патруль вооружен карабинами системы Мосина.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОктябрьская социалистическая революция. Пулеметчик с "Максимом" на колесном лафете на защите Зимнего дворца. Октябрьские дни 1917 года. Петроград. Лент, изображенных на фото, стрелку хватало на несколько минут непрерывного огня, однако такого нагрева мог не выдержать ствол.Октябрьская социалистическая революция. Пулеметчик на защите Зимнего дворца
© РИА Новости
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Октябрьская социалистическая революция. Пулеметчик с "Максимом" на колесном лафете на защите Зимнего дворца. Октябрьские дни 1917 года. Петроград. Лент, изображенных на фото, стрелку хватало на несколько минут непрерывного огня, однако такого нагрева мог не выдержать ствол.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКрасногвардейцы с винтовками Мосина у костра в дни Октябрьской социалистической революции. Петроград, октябрь 1917 года.Красногвардейцы у костра в дни Октябрьской социалистической революции
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Красногвардейцы с винтовками Мосина у костра в дни Октябрьской социалистической революции. Петроград, октябрь 1917 года.
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Иначе говоря, если раньше главным препятствием на пути большевиков к власти был царизм, а затем Временное правительство, то теперь таким препятствием стало народовластие. Позже народовластие тоже иногда очень мешало руководству партии управлять страной (вспомним хотя бы Кронштадт), отсюда и последовавшая после Октября "стерилизация Советов", то есть курс на однопартийность. Но впервые с этой проблемой большевики столкнулись именно тогда, готовясь к захвату власти.

Призвать к восстанию от лица одной большевистской партии было невыгодно и рискованно.

Как отмечает Троцкий, поддержка Советов являлась жизненно необходимой для того, чтобы собрать необходимый для удара кулак. Боевиков самой партии для решения подобной задачи не хватало: "В тех миллионах, на которые партия… рассчитывала опереться, необходимо различать три слоя: один, который уже шел за большевиками при всяких условиях; другой, наиболее многочисленный, который поддерживал большевиков, поскольку они действовали через Советы; третий, который шел за Советами, несмотря на то что в них господствовали большевики… Попытки вести восстание непосредственно через партию нигде не давали результатов".

VI съезд партии большевиков в Петрограде. Фотохроники
© Public domainПрезидиум съезда. В числе "почетных", рядом с Лениным - будущие враги Сталина Троцкий, Каменев, Зиновьев, а также вовремя умерший Луначарский и устранившаяся из большой политики Александра Коллонтай. Сам Сталин - в составе ЦК, но уровнем ниже...VI съезд РСДРП (б). 26 июля (8 августа) - 3 (16) августа 1917 года
© Public domain
Президиум съезда. В числе "почетных", рядом с Лениным - будущие враги Сталина Троцкий, Каменев, Зиновьев, а также вовремя умерший Луначарский и устранившаяся из большой политики Александра Коллонтай. Сам Сталин - в составе ЦК, но уровнем ниже...
© РИА НовостиПерейти в фотобанкГригорий Евсеевич Зиновьев (настоящая фамилия - Радомысльский 1883-1936), российский революционер, советский политический и государственный деятель. Арестован в 1934 году по делу Антисоветского объединённого троцкистско-зиновьевского центра. Расстрелян в 1936 году. Реабилитирован в 1988 году.Григорий Евсеевич Зиновьев
© РИА Новости
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Григорий Евсеевич Зиновьев (настоящая фамилия - Радомысльский 1883-1936), российский революционер, советский политический и государственный деятель. Арестован в 1934 году по делу Антисоветского объединённого троцкистско-зиновьевского центра. Расстрелян в 1936 году. Реабилитирован в 1988 году.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИосиф Виссарионович Сталин, Владимир Ильич Ленин на VIII съезде РКП (б).Иосиф Виссарионович Сталин, Владимир Ильич Ленин
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Иосиф Виссарионович Сталин, Владимир Ильич Ленин на VIII съезде РКП (б).
© РИА НовостиПерейти в фотобанкАлександра Коллонтай (1872-1952), советский дипломат, посол Советского Союза в Швеции с 1930 по 1945 год.Александра Коллонтай
© РИА Новости
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Александра Коллонтай (1872-1952), советский дипломат, посол Советского Союза в Швеции с 1930 по 1945 год.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкАнатолий Васильевич Луначарский (справа) выступает с агитационной речью перед рабочими и солдатами.Анатолий Васильевич Луначарский выступает с агитационной речью перед рабочими и солдатами
© РИА Новости
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Анатолий Васильевич Луначарский (справа) выступает с агитационной речью перед рабочими и солдатами.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкМихаил Степанович Ольминский (настощая фамилия Александров; 3 (15 октября) 1863, Воронеж - 8 мая 1933, Москва) - деятель революционного движения в России, публицист, историк, литературный критик и историк литературы. Член Коммунистической партии с 1898. Близкий соратник В.И. Ленина, друг Я.М. Свердлова. Работал в редакциях большевистских газет. Репродукция фотографии. Оригинал находится в Центральном музее В.И. Ленина.Михаил Степанович Ольминский
© РИА Новости
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Михаил Степанович Ольминский (настощая фамилия Александров; 3 (15 октября) 1863, Воронеж - 8 мая 1933, Москва) - деятель революционного движения в России, публицист, историк, литературный критик и историк литературы. Член Коммунистической партии с 1898. Близкий соратник В.И. Ленина, друг Я.М. Свердлова. Работал в редакциях большевистских газет. Репродукция фотографии. Оригинал находится в Центральном музее В.И. Ленина.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЛев Давидович Троцкий (1879-1940), политический и государственный деятель, председатель Революционного военного совета РСФСР. 1920 год.Лев Давидович Троцкий политический и государственный деятель, председатель Революционного военного совета РСФСР. 1920 год
© РИА Новости
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Лев Давидович Троцкий (1879-1940), политический и государственный деятель, председатель Революционного военного совета РСФСР. 1920 год.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкГеоргий Ипполитович Оппоков (А.Ломов 1888-1937), советский партийный и государственный деятель. Народный комиссар юстиции в первом Совете Народных комиссаров РСФСР в 1917 году. Репрессирован в 1937 году. Расстрелян. Реабилитирован посмертно в 1956.Георгий Ипполитович Оппоков
© РИА Новости
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Георгий Ипполитович Оппоков (А.Ломов 1888-1937), советский партийный и государственный деятель. Народный комиссар юстиции в первом Совете Народных комиссаров РСФСР в 1917 году. Репрессирован в 1937 году. Расстрелян. Реабилитирован посмертно в 1956.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЯков Михайлович Свердлов (1885-1919), российский политический и государственный деятель, революционер, большевик. Член ЦК РСДРП(б), РКП(б). Председатель Всероссийского ЦИК (формальный глава РСФСР). Из фонда Музея Революции в Москве.Яков Михайлович Свердлов (1885-1919), российский политический и государственный деятель, революционер, большевик
© РИА Новости
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Яков Михайлович Свердлов (1885-1919), российский политический и государственный деятель, революционер, большевик. Член ЦК РСДРП(б), РКП(б). Председатель Всероссийского ЦИК (формальный глава РСФСР). Из фонда Музея Революции в Москве.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКаменев Лев Борисович (Розенфельд 1883-1936), российский революционер, советский партийный и государственный деятель. Видный большевик, соратник Ленина. Директор научного издательства "Academia". В 1936 году осуждён по делу "Троцкистско-зиновьевского центра" и расстрелян. Посмертно реабилитирован в 1988 году.Каменев Лев Борисович
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Каменев Лев Борисович (Розенфельд 1883-1936), российский революционер, советский партийный и государственный деятель. Видный большевик, соратник Ленина. Директор научного издательства "Academia". В 1936 году осуждён по делу "Троцкистско-зиновьевского центра" и расстрелян. Посмертно реабилитирован в 1988 году.
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Таким образом, возникал очевидный парадокс. Получить от Советов мандат на переворот большевики не могли, а использовать силы, стоявшие за Советами, были обязаны. Надо отдать должное ловкости Ленина и Троцкого, они эту проблему решили. Путем заговора.

Пользуясь своим большинством в Советах, ленинцы создали, как и писал Троцкий, "особый… замаскированный, советский орган для руководства восстанием" — Военно-революционный комитет (ВРК). "Элегантность" комбинации заключалась в том, что, с одной стороны, комитет избирался легально в рамках советской демократии, а с другой — полностью контролировался большевиками, что позволяло ему функционировать конспиративно по отношению к другим силам, представленным в Советах.

Руки были развязаны: партия большевиков получила возможность действовать через ВРК от имени всех Советов, но не ставя Советы об этом в известность. Проблема народовластия была, таким образом, обойдена.

Накануне восстания Ленин пишет: "Кто должен взять власть? Это сейчас не важно: пусть возьмет ее Военно-революционный комитет или "другое учреждение", которое заявит, что сдаст власть только истинным представителям народа". А Троцкий разъясняет, что "другое учреждение", взятое Лениным в загадочные кавычки, это конспиративное наименование ЦК большевиков.

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© РИА Новости
Владимир Ленин: взрыватель революции

Схема предельно ясна. Формально власть берется от имени Советов в лице Военно-революционного комитета, что позволяет вывести на улицы необходимые большевикам массы, а фактически достается "другому учреждению", а именно ЦК большевиков. Характерна и концовка ленинской фразы: "Заявит, что сдаст власть истинным представителям народа". Именно так: не "сдаст", а "заявит, что сдаст"! Это и было сделано.

Вся дальнейшая история СССР это лишь формально советская власть при реальном правлении "другого учреждения".

Вопрос о легальности в период революционных потрясений уходит, понятно, на задний план, революция создает новую легальность. Но большевики в Октябре нарушили даже существовавшую на тот момент советскую легальность. Не случайно Троцкий, который обычно цинично, но четко объясняет логику действий большевиков, в данном случае начинает говорить туманно: "Мы называем это восстание легальным в том смысле, что оно выросло из нормальных условий двоевластия… Мы прикрыли традициями и приемами легального двоевластия фактическое восстание Петроградского гарнизона". Логика вполне иезуитская.

Лев Троцкий — незаурядная харизма и ораторские навыки
© Фото : Государственный центральный музей современной истории РоссииМирные переговоры в Брест-Литовске, знаменитый "похабный мир", отдавший Германии обширные области Украины, Белоруссии, Прибалтики - одна из вершинных точек карьеры Льва Троцкого.Участники мирных переговоров в Брест-Литовске
© Фото : Государственный центральный музей современной истории России
Мирные переговоры в Брест-Литовске, знаменитый "похабный мир", отдавший Германии обширные области Украины, Белоруссии, Прибалтики - одна из вершинных точек карьеры Льва Троцкого.
© Фото из архива МАММ/МДФНесмотря на свое сугубо штатское происхождение и национальность, Троцкий пользовался в Красной Армии огромным авторитетом. Причина - незаурядная харизма и ораторские навыки.Лев Троцкий обходит войска
© Фото из архива МАММ/МДФ
Несмотря на свое сугубо штатское происхождение и национальность, Троцкий пользовался в Красной Армии огромным авторитетом. Причина - незаурядная харизма и ораторские навыки.
© Фото из архива МАММ/МДФПодписанный в феврале 1918 года мирный договор был аннулирован ВЦИК РСФСР уже в конце того же 1918 года.Члены российской делегации Лев Каменев, Василий Альтфатер и Лев Троцкий на переговорах в Брест- Литовске
© Фото из архива МАММ/МДФ
Подписанный в феврале 1918 года мирный договор был аннулирован ВЦИК РСФСР уже в конце того же 1918 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПрисоединившись к Ленину в апреле 1917 года как лидер одной из радикальных социалистических партий, Троцкий стал одним из авторов Октября и лидеров революции.Лев Давидович Троцкий, политический и государственный деятель, председатель Революционного военного совета РСФСР. 1920 год
© РИА Новости
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Присоединившись к Ленину в апреле 1917 года как лидер одной из радикальных социалистических партий, Троцкий стал одним из авторов Октября и лидеров революции.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ результате взрыва брошенной террористом Соболевым бомбы погибли 12 человек, ещё 55 получили ранения. А сам теракт послужил основанием для усиления красного террора.Лев Троцкий, выступает у могилы жертв, погибших в результате террористического акта, совершённого группой анархистов с целью уничтожения руководства московского комитета РКП(б)
© РИА Новости
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В результате взрыва брошенной террористом Соболевым бомбы погибли 12 человек, ещё 55 получили ранения. А сам теракт послужил основанием для усиления красного террора.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРеволюционной деятельностью Лев Давидович занялся еще в 1896 году. Вскоре стал марксистом, имел несколько судимостей по политическим статьям.Лев Давидович Троцкий (Лейба Бронштейн 1879-1840), политический и государственный деятель РСФСР. 1897 год
© РИА Новости
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Революционной деятельностью Лев Давидович занялся еще в 1896 году. Вскоре стал марксистом, имел несколько судимостей по политическим статьям.
© Фото : Фото из архива МАММ/МДФПопулярность Троцкого как председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам была огромной. Возможно, она и послужила основной причиной устранения его из политики, а затем и убийства в 1940 году, как главного конкурента Сталина.Лев Троцкий выступает перед солдатами
© Фото : Фото из архива МАММ/МДФ
Популярность Троцкого как председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам была огромной. Возможно, она и послужила основной причиной устранения его из политики, а затем и убийства в 1940 году, как главного конкурента Сталина.
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Выходит, привычную формулу – большевики сбросили Временное правительство — стоило бы расширить. В результате Октябрьского переворота большевики не только сбросили кабинет Керенского, но и, как умелые наперсточники, обманули Советы. И, разумеется, немалую часть людей, стоявших за этими Советами.

Ленин и Троцкий не сомневались, что знают лучше русского человека, в чем его благо.

Впрочем, заблуждение, как известно, не столь уж редкое.

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