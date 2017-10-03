«Другое учреждение» против народовластия

До сих пор можно встретить полемику по поводу того, чем был Октябрь: революцией или переворотом? Спор схоластический, ибо октябрьские события — и то и другое. Революция, потому что в результате Россия совершила кардинальный поворот от одной политической (экономической, идеологической) системы к другой. А переворот, потому что при захвате власти большевиками были использованы среди прочего и методы классического заговора. Цели, понятно, другие, чем при прежних дворцовых переворотах, а вот методы – с поправкой, разумеется, на время и условия – весьма схожи. Кстати, и сами большевики октябрьские события поначалу чаще называли именно переворотом.
У нас, рассуждая о политической борьбе в преддверии Октября, редко вспоминают о тех интригах, которые ее сопровождали. Хотя они сыграли в успехе большевиков немалую, а иногда даже решающую роль. Ленин как мастер интриги у нас почти неизвестен. Между тем и в этой области вождь был необычайно талантлив. А уж Лев Троцкий… Если бы два этих человека увлекались покером, то на пару запросто бы обчистили Лас-Вегас.
Заговор был одним из важных ингредиентов октябрьского блюда. Как заметил Троцкий, "то, что придало… перевороту характер короткого удара с минимальным количеством жертв, это сочетание революционного заговора, пролетарского восстания и борьбы крестьянского гарнизона за самосохранение".
О последнем факторе тоже вспоминают редко, хотя Троцкий прав и это обстоятельство сыграло немалую роль в успехе большевиков. У многих представителей старшего поколения перед глазами возникает кинематографическая фигура человека с ружьем, беседующего с Владимиром Ильичом в коридоре Смольного. На самом деле куда больше крестьян в солдатских шинелях осталось в день переворота в казармах, предпочитая наблюдать за событиями из окна, не вмешиваясь в очередную заваруху на улицах Петрограда. Не хотелось ни защищать обанкротившуюся старую власть, ни рисковать жизнью ради сомнительной новой власти. Правда, крестьянская смекалка и чувство самосохранения русского мужика в данном случае крепко подвели: в результате он сохранил себя для гражданской войны, коллективизации и голода.
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Самый радикальный из русских революционеров. Лев Троцкий. Архивные кадры
Чтобы понять события Октября, воспоминания Троцкого нужно читать обязательно. Он в тот период был не просто правой рукой Ленина, то есть грамотным исполнителем ленинского замысла, а соавтором Октября. Симпатии и антипатии в данном случае второстепенны. А первостепенно то, что Лев Троцкий хороший аналитик и важный источник информации. И этого у него не отнять. Если, конечно, быть объективным.
О подготовке заговора Троцкий пишет, не стесняясь. Нравственный аспект не интересует его ни в малейшей степени.
Для него это составная часть революционной борьбы и только. Обстановка в стране перевороту, безусловно, благоприятствовала, однако существовали некоторые важные "но", игнорировать которые не могли даже Владимир Ильич со Львом Давидовичем.
Троцкий объясняет: "Советский парламентаризм стал повседневной механикой политической жизни народа. Если голосованием решались вопросы о стачке, об уличной манифестации, о выводе полка на фронт, могли ли массы отказаться от самостоятельного решения вопроса о восстании? Из этого неоценимого и, по существу, единственного завоевания Февральской революции вырастали, однако, новые трудности. Нельзя было призвать массы к бою от имени Совета, не поставив вопрос формально перед Советом, то есть не сделав задачу восстания предметом открытых прений, да еще с участием представителей враждебного лагеря. Необходимость создать особый… замаскированный советский орган для руководства восстанием была очевидна".
Бойцы женского ударного "Батальона смерти" сидят около палатки с винтовками системы Мосина. Женские батальоны — военные формирования, состоящие исключительно из женщин, созданные Временным правительством, главным образом с пропагандистской целью — поднять патриотический настрой в армии. Петроград. 1917 год.
Группа русских солдат дезертирует с фронта в полной экипировке: шинели в скатках, за спиной вещмешки, а на ремнях — те же "мосинки" образца 1891 года. Первая мировая война 1914-1918 гг.
Войска с трехдюймовой пушкой около здания Московского совета. 1917 год. Русская трехдюймовая пушка, разработанная на Путиловском заводе в 1899 году и модернизированная в 1902-м, была одним из лучших полевых орудий эпохи Первой мировой. Эти пушки, после модернизации в 1930 году, стояли на вооружении Красной армии еще в начале Великой Отечественной войны.
Группа финских красногвардейцев во время финской Гражданской войны. 1918 год.В руках у них винтовки системы Бердана — устаревшая на тот момент конструкция, которую к 1914 году в России готовы были снять с вооружения и продать крестьянам в качестве охотничьих ружей. Однако уже в 1915 году "берданками" начали вооружать вспомогательные части и гражданские соединения. К началу Гражданской войны в разных частях Российской империи насчитывались сотни тысяч таких винтовок.
Красногвардейцы учатся стрелять из автоматической 37-мм пушки Максима на занятиях в Смольном. Петроград, 1917 год. Автоматическое мелкокалиберное орудие конструкции Максима широко применялось в войнах начала ХХ века, начиная с англо-бурской и заканчивая Первой мировой. Заряжали пушки лентами по 25 выстрелов.
Вооруженный пулеметами Максима автомобиль на улицах Москвы. В ночь с 25 на 26 октября (с 7 на 8 ноября) 1917 года началось вооруженное восстание в Москве, победившее 2 (15) ноября 1917 года. 7,62-мм пулемет "Максим" был самым надежным в своем классе оружием Первой мировой, в некоторых регионах мира он до сих пор стоит на вооружении. А моторизованная "тачанка" с двумя пулеметами была практически абсолютным оружием для Гражданской войны — в отсутствие других пулеметов или броневиков такой автомобиль был практически неуязвим.
Крестьянский революционный отряд. Крестьяне вооружены вилами. Октябрьская революция. 1917 год. Чтобы представить себе сравнительную мощь "деревни" и "города", просто сравните эту картину с предыдущим снимком. Разумеется, автомобиль с двумя "максимами" в деревне был очевидным хозяином положения.
Вооруженные красногвардейцы читают листовку на улице Петрограда. Октябрьская революция, 1917 год. На бедре красноармейца в центре — "Парабеллум", или пистолет системы Люгера образца 1900 г. в фирменной кобуре. "Парабеллумы" были испытаны в обеих Мировых войнах и ценились за прицельную точность.
Орудия красногвардейцев у Крымского моста в Москве в дни Октябрьской революции. Слева — мощная 6-дюймовая (152 мм) осадная пушка образца 1877 года. Возможно, именно это орудие, оказавшееся после окончания Гражданской войны на одном из московских складов, осенью 1941 году в составе нескольких аналогичных пушек участвовало — весьма успешно! — в обороне Москвы от наступавших немецких войск. Осадные пушки били прямой наводкой по фашистским танкам, пробивая боевые машины насквозь. Справа — первоначальная модификация русской трехдюймовой пушки (образца 1900 года).
Красногвардейцы после июльских дней 1917 года. Обучение Красной гвардии у Смольного. В руках красногвардейцев — преимущественно устаревшие "берданки".
Революционные события в Москве. Рабочие на броневике. Красная площадь, 1917 год. Бронеавтомобиль — единственный контраргумент против "короля сражений" Первой Мировой — пулемета.
Красногвардейцы и революционные солдаты, вооруженные трехдюймовкой образца 1902 года, охраняют Смольный. Петроград. 1917 год.
Красногвардейцы с винтовками Мосина охраняют кабинет В. И. Ленина в Смольном. Октябрьская социалистическая революция. 1917 год. Личная охрана лидера революции была вооружена лучше остальных красногвардейцев.
Военные на тяжелом броневике "Илья Муромец", прибывшем к Смольному в распоряжение Военно-революционного комитета. Петроград. 1917 год. Тяжелый броневик "Илья Муромец" был в числе еще нескольких построен в 1916 году на шасси трактора Allis-Chalmers по проекту полковника артиллерии Гулькевича на Путиловском заводе. Помимо двух пулеметов, он был вооружен легкой пушкой.
Солдаты и ополченцы, вооруженные винтовками Мосина и Бердана, у Смольного в октябрьские дни 1917 года. Из фондов Музея Революции в Москве.
Красная гвардия на улицах Москвы. Великая Октябрьская социалистическая революция. Октябрь 1917 года. В качестве транспорта для этой очень серьезной "группы быстрого реагирования", вооруженной станковым "Максимом", использован один из первых в Москве автобусов.
Вооруженный патруль моряков Балтийского флота на улицах Петрограда проверяет документы. Сентябрь 1917 г. Патруль вооружен карабинами системы Мосина.
Октябрьская социалистическая революция. Пулеметчик с "Максимом" на колесном лафете на защите Зимнего дворца. Октябрьские дни 1917 года. Петроград. Лент, изображенных на фото, стрелку хватало на несколько минут непрерывного огня, однако такого нагрева мог не выдержать ствол.
Красногвардейцы с винтовками Мосина у костра в дни Октябрьской социалистической революции. Петроград, октябрь 1917 года.
Иначе говоря, если раньше главным препятствием на пути большевиков к власти был царизм, а затем Временное правительство, то теперь таким препятствием стало народовластие. Позже народовластие тоже иногда очень мешало руководству партии управлять страной (вспомним хотя бы Кронштадт), отсюда и последовавшая после Октября "стерилизация Советов", то есть курс на однопартийность. Но впервые с этой проблемой большевики столкнулись именно тогда, готовясь к захвату власти.
Призвать к восстанию от лица одной большевистской партии было невыгодно и рискованно.
Как отмечает Троцкий, поддержка Советов являлась жизненно необходимой для того, чтобы собрать необходимый для удара кулак. Боевиков самой партии для решения подобной задачи не хватало: "В тех миллионах, на которые партия… рассчитывала опереться, необходимо различать три слоя: один, который уже шел за большевиками при всяких условиях; другой, наиболее многочисленный, который поддерживал большевиков, поскольку они действовали через Советы; третий, который шел за Советами, несмотря на то что в них господствовали большевики… Попытки вести восстание непосредственно через партию нигде не давали результатов".
Президиум съезда. В числе "почетных", рядом с Лениным - будущие враги Сталина Троцкий, Каменев, Зиновьев, а также вовремя умерший Луначарский и устранившаяся из большой политики Александра Коллонтай. Сам Сталин - в составе ЦК, но уровнем ниже...
Григорий Евсеевич Зиновьев (настоящая фамилия - Радомысльский 1883-1936), российский революционер, советский политический и государственный деятель. Арестован в 1934 году по делу Антисоветского объединённого троцкистско-зиновьевского центра. Расстрелян в 1936 году. Реабилитирован в 1988 году.
Иосиф Виссарионович Сталин, Владимир Ильич Ленин на VIII съезде РКП (б).
Александра Коллонтай (1872-1952), советский дипломат, посол Советского Союза в Швеции с 1930 по 1945 год.
Анатолий Васильевич Луначарский (справа) выступает с агитационной речью перед рабочими и солдатами.
Михаил Степанович Ольминский (настощая фамилия Александров; 3 (15 октября) 1863, Воронеж - 8 мая 1933, Москва) - деятель революционного движения в России, публицист, историк, литературный критик и историк литературы. Член Коммунистической партии с 1898. Близкий соратник В.И. Ленина, друг Я.М. Свердлова. Работал в редакциях большевистских газет. Репродукция фотографии. Оригинал находится в Центральном музее В.И. Ленина.
Лев Давидович Троцкий (1879-1940), политический и государственный деятель, председатель Революционного военного совета РСФСР. 1920 год.
Георгий Ипполитович Оппоков (А.Ломов 1888-1937), советский партийный и государственный деятель. Народный комиссар юстиции в первом Совете Народных комиссаров РСФСР в 1917 году. Репрессирован в 1937 году. Расстрелян. Реабилитирован посмертно в 1956.
Яков Михайлович Свердлов (1885-1919), российский политический и государственный деятель, революционер, большевик. Член ЦК РСДРП(б), РКП(б). Председатель Всероссийского ЦИК (формальный глава РСФСР). Из фонда Музея Революции в Москве.
Каменев Лев Борисович (Розенфельд 1883-1936), российский революционер, советский партийный и государственный деятель. Видный большевик, соратник Ленина. Директор научного издательства "Academia". В 1936 году осуждён по делу "Троцкистско-зиновьевского центра" и расстрелян. Посмертно реабилитирован в 1988 году.
Таким образом, возникал очевидный парадокс. Получить от Советов мандат на переворот большевики не могли, а использовать силы, стоявшие за Советами, были обязаны. Надо отдать должное ловкости Ленина и Троцкого, они эту проблему решили. Путем заговора.
Пользуясь своим большинством в Советах, ленинцы создали, как и писал Троцкий, "особый… замаскированный, советский орган для руководства восстанием" — Военно-революционный комитет (ВРК). "Элегантность" комбинации заключалась в том, что, с одной стороны, комитет избирался легально в рамках советской демократии, а с другой — полностью контролировался большевиками, что позволяло ему функционировать конспиративно по отношению к другим силам, представленным в Советах.
Руки были развязаны: партия большевиков получила возможность действовать через ВРК от имени всех Советов, но не ставя Советы об этом в известность. Проблема народовластия была, таким образом, обойдена.
Накануне восстания Ленин пишет: "Кто должен взять власть? Это сейчас не важно: пусть возьмет ее Военно-революционный комитет или "другое учреждение", которое заявит, что сдаст власть только истинным представителям народа". А Троцкий разъясняет, что "другое учреждение", взятое Лениным в загадочные кавычки, это конспиративное наименование ЦК большевиков.
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Владимир Ленин: взрыватель революции
Схема предельно ясна. Формально власть берется от имени Советов в лице Военно-революционного комитета, что позволяет вывести на улицы необходимые большевикам массы, а фактически достается "другому учреждению", а именно ЦК большевиков. Характерна и концовка ленинской фразы: "Заявит, что сдаст власть истинным представителям народа". Именно так: не "сдаст", а "заявит, что сдаст"! Это и было сделано.
Вся дальнейшая история СССР это лишь формально советская власть при реальном правлении "другого учреждения".
Вопрос о легальности в период революционных потрясений уходит, понятно, на задний план, революция создает новую легальность. Но большевики в Октябре нарушили даже существовавшую на тот момент советскую легальность. Не случайно Троцкий, который обычно цинично, но четко объясняет логику действий большевиков, в данном случае начинает говорить туманно: "Мы называем это восстание легальным в том смысле, что оно выросло из нормальных условий двоевластия… Мы прикрыли традициями и приемами легального двоевластия фактическое восстание Петроградского гарнизона". Логика вполне иезуитская.
Мирные переговоры в Брест-Литовске, знаменитый "похабный мир", отдавший Германии обширные области Украины, Белоруссии, Прибалтики - одна из вершинных точек карьеры Льва Троцкого.
Несмотря на свое сугубо штатское происхождение и национальность, Троцкий пользовался в Красной Армии огромным авторитетом. Причина - незаурядная харизма и ораторские навыки.
Подписанный в феврале 1918 года мирный договор был аннулирован ВЦИК РСФСР уже в конце того же 1918 года.
Присоединившись к Ленину в апреле 1917 года как лидер одной из радикальных социалистических партий, Троцкий стал одним из авторов Октября и лидеров революции.
В результате взрыва брошенной террористом Соболевым бомбы погибли 12 человек, ещё 55 получили ранения. А сам теракт послужил основанием для усиления красного террора.
Революционной деятельностью Лев Давидович занялся еще в 1896 году. Вскоре стал марксистом, имел несколько судимостей по политическим статьям.
Популярность Троцкого как председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам была огромной. Возможно, она и послужила основной причиной устранения его из политики, а затем и убийства в 1940 году, как главного конкурента Сталина.
Выходит, привычную формулу – большевики сбросили Временное правительство — стоило бы расширить. В результате Октябрьского переворота большевики не только сбросили кабинет Керенского, но и, как умелые наперсточники, обманули Советы. И, разумеется, немалую часть людей, стоявших за этими Советами.
Ленин и Троцкий не сомневались, что знают лучше русского человека, в чем его благо.
Впрочем, заблуждение, как известно, не столь уж редкое.
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