«Другое учреждение» против народовластия

До сих пор можно встретить полемику по поводу того, чем был Октябрь: революцией или переворотом? Спор схоластический, ибо октябрьские события — и то и другое. Революция, потому что в результате Россия совершила кардинальный поворот от одной политической (экономической, идеологической) системы к другой. А переворот, потому что при захвате власти большевиками были использованы среди прочего и методы классического заговора. Цели, понятно, другие, чем при прежних дворцовых переворотах, а вот методы – с поправкой, разумеется, на время и условия – весьма схожи. Кстати, и сами большевики октябрьские события поначалу чаще называли именно переворотом.

У нас, рассуждая о политической борьбе в преддверии Октября, редко вспоминают о тех интригах, которые ее сопровождали. Хотя они сыграли в успехе большевиков немалую, а иногда даже решающую роль. Ленин как мастер интриги у нас почти неизвестен. Между тем и в этой области вождь был необычайно талантлив. А уж Лев Троцкий… Если бы два этих человека увлекались покером, то на пару запросто бы обчистили Лас-Вегас.

Заговор был одним из важных ингредиентов октябрьского блюда. Как заметил Троцкий, "то, что придало… перевороту характер короткого удара с минимальным количеством жертв, это сочетание революционного заговора, пролетарского восстания и борьбы крестьянского гарнизона за самосохранение".

О последнем факторе тоже вспоминают редко, хотя Троцкий прав и это обстоятельство сыграло немалую роль в успехе большевиков. У многих представителей старшего поколения перед глазами возникает кинематографическая фигура человека с ружьем, беседующего с Владимиром Ильичом в коридоре Смольного. На самом деле куда больше крестьян в солдатских шинелях осталось в день переворота в казармах, предпочитая наблюдать за событиями из окна, не вмешиваясь в очередную заваруху на улицах Петрограда. Не хотелось ни защищать обанкротившуюся старую власть, ни рисковать жизнью ради сомнительной новой власти. Правда, крестьянская смекалка и чувство самосохранения русского мужика в данном случае крепко подвели: в результате он сохранил себя для гражданской войны, коллективизации и голода.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код Самый радикальный из русских революционеров. Лев Троцкий. Архивные кадры

Чтобы понять события Октября, воспоминания Троцкого нужно читать обязательно. Он в тот период был не просто правой рукой Ленина, то есть грамотным исполнителем ленинского замысла, а соавтором Октября. Симпатии и антипатии в данном случае второстепенны. А первостепенно то, что Лев Троцкий хороший аналитик и важный источник информации. И этого у него не отнять. Если, конечно, быть объективным.

О подготовке заговора Троцкий пишет, не стесняясь. Нравственный аспект не интересует его ни в малейшей степени.

Для него это составная часть революционной борьбы и только. Обстановка в стране перевороту, безусловно, благоприятствовала, однако существовали некоторые важные "но", игнорировать которые не могли даже Владимир Ильич со Львом Давидовичем.

Троцкий объясняет: "Советский парламентаризм стал повседневной механикой политической жизни народа. Если голосованием решались вопросы о стачке, об уличной манифестации, о выводе полка на фронт, могли ли массы отказаться от самостоятельного решения вопроса о восстании? Из этого неоценимого и, по существу, единственного завоевания Февральской революции вырастали, однако, новые трудности. Нельзя было призвать массы к бою от имени Совета, не поставив вопрос формально перед Советом, то есть не сделав задачу восстания предметом открытых прений, да еще с участием представителей враждебного лагеря. Необходимость создать особый… замаскированный советский орган для руководства восстанием была очевидна".

Иначе говоря, если раньше главным препятствием на пути большевиков к власти был царизм, а затем Временное правительство, то теперь таким препятствием стало народовластие. Позже народовластие тоже иногда очень мешало руководству партии управлять страной (вспомним хотя бы Кронштадт), отсюда и последовавшая после Октября "стерилизация Советов", то есть курс на однопартийность. Но впервые с этой проблемой большевики столкнулись именно тогда, готовясь к захвату власти.

Призвать к восстанию от лица одной большевистской партии было невыгодно и рискованно.

Как отмечает Троцкий, поддержка Советов являлась жизненно необходимой для того, чтобы собрать необходимый для удара кулак. Боевиков самой партии для решения подобной задачи не хватало: "В тех миллионах, на которые партия… рассчитывала опереться, необходимо различать три слоя: один, который уже шел за большевиками при всяких условиях; другой, наиболее многочисленный, который поддерживал большевиков, поскольку они действовали через Советы; третий, который шел за Советами, несмотря на то что в них господствовали большевики… Попытки вести восстание непосредственно через партию нигде не давали результатов".

Таким образом, возникал очевидный парадокс. Получить от Советов мандат на переворот большевики не могли, а использовать силы, стоявшие за Советами, были обязаны. Надо отдать должное ловкости Ленина и Троцкого, они эту проблему решили. Путем заговора.

Пользуясь своим большинством в Советах, ленинцы создали, как и писал Троцкий, "особый… замаскированный, советский орган для руководства восстанием" — Военно-революционный комитет (ВРК). "Элегантность" комбинации заключалась в том, что, с одной стороны, комитет избирался легально в рамках советской демократии, а с другой — полностью контролировался большевиками, что позволяло ему функционировать конспиративно по отношению к другим силам, представленным в Советах.

Руки были развязаны: партия большевиков получила возможность действовать через ВРК от имени всех Советов, но не ставя Советы об этом в известность. Проблема народовластия была, таким образом, обойдена.

Накануне восстания Ленин пишет: "Кто должен взять власть? Это сейчас не важно: пусть возьмет ее Военно-революционный комитет или "другое учреждение", которое заявит, что сдаст власть только истинным представителям народа". А Троцкий разъясняет, что "другое учреждение", взятое Лениным в загадочные кавычки, это конспиративное наименование ЦК большевиков.

Схема предельно ясна. Формально власть берется от имени Советов в лице Военно-революционного комитета, что позволяет вывести на улицы необходимые большевикам массы, а фактически достается "другому учреждению", а именно ЦК большевиков. Характерна и концовка ленинской фразы: "Заявит, что сдаст власть истинным представителям народа". Именно так: не "сдаст", а "заявит, что сдаст"! Это и было сделано.

Вся дальнейшая история СССР это лишь формально советская власть при реальном правлении "другого учреждения".

Вопрос о легальности в период революционных потрясений уходит, понятно, на задний план, революция создает новую легальность. Но большевики в Октябре нарушили даже существовавшую на тот момент советскую легальность. Не случайно Троцкий, который обычно цинично, но четко объясняет логику действий большевиков, в данном случае начинает говорить туманно: "Мы называем это восстание легальным в том смысле, что оно выросло из нормальных условий двоевластия… Мы прикрыли традициями и приемами легального двоевластия фактическое восстание Петроградского гарнизона". Логика вполне иезуитская.

Выходит, привычную формулу – большевики сбросили Временное правительство — стоило бы расширить. В результате Октябрьского переворота большевики не только сбросили кабинет Керенского, но и, как умелые наперсточники, обманули Советы. И, разумеется, немалую часть людей, стоявших за этими Советами.

Ленин и Троцкий не сомневались, что знают лучше русского человека, в чем его благо.

Впрочем, заблуждение, как известно, не столь уж редкое.