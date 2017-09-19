Хроники 1917-го
«Пистолетный выстрел» в Предпарламенте
Президиум всероссийского демократического совещания
© Фото : Public Domain

Сентябрь 1917 года обогатил российский политический лексикон словом "предпарламент". Ни до ни после наша история подобной конструкции не знала. Тем не менее в нашей истории Предпарламент остался, поскольку бои на его площадке велись ожесточенные.

Предпарламент — плод провального Демократического совещания, где умеренные левые политики пытались выработать формулу однородного демократического правительства, то есть Временного правительства, но уже без министров-капиталистов. Не получилось, поскольку все перессорились. Хотя идея была вроде вполне уместная. Страна левела на глазах, поэтому коалиционная форма правительства, основанная на компромиссном союзе правых и левых, себя исчерпала. Более того, и правительства как такового на тот момент не существовало, Россией управляла неполноценная директория из пяти министров во главе с Керенским.

В этот же период была юридически распущена и IV Государственная дума. Дума, разумеется, давно уже официально не функционировала, однако сами думцы, как "отцы" Февраля, на заднем плане российской политической сцены определенную роль все же играли. Причем как каждый в отдельности, так и собираясь периодически в различные группы по интересам.

Так и возник очевидный вакуум власти. А поскольку умеренные левые договориться не сумели, появилось новое, еще более слабое коалиционное правительство. В нем опять были представлены как правые, так и левые, однако ни одна крупная партия в этом правительстве иметь своих представителей уже не захотела. Во главе нового кабинета остался уже раздражавший буквально всех премьер Керенский.

Александр Керенский. Герой Февраля опрокинутый Октябрем. Архивные кадры
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПервая половина 1917 года - зенит славы Керенского. Тогда казалось, что его звезда восходит резко и светит ярко. Его любили и считали "нашим Наполеоном".Александр Федорович Керенский (в центре в папахе), министр юстиции Всероссийского Временного Правительства, среди военных.
© РИА Новости
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Первая половина 1917 года - зенит славы Керенского. Тогда казалось, что его звезда восходит резко и светит ярко. Его любили и считали "нашим Наполеоном".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ юности Керенского считали красавцем - его внешность была нервной и декадентской, под стать эпохе.Александр Федорович Керенский. Фото 1907 года
© РИА Новости
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В юности Керенского считали красавцем - его внешность была нервной и декадентской, под стать эпохе.
© Фото : Public domainСреди убеленных сединами думцев Керенский был молод, энергичен, радикален и многообещающ. Собственно, он был одним из главных революционеров, принимаемых в расчет системой. О большевиках тогдашние политики и эксперты просто не думали.Заседание одной из думских комиссий в Четвертой Государственной думе; сидит первый слева в первом ряду А.Ф.Керенский
© Фото : Public domain
Среди убеленных сединами думцев Керенский был молод, энергичен, радикален и многообещающ. Собственно, он был одним из главных революционеров, принимаемых в расчет системой. О большевиках тогдашние политики и эксперты просто не думали.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкУже скоро Керенский сам станет главой Временного правительства, сменив "недостаточно радикального" Львова. Но и он не сумеет удержать власть на штыках:Министр - председатель Временного правительства князь Георгий Евгеньевич Львов и Военный и морской министр Всероссийского Временного Правительства Александр Федорович Керенский с группой генералов. Петроград, июнь 1917 года.
© РИА Новости
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Уже скоро Керенский сам станет главой Временного правительства, сменив "недостаточно радикального" Львова. Но и он не сумеет удержать власть на штыках:
© РИА Новости / Алексей ВарфоломеевПерейти в фотобанкРусский, православный, дворянин и домовладелец - если бы с такой анкетой А. Ф. Керенский был обычным частным человеком в послереволюционную эпоху, его с большой долей вероятности ждали бы репрессии.Удостоверение члена Государственной Думы Александра Керенского из Центрального государственного исторического архива СССР в Ленинграде
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
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Русский, православный, дворянин и домовладелец - если бы с такой анкетой А. Ф. Керенский был обычным частным человеком в послереволюционную эпоху, его с большой долей вероятности ждали бы репрессии.
© Фото из архива МАММ/МДФНа фотографиях Керенского второй половины 1917 года - усталость заметна невооруженным глазом.Председатель Временного правительства Александр Керенский
© Фото из архива МАММ/МДФ
На фотографиях Керенского второй половины 1917 года - усталость заметна невооруженным глазом.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОчень много энергии отнимали бесконечные переговоры и публичные выступления. Керенский умел "заряжать" митинговые толпы, его охотно слушали - в этом, пожалуй, он не уступал Ленину и Троцкому.Александр Керенский, Военный и морской министр Всероссийского Временного Правительства приветствует войска, направляющиеся на фронт
© РИА Новости
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Очень много энергии отнимали бесконечные переговоры и публичные выступления. Керенский умел "заряжать" митинговые толпы, его охотно слушали - в этом, пожалуй, он не уступал Ленину и Троцкому.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНо дела, тем не менее, шли хуже и хуже. Август, сентябрь и октябрь 1917 года - лихорадочные попытки обуздать улицу, увенчавшиеся ничем.Министр-председатель Временного правительства Александр Керенский
© РИА Новости
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Но дела, тем не менее, шли хуже и хуже. Август, сентябрь и октябрь 1917 года - лихорадочные попытки обуздать улицу, увенчавшиеся ничем.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИ все-таки до последнего Керенский пытался пройти по лезвию бритвы между конфликтом с революционными массами (которые уже шли за большевиками) и падением в хаос.Члены Временного правительства на открытии I Матросского университета, учрежденного 5 августа 1917 года в аудитории Петроградского университета. В президиуме министр-председатель Временного правительства Александр Керенский (4-й справа). Фото Карла Буллы
© РИА Новости
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И все-таки до последнего Керенский пытался пройти по лезвию бритвы между конфликтом с революционными массами (которые уже шли за большевиками) и падением в хаос.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСоратниками Керенского в этих попытках были военные - пытавшиеся сохранить управляемость войск. Увы, безуспешно.Александр Федорович Керенский, министр-председатель Временного правительства
© РИА Новости
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Соратниками Керенского в этих попытках были военные - пытавшиеся сохранить управляемость войск. Увы, безуспешно.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВременное правительство заседало, бесконечно переговаривалось с представителями различных общественных сил и круглосуточно решало вопросы.Члены Временного правительства во главе с Александром Федоровичем Керенским
© РИА Новости
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Временное правительство заседало, бесконечно переговаривалось с представителями различных общественных сил и круглосуточно решало вопросы.
© Фото : Public domain И все-таки даже полное напряжение всех сил и ресурсов не помогло Керенскому удержать в России либеральную демократию. Да и диктатором - опиравшимся на традиционные элиты и структуры - стать ему так и не удалось.Заседание военного министерства Временного правительства 4 состава (слева направо): г.ш.полковник Барановский, г.ш.генерал-майор Якубович, Б.В.Савинков, А.Ф.Керенский и г.ш.полковник Туманов
© Фото : Public domain
И все-таки даже полное напряжение всех сил и ресурсов не помогло Керенскому удержать в России либеральную демократию. Да и диктатором - опиравшимся на традиционные элиты и структуры - стать ему так и не удалось.
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Слабость нового правительства была столь очевидна, что то же самое Демократическое совещание, не договорившись о главном, решило дать власти хотя бы костыль, чтобы та, пусть и с грехом пополам, но все же сумела доковылять до Учредительного собрания. Предпарламент и есть тот самый костыль.

Впрочем, поскольку первоначальная идея сделать Временное правительство подотчетным Предпарламенту подверглась затем корректировке и в конечном итоге этот государственный институт стал лишь совещательным органом при правительстве, подпорка оказалась, конечно, шаткой.

Одно дело – контролировать, другое – рекомендовать.

Первое заседание состоялось 23 сентября. Первоначально общее число членов Предпарламента планировалось в составе 313 человек, куда должны были войти представители от всех фракций – участников умеренно-левого Демократического совещания, однако позже Керенский настоял на том, чтобы помимо левых в Предпарламент были включены члены кадетской партии и различных организаций и учреждений. Таким образом, Предпарламент, "растолстев" до 555 членов и став формально представителем более широких кругов общества, на деле утерял то единственное, чем мог быть на тот момент ценен – свою левизну. Получалось, что изрядно полевевшие низы представляли все те же старые политики, уже утратившие влияние. Скажем, кадеты, растерявшие весь свой авторитет после корниловского выступления, имели в Предпарламенте 75 мандатов, а большевики, уже получившие контроль над многими Советами, получили всего 58 мандатов.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкПавел Николаевич Милюков
© РИА Новости
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Павел Николаевич Милюков

Это, разумеется, не устраивало левых радикалов. Но и либералы, попавшие в Предпарламент благодаря Керенскому, тоже были не в восторге. Как вспоминал позже Павел Милюков, кадеты, осматриваясь по сторонам, "говорили друг другу: хорошо, если Учредительное собрание будет не хуже этого!" И опасались не зря. Их время ушло.

В руководстве РСДРП(б) мнения относительно Предпарламента были противоположными.

Спорили даже не о том, какую политику проводить в этом совещательном органе, а нужно ли вообще участвовать в работе Предпарламента. Эта дискуссия стала продолжением борьбы сторонников и противников ленинского курса на немедленное восстание. Поскольку сам вождь в это время находился в Финляндии, лидерами двух противоборствующих групп в ЦК стали Лев Каменев, который упорно пытался найти шанс для мирного развития революции, и Лев Троцкий – на тот момент пламенный ленинец.

Состав Предпарламента, убеждал Лев Давидович, не отражает реальное соотношение политических сил, то есть волеизъявление народа, следовательно, участие в работе этого органа не только пустая, но и вредная затея, поскольку де факто означает поддержку Временного правительства, которое не способно ни войну остановить, ни проводить в России необходимые реформы. Если оставить в стороне демагогический тезис о волеизъявлении народа, поскольку большевики убедительно доказали, что народная воля для них важна лишь на этапе захвата власти, то в остальном аргументы Троцкого справедливы.

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Самый радикальный из русских революционеров. Лев Троцкий. Архивные кадры

Тем не менее поначалу выиграл Каменев, выступавший против бойкота Предпарламента. В ходе голосования в ЦК голоса разделились примерно поровну, а затем, на расширенном обсуждении этого вопроса с участием питерского комитета, Троцкий проиграл: за бойкот проголосовали 55 человек, а за участие в Предпарламенте — 77. Партию тут же из Финляндии решительно поправил вождь, полностью поддержавший Льва Давидовича. По словам Ленина, единственное назначение Предпарламента "отвлечь рабочих и крестьян от растущей революции". А решение большевиков участвовать в его работе вождь назвал не просто "вопиющей ошибкой", но и "позорным".

Вождь есть вождь, поэтому расстановка сил в ЦК сразу же изменилась. А Лев Троцкий получил возможность, покидая Предпарламент, громко хлопнуть дверью.

Объясняя уход большевиков, Троцкий заявил: "Создана власть, в которой и вокруг которой явные и тайные корниловцы играют руководящую роль… С этим правительством народной измены … мы ничего не имеем общего… Да здравствует немедленный, честный, демократический мир, вся власть Советам, вся земля народу, да здравствует Учредительное собрание!"

Лев Троцкий — незаурядная харизма и ораторские навыки
© Фото : Государственный центральный музей современной истории РоссииМирные переговоры в Брест-Литовске, знаменитый "похабный мир", отдавший Германии обширные области Украины, Белоруссии, Прибалтики - одна из вершинных точек карьеры Льва Троцкого.Участники мирных переговоров в Брест-Литовске
© Фото : Государственный центральный музей современной истории России
Мирные переговоры в Брест-Литовске, знаменитый "похабный мир", отдавший Германии обширные области Украины, Белоруссии, Прибалтики - одна из вершинных точек карьеры Льва Троцкого.
© Фото из архива МАММ/МДФНесмотря на свое сугубо штатское происхождение и национальность, Троцкий пользовался в Красной Армии огромным авторитетом. Причина - незаурядная харизма и ораторские навыки.Лев Троцкий обходит войска
© Фото из архива МАММ/МДФ
Несмотря на свое сугубо штатское происхождение и национальность, Троцкий пользовался в Красной Армии огромным авторитетом. Причина - незаурядная харизма и ораторские навыки.
© Фото из архива МАММ/МДФПодписанный в феврале 1918 года мирный договор был аннулирован ВЦИК РСФСР уже в конце того же 1918 года.Члены российской делегации Лев Каменев, Василий Альтфатер и Лев Троцкий на переговорах в Брест- Литовске
© Фото из архива МАММ/МДФ
Подписанный в феврале 1918 года мирный договор был аннулирован ВЦИК РСФСР уже в конце того же 1918 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПрисоединившись к Ленину в апреле 1917 года как лидер одной из радикальных социалистических партий, Троцкий стал одним из авторов Октября и лидеров революции.Лев Давидович Троцкий, политический и государственный деятель, председатель Революционного военного совета РСФСР. 1920 год
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Присоединившись к Ленину в апреле 1917 года как лидер одной из радикальных социалистических партий, Троцкий стал одним из авторов Октября и лидеров революции.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ результате взрыва брошенной террористом Соболевым бомбы погибли 12 человек, ещё 55 получили ранения. А сам теракт послужил основанием для усиления красного террора.Лев Троцкий, выступает у могилы жертв, погибших в результате террористического акта, совершённого группой анархистов с целью уничтожения руководства московского комитета РКП(б)
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В результате взрыва брошенной террористом Соболевым бомбы погибли 12 человек, ещё 55 получили ранения. А сам теракт послужил основанием для усиления красного террора.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРеволюционной деятельностью Лев Давидович занялся еще в 1896 году. Вскоре стал марксистом, имел несколько судимостей по политическим статьям.Лев Давидович Троцкий (Лейба Бронштейн 1879-1840), политический и государственный деятель РСФСР. 1897 год
© РИА Новости
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Революционной деятельностью Лев Давидович занялся еще в 1896 году. Вскоре стал марксистом, имел несколько судимостей по политическим статьям.
© Фото : Фото из архива МАММ/МДФПопулярность Троцкого как председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам была огромной. Возможно, она и послужила основной причиной устранения его из политики, а затем и убийства в 1940 году, как главного конкурента Сталина.Лев Троцкий выступает перед солдатами
© Фото : Фото из архива МАММ/МДФ
Популярность Троцкого как председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам была огромной. Возможно, она и послужила основной причиной устранения его из политики, а затем и убийства в 1940 году, как главного конкурента Сталина.
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Так и сказал: "Да здравствует Учредительное собрание"! Лукавил, разумеется, учитывая, что Ленин уже взял курс на восстание, но… одним словом – политика! Правые и центристы к демаршу большевиков отнеслись равнодушно, посчитав, что без них в Предпарламенте работать станет легче.

Зато меньшевики, куда лучше знавшие большевиков, прекрасно поняли, что те, по словам автора "Записок о революции" Суханова, "уходят на баррикады". Он же назвал речь Троцкого "пистолетным выстрелом". А один из лидеров меньшевиков Федор Дан счел, что уход большевистской фракции был открытым призывом к восстанию.

"Отказ большевиков от работы в Предпарламенте, — писал он, — приближал катастрофу и, даже в случае образования демократического правительства, заранее ставил его под ожесточенные удары слева".

Пресса на события отреагировала по-разному, но в целом преобладала тревога. Как было сказано в одной из газет: "Новый Совет республики (речь о Предпарламенте) и стремящееся опереться на него правительство только тогда сумеют вывести страну из состояния все возрастающей анархии, когда у министров будет столько же решимости и воли к действию, сколько ее у товарища Троцкого".

Агитатор, пропагандист, организатор: газеты революционного года
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПервая передовица "Известий" - о том, что Февральская революция началась, и в Петрограде организованы Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.Первый номер газеты Известия Петроградского совета рабочих депутатов. 28 февраля (13 марта) 1917 год
© РИА Новости
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Первая передовица "Известий" - о том, что Февральская революция началась, и в Петрограде организованы Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкУже через несколько дней - спецвыпуск: революция победила, монархия в России закончилась.Известия Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. Экстренное приложение. 8 марта 1917 года
© РИА Новости
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Уже через несколько дней - спецвыпуск: революция победила, монархия в России закончилась.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОдин из зарубежных откликов на русскую революцию: не просто от левого издания, но от левого издания враждебного государства (война еще не окончена!).Австрийская газета Арбайтер Цайтунг от 16 марта 1917 года. Заголовок: Революция в России
© РИА Новости
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Один из зарубежных откликов на русскую революцию: не просто от левого издания, но от левого издания враждебного государства (война еще не окончена!).
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРеволюцию в России приветствовало левое издание и в стране-союзнике.Французская газета Юманите от 17 марта 1917 года. Заголовок: Революция побеждает в России
© РИА Новости
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Революцию в России приветствовало левое издание и в стране-союзнике.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкГазета времён I Мировой войны "Окопная правда". Июнь 1917 года. Орган военной организации и русской секции при Рижском комитете социал-демократической партии Рижского края. Из фондов Государственного музея Революции в Москве.Газета времен I Мировой войны Окопная правда. Июнь 1917 года
© РИА Новости
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Газета времён I Мировой войны "Окопная правда". Июнь 1917 года. Орган военной организации и русской секции при Рижском комитете социал-демократической партии Рижского края. Из фондов Государственного музея Революции в Москве.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПродолжает выходить, разумеется, и орган РДСРП (б) "Правда".Обращение ЦК РСДРП (б), призывающее принять участие в демонстрации 18 июня 1917 года в Петербурге
© РИА Новости
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Продолжает выходить, разумеется, и орган РДСРП (б) "Правда".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкА это - уже объявление о свершившейся Октябрьской революции. И первые ленинские декреты, декларировавшие выполнение самых радикальных требований революционного народа.Обращение II съезда Советов Рабочим, солдатам и крестьянам, Декрет о мире,Декрет о земле, опубликованные в газетах. Октябрь 1917 года
© РИА Новости
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А это - уже объявление о свершившейся Октябрьской революции. И первые ленинские декреты, декларировавшие выполнение самых радикальных требований революционного народа.
© РИА Новости / И. НосовПерейти в фотобанкВся рабочая (то есть левая) пресса торжественно провозгласила победу Октября. "Буржуазные" издания были менее восторженны, но с 1918 года они уже не выходили.Фотокопия страницы газеты Рабочий путь от 8 ноября (26 октября по старому стилю) 1917 года
© РИА Новости / И. Носов
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Вся рабочая (то есть левая) пресса торжественно провозгласила победу Октября. "Буржуазные" издания были менее восторженны, но с 1918 года они уже не выходили.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкО победе Октября писали во всех регионах бывшей империи.Передовая статья в Нашей газете - органе Советов солдатских и рабочих депутатов Туркестанского края - о полной победе революционных войск в Петрограде 1917 году
© РИА Новости
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О победе Октября писали во всех регионах бывшей империи.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкУже через год, в конце 1918 года, отечественная пресса стала полностью советской, какой мы ее знали до 1991 года.Первая полоса газеты Известия от 6 ноября 1918 года, посвященная 1-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции
© РИА Новости
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Уже через год, в конце 1918 года, отечественная пресса стала полностью советской, какой мы ее знали до 1991 года.
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С горем пополам Предпарламент просуществовал до штурма Зимнего. А когда переворот произошел, этот орган представительной власти не смог предпринять абсолютно ничего.

Диагноз Павла Милюкова справедлив: "В этом сказалось общее сознание бессилия этого эфемерного учреждения".

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