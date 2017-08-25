Сомнительный афоризм: у демократии нет врагов слева

Решающая роль, которую сыграли большевики в поражении корниловцев, их реабилитировала, Временное правительство предпочло закрыть глаза на июльскую попытку РСДРП(б) захватить власть. В верхах стал популярным сомнительный афоризм француза Жоржа Клемансо: "У демократии нет врагов слева".

Это было, конечно, ошибкой. Правый политический фланг был дезорганизован, а вот угроза слева опять нарастала. К тому же хотя выступление Корнилова провалилось, но и правительство вместе с ним: оба столпа двоевластия — Временное правительство и умеренные Советы — себя дискредитировали, проявив, по мнению низов, в лучшем случае беспомощность, а в худшем — готовность к сговору с контрреволюцией.

С этого момента кабинет министров все еще заседает, но уже не правит, контроль над событиями в стране утерян.

Подозрительный Керенский больше похож теперь не на премьера, а на подследственного, выпущенного на свободу под подписку о невыезде. За ним следят все: коллеги-министры, Петросовет, послы союзников. В эти дни американский посол Дэвид Фрэнсис, все еще не понимая, что правительство уже ни на что не способно, предупреждает Керенского: "США прекратят всякую помощь России, если Временное правительство не проявит решительность и силу в устранении беспорядков". Но пристальнее всех за Керенским следят, конечно, большевики. По словам Ленина премьер это "корниловец, рассорившийся с Корниловым случайно и продолжающий быть в интимнейшем союзе с другими корниловцами".

Умеренные Советы тоже потеряли влияние. Пример тому — события в Выборге. Толпа солдат вломилась в здание гауптвахты, где находились арестованные генералы и офицеры 42-го армейского корпуса, зверски их избила, а потом утопила в Финском заливе. Попытки представителей местного Совета и корпусного солдатского комитета воспрепятствовать самосуду провалились. В ответ толпа пригрозила разогнать и Советы.

Февральский демократический орел (без атрибутов царской власти и со скорбно опущенными крыльями) к концу сентября кажется уже окончательно сникшим и подавленным. О таких обычно говорят: не жилец!

К тому же Временное правительство, испугавшись Корнилова, своими руками вооружило большевиков. По свидетельству Моисея Урицкого, в руки петроградского пролетариата, а точнее в руки Красной Гвардии, тогда попало до 40 тысяч винтовок. Их и использовали для захвата власти в Октябре.

А вот вхождение Льва Троцкого и его группы (так называемые межрайонцы) в партию большевиков в том же августе, наоборот, оказалось для нашей истории событием важным. Февраль, который оба – и Ленин, и Троцкий — дружно прозевали, их старые теоретические споры обнулил. С этого момента они стали ближайшими соратниками. Вместе Ленин и Троцкий противостояли в партии тем, кто сомневался в необходимости скорейшего вооруженного восстания, вместе готовили Октябрьский переворот.

Разногласия по второстепенным вопросам возникали и позже, но Октябрьскую революцию они уже делали, а затем защищали сообща.

В советские времена имя Троцкого из истории революции и гражданской войны тщательно вымарали, но что было, то было. Ленин, который ранее беспощадно ругал Троцкого, позже, когда они объединились, утверждал, что "не было лучшего большевика". А в 1918 году, чтобы показать степень своего доверия ко Льву Давидовичу (противников в партии у Троцкого хватало) выдавал ему чистые бланки приказов со своей подписью. Причем объяснял это Владимир Ильич так: "Зная строгий характер распоряжений тов. Троцкого, я настолько убежден, в абсолютной степени убежден в правильности, целесообразности и необходимости для пользы дела даваемого тов. Троцким распоряжения, что поддерживаю это распоряжение всецело".

Изменилась обстановка – поменялись и лозунги РСДРП(б). Поскольку позиция партии в Советах теперь быстро укреплялась, большевики снова вернулись к призыву "Вся власть Советам". Но, как отмечал (и справедливо) Сталин, содержание этого лозунга коренным образом изменилось.

В период между июлем и августом политический ветер дул в разных направлениях, а вслед за ним крутился и пропагандистский флюгер. До июля за лозунгом "Вся власть Советам" скрывалось стремление в условиях двоевластия оказать максимальное давление на Временное правительство.

После неудачной июльской попытки захвата власти большевики сняли этот лозунг с повестки дня.

Что и не мудрено, учитывая, что проиграли они тогда не только министрам-капиталистам, но и Советам. А после корниловщины большевики лозунг реанимировали, однако означал он уже, по словам Сталина, прямой подход революции к диктатуре пролетариата путем восстания.

© РИА Новости Перейти в фотобанк Политическая демонстрация в Петрограде против действий временного правительства под лозунгом "Вся власть Советам". 18 июня 1917 года © РИА Новости Перейти в фотобанк Политическая демонстрация в Петрограде против действий временного правительства под лозунгом "Вся власть Советам". 18 июня 1917 года

Кстати, споры в РСДРП(б) по поводу отношения к Советам были немалые. Как признавал Сталин, "после июльского поражения между ЦК и Лениным действительно возникло разногласие по вопросу о судьбе Советов. Известно, что Ленин, желая сосредоточить внимание партии на подготовке восстания вне Советов, предостерегал от увлечения Советами, считая, что Советы, опоганенные оборонцами, превратились уже в пустое место. Центральный Комитет и VI съезд партии взяли более осторожную линию, решив, что нет оснований считать исключенным оживление Советов. Корниловское выступление показало, что решение было правильное".

Как отмечает Сталин, Ильич позже признал свою ошибку.

Что, впрочем, не мешало Ленину и далее настаивать на немедленном восстании, игнорируя при этом не только Учредительное собрание, от которого большевики, по понятным причинам, не ждали для себя ничего хорошего, но и предстоящий II Всероссийский съезд Советов. То, что Советы, как утверждалось вслух, это демократическая форма народовластия, Ильича ничуть не смущало. Мало ли! Своей решимостью генерал от инфантерии Корнилов и марксист Ленин не уступали друг другу. Первый готов был защитить власть даже против воли колеблющегося правительства. А второй готов был взять власть, даже против воли колеблющихся Советов.

Впрочем, хотя корниловское выступление серьезно облегчило большевикам задачу захвата власти, сам курс на вооруженное восстание был взят партией еще в начале августа на VI съезде. Расклад сил в ЦК к этому моменту (со времен "апрельских тезисов", которые партия поначалу не приняла) уже изменился в пользу Ленина. Сам вождь на тот момент скрывался от ареста. С отчетным докладом и заключительным словом на съезде выступил Сталин.

Август — переломный момент 1917 года. Правые потерпели поражение, Временное правительство окончательно потеряло контроль над положением в стране, в Советах начинают доминировать большевики, а Ленин добился, наконец, принципиально важного для себя решения партии о курсе на вооруженное восстание.

Это еще не окончательная победа: Каменев, Зиновьев и другие ленинские оппоненты до Октября дадут вождю еще не один бой, однако хребет внутрипартийной оппозиции уже сломлен.

К тому же на стороне Ленина был теперь такой мощный таран, как Троцкий.