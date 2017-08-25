Сомнительный афоризм: у демократии нет врагов слева

Решающая роль, которую сыграли большевики в поражении корниловцев, их реабилитировала, Временное правительство предпочло закрыть глаза на июльскую попытку РСДРП(б) захватить власть. В верхах стал популярным сомнительный афоризм француза Жоржа Клемансо: "У демократии нет врагов слева".
Это было, конечно, ошибкой. Правый политический фланг был дезорганизован, а вот угроза слева опять нарастала. К тому же хотя выступление Корнилова провалилось, но и правительство вместе с ним: оба столпа двоевластия — Временное правительство и умеренные Советы — себя дискредитировали, проявив, по мнению низов, в лучшем случае беспомощность, а в худшем — готовность к сговору с контрреволюцией.
С этого момента кабинет министров все еще заседает, но уже не правит, контроль над событиями в стране утерян.
Подозрительный Керенский больше похож теперь не на премьера, а на подследственного, выпущенного на свободу под подписку о невыезде. За ним следят все: коллеги-министры, Петросовет, послы союзников. В эти дни американский посол Дэвид Фрэнсис, все еще не понимая, что правительство уже ни на что не способно, предупреждает Керенского: "США прекратят всякую помощь России, если Временное правительство не проявит решительность и силу в устранении беспорядков". Но пристальнее всех за Керенским следят, конечно, большевики. По словам Ленина премьер это "корниловец, рассорившийся с Корниловым случайно и продолжающий быть в интимнейшем союзе с другими корниловцами".
Первая половина 1917 года - зенит славы Керенского. Тогда казалось, что его звезда восходит резко и светит ярко. Его любили и считали "нашим Наполеоном".
В юности Керенского считали красавцем - его внешность была нервной и декадентской, под стать эпохе.
Среди убеленных сединами думцев Керенский был молод, энергичен, радикален и многообещающ. Собственно, он был одним из главных революционеров, принимаемых в расчет системой. О большевиках тогдашние политики и эксперты просто не думали.
Уже скоро Керенский сам станет главой Временного правительства, сменив "недостаточно радикального" Львова. Но и он не сумеет удержать власть на штыках:
Русский, православный, дворянин и домовладелец - если бы с такой анкетой А. Ф. Керенский был обычным частным человеком в послереволюционную эпоху, его с большой долей вероятности ждали бы репрессии.
На фотографиях Керенского второй половины 1917 года - усталость заметна невооруженным глазом.
Очень много энергии отнимали бесконечные переговоры и публичные выступления. Керенский умел "заряжать" митинговые толпы, его охотно слушали - в этом, пожалуй, он не уступал Ленину и Троцкому.
Но дела, тем не менее, шли хуже и хуже. Август, сентябрь и октябрь 1917 года - лихорадочные попытки обуздать улицу, увенчавшиеся ничем.
И все-таки до последнего Керенский пытался пройти по лезвию бритвы между конфликтом с революционными массами (которые уже шли за большевиками) и падением в хаос.
Соратниками Керенского в этих попытках были военные - пытавшиеся сохранить управляемость войск. Увы, безуспешно.
Временное правительство заседало, бесконечно переговаривалось с представителями различных общественных сил и круглосуточно решало вопросы.
И все-таки даже полное напряжение всех сил и ресурсов не помогло Керенскому удержать в России либеральную демократию. Да и диктатором - опиравшимся на традиционные элиты и структуры - стать ему так и не удалось.
Умеренные Советы тоже потеряли влияние. Пример тому — события в Выборге. Толпа солдат вломилась в здание гауптвахты, где находились арестованные генералы и офицеры 42-го армейского корпуса, зверски их избила, а потом утопила в Финском заливе. Попытки представителей местного Совета и корпусного солдатского комитета воспрепятствовать самосуду провалились. В ответ толпа пригрозила разогнать и Советы.
Февральский демократический орел (без атрибутов царской власти и со скорбно опущенными крыльями) к концу сентября кажется уже окончательно сникшим и подавленным. О таких обычно говорят: не жилец!
К тому же Временное правительство, испугавшись Корнилова, своими руками вооружило большевиков. По свидетельству Моисея Урицкого, в руки петроградского пролетариата, а точнее в руки Красной Гвардии, тогда попало до 40 тысяч винтовок. Их и использовали для захвата власти в Октябре.
Бойцы женского ударного "Батальона смерти" сидят около палатки с винтовками системы Мосина. Женские батальоны — военные формирования, состоящие исключительно из женщин, созданные Временным правительством, главным образом с пропагандистской целью — поднять патриотический настрой в армии. Петроград. 1917 год.
Группа русских солдат дезертирует с фронта в полной экипировке: шинели в скатках, за спиной вещмешки, а на ремнях — те же "мосинки" образца 1891 года. Первая мировая война 1914-1918 гг.
Войска с трехдюймовой пушкой около здания Московского совета. 1917 год. Русская трехдюймовая пушка, разработанная на Путиловском заводе в 1899 году и модернизированная в 1902-м, была одним из лучших полевых орудий эпохи Первой мировой. Эти пушки, после модернизации в 1930 году, стояли на вооружении Красной армии еще в начале Великой Отечественной войны.
Группа финских красногвардейцев во время финской Гражданской войны. 1918 год.В руках у них винтовки системы Бердана — устаревшая на тот момент конструкция, которую к 1914 году в России готовы были снять с вооружения и продать крестьянам в качестве охотничьих ружей. Однако уже в 1915 году "берданками" начали вооружать вспомогательные части и гражданские соединения. К началу Гражданской войны в разных частях Российской империи насчитывались сотни тысяч таких винтовок.
Красногвардейцы учатся стрелять из автоматической 37-мм пушки Максима на занятиях в Смольном. Петроград, 1917 год. Автоматическое мелкокалиберное орудие конструкции Максима широко применялось в войнах начала ХХ века, начиная с англо-бурской и заканчивая Первой мировой. Заряжали пушки лентами по 25 выстрелов.
Вооруженный пулеметами Максима автомобиль на улицах Москвы. В ночь с 25 на 26 октября (с 7 на 8 ноября) 1917 года началось вооруженное восстание в Москве, победившее 2 (15) ноября 1917 года. 7,62-мм пулемет "Максим" был самым надежным в своем классе оружием Первой мировой, в некоторых регионах мира он до сих пор стоит на вооружении. А моторизованная "тачанка" с двумя пулеметами была практически абсолютным оружием для Гражданской войны — в отсутствие других пулеметов или броневиков такой автомобиль был практически неуязвим.
Крестьянский революционный отряд. Крестьяне вооружены вилами. Октябрьская революция. 1917 год. Чтобы представить себе сравнительную мощь "деревни" и "города", просто сравните эту картину с предыдущим снимком. Разумеется, автомобиль с двумя "максимами" в деревне был очевидным хозяином положения.
Вооруженные красногвардейцы читают листовку на улице Петрограда. Октябрьская революция, 1917 год. На бедре красноармейца в центре — "Парабеллум", или пистолет системы Люгера образца 1900 г. в фирменной кобуре. "Парабеллумы" были испытаны в обеих Мировых войнах и ценились за прицельную точность.
Орудия красногвардейцев у Крымского моста в Москве в дни Октябрьской революции. Слева — мощная 6-дюймовая (152 мм) осадная пушка образца 1877 года. Возможно, именно это орудие, оказавшееся после окончания Гражданской войны на одном из московских складов, осенью 1941 году в составе нескольких аналогичных пушек участвовало — весьма успешно! — в обороне Москвы от наступавших немецких войск. Осадные пушки били прямой наводкой по фашистским танкам, пробивая боевые машины насквозь. Справа — первоначальная модификация русской трехдюймовой пушки (образца 1900 года).
Красногвардейцы после июльских дней 1917 года. Обучение Красной гвардии у Смольного. В руках красногвардейцев — преимущественно устаревшие "берданки".
Революционные события в Москве. Рабочие на броневике. Красная площадь, 1917 год. Бронеавтомобиль — единственный контраргумент против "короля сражений" Первой Мировой — пулемета.
Красногвардейцы и революционные солдаты, вооруженные трехдюймовкой образца 1902 года, охраняют Смольный. Петроград. 1917 год.
Красногвардейцы с винтовками Мосина охраняют кабинет В. И. Ленина в Смольном. Октябрьская социалистическая революция. 1917 год. Личная охрана лидера революции была вооружена лучше остальных красногвардейцев.
Военные на тяжелом броневике "Илья Муромец", прибывшем к Смольному в распоряжение Военно-революционного комитета. Петроград. 1917 год. Тяжелый броневик "Илья Муромец" был в числе еще нескольких построен в 1916 году на шасси трактора Allis-Chalmers по проекту полковника артиллерии Гулькевича на Путиловском заводе. Помимо двух пулеметов, он был вооружен легкой пушкой.
Солдаты и ополченцы, вооруженные винтовками Мосина и Бердана, у Смольного в октябрьские дни 1917 года. Из фондов Музея Революции в Москве.
Красная гвардия на улицах Москвы. Великая Октябрьская социалистическая революция. Октябрь 1917 года. В качестве транспорта для этой очень серьезной "группы быстрого реагирования", вооруженной станковым "Максимом", использован один из первых в Москве автобусов.
Вооруженный патруль моряков Балтийского флота на улицах Петрограда проверяет документы. Сентябрь 1917 г. Патруль вооружен карабинами системы Мосина.
Октябрьская социалистическая революция. Пулеметчик с "Максимом" на колесном лафете на защите Зимнего дворца. Октябрьские дни 1917 года. Петроград. Лент, изображенных на фото, стрелку хватало на несколько минут непрерывного огня, однако такого нагрева мог не выдержать ствол.
Красногвардейцы с винтовками Мосина у костра в дни Октябрьской социалистической революции. Петроград, октябрь 1917 года.
А вот вхождение Льва Троцкого и его группы (так называемые межрайонцы) в партию большевиков в том же августе, наоборот, оказалось для нашей истории событием важным. Февраль, который оба – и Ленин, и Троцкий — дружно прозевали, их старые теоретические споры обнулил. С этого момента они стали ближайшими соратниками. Вместе Ленин и Троцкий противостояли в партии тем, кто сомневался в необходимости скорейшего вооруженного восстания, вместе готовили Октябрьский переворот.
Разногласия по второстепенным вопросам возникали и позже, но Октябрьскую революцию они уже делали, а затем защищали сообща.
В советские времена имя Троцкого из истории революции и гражданской войны тщательно вымарали, но что было, то было. Ленин, который ранее беспощадно ругал Троцкого, позже, когда они объединились, утверждал, что "не было лучшего большевика". А в 1918 году, чтобы показать степень своего доверия ко Льву Давидовичу (противников в партии у Троцкого хватало) выдавал ему чистые бланки приказов со своей подписью. Причем объяснял это Владимир Ильич так: "Зная строгий характер распоряжений тов. Троцкого, я настолько убежден, в абсолютной степени убежден в правильности, целесообразности и необходимости для пользы дела даваемого тов. Троцким распоряжения, что поддерживаю это распоряжение всецело".
Мирные переговоры в Брест-Литовске, знаменитый "похабный мир", отдавший Германии обширные области Украины, Белоруссии, Прибалтики - одна из вершинных точек карьеры Льва Троцкого.
Несмотря на свое сугубо штатское происхождение и национальность, Троцкий пользовался в Красной Армии огромным авторитетом. Причина - незаурядная харизма и ораторские навыки.
Подписанный в феврале 1918 года мирный договор был аннулирован ВЦИК РСФСР уже в конце того же 1918 года.
Присоединившись к Ленину в апреле 1917 года как лидер одной из радикальных социалистических партий, Троцкий стал одним из авторов Октября и лидеров революции.
В результате взрыва брошенной террористом Соболевым бомбы погибли 12 человек, ещё 55 получили ранения. А сам теракт послужил основанием для усиления красного террора.
Революционной деятельностью Лев Давидович занялся еще в 1896 году. Вскоре стал марксистом, имел несколько судимостей по политическим статьям.
Популярность Троцкого как председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам была огромной. Возможно, она и послужила основной причиной устранения его из политики, а затем и убийства в 1940 году, как главного конкурента Сталина.
Изменилась обстановка – поменялись и лозунги РСДРП(б). Поскольку позиция партии в Советах теперь быстро укреплялась, большевики снова вернулись к призыву "Вся власть Советам". Но, как отмечал (и справедливо) Сталин, содержание этого лозунга коренным образом изменилось.
В период между июлем и августом политический ветер дул в разных направлениях, а вслед за ним крутился и пропагандистский флюгер. До июля за лозунгом "Вся власть Советам" скрывалось стремление в условиях двоевластия оказать максимальное давление на Временное правительство.
После неудачной июльской попытки захвата власти большевики сняли этот лозунг с повестки дня.
Что и не мудрено, учитывая, что проиграли они тогда не только министрам-капиталистам, но и Советам. А после корниловщины большевики лозунг реанимировали, однако означал он уже, по словам Сталина, прямой подход революции к диктатуре пролетариата путем восстания.
Политическая демонстрация в Петрограде против действий временного правительства под лозунгом "Вся власть Советам". 18 июня 1917 года
Кстати, споры в РСДРП(б) по поводу отношения к Советам были немалые. Как признавал Сталин, "после июльского поражения между ЦК и Лениным действительно возникло разногласие по вопросу о судьбе Советов. Известно, что Ленин, желая сосредоточить внимание партии на подготовке восстания вне Советов, предостерегал от увлечения Советами, считая, что Советы, опоганенные оборонцами, превратились уже в пустое место. Центральный Комитет и VI съезд партии взяли более осторожную линию, решив, что нет оснований считать исключенным оживление Советов. Корниловское выступление показало, что решение было правильное".
Как отмечает Сталин, Ильич позже признал свою ошибку.
Что, впрочем, не мешало Ленину и далее настаивать на немедленном восстании, игнорируя при этом не только Учредительное собрание, от которого большевики, по понятным причинам, не ждали для себя ничего хорошего, но и предстоящий II Всероссийский съезд Советов. То, что Советы, как утверждалось вслух, это демократическая форма народовластия, Ильича ничуть не смущало. Мало ли! Своей решимостью генерал от инфантерии Корнилов и марксист Ленин не уступали друг другу. Первый готов был защитить власть даже против воли колеблющегося правительства. А второй готов был взять власть, даже против воли колеблющихся Советов.
Отряд Красной гвардии на улицах Петрограда. 1917 год
Впрочем, хотя корниловское выступление серьезно облегчило большевикам задачу захвата власти, сам курс на вооруженное восстание был взят партией еще в начале августа на VI съезде. Расклад сил в ЦК к этому моменту (со времен "апрельских тезисов", которые партия поначалу не приняла) уже изменился в пользу Ленина. Сам вождь на тот момент скрывался от ареста. С отчетным докладом и заключительным словом на съезде выступил Сталин.
Август — переломный момент 1917 года. Правые потерпели поражение, Временное правительство окончательно потеряло контроль над положением в стране, в Советах начинают доминировать большевики, а Ленин добился, наконец, принципиально важного для себя решения партии о курсе на вооруженное восстание.
Это еще не окончательная победа: Каменев, Зиновьев и другие ленинские оппоненты до Октября дадут вождю еще не один бой, однако хребет внутрипартийной оппозиции уже сломлен.
К тому же на стороне Ленина был теперь такой мощный таран, как Троцкий.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.