Хроники 1917-го
Если бы тогда было телевидение...
Молебен на улице Москвы в дни июньского наступления на фронте во время Первой мировой войны
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Решение вести наступление в июне-июле 1917 года на Юго-Западном фронте, ставшее для русской армии последним в Первую мировую, было продиктовано не только требованиями союзников. Само руководство армии разделилось на сторонников и противников идеи атаковать. Существовала иллюзия, что успешное наступление позволит сплотить разваливающуюся на глазах армию.

"Победа давала мир внешний и некоторую возможность внутреннего. Поражение открывало перед государством бездонную пропасть", — писал Деникин, в то время начальник штаба Верховного главнокомандующего.

Сторонником решительных боевых действий был и генерал Брусилов, поддержавший идею сформировать для наступления ударные части из добровольцев. Ради этого командование даже согласилось создать женские воинские части.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкГенерал Алексей Брусилов
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Генерал Алексей Брусилов

Разумеется, согласие вынужденное, и колебаний по этому поводу было много. Подобных формирований еще не существовало, да и вообще… Генералитет испытывал понятное чувство смущения, если не стыда: мужики с фронта бегут, а женщины занимают их место в окопах. Но именно для того, чтобы остановить дезертирство, женщины и шли на фронт.

Как говорилось в заявлении Московского женского союза, "женская рать будет тою живою водой, которая заставит очнуться русского богатыря". Сказано, конечно, высокопарно и наивно, но искренне.

Первый женский батальон смерти (на фуражках женщины носили изображение черепа со скрещенными костями) возглавила Мария Бочкарева. Всего было сформировано два женских пехотных батальона и несколько команд. Это примерно три тысячи. Позже один из этих батальонов оказался в числе последних защитников Зимнего дворца. А еще позже многие из них воевали в составе белой армии.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкЖенский "батальон смерти" во время принятия присяги перед отправкой на фронт
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Женский "батальон смерти" во время принятия присяги перед отправкой на фронт

Определенные иллюзии на тот момент питали еще и союзники, связывая свои надежды с Керенским. Как докладывал в Лондон английский посол Джордж Бьюкенен, это "единственный человек, который может гальванизировать армию и вдохнуть в нее жизнь.

Русский солдат сегодняшнего дня не понимает, за что или за кого он воюет.

Прежде он был готов положить свою жизнь за царя, который в его глазах олицетворял Россию, но теперь, когда царя нет, Россия для него не означает ничего, помимо его собственной деревни".  

Верил в себя и сам Керенский, на тот момент еще военный министр. На пару с премьером князем Львовым он все еще убеждал американского посла Дэвида Френсиса, что у России достаточно солдат, но ей нужны амуниция, военные материалы и кредиты, а главная задача, по мнению правительства, одеть и накормить военнослужащего. Задача, бесспорно, важная, однако на фоне тотального развала русской армии не могли уже помочь ни новая амуниция, ни дополнительный паек. Тем не менее США предоставили Временному правительству кредит в 100 миллионов долларов. Разумеется, не помогло.

© Public domainВыступление Керенского перед войсками
© Public domain
Выступление Керенского перед войсками

Американская помощь не была благотворительностью. Главный аргумент Фрэнсиса: "тяжесть поражения России обрушится на нашу страну". Америка уже вступила в войну и понесла первые потери, а потому куда выгоднее было дать русским кредит, чем рисковать жизнью американцев. Во Вторую мировую войну (ленд-лиз) работала та же логика.

Бьюкенен и Фрэнсис в своих надеждах были не одиноки, тогда еще и многие русские видели в Керенском чудо-спасителя, едва ли не Наполеона.

Борис Пастернак писал: "Это не ночь, не дождь и не хором рвущееся "Керенский, ура! ", это слепящий выход на форум из катакомб безысходных вчера".

А будущий убийца Урицкого Леонид Каннегисер как раз в июне сочинил стихотворение "Смотр": "На солнце, сверкая штыками, — Пехота. За ней, в глубине, — Донцы-казаки. Пред полками — Керенский на белом коне. Он поднял усталые веки, он речь говорит. Тишина. О, голос! Запомнить навеки: Россия. Свобода. Война". Даже не знаю, сидел ли адвокат Керенский когда-нибудь на лошади, но поэтическое воображение, как известно, границ не знает.

Признавать тот факт, что какое-то время Россия была слепо и по уши влюблена в Керенского, сегодня не очень приятно. Но что делать, верила тогда в него и уважаемая публика, и многие члены правительства. Как метко заметил по этому поводу историк Анатолий Уткин, "в жесткой русской реальности революционная военная доблесть стала наименее привлекательным понятием, и Временное правительство зря искало Бонапарта. Талантливый адвокат Керенский был им менее всех, что было впоследствии так жестоко и убедительно доказано".

Александр Керенский. Герой Февраля опрокинутый Октябрем. Архивные кадры
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПервая половина 1917 года - зенит славы Керенского. Тогда казалось, что его звезда восходит резко и светит ярко. Его любили и считали "нашим Наполеоном".Александр Федорович Керенский (в центре в папахе), министр юстиции Всероссийского Временного Правительства, среди военных.
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Первая половина 1917 года - зенит славы Керенского. Тогда казалось, что его звезда восходит резко и светит ярко. Его любили и считали "нашим Наполеоном".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ юности Керенского считали красавцем - его внешность была нервной и декадентской, под стать эпохе.Александр Федорович Керенский. Фото 1907 года
© РИА Новости
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В юности Керенского считали красавцем - его внешность была нервной и декадентской, под стать эпохе.
© Фото : Public domainСреди убеленных сединами думцев Керенский был молод, энергичен, радикален и многообещающ. Собственно, он был одним из главных революционеров, принимаемых в расчет системой. О большевиках тогдашние политики и эксперты просто не думали.Заседание одной из думских комиссий в Четвертой Государственной думе; сидит первый слева в первом ряду А.Ф.Керенский
© Фото : Public domain
Среди убеленных сединами думцев Керенский был молод, энергичен, радикален и многообещающ. Собственно, он был одним из главных революционеров, принимаемых в расчет системой. О большевиках тогдашние политики и эксперты просто не думали.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкУже скоро Керенский сам станет главой Временного правительства, сменив "недостаточно радикального" Львова. Но и он не сумеет удержать власть на штыках:Министр - председатель Временного правительства князь Георгий Евгеньевич Львов и Военный и морской министр Всероссийского Временного Правительства Александр Федорович Керенский с группой генералов. Петроград, июнь 1917 года.
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Уже скоро Керенский сам станет главой Временного правительства, сменив "недостаточно радикального" Львова. Но и он не сумеет удержать власть на штыках:
© РИА Новости / Алексей ВарфоломеевПерейти в фотобанкРусский, православный, дворянин и домовладелец - если бы с такой анкетой А. Ф. Керенский был обычным частным человеком в послереволюционную эпоху, его с большой долей вероятности ждали бы репрессии.Удостоверение члена Государственной Думы Александра Керенского из Центрального государственного исторического архива СССР в Ленинграде
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
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Русский, православный, дворянин и домовладелец - если бы с такой анкетой А. Ф. Керенский был обычным частным человеком в послереволюционную эпоху, его с большой долей вероятности ждали бы репрессии.
© Фото из архива МАММ/МДФНа фотографиях Керенского второй половины 1917 года - усталость заметна невооруженным глазом.Председатель Временного правительства Александр Керенский
© Фото из архива МАММ/МДФ
На фотографиях Керенского второй половины 1917 года - усталость заметна невооруженным глазом.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОчень много энергии отнимали бесконечные переговоры и публичные выступления. Керенский умел "заряжать" митинговые толпы, его охотно слушали - в этом, пожалуй, он не уступал Ленину и Троцкому.Александр Керенский, Военный и морской министр Всероссийского Временного Правительства приветствует войска, направляющиеся на фронт
© РИА Новости
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Очень много энергии отнимали бесконечные переговоры и публичные выступления. Керенский умел "заряжать" митинговые толпы, его охотно слушали - в этом, пожалуй, он не уступал Ленину и Троцкому.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНо дела, тем не менее, шли хуже и хуже. Август, сентябрь и октябрь 1917 года - лихорадочные попытки обуздать улицу, увенчавшиеся ничем.Министр-председатель Временного правительства Александр Керенский
© РИА Новости
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Но дела, тем не менее, шли хуже и хуже. Август, сентябрь и октябрь 1917 года - лихорадочные попытки обуздать улицу, увенчавшиеся ничем.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИ все-таки до последнего Керенский пытался пройти по лезвию бритвы между конфликтом с революционными массами (которые уже шли за большевиками) и падением в хаос.Члены Временного правительства на открытии I Матросского университета, учрежденного 5 августа 1917 года в аудитории Петроградского университета. В президиуме министр-председатель Временного правительства Александр Керенский (4-й справа). Фото Карла Буллы
© РИА Новости
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И все-таки до последнего Керенский пытался пройти по лезвию бритвы между конфликтом с революционными массами (которые уже шли за большевиками) и падением в хаос.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСоратниками Керенского в этих попытках были военные - пытавшиеся сохранить управляемость войск. Увы, безуспешно.Александр Федорович Керенский, министр-председатель Временного правительства
© РИА Новости
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Соратниками Керенского в этих попытках были военные - пытавшиеся сохранить управляемость войск. Увы, безуспешно.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВременное правительство заседало, бесконечно переговаривалось с представителями различных общественных сил и круглосуточно решало вопросы.Члены Временного правительства во главе с Александром Федоровичем Керенским
© РИА Новости
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Временное правительство заседало, бесконечно переговаривалось с представителями различных общественных сил и круглосуточно решало вопросы.
© Фото : Public domain И все-таки даже полное напряжение всех сил и ресурсов не помогло Керенскому удержать в России либеральную демократию. Да и диктатором - опиравшимся на традиционные элиты и структуры - стать ему так и не удалось.Заседание военного министерства Временного правительства 4 состава (слева направо): г.ш.полковник Барановский, г.ш.генерал-майор Якубович, Б.В.Савинков, А.Ф.Керенский и г.ш.полковник Туманов
© Фото : Public domain
И все-таки даже полное напряжение всех сил и ресурсов не помогло Керенскому удержать в России либеральную демократию. Да и диктатором - опиравшимся на традиционные элиты и структуры - стать ему так и не удалось.
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Много позже, уже в эмиграции, Керенский говорил: "Если бы тогда было телевидение, никто бы меня не смог победить!" Возможно, оратором он действительно был выдающимся. С каким восхищением писал о Керенском французский посол Жорж Морис Палеолог: "Его речи, даже самые импровизированные, замечательны богатством языка, движением идей, ритмом фраз, широтой периодов, лиризмом метафор, блестящим бряцанием слов. И какое разнообразие тона! Какая гибкость позы и выражения! Он поочередно надменен и прост, льстив и запальчив, повелителен и ласков, сердечен и саркастичен, насмешлив и вдохновенен, ясен и мрачен, тривиален и торжественен. Он играет на всех струнах; его виртуозность располагает всеми силами и всеми ухищрениями".

Впрочем, это была лишь оценка ораторских дарований, не более. Между тем важно не только слово, но и дело.

Во всяком случае, современным политикам телевидение не всегда помогает. Вот и Палеолог, восхищаясь Керенским-оратором, одновременно указывал на его ненадежность. Правда, этот же упрек можно было бросить практически всей февральской формации российских лидеров.

Противником наступательных действий был бывший начштаба Николая II генерал Алексеев. По его мнению, "сбор в тылу армии неизвестных и необученных" вместо ожидаемой пользы мог нанести только вред. И был, конечно, прав. Формирование ударных отборных частей из добровольцев уже не могло исправить ситуацию. Нежелание дальше воевать, охватившее страну, не способствовало притоку добровольцев из тыла. В ударные батальоны шли в основном офицеры и унтер-офицеры из уже развалившихся частей. К тому моменту точку невозврата Россия уже прошла.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкГруппа русских солдат дезертирует с фронта
© РИА Новости
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Группа русских солдат дезертирует с фронта

После двухдневной артподготовки русская армия 18 июня (1 июля) перешла в наступление и даже заняла на отдельных участках фронта первые линии окопов.  Однако на этом активные боевые действия прекратились. Надежды на удачный ход наступления рухнули: солдат пошел не вперед, а назад — домой. Не помогли и женские батальоны, хотя они-то как раз сражались отчаянно.

Чтобы воссоздать армию, нужны были как минимум идея и воля. У политиков Февраля не было ни того ни другого. Было лишь желание армию демократизировать, которое в тогдашней ситуации вело к ее полному развалу. Боеспособные силы появились в России позже, когда в смертельной схватке гражданской войны сошлись Красная и белая армии.

Поражения преследовали Временное правительство в июне и на внутреннем фронте. Пытаясь хоть как-то улучшить экономическую ситуацию, правительство приняло решение об увеличении налогов. Среди прочего увеличилась ставка обложения максимальных доходов с 12,5 до 30%. Вводился и единовременный налог для лиц и предприятий (акционерных обществ, товариществ и т.п.). Однако, столкнувшись с сопротивлением предпринимателей, правительство вскоре пошло на пересмотр своего налогового пакета.

Временное правительство. Личности в кадре
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПетроград, июнь 1917 года. "Средний" состав Временного правительства: уже с Керенским, еще с князем Львовым. У этого состава, возможно, были шансы выполнить свое предназначение.Министр - председатель Временного правительства князь Георгий Евгеньевич Львов и Военный и морской министр Всероссийского Временного Правительства Александр Федорович Керенский с группой генералов
© РИА Новости
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Петроград, июнь 1917 года. "Средний" состав Временного правительства: уже с Керенским, еще с князем Львовым. У этого состава, возможно, были шансы выполнить свое предназначение.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКандидатура Львова устраивала почти всех - если брать в расчет только традиционную элиту России. Но традиционные элиты в 1917 году решали катастрофически мало.Георгий Евгеньевич Львов, министр-председатель и министр внутренних дел Временного правительства, Петроград. 1917
© РИА Новости
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Кандидатура Львова устраивала почти всех - если брать в расчет только традиционную элиту России. Но традиционные элиты в 1917 году решали катастрофически мало.
© РИА Новости / Яков ШтейнбергПерейти в фотобанкПервое заседание Временного правительства в Мариинском дворце.
Справа налево: министр торговли и промышленности А.И. Коновалов, министр земледелия А.И. Шингарев, министр путей сообщения Н.В. Некрасов, министр иностранных дел П.Н. Милюков; председатель Совета министров князь Г.Е. Львов; министр юстиции А.Ф. Керенский; министр финансов М.И. Терещенко; государственный контролер И.В. Годнев; министр народного просвещения А.А. Мануйлов; товарищ министра внутренних дел Д.М. Щепкин. Петроград. Март 1917 года.Первое заседание Временного правительства в Мариинском дворце.
© РИА Новости / Яков Штейнберг
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Первое заседание Временного правительства в Мариинском дворце.
Справа налево: министр торговли и промышленности А.И. Коновалов, министр земледелия А.И. Шингарев, министр путей сообщения Н.В. Некрасов, министр иностранных дел П.Н. Милюков; председатель Совета министров князь Г.Е. Львов; министр юстиции А.Ф. Керенский; министр финансов М.И. Терещенко; государственный контролер И.В. Годнев; министр народного просвещения А.А. Мануйлов; товарищ министра внутренних дел Д.М. Щепкин. Петроград. Март 1917 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкФигуру П. Н. Милюкова - главы партии конституционных демократов (кадетов) - считали одной из наиболее влиятельных в российской оппозиции еще в 1916 году. Однака за несколько месяцев революционного 1917-го Милюков - либерал, представитель элиты и, главное, сторонник продолжения войны - растерял всё своё влияние. Будучи слишком демократом для царского правительства, Павел Николаевич оказался слишком "барином" для революционных масс.Павел Николаевич Милюков (1859-1943), русский политический деятель, историк и публицист. Министр иностранных дел Временного правительства в 1917 году. С 1916 г. почётный доктор Кембриджского университета.
© РИА Новости
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Фигуру П. Н. Милюкова - главы партии конституционных демократов (кадетов) - считали одной из наиболее влиятельных в российской оппозиции еще в 1916 году. Однака за несколько месяцев революционного 1917-го Милюков - либерал, представитель элиты и, главное, сторонник продолжения войны - растерял всё своё влияние. Будучи слишком демократом для царского правительства, Павел Николаевич оказался слишком "барином" для революционных масс.
© Фото : Public domain О том, что именно Мануйлову - до 1911 года ректору Московского университета - следует занять пост министра просвещения в революционном правительстве, говорили еще в 1915 году, когда проекты "ответственного министерства", то есть парламентской формы правления, только обсуждались. Весьма скептически настроенный по отношению к революции в целом, на своем посту Мануйлов успел восстановить университетскую автономию и подготовить орфографическую реформу. Ту самую, которую с садистским удовольствием воплотили большевики год спустя.Мануйлов Александр Аполлонович, министр народного просвещения Временного правительства
© Фото : Public domain
О том, что именно Мануйлову - до 1911 года ректору Московского университета - следует занять пост министра просвещения в революционном правительстве, говорили еще в 1915 году, когда проекты "ответственного министерства", то есть парламентской формы правления, только обсуждались. Весьма скептически настроенный по отношению к революции в целом, на своем посту Мануйлов успел восстановить университетскую автономию и подготовить орфографическую реформу. Ту самую, которую с садистским удовольствием воплотили большевики год спустя.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБлестящий оратор, Александр Керенский считался одним из самых сильных действующих лиц революции. И до осени 1917 года его звезда уверенно восходила. Сблокировавшись с некоторыми влиятельными "силовиками" - прежде всего, с генералом Лавром Корниловым - Керенский до поры до времени заставил замолчать левые партии. Однако, как оказалось, не надолго.Члены Временного правительства во главе с Александром Федоровичем Керенским.
© РИА Новости
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Блестящий оратор, Александр Керенский считался одним из самых сильных действующих лиц революции. И до осени 1917 года его звезда уверенно восходила. Сблокировавшись с некоторыми влиятельными "силовиками" - прежде всего, с генералом Лавром Корниловым - Керенский до поры до времени заставил замолчать левые партии. Однако, как оказалось, не надолго.
© Фото : Public domainНиколай Некрасов, депутат Государственной Думы от партии кадетов, был почти социал-демократом по своим взглядам, но всегда оставался в публичном поле, никогда не был подпольщиком. Это его, в конце концов, и погубило: имея все возможности эмигрировать, Некрасов выбрал остаться - и подвергся, разумеется, репрессиям при новом порядке. После нескольких арестов, завершившихся благополучно, он прошел лагеря 1930-х - также выйдя на свободу и даже взятый на службу одним из руководителей Волголага. Но в 1940-м году следующий арест все же завершился расстрелом.Некрасов Николай Виссарионович, министр путей сообщения и финансов Временного правительства
© Фото : Public domain
Николай Некрасов, депутат Государственной Думы от партии кадетов, был почти социал-демократом по своим взглядам, но всегда оставался в публичном поле, никогда не был подпольщиком. Это его, в конце концов, и погубило: имея все возможности эмигрировать, Некрасов выбрал остаться - и подвергся, разумеется, репрессиям при новом порядке. После нескольких арестов, завершившихся благополучно, он прошел лагеря 1930-х - также выйдя на свободу и даже взятый на службу одним из руководителей Волголага. Но в 1940-м году следующий арест все же завершился расстрелом.
© Государственный музей политической истории РоссииСимволика Временного правительства отчасти была традиционной, но даже при беглом взгляде очевидно, что многие приемы этой стилистики были унаследованы большевиками.Плакат с портретами членов временного правительства. 1917 год
© Государственный музей политической истории России
Символика Временного правительства отчасти была традиционной, но даже при беглом взгляде очевидно, что многие приемы этой стилистики были унаследованы большевиками.
© Фото : Public domainТерещенко, владелец сахарных заводов и крупных плантаций - один из ключевых представителей "большого бизнеса" старой России во Временном правительстве. При князе Львове он был министром финансов, после низложения Милюкова он стал министром иностранных дел. После революции этот - несомненно, один из самых расчетливых членов Временного правительства - эмигрировал во Францию, где продолжил карьеру предпринимателя.Терещенко Михаил Иванович, министр финансов, затем иностранных дел Временного правительства
© Фото : Public domain
Терещенко, владелец сахарных заводов и крупных плантаций - один из ключевых представителей "большого бизнеса" старой России во Временном правительстве. При князе Львове он был министром финансов, после низложения Милюкова он стал министром иностранных дел. После революции этот - несомненно, один из самых расчетливых членов Временного правительства - эмигрировал во Францию, где продолжил карьеру предпринимателя.
© Фото : Public domainЕще один промышленник (в данном случае, текстильный фабрикант из Костромской губернии), Коновалов пытался наладить взаимоотношения между революционными по своей природе рабочими и предпринимателями-промышленниками. Однако несмотря на хорошие таланты дипломата и опыт решения трудовых конфликтов, сделать что-либо значительное ему не удалось. Ушел в отставку весной 1917 года.Министр торговли и промышленности Временного правительства Александр Коновалов
© Фото : Public domain
Еще один промышленник (в данном случае, текстильный фабрикант из Костромской губернии), Коновалов пытался наладить взаимоотношения между революционными по своей природе рабочими и предпринимателями-промышленниками. Однако несмотря на хорошие таланты дипломата и опыт решения трудовых конфликтов, сделать что-либо значительное ему не удалось. Ушел в отставку весной 1917 года.
© Фото : public domainЛидер партий "Союз 17 октября" и "Либеральная республиканская партия России", Александр Иванович Гучков в первом составе Временного правительства курировал военное и морское министерство. Гучков - один из тех, кто принимал в Пскове отречение от престола Николая II. В мае, однако, покинул Временное правительство вместе с П. Н. Миллюковым, как сторонник продолжения войны.Российский государственный и политический деятель Александр Иванович Гучков
© Фото : public domain
Лидер партий "Союз 17 октября" и "Либеральная республиканская партия России", Александр Иванович Гучков в первом составе Временного правительства курировал военное и морское министерство. Гучков - один из тех, кто принимал в Пскове отречение от престола Николая II. В мае, однако, покинул Временное правительство вместе с П. Н. Миллюковым, как сторонник продолжения войны.
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Насколько эти экономические меры были эффективными, судить не буду. Замечу лишь, что Временное правительство в очередной раз показало свою слабость: оно все время уступало давлению то слева, то справа.

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Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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