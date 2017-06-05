Хроники 1917
Партии и православная церковь уточняют позиции
Заседание Поместного собора Русской православной церкви в Соборной палате Московского епархиального дома. 1917 год
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К июню 1917 года позиции самых разных политических и общественных сил начинают приобретать ту определенность, которая позже, в Октябре, разведет их по разные стороны баррикад. Эти позиции вырабатывались и уточнялись сначала, как обычно, кулуарно, а затем закреплялись на съездах: в июне их немало. 

Проходит I съезд Советов и Первый Всероссийский съезд духовенства и мирян. Заканчивает свою работу III съезд партии эсеров.

В конце мая – начале июня на съезде  Центробалта (революционный орган власти, созданный моряками-балтийцами) принимается устав, согласно которому ни один приказ командования флотом без одобрения моряков не действителен.

В советское время о подробностях тех событий говорили мало. Даже о I съезде Советов, который в ту пору оценивали, как важный шаг к легализации Советов, знали в основном по одной ленинской фразе "есть такая партия!" Она прозвучала на форуме в ответ на заявление меньшевика Ираклия Церетели, что в России пока "нет политической партии, которая говорила бы: дайте в наши руки власть, уйдите, мы займем ваше место".

© РИА НовостиПерейти в фотобанкГруппа делегатов I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов в зале заседаний
© РИА Новости
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Группа делегатов I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов в зале заседаний

Кстати, слова Ленина встретили дружным смехом. И зря. На съезде большевики, правда, проиграли. Не могли не проиграть, поскольку были еще в меньшинстве (285 эсеров, 248 меньшевиков и 105 большевиков), поэтому форум принял резолюцию в поддержку Временного правительства и согласился с "оборонцами", то есть выступил за продолжение войны при условии "отказа от захватных стремлений". Или, иначе говоря, за мир "без аннексий и контрибуций". Однако Ленин тут же взял реванш, продемонстрировав свою силу.

Президиум съезда отменил подготовленную большевиками демонстрацию против Временного правительства и, наоборот, решил провести манифестацию в его поддержку. Тем не менее в день икс люди вышли на улицы не под меньшевистскими, а под большевистскими лозунгами.

Это было наглядным доказательством того, что из небольшой маргинальной партии в начале года большевики к июню стали уже политической силой, имеющей немалую поддержку масс. Так что Ленин не блефовал.

III съезд партии эсеров, формально состоявшись, ничего по сути не решил и был нужен руководству партии лишь для одного: дать свободу маневра тем эсерам, что стали министрами Временного правительства. Напомним, что в кабинет входили и эсер Александр Керенский, и лидер партии Виктор Чернов, который в качестве министра земледелия входил во второй и третий состав коалиционного правительства, безуспешно пытаясь провести через него эсеровский аграрный план.

© Фото : public domainВиктор Чернов
© Фото : public domain
Виктор Чернов

Впрочем, определиться было необходимо не только политическим партиям, именно поэтому свой съезд провело и русское православие. О нем у нас известно еще меньше, хотя, как отмечали сами делегаты, это стало историческим событием: "впервые на протяжении истории была представлена в полноте в избранниках клира и мирян вся православная Россия".

Не прислали своих представителей из-за организационных сложностей лишь две отдаленные сибирские епархии. Зато приехал представитель православной церкви из Северной Америки.

Этот съезд, кстати, открыл целую череду подобных собраний. В июле на свой съезд собрались представители военного и морского духовенства, затем прошел съезд монашествующих и миссионерский съезд, а в августе открылся Поместный собор.

Разговор назрел, тем более Временное правительство приняло решение отменить в школах Закон Божий, а церковноприходские школы передать в ведение министерства народного просвещения. А месяц спустя после съезда правительство приняло еще и постановление о свободе совести.

Временное правительство. Личности в кадре
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПетроград, июнь 1917 года. "Средний" состав Временного правительства: уже с Керенским, еще с князем Львовым. У этого состава, возможно, были шансы выполнить свое предназначение.Министр - председатель Временного правительства князь Георгий Евгеньевич Львов и Военный и морской министр Всероссийского Временного Правительства Александр Федорович Керенский с группой генералов
© РИА Новости
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Петроград, июнь 1917 года. "Средний" состав Временного правительства: уже с Керенским, еще с князем Львовым. У этого состава, возможно, были шансы выполнить свое предназначение.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКандидатура Львова устраивала почти всех - если брать в расчет только традиционную элиту России. Но традиционные элиты в 1917 году решали катастрофически мало.Георгий Евгеньевич Львов, министр-председатель и министр внутренних дел Временного правительства, Петроград. 1917
© РИА Новости
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Кандидатура Львова устраивала почти всех - если брать в расчет только традиционную элиту России. Но традиционные элиты в 1917 году решали катастрофически мало.
© РИА Новости / Яков ШтейнбергПерейти в фотобанкПервое заседание Временного правительства в Мариинском дворце.
Справа налево: министр торговли и промышленности А.И. Коновалов, министр земледелия А.И. Шингарев, министр путей сообщения Н.В. Некрасов, министр иностранных дел П.Н. Милюков; председатель Совета министров князь Г.Е. Львов; министр юстиции А.Ф. Керенский; министр финансов М.И. Терещенко; государственный контролер И.В. Годнев; министр народного просвещения А.А. Мануйлов; товарищ министра внутренних дел Д.М. Щепкин. Петроград. Март 1917 года.Первое заседание Временного правительства в Мариинском дворце.
© РИА Новости / Яков Штейнберг
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Первое заседание Временного правительства в Мариинском дворце.
Справа налево: министр торговли и промышленности А.И. Коновалов, министр земледелия А.И. Шингарев, министр путей сообщения Н.В. Некрасов, министр иностранных дел П.Н. Милюков; председатель Совета министров князь Г.Е. Львов; министр юстиции А.Ф. Керенский; министр финансов М.И. Терещенко; государственный контролер И.В. Годнев; министр народного просвещения А.А. Мануйлов; товарищ министра внутренних дел Д.М. Щепкин. Петроград. Март 1917 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкФигуру П. Н. Милюкова - главы партии конституционных демократов (кадетов) - считали одной из наиболее влиятельных в российской оппозиции еще в 1916 году. Однака за несколько месяцев революционного 1917-го Милюков - либерал, представитель элиты и, главное, сторонник продолжения войны - растерял всё своё влияние. Будучи слишком демократом для царского правительства, Павел Николаевич оказался слишком "барином" для революционных масс.Павел Николаевич Милюков (1859-1943), русский политический деятель, историк и публицист. Министр иностранных дел Временного правительства в 1917 году. С 1916 г. почётный доктор Кембриджского университета.
© РИА Новости
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Фигуру П. Н. Милюкова - главы партии конституционных демократов (кадетов) - считали одной из наиболее влиятельных в российской оппозиции еще в 1916 году. Однака за несколько месяцев революционного 1917-го Милюков - либерал, представитель элиты и, главное, сторонник продолжения войны - растерял всё своё влияние. Будучи слишком демократом для царского правительства, Павел Николаевич оказался слишком "барином" для революционных масс.
© Фото : Public domain О том, что именно Мануйлову - до 1911 года ректору Московского университета - следует занять пост министра просвещения в революционном правительстве, говорили еще в 1915 году, когда проекты "ответственного министерства", то есть парламентской формы правления, только обсуждались. Весьма скептически настроенный по отношению к революции в целом, на своем посту Мануйлов успел восстановить университетскую автономию и подготовить орфографическую реформу. Ту самую, которую с садистским удовольствием воплотили большевики год спустя.Мануйлов Александр Аполлонович, министр народного просвещения Временного правительства
© Фото : Public domain
О том, что именно Мануйлову - до 1911 года ректору Московского университета - следует занять пост министра просвещения в революционном правительстве, говорили еще в 1915 году, когда проекты "ответственного министерства", то есть парламентской формы правления, только обсуждались. Весьма скептически настроенный по отношению к революции в целом, на своем посту Мануйлов успел восстановить университетскую автономию и подготовить орфографическую реформу. Ту самую, которую с садистским удовольствием воплотили большевики год спустя.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБлестящий оратор, Александр Керенский считался одним из самых сильных действующих лиц революции. И до осени 1917 года его звезда уверенно восходила. Сблокировавшись с некоторыми влиятельными "силовиками" - прежде всего, с генералом Лавром Корниловым - Керенский до поры до времени заставил замолчать левые партии. Однако, как оказалось, не надолго.Члены Временного правительства во главе с Александром Федоровичем Керенским.
© РИА Новости
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Блестящий оратор, Александр Керенский считался одним из самых сильных действующих лиц революции. И до осени 1917 года его звезда уверенно восходила. Сблокировавшись с некоторыми влиятельными "силовиками" - прежде всего, с генералом Лавром Корниловым - Керенский до поры до времени заставил замолчать левые партии. Однако, как оказалось, не надолго.
© Фото : Public domainНиколай Некрасов, депутат Государственной Думы от партии кадетов, был почти социал-демократом по своим взглядам, но всегда оставался в публичном поле, никогда не был подпольщиком. Это его, в конце концов, и погубило: имея все возможности эмигрировать, Некрасов выбрал остаться - и подвергся, разумеется, репрессиям при новом порядке. После нескольких арестов, завершившихся благополучно, он прошел лагеря 1930-х - также выйдя на свободу и даже взятый на службу одним из руководителей Волголага. Но в 1940-м году следующий арест все же завершился расстрелом.Некрасов Николай Виссарионович, министр путей сообщения и финансов Временного правительства
© Фото : Public domain
Николай Некрасов, депутат Государственной Думы от партии кадетов, был почти социал-демократом по своим взглядам, но всегда оставался в публичном поле, никогда не был подпольщиком. Это его, в конце концов, и погубило: имея все возможности эмигрировать, Некрасов выбрал остаться - и подвергся, разумеется, репрессиям при новом порядке. После нескольких арестов, завершившихся благополучно, он прошел лагеря 1930-х - также выйдя на свободу и даже взятый на службу одним из руководителей Волголага. Но в 1940-м году следующий арест все же завершился расстрелом.
© Государственный музей политической истории РоссииСимволика Временного правительства отчасти была традиционной, но даже при беглом взгляде очевидно, что многие приемы этой стилистики были унаследованы большевиками.Плакат с портретами членов временного правительства. 1917 год
© Государственный музей политической истории России
Символика Временного правительства отчасти была традиционной, но даже при беглом взгляде очевидно, что многие приемы этой стилистики были унаследованы большевиками.
© Фото : Public domainТерещенко, владелец сахарных заводов и крупных плантаций - один из ключевых представителей "большого бизнеса" старой России во Временном правительстве. При князе Львове он был министром финансов, после низложения Милюкова он стал министром иностранных дел. После революции этот - несомненно, один из самых расчетливых членов Временного правительства - эмигрировал во Францию, где продолжил карьеру предпринимателя.Терещенко Михаил Иванович, министр финансов, затем иностранных дел Временного правительства
© Фото : Public domain
Терещенко, владелец сахарных заводов и крупных плантаций - один из ключевых представителей "большого бизнеса" старой России во Временном правительстве. При князе Львове он был министром финансов, после низложения Милюкова он стал министром иностранных дел. После революции этот - несомненно, один из самых расчетливых членов Временного правительства - эмигрировал во Францию, где продолжил карьеру предпринимателя.
© Фото : Public domainЕще один промышленник (в данном случае, текстильный фабрикант из Костромской губернии), Коновалов пытался наладить взаимоотношения между революционными по своей природе рабочими и предпринимателями-промышленниками. Однако несмотря на хорошие таланты дипломата и опыт решения трудовых конфликтов, сделать что-либо значительное ему не удалось. Ушел в отставку весной 1917 года.Министр торговли и промышленности Временного правительства Александр Коновалов
© Фото : Public domain
Еще один промышленник (в данном случае, текстильный фабрикант из Костромской губернии), Коновалов пытался наладить взаимоотношения между революционными по своей природе рабочими и предпринимателями-промышленниками. Однако несмотря на хорошие таланты дипломата и опыт решения трудовых конфликтов, сделать что-либо значительное ему не удалось. Ушел в отставку весной 1917 года.
© Фото : public domainЛидер партий "Союз 17 октября" и "Либеральная республиканская партия России", Александр Иванович Гучков в первом составе Временного правительства курировал военное и морское министерство. Гучков - один из тех, кто принимал в Пскове отречение от престола Николая II. В мае, однако, покинул Временное правительство вместе с П. Н. Миллюковым, как сторонник продолжения войны.Российский государственный и политический деятель Александр Иванович Гучков
© Фото : public domain
Лидер партий "Союз 17 октября" и "Либеральная республиканская партия России", Александр Иванович Гучков в первом составе Временного правительства курировал военное и морское министерство. Гучков - один из тех, кто принимал в Пскове отречение от престола Николая II. В мае, однако, покинул Временное правительство вместе с П. Н. Миллюковым, как сторонник продолжения войны.
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Полного единодушия на первом православном форуме, как и на партийных съездах, не наблюдалось (единодушие в те времена вообще редкость), что не удивительно,  поскольку в этой среде были и те, кто воспринял Февраль с воодушевлением, и немалое число убежденных монархистов. Однако с главной мыслью, которую высказал философ, богослов и священник Сергей Булгаков, согласились все: "Если грядущая Россия станет строиться без имени Христа, если демократия российская окажется в духовном разрыве со святой Русью, то какую же цену она имеет, кому она нужна, кому из нас дорога будет отрекшаяся от Христа Россия"?

В то же время Февраль, конечно же, не мог не оказать влияния даже на столь консервативный институт, как церковь.

Курс на демократизацию церковной жизни проследить не трудно. Уже в мае появляется постановление Священного Синода "О привлечении духовенства и паствы к более активному участию в церковном управлении". А ранее, еще в апреле, Синод восстановил в сане всех гонимых прежде за политические убеждения священнослужителей и заявил о восстановлении древнего принципа выборности епископата. Для православной церкви это был осторожный, но сдвиг справа налево.

© РИА Новости / Виктор БуллаПерейти в фотобанкМатросы с крейсера "Аврора" присоединяются к восставшему народу во время Февральской революции. Петроград, 1917 год
© РИА Новости / Виктор Булла
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Матросы с крейсера "Аврора" присоединяются к восставшему народу во время Февральской революции. Петроград, 1917 год

На другом, крайне левом, фланге июньских событий находятся решения Центробалта. И дело не только в том, что балтийцы вслед за армией (солдатские комитеты) стали вмешиваться в решения своего командования, подрывая основы воинской дисциплины и боеспособность флота. Центробалт оказался левее левых. Именно поэтому большевики сначала смогли с такой легкостью использовать революционных матросов — в Октябре они помогали взять власть не только в Петрограде, но и в Москве, а затем те же балтийцы доставили им немало хлопот. В 1918-м Центробалт был распущен, поскольку там стали доминировать анархисты, а на его месте уже под контролем большевиков возник Совкомбалт (Совет комиссаров Балтийского флота). Ну а в 1921 году большевикам и вовсе пришлось подавлять восстание в Кронштадте.

Но это все позже, а в июне Центробалт только набирал силу. А набирая силу, для "революционной надобности" реквизировал для себя все более комфортные суда.

Сначала размещался на скромном пароходе "Виола", но затем быстро перебрался на бывшую императорскую яхту "Полярная звезда". А еще позже, не удовлетворившись этим, занял еще одну яхту Николая II — "Штандарт".

© Public domainИмператорская яхта "Штандарт"
© Public domain
Императорская яхта "Штандарт"

Правительство пыталось аппетиты анархистов и большевиков хоть как-то урезать, однако не получалось. Июньские попытки прикрыть анархическое гнездо на даче бывшего министра внутренних дел Петра Дурново провалились (дачу освободили силой лишь в июле). А вслед за этим не вышло выселить из особняка Кшесинской и штаб большевиков.

Наоборот, амбиции сильно полевевшей России неуклонно росли,  а революционный максимализм начинал превышать все разумные пределы.

Поэтому страна и двигалась к Октябрю, все ускоряя и ускоряя шаг. Игнорируя многочисленные тревожные прогнозы. И безоглядно ставя на кон свою судьбу. 

 

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