Рейтинг@Mail.ru
Топ 5 лучших рецептов творожной пасхи: секреты приготовления
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 18.04.2025 (обновлено: 13:29 15.10.2025)
https://ria.ru/retsepty/tvorozhnaya-paskha/
Творожная пасха: топ-5 простых и вкусных рецептов от шеф-повара
Топ 5 лучших рецептов творожной пасхи: секреты приготовления
Творожная пасха: топ-5 простых и вкусных рецептов от шеф-повара
Творожная пасха - по традиции одно из главных блюд на пасхальном столе. Ее классический рецепт включает только творог, масло и изюм, но существует множество не... РИА Новости, 15.10.2025
2025-04-18T20:06:00+03:00
2025-10-15T13:29:00+03:00
пасха
россия
еда
рецепты
творог
масло
изюм (город)
рецепты с творогом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012174961_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7e631d55e2345f0ecb37e787e9848891.jpg
https://ria.ru/religioznye-prazdniki/paskha/
https://ria.ru/20250421/paskha-1858675417.html
https://ria.ru/20250421/kak-pokrasit-yaytsa-1857066132.html
россия
изюм (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012174961_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_6b2cfcab119089366d3826301f99d46b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пасха, россия, еда, рецепты, творог, масло, изюм (город), рецепты с творогом
Пасха, Россия, Еда, Рецепты, творог, масло, Изюм (город), Рецепты с творогом
Главная / Рецепты

Творожная пасха: топ-5 простых и вкусных рецептов от шеф-повара

© Getty Images / Elena Pavlova Творожная пасха
Творожная пасха - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / Elena Pavlova
Творожная пасха
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Творожная пасха - по традиции одно из главных блюд на пасхальном столе. Ее классический рецепт включает только творог, масло и изюм, но существует множество не менее вкусных вариаций. Как готовить пасху с творогом, необычные вкусовые сочетания и советы от повара, как готовить это блюдо правильно - в материале РИА Новости.

Топ 5 лучших рецептов творожной пасхи

Сладкая творожная пасха - это не только вкусное угощение к одному из самых главных христианских праздников (в этом году Пасха отмечается 20 апреля). История приготовления этого блюда насчитывает не одно столетие. Пасха, выполненная в форме усеченной пирамиды, олицетворяет собой Гроб Господень, в котором и свершилось величайшее событие и главное чудо — Воскресение Христа.
Корзина с пасхальными яйцами и куличами во время обряда освящения в Великую субботу возле собора Святого Александра Невского в Ялте - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Пасха 2025: традиции, история и значение главного христианского праздника
21 апреля, 12:40
Есть у творожной пасхи и традиционные украшения: на ней часто можно увидеть буквы “ХВ”, в соответствии с главным праздничным приветствием “Христос Воскресе!”, а также крест, цветы и другие связанные с историей праздника элементы.
Классический рецепт творожной пасхи включает весьма скромный перечень ингредиентов.

Классический рецепт творожной пасхи

© Getty Images / OlgaLepeshkinaИнгредиенты для творожной пасхи
Ингредиенты для творожной пасхи - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / OlgaLepeshkina
Ингредиенты для творожной пасхи
Ингредиенты:
  • творог 9% (можно домашний, более жирный) - 1 кг;
  • сливочное масло - 200 г;
  • сливки (жирность 33%) - 300 г;
  • сахар - 200 г;
  • яйцо - 8 шт;
  • ваниль - чайная ложка;
  • изюм - 100 г;
  • пряности, цукаты - по вкусу.
На 100 г:
  • калорийность - 290 ккал
  • белок - 10,33 г.
  • жиры - 20,5 г.
  • углеводы - 15,3 г.
Приготовление:
  • творог отжать в течение нескольких часов между двумя досками или под прессом в марле для отделения сыворотки;
  • тщательно вымыть и замочить изюм в теплой чистой воде;
  • растопить сливочное масло на небольшом огне, добавить в отжатый творог и тщательно перемешать;
  • в получившуюся творожную массу добавить сливки и снова перемешать до получения однородной консистенции;
  • наполнить кастрюлю наполовину водой и поставить массу на водяную баню без крышки, на небольшой огонь, пока вода не закипит. В процессе аккуратно перемешивать основу для пасхи, так, чтобы в нее не попадала вода;
  • когда масса на водяной бане станет более жидкой, добавить в нее перетертые с сахаром яичные желтки. Перемешать;
  • добавить в массу ваниль и другие пряности, держать на водяной бане, помешивая, еще примерно полчаса;
  • изюм обсушить и добавить (при желании - вместе с цукатами) в творожную массу;
  • подготовить форму для пасхи: перевернуть ее, изнутри аккуратно, без складок, выстелить ее марлей и заполнить творожной массой;
  • оставить в таком же перевернутом виде на пару часов при комнатной температуре, затем положить сверху груз (тоже на слой марли)и убрать в холодное место как минимум на сутки;
  • перевернуть форму и извлечь готовую пасху на красивое блюдо. При желании сверху можно украсить изюмом или цукатами.

Вегетарианская творожная пасха

© Getty Images / PrettiТворожная пасха
Творожная пасха - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / Pretti
Творожная пасха
А это рецепт от су-шефа сети кофеен-пекарен French Bakery Ярослава Галкова.
Ингредиенты:
  • орехи кешью — 200 г;
  • кокосовые сливки — 150 г;
  • лимонный сок — 25 г;
  • масло какао или кокосовое масло — 35 г;
  • ванилин и сахарозаменитель — по вкусу
  • цедра лайма или лимона — 1 ст.л.
  • сублимированные или сушеные ягоды — по вкусу
На 100 г:
  • калорийность - 398,5 ккал
  • белок - 8 г.
  • жиры - 31 г.
  • углеводы - 22 г.
Верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в Храме Рождества Христова под Минском - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Что можно и нельзя делать на Пасху: традиции, народные приметы и суеверия
21 апреля, 15:58
Приготовление:
  • орехи промыть и замочить на ночь (либо залить кипятком на час);
  • подготовленные орехи смешать в блендере с кокосовыми сливками;
  • добавить лимонный сок, масло какао, ванилин и сахарозаменитель;
  • измельчить все ингредиенты до однородной массы;
  • добавить цедру и сушеные ягоды;
  • смазать маслом небольшую форму для пасхи, застелить пищевой пленкой;
  • переложить в форму получившуюся смесь, убрать в холодильник на ночь;
  • достать готовую пасху и украсить по желанию.

Творожная пасха с фисташками

© Getty Images / artoleshkoТворожная пасха
Творожная пасха - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / artoleshko
Творожная пасха
Еще один рецепт от су-шефа сети кофеен-пекарен French Bakery Ярослава Галкова.
Ингредиенты:
  • творог — 500 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • яйца — 2 шт;
  • сахар — 100 г;
  • ванилин — 0,5 чайной ложки;
  • очищенные фисташки — 200 г.
На 100 г:
  • калорийность - 319,2 ккал
  • белок - 13,6 г.
  • жиры - 23,6 г.
  • углеводы - 12,4 г.
Приготовление:
  • творог пропустить через сито, чтобы получить однородную массу;
  • растопить сливочное масло и позволить ему остыть;
  • очистить фисташки, залить кипятком на пять-шесть минут. После этого залить уже холодной водой на пару минут;
  • повторите процедуру два раза (это поможет легко снять с орехов шелуху);
  • измельчить фисташки в блендере;
  • смешать протертый творог с сахаром и ванилином;
  • добавить к получившейся массе яйца и растопленное сливочное масло. Перемешать до однородной массы;
  • добавить измельченные фисташки, снова перемешать;
  • плотно выложить массу в форму, накрыть марлей, поставить сверху тарелку с грузом и убрать в холодильник на 10-12 часов;
  • после застывания аккуратно достать и украсить фисташками.

Творожная пасха с орехами, цукатами и кокосовой стружкой

© Getty Images / IvolgarusПриготовление творожной пасхи
Приготовление творожной пасхи - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / Ivolgarus
Приготовление творожной пасхи
А это простой рецепт от шеф-повара Андрея Лысогора.
Ингредиенты:
  • Творог - 500 г;
  • Сливочное масло (мягкое) - 100 г;
  • Сахар - 60 г;
  • Сметана - 200 г;
  • Цукаты - 100 г;
  • Грецкие орехи - 50 г;
  • Кокосовая стружка - 30 г.
На 100 г:
  • калорийность - 294,5 ккал
  • белок - 10 г.
  • жиры - 21 г.
  • углеводы - 17 г.
Приготовление:
  • измельчить творог в блендере или перетереть через сито до получения однородной массы, без комочков;
  • в отдельной емкости соединить сметану с сахаром. По желанию в эту смесь можно добавить ванилин или ванильную эссенцию для аромата;
  • добавить в смесь кокосовую стружку и тщательно перемешать;
  • к измельченному творогу добавить подготовленную сметанную смесь и нарезанное кусочками мягкое сливочное масло. Взбить все ингредиенты блендером, чтобы получилась однородная основа;
  • добавить цукаты и измельченные грецкие орехи;
  • форму для пасхи выстелить влажной марлей и аккуратно выложить творожную массу, заполняя форму до краев;
  • накрыть пасху сверху оставшейся марлей. Поставьте форму в холодильник под гнет на сутки. Под форму обязательно поместите тарелку, так как из пасхи будет выделяться жидкость;
  • готовую пасху можно украсить дополнительными цукатами или кокосовой стружкой перед подачей.

Шоколадная пасха

© Getty Images / brusinskiТворожная пасха
Творожная пасха - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / brusinski
Творожная пасха
Ингредиенты:
  • творог 9% - 1 кг;
  • шоколад или какао-порошок - 100 г;
  • сахар или сахарная пудра - 100 г;
  • сливочное масло - 100 г;
  • сметана - 150 г;
  • цукаты - 100 г.
На 100 г:
  • калорийность - 253 ккал
  • белок - 11,5 г.
  • жиры - 15 г.
  • углеводы - 17 г.
Приготовление:
  • творог тщательно перетереть через сито для получения однородной массы;
  • шоколад натереть и смешать с сахаром или сахарной пудрой;
  • в творог добавить сливочное масло (можно предварительно растопить) и сметану, хорошо перемешать;
  • добавить в получившуюся творожную массу шоколад с сахаром, цукаты и снова тщательно перемешать. При желании творожную массу можно разделить пополам и только в одну половину добавить шоколад, так можно сделать пасху с шоколадными слоями;
  • форму для пасхи изнутри застелить марлей, после чего выложить в нее массу, накрыть, добавить груз и убрать в холодное место как минимум на полдня (лучше на сутки).
Как покрасить яйца - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Как покрасить яйца к Пасхе: традиционные и оригинальные способы
21 апреля, 16:05

Советы шеф-повара

Шеф кулинарной онлайн-школы “ЩиБорши” Владимир Инжуватов уверен: для того, чтобы приготовить вкусную пасху, вовсе не обязательно иметь под рукой конкретный рецепт. Это праздничное блюдо вполне можно сделать самостоятельно, ориентируясь на собственные вкусы и предпочтения. Главное: знать несколько правил, которые помогут приготовить творожную пасху идеально!
  1. 1.
    Выбор творога. “Как правило, для приготовления пасхи выбирают творог рассыпчатый. В нем меньше влаги, а значит, пасха будет лучше держать форму. К тому же в нее можно добавить любые начинки, которые сделают блюдо еще вкуснее”, - говорит эксперт.
  2. 2.
    Подготовка творога. “Чтобы сделать творог намного нежнее, его нужно протереть через сито. Так он станет мягче и удобнее для перемешивания, да и держать форму он будет гораздо лучше”.
  3. 3.
    Начинки и добавки в пасху. “Тут открывается настоящий простор для вашей фантазии, ведь в творог можно добавить орехи, цукаты, сухофрукты, кусочки шоколада, кокосовую стружку и так далее. Иногда добавляют красители, какао, но это все меняет цвет пасхи, что не всегда привычно. Важный момент: после добавления дополнительных ингредиентов по возможности попробуйте смесь. Не хватает сладости - можно добавить сахарную пудру или другие подсластители. Также можно использовать сиропы”.
  4. 4.
    Еще один полезный совет от эксперта: если творог суховат, сделать его жирнее и добавить сочности помогут сметана или густые сливки.
  5. 5.
    Форма. “Не стоит выбирать слишком маленькую форму, так как вынимать пасху из нее часто неудобно. Если нет специальных форм, можно сделать из подручных средств: фольги, пергамента, пленки. Все это собирается в круглую форму на какой-то основе (например, обычной банке), а потом обматывается скотчем”, - рекомендует Владимир Инжуватов.
  6. 6.
    Украшение. “Пасху можно украсить сверху, сделав красивую шапочку. Самые простые способы: посыпать орехами, тертым шоколадом, кокосовой стружкой, цукатами, конфитюром, печеньем и так далее. Можно растопить шоколад и полить творожную пасху им. Но помните: главное - мера. Ведь избыток украшений не всегда хорошо и может закрыть блюдо”.
 
РецептыПасхаРоссияЕдаРецептытворогмаслоИзюм (город)Рецепты с творогом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала