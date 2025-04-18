Творожная пасха: топ-5 простых и вкусных рецептов от шеф-повара

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Творожная пасха - по традиции одно из главных блюд на пасхальном столе. Ее классический рецепт включает только творог, масло и изюм, но существует множество не менее вкусных вариаций. Как готовить пасху с творогом, необычные вкусовые сочетания и советы от повара, как готовить это блюдо правильно - в материале РИА Новости.
Топ 5 лучших рецептов творожной пасхи
Сладкая творожная пасха - это не только вкусное угощение к одному из самых главных христианских праздников (в этом году Пасха отмечается 20 апреля). История приготовления этого блюда насчитывает не одно столетие. Пасха, выполненная в форме усеченной пирамиды, олицетворяет собой Гроб Господень, в котором и свершилось величайшее событие и главное чудо — Воскресение Христа.
Есть у творожной пасхи и традиционные украшения: на ней часто можно увидеть буквы “ХВ”, в соответствии с главным праздничным приветствием “Христос Воскресе!”, а также крест, цветы и другие связанные с историей праздника элементы.
Классический рецепт творожной пасхи включает весьма скромный перечень ингредиентов.
Классический рецепт творожной пасхи
Ингредиенты для творожной пасхи
Ингредиенты для творожной пасхи
Ингредиенты:
- творог 9% (можно домашний, более жирный) - 1 кг;
- сливочное масло - 200 г;
- сливки (жирность 33%) - 300 г;
- сахар - 200 г;
- яйцо - 8 шт;
- ваниль - чайная ложка;
- изюм - 100 г;
- пряности, цукаты - по вкусу.
На 100 г:
- калорийность - 290 ккал
- белок - 10,33 г.
- жиры - 20,5 г.
- углеводы - 15,3 г.
Приготовление:
- творог отжать в течение нескольких часов между двумя досками или под прессом в марле для отделения сыворотки;
- тщательно вымыть и замочить изюм в теплой чистой воде;
- растопить сливочное масло на небольшом огне, добавить в отжатый творог и тщательно перемешать;
- в получившуюся творожную массу добавить сливки и снова перемешать до получения однородной консистенции;
- наполнить кастрюлю наполовину водой и поставить массу на водяную баню без крышки, на небольшой огонь, пока вода не закипит. В процессе аккуратно перемешивать основу для пасхи, так, чтобы в нее не попадала вода;
- когда масса на водяной бане станет более жидкой, добавить в нее перетертые с сахаром яичные желтки. Перемешать;
- добавить в массу ваниль и другие пряности, держать на водяной бане, помешивая, еще примерно полчаса;
- изюм обсушить и добавить (при желании - вместе с цукатами) в творожную массу;
- подготовить форму для пасхи: перевернуть ее, изнутри аккуратно, без складок, выстелить ее марлей и заполнить творожной массой;
- оставить в таком же перевернутом виде на пару часов при комнатной температуре, затем положить сверху груз (тоже на слой марли)и убрать в холодное место как минимум на сутки;
- перевернуть форму и извлечь готовую пасху на красивое блюдо. При желании сверху можно украсить изюмом или цукатами.
Вегетарианская творожная пасха
Творожная пасха
Творожная пасха
А это рецепт от су-шефа сети кофеен-пекарен French Bakery Ярослава Галкова.
Ингредиенты:
- орехи кешью — 200 г;
- кокосовые сливки — 150 г;
- лимонный сок — 25 г;
- масло какао или кокосовое масло — 35 г;
- ванилин и сахарозаменитель — по вкусу
- цедра лайма или лимона — 1 ст.л.
- сублимированные или сушеные ягоды — по вкусу
На 100 г:
- калорийность - 398,5 ккал
- белок - 8 г.
- жиры - 31 г.
- углеводы - 22 г.
Приготовление:
- орехи промыть и замочить на ночь (либо залить кипятком на час);
- подготовленные орехи смешать в блендере с кокосовыми сливками;
- добавить лимонный сок, масло какао, ванилин и сахарозаменитель;
- измельчить все ингредиенты до однородной массы;
- добавить цедру и сушеные ягоды;
- смазать маслом небольшую форму для пасхи, застелить пищевой пленкой;
- переложить в форму получившуюся смесь, убрать в холодильник на ночь;
- достать готовую пасху и украсить по желанию.
Творожная пасха с фисташками
Творожная пасха
Творожная пасха
Еще один рецепт от су-шефа сети кофеен-пекарен French Bakery Ярослава Галкова.
Ингредиенты:
- творог — 500 г;
- сливочное масло — 100 г;
- яйца — 2 шт;
- сахар — 100 г;
- ванилин — 0,5 чайной ложки;
- очищенные фисташки — 200 г.
На 100 г:
- калорийность - 319,2 ккал
- белок - 13,6 г.
- жиры - 23,6 г.
- углеводы - 12,4 г.
Приготовление:
- творог пропустить через сито, чтобы получить однородную массу;
- растопить сливочное масло и позволить ему остыть;
- очистить фисташки, залить кипятком на пять-шесть минут. После этого залить уже холодной водой на пару минут;
- повторите процедуру два раза (это поможет легко снять с орехов шелуху);
- измельчить фисташки в блендере;
- смешать протертый творог с сахаром и ванилином;
- добавить к получившейся массе яйца и растопленное сливочное масло. Перемешать до однородной массы;
- добавить измельченные фисташки, снова перемешать;
- плотно выложить массу в форму, накрыть марлей, поставить сверху тарелку с грузом и убрать в холодильник на 10-12 часов;
- после застывания аккуратно достать и украсить фисташками.
Творожная пасха с орехами, цукатами и кокосовой стружкой
Приготовление творожной пасхи
Приготовление творожной пасхи
А это простой рецепт от шеф-повара Андрея Лысогора.
Ингредиенты:
- Творог - 500 г;
- Сливочное масло (мягкое) - 100 г;
- Сахар - 60 г;
- Сметана - 200 г;
- Цукаты - 100 г;
- Грецкие орехи - 50 г;
- Кокосовая стружка - 30 г.
На 100 г:
- калорийность - 294,5 ккал
- белок - 10 г.
- жиры - 21 г.
- углеводы - 17 г.
Приготовление:
- измельчить творог в блендере или перетереть через сито до получения однородной массы, без комочков;
- в отдельной емкости соединить сметану с сахаром. По желанию в эту смесь можно добавить ванилин или ванильную эссенцию для аромата;
- добавить в смесь кокосовую стружку и тщательно перемешать;
- к измельченному творогу добавить подготовленную сметанную смесь и нарезанное кусочками мягкое сливочное масло. Взбить все ингредиенты блендером, чтобы получилась однородная основа;
- добавить цукаты и измельченные грецкие орехи;
- форму для пасхи выстелить влажной марлей и аккуратно выложить творожную массу, заполняя форму до краев;
- накрыть пасху сверху оставшейся марлей. Поставьте форму в холодильник под гнет на сутки. Под форму обязательно поместите тарелку, так как из пасхи будет выделяться жидкость;
- готовую пасху можно украсить дополнительными цукатами или кокосовой стружкой перед подачей.
Шоколадная пасха
Творожная пасха
Творожная пасха
Ингредиенты:
- творог 9% - 1 кг;
- шоколад или какао-порошок - 100 г;
- сахар или сахарная пудра - 100 г;
- сливочное масло - 100 г;
- сметана - 150 г;
- цукаты - 100 г.
На 100 г:
- калорийность - 253 ккал
- белок - 11,5 г.
- жиры - 15 г.
- углеводы - 17 г.
Приготовление:
- творог тщательно перетереть через сито для получения однородной массы;
- шоколад натереть и смешать с сахаром или сахарной пудрой;
- в творог добавить сливочное масло (можно предварительно растопить) и сметану, хорошо перемешать;
- добавить в получившуюся творожную массу шоколад с сахаром, цукаты и снова тщательно перемешать. При желании творожную массу можно разделить пополам и только в одну половину добавить шоколад, так можно сделать пасху с шоколадными слоями;
- форму для пасхи изнутри застелить марлей, после чего выложить в нее массу, накрыть, добавить груз и убрать в холодное место как минимум на полдня (лучше на сутки).
Советы шеф-повара
Шеф кулинарной онлайн-школы “ЩиБорши” Владимир Инжуватов уверен: для того, чтобы приготовить вкусную пасху, вовсе не обязательно иметь под рукой конкретный рецепт. Это праздничное блюдо вполне можно сделать самостоятельно, ориентируясь на собственные вкусы и предпочтения. Главное: знать несколько правил, которые помогут приготовить творожную пасху идеально!
- 1.Выбор творога. “Как правило, для приготовления пасхи выбирают творог рассыпчатый. В нем меньше влаги, а значит, пасха будет лучше держать форму. К тому же в нее можно добавить любые начинки, которые сделают блюдо еще вкуснее”, - говорит эксперт.
- 2.Подготовка творога. “Чтобы сделать творог намного нежнее, его нужно протереть через сито. Так он станет мягче и удобнее для перемешивания, да и держать форму он будет гораздо лучше”.
- 3.Начинки и добавки в пасху. “Тут открывается настоящий простор для вашей фантазии, ведь в творог можно добавить орехи, цукаты, сухофрукты, кусочки шоколада, кокосовую стружку и так далее. Иногда добавляют красители, какао, но это все меняет цвет пасхи, что не всегда привычно. Важный момент: после добавления дополнительных ингредиентов по возможности попробуйте смесь. Не хватает сладости - можно добавить сахарную пудру или другие подсластители. Также можно использовать сиропы”.
- 4.Еще один полезный совет от эксперта: если творог суховат, сделать его жирнее и добавить сочности помогут сметана или густые сливки.
- 5.Форма. “Не стоит выбирать слишком маленькую форму, так как вынимать пасху из нее часто неудобно. Если нет специальных форм, можно сделать из подручных средств: фольги, пергамента, пленки. Все это собирается в круглую форму на какой-то основе (например, обычной банке), а потом обматывается скотчем”, - рекомендует Владимир Инжуватов.
- 6.Украшение. “Пасху можно украсить сверху, сделав красивую шапочку. Самые простые способы: посыпать орехами, тертым шоколадом, кокосовой стружкой, цукатами, конфитюром, печеньем и так далее. Можно растопить шоколад и полить творожную пасху им. Но помните: главное - мера. Ведь избыток украшений не всегда хорошо и может закрыть блюдо”.