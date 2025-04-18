Творожная пасха: топ-5 простых и вкусных рецептов от шеф-повара

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Творожная пасха - по традиции одно из главных блюд на пасхальном столе. Ее классический рецепт включает только творог, масло и изюм, но существует множество не менее вкусных вариаций. Как готовить пасху с творогом, необычные вкусовые сочетания и советы от повара, как готовить это блюдо правильно - в материале РИА Новости.

Топ 5 лучших рецептов творожной пасхи

Сладкая творожная пасха - это не только вкусное угощение к одному из самых главных христианских праздников (в этом году Пасха отмечается 20 апреля). История приготовления этого блюда насчитывает не одно столетие. Пасха, выполненная в форме усеченной пирамиды, олицетворяет собой Гроб Господень, в котором и свершилось величайшее событие и главное чудо — Воскресение Христа.

Есть у творожной пасхи и традиционные украшения: на ней часто можно увидеть буквы “ХВ”, в соответствии с главным праздничным приветствием “Христос Воскресе!”, а также крест, цветы и другие связанные с историей праздника элементы.

Классический рецепт творожной пасхи включает весьма скромный перечень ингредиентов.

Классический рецепт творожной пасхи

© Getty Images / OlgaLepeshkina Ингредиенты для творожной пасхи © Getty Images / OlgaLepeshkina Ингредиенты для творожной пасхи

Ингредиенты:

творог 9% (можно домашний, более жирный) - 1 кг;

творог 9% (можно домашний, более жирный) - 1 кг; сливочное масло - 200 г;

сливочное масло - 200 г; сливки (жирность 33%) - 300 г;

сливки (жирность 33%) - 300 г; сахар - 200 г;

сахар - 200 г; яйцо - 8 шт;

яйцо - 8 шт; ваниль - чайная ложка;

ваниль - чайная ложка; изюм - 100 г;

изюм - 100 г; пряности, цукаты - по вкусу.

На 100 г:

калорийность - 290 ккал

калорийность - 290 ккал белок - 10,33 г.

белок - 10,33 г. жиры - 20,5 г.

жиры - 20,5 г. углеводы - 15,3 г.

Приготовление:

творог отжать в течение нескольких часов между двумя досками или под прессом в марле для отделения сыворотки;

творог отжать в течение нескольких часов между двумя досками или под прессом в марле для отделения сыворотки; тщательно вымыть и замочить изюм в теплой чистой воде;

тщательно вымыть и замочить изюм в теплой чистой воде; растопить сливочное масло на небольшом огне, добавить в отжатый творог и тщательно перемешать;

растопить сливочное масло на небольшом огне, добавить в отжатый творог и тщательно перемешать; в получившуюся творожную массу добавить сливки и снова перемешать до получения однородной консистенции;

в получившуюся творожную массу добавить сливки и снова перемешать до получения однородной консистенции; наполнить кастрюлю наполовину водой и поставить массу на водяную баню без крышки, на небольшой огонь, пока вода не закипит. В процессе аккуратно перемешивать основу для пасхи, так, чтобы в нее не попадала вода;

наполнить кастрюлю наполовину водой и поставить массу на водяную баню без крышки, на небольшой огонь, пока вода не закипит. В процессе аккуратно перемешивать основу для пасхи, так, чтобы в нее не попадала вода; когда масса на водяной бане станет более жидкой, добавить в нее перетертые с сахаром яичные желтки. Перемешать;

когда масса на водяной бане станет более жидкой, добавить в нее перетертые с сахаром яичные желтки. Перемешать; добавить в массу ваниль и другие пряности, держать на водяной бане, помешивая, еще примерно полчаса;

добавить в массу ваниль и другие пряности, держать на водяной бане, помешивая, еще примерно полчаса; изюм обсушить и добавить (при желании - вместе с цукатами) в творожную массу;

изюм обсушить и добавить (при желании - вместе с цукатами) в творожную массу; подготовить форму для пасхи: перевернуть ее, изнутри аккуратно, без складок, выстелить ее марлей и заполнить творожной массой;

подготовить форму для пасхи: перевернуть ее, изнутри аккуратно, без складок, выстелить ее марлей и заполнить творожной массой; оставить в таком же перевернутом виде на пару часов при комнатной температуре, затем положить сверху груз (тоже на слой марли)и убрать в холодное место как минимум на сутки;

оставить в таком же перевернутом виде на пару часов при комнатной температуре, затем положить сверху груз (тоже на слой марли)и убрать в холодное место как минимум на сутки; перевернуть форму и извлечь готовую пасху на красивое блюдо. При желании сверху можно украсить изюмом или цукатами.

Вегетарианская творожная пасха

© Getty Images / Pretti Творожная пасха © Getty Images / Pretti Творожная пасха

А это рецепт от су-шефа сети кофеен-пекарен French Bakery Ярослава Галкова.

Ингредиенты:

орехи кешью — 200 г;

орехи кешью — 200 г; кокосовые сливки — 150 г;

кокосовые сливки — 150 г; лимонный сок — 25 г;

лимонный сок — 25 г; масло какао или кокосовое масло — 35 г;

масло какао или кокосовое масло — 35 г; ванилин и сахарозаменитель — по вкусу

ванилин и сахарозаменитель — по вкусу цедра лайма или лимона — 1 ст.л.

цедра лайма или лимона — 1 ст.л. сублимированные или сушеные ягоды — по вкусу

На 100 г:

калорийность - 398,5 ккал

калорийность - 398,5 ккал белок - 8 г.

белок - 8 г. жиры - 31 г.

жиры - 31 г. углеводы - 22 г.

Приготовление:

орехи промыть и замочить на ночь (либо залить кипятком на час);

орехи промыть и замочить на ночь (либо залить кипятком на час); подготовленные орехи смешать в блендере с кокосовыми сливками;

подготовленные орехи смешать в блендере с кокосовыми сливками; добавить лимонный сок, масло какао, ванилин и сахарозаменитель;

добавить лимонный сок, масло какао, ванилин и сахарозаменитель; измельчить все ингредиенты до однородной массы;

измельчить все ингредиенты до однородной массы; добавить цедру и сушеные ягоды;

добавить цедру и сушеные ягоды; смазать маслом небольшую форму для пасхи, застелить пищевой пленкой;

смазать маслом небольшую форму для пасхи, застелить пищевой пленкой; переложить в форму получившуюся смесь, убрать в холодильник на ночь;

переложить в форму получившуюся смесь, убрать в холодильник на ночь; достать готовую пасху и украсить по желанию.

Творожная пасха с фисташками

© Getty Images / artoleshko Творожная пасха © Getty Images / artoleshko Творожная пасха

Еще один рецепт от су-шефа сети кофеен-пекарен French Bakery Ярослава Галкова.

Ингредиенты:

творог — 500 г;

творог — 500 г; сливочное масло — 100 г;

сливочное масло — 100 г; яйца — 2 шт;

яйца — 2 шт; сахар — 100 г;

сахар — 100 г; ванилин — 0,5 чайной ложки;

ванилин — 0,5 чайной ложки; очищенные фисташки — 200 г.

На 100 г:

калорийность - 319,2 ккал

калорийность - 319,2 ккал белок - 13,6 г.

белок - 13,6 г. жиры - 23,6 г.

жиры - 23,6 г. углеводы - 12,4 г.

Приготовление:

творог пропустить через сито, чтобы получить однородную массу;

творог пропустить через сито, чтобы получить однородную массу; растопить сливочное масло и позволить ему остыть;

растопить сливочное масло и позволить ему остыть; очистить фисташки, залить кипятком на пять-шесть минут. После этого залить уже холодной водой на пару минут;

очистить фисташки, залить кипятком на пять-шесть минут. После этого залить уже холодной водой на пару минут; повторите процедуру два раза (это поможет легко снять с орехов шелуху);

повторите процедуру два раза (это поможет легко снять с орехов шелуху); измельчить фисташки в блендере;

измельчить фисташки в блендере; смешать протертый творог с сахаром и ванилином;

смешать протертый творог с сахаром и ванилином; добавить к получившейся массе яйца и растопленное сливочное масло. Перемешать до однородной массы;

добавить к получившейся массе яйца и растопленное сливочное масло. Перемешать до однородной массы; добавить измельченные фисташки, снова перемешать;

добавить измельченные фисташки, снова перемешать; плотно выложить массу в форму, накрыть марлей, поставить сверху тарелку с грузом и убрать в холодильник на 10-12 часов;

плотно выложить массу в форму, накрыть марлей, поставить сверху тарелку с грузом и убрать в холодильник на 10-12 часов; после застывания аккуратно достать и украсить фисташками.

Творожная пасха с орехами, цукатами и кокосовой стружкой

© Getty Images / Ivolgarus Приготовление творожной пасхи © Getty Images / Ivolgarus Приготовление творожной пасхи

А это простой рецепт от шеф-повара Андрея Лысогора.

Ингредиенты:

Творог - 500 г;

Творог - 500 г; Сливочное масло (мягкое) - 100 г;

Сливочное масло (мягкое) - 100 г; Сахар - 60 г;

Сахар - 60 г; Сметана - 200 г;

Сметана - 200 г; Цукаты - 100 г;

Цукаты - 100 г; Грецкие орехи - 50 г;

Грецкие орехи - 50 г; Кокосовая стружка - 30 г.

На 100 г:

калорийность - 294,5 ккал

калорийность - 294,5 ккал белок - 10 г.

белок - 10 г. жиры - 21 г.

жиры - 21 г. углеводы - 17 г.

Приготовление:

измельчить творог в блендере или перетереть через сито до получения однородной массы, без комочков;

измельчить творог в блендере или перетереть через сито до получения однородной массы, без комочков; в отдельной емкости соединить сметану с сахаром. По желанию в эту смесь можно добавить ванилин или ванильную эссенцию для аромата;

в отдельной емкости соединить сметану с сахаром. По желанию в эту смесь можно добавить ванилин или ванильную эссенцию для аромата; добавить в смесь кокосовую стружку и тщательно перемешать;

добавить в смесь кокосовую стружку и тщательно перемешать; к измельченному творогу добавить подготовленную сметанную смесь и нарезанное кусочками мягкое сливочное масло. Взбить все ингредиенты блендером, чтобы получилась однородная основа;

к измельченному творогу добавить подготовленную сметанную смесь и нарезанное кусочками мягкое сливочное масло. Взбить все ингредиенты блендером, чтобы получилась однородная основа; добавить цукаты и измельченные грецкие орехи;

добавить цукаты и измельченные грецкие орехи; форму для пасхи выстелить влажной марлей и аккуратно выложить творожную массу, заполняя форму до краев;

форму для пасхи выстелить влажной марлей и аккуратно выложить творожную массу, заполняя форму до краев; накрыть пасху сверху оставшейся марлей. Поставьте форму в холодильник под гнет на сутки. Под форму обязательно поместите тарелку, так как из пасхи будет выделяться жидкость;

накрыть пасху сверху оставшейся марлей. Поставьте форму в холодильник под гнет на сутки. Под форму обязательно поместите тарелку, так как из пасхи будет выделяться жидкость; готовую пасху можно украсить дополнительными цукатами или кокосовой стружкой перед подачей.

Шоколадная пасха

© Getty Images / brusinski Творожная пасха © Getty Images / brusinski Творожная пасха

Ингредиенты:

творог 9% - 1 кг;

творог 9% - 1 кг; шоколад или какао-порошок - 100 г;

шоколад или какао-порошок - 100 г; сахар или сахарная пудра - 100 г;

сахар или сахарная пудра - 100 г; сливочное масло - 100 г;

сливочное масло - 100 г; сметана - 150 г;

сметана - 150 г; цукаты - 100 г.

На 100 г:

калорийность - 253 ккал

калорийность - 253 ккал белок - 11,5 г.

белок - 11,5 г. жиры - 15 г.

жиры - 15 г. углеводы - 17 г.

Приготовление:

творог тщательно перетереть через сито для получения однородной массы;

творог тщательно перетереть через сито для получения однородной массы; шоколад натереть и смешать с сахаром или сахарной пудрой;

шоколад натереть и смешать с сахаром или сахарной пудрой; в творог добавить сливочное масло (можно предварительно растопить) и сметану, хорошо перемешать;

в творог добавить сливочное масло (можно предварительно растопить) и сметану, хорошо перемешать; добавить в получившуюся творожную массу шоколад с сахаром, цукаты и снова тщательно перемешать. При желании творожную массу можно разделить пополам и только в одну половину добавить шоколад, так можно сделать пасху с шоколадными слоями;

добавить в получившуюся творожную массу шоколад с сахаром, цукаты и снова тщательно перемешать. При желании творожную массу можно разделить пополам и только в одну половину добавить шоколад, так можно сделать пасху с шоколадными слоями; форму для пасхи изнутри застелить марлей, после чего выложить в нее массу, накрыть, добавить груз и убрать в холодное место как минимум на полдня (лучше на сутки).

Советы шеф-повара

Шеф кулинарной онлайн-школы “ЩиБорши” Владимир Инжуватов уверен: для того, чтобы приготовить вкусную пасху, вовсе не обязательно иметь под рукой конкретный рецепт. Это праздничное блюдо вполне можно сделать самостоятельно, ориентируясь на собственные вкусы и предпочтения. Главное: знать несколько правил, которые помогут приготовить творожную пасху идеально!