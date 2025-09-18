Малосольные огурцы: 10 проверенных рецептов от экспресс-засолки до классики

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Малосольные огурцы — вкусная, быстрая и по-летнему освежающая закуска. В них сочетается хрустящая текстура и пикантная кисло-соленая нотка, которая способна подчеркнуть вкус любимых горячих блюд, шашлыка и даже рыбы. Простые ингредиенты и короткий срок приготовления делают их доступным лакомством как в будни, так и в праздники. Все секреты приготовления хрустящих огурчиков — в материале РИА Новости.

Секреты идеальных малосольных огурцов

Чтобы получилась вкусная овощная закуска, нужно соблюдать несколько простых правил.

Как выбрать правильные огурцы для засолки

Бренд-шеф кейтеринговой компании Kostis Ольга Кобзева поделилась секретами, какие овощи лучше выбрать для удачной засолки:

ищите маленькие или средние, плотные, без пустот, с насыщенной зеленой кожицей;

Идеальные пропорции соли и воды

Малосольные огурцы

Для сухой засолки (без воды) лучшими пропорциями будут примерно 1 столовая ложка крупной соли (около 15 г) на 1 кг огурцов — так получится мягкая засолка. Для более выраженного вкуса количество соли можно увеличить до 1,5 столовых ложек.

Для рассола (водный способ) пропорции будут следующие: примерно 25–30 г соли на 1 литр воды.

Не стоит использовать для засолки йодированную соль — она может давать посторонний привкус и мешать ферментации. Наиболее подходящей будет морская или крупную каменная.

Специи и добавки для вкуса и аромата

Существуют классические добавки для вкуса и аромата малосольных огурцов: укроп (зонтики), чеснок, листья хрена, листья черной смородины или вишни, лавровый лист, горошины душистого перца. Для хруста можно использовать листья дуба или грецкого ореха. Для остроты и пикантности — острый перец, горчица (семена или порошок), кориандр.

Для легкой сладости можно использовать мед, для азиатской версии — соевый соус, а кунжутное масло и чили отлично подойдут для огурчиков по-корейски.

Экспресс-рецепты малосольных огурцов

Заготовка из огурцов

Приготовить вкусное блюдо можно буквально за несколько минут.

Малосольные огурцы за 15 минут

Ингредиенты: 1 кг огурцов, 1 ст. л. крупной соли, 2–3 зубчика чеснока, 1 пучок укропа.

Приготовление: нарежьте огурцы кружками или дольками, положите в миску, добавьте измельченный чеснок и укроп, посыпьте солью, слегка помните, чтобы овощи пустили сок. Оставьте на 15–20 минут при комнатной температуре. Подавайте сразу.

Огурцы в пакете с укропом и чесноком за 30 минут

Малосольные огурцы

Ингредиенты: 1 кг огурцов, 1–1,5 ст. л. соли, 4 зубчика чеснока, 1 пучок укропа, целлофановый пищевой пакет.

Приготовление: целые или порезанные огурцы вместе со специями поместите в пакет, завяжите и энергично потрясите 2–3 минуты, затем разомните пакет руками так, чтобы соль распределилась. Оставьте овощи в пакете на столе 30–40 минут. Охладите и подавайте.

Быстрые малосольные огурцы с горчицей за 1 час

Ингредиенты: 1 кг огурцов, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. горчичного порошка (или 1 ст. л. столовой горчицы), 2 ст. л. уксуса 9%, 3 зубчика чеснока, укроп.

Приготовление: в миске смешайте соль, горчицу, уксус; добавьте огурцы и чеснок, помните. Оставьте на 1 час, периодически перемешивая. Горчица придаст пикантности и ускорит проявление вкуса.

Огурцы в рассоле за 2 часа

Ингредиенты: 1 кг огурцов, 1 л воды, 30–40 г соли, 2 зубчика чеснока, укроп, 1 лавровый лист, 5–6 горошин перца.

Приготовление: растворите соль в горячей воде, охладите до комнатной температуры. В банку сложите огурцы со специями, залейте рассолом, прижмите грузом. При комнатной температуре через 2 часа огурцы станут заметно малосольными. Переложите в холодильник или подавайте к столу сразу.

Классические рецепты малосольных огурцов

Но огурцы будут обладать более насыщенным вкусом, если оставить их солиться на сутки.

Классические малосольные огурцы на минеральной воде в банке

Ингредиенты: 1 кг огурцов, 1 л газированной минеральной воды, 30 г соли, 4 зубчика чеснока, 1–2 зонтика укропа, листья смородины или вишни, корень хрена.

Приготовление: в простерилизованную банку уложите специи и огурцы, залейте газированной минеральной водой, добавьте соль. Закройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 12–24 часа (в зависимости от желаемой степени маринования), затем храните в холодильнике. Минералка сделает огурцы особенно упругими и хрустящими.

Малосольные огурцы холодным способом в кастрюле

Ингредиенты: 1 кг огурцов, 1 л холодной воды, 25–35 г соли, 3–4 зубчика чеснока, укроп, листья хрена, перец горошком.

Приготовление: в кастрюле или эмалированной миске сложите огурцы и специи, залейте холодным рассолом так, чтобы они были покрыты. Накройте тарелкой, сверху груз. Оставьте на 24 часа при комнатной температуре. Готовый продукт храните в холодильнике.

Огурцы по-деревенски с листьями смородины

Ингредиенты: 1 кг огурцов, 1 ст. л. соли (сухой способ) или 25–30 г/л (на рассол), листья смородины, листья вишни, зонтики укропа, чеснок, корень хрена.

Приготовление: в тару выложите слоями листья зелени и огурцы, пересыпайте солью (или залейте рассолом). Оставьте при комнатной температуре на 24 часа — получится ароматный, хрустящий вариант.

Оригинальные рецепты малосольных огурцов

Малосольные огурцы

Классические рецепты можно разнообразить новыми ингредиентами.

Малосольные огурцы с медом

Ингредиенты: 1 кг огурцов, 1 ст. л. соли, 1 ст. л. меда, 3 зубчика чеснока, укроп, теплая вода 100–200 мл.

Приготовление: смешайте мед с небольшим количеством теплой воды, растворите соль, залейте смесью огурцы с укропом и чесноком. Оставьте при комнатной температуре 12–24 часа. Мед придаст овощам мягкую сладкую нотку и пряный аромат.

Огурцы с хреном и острым перцем

Ингредиенты: 1 кг огурцов, 1 ст. л. соли, корень хрена, 1–2 зубчика чеснока, 1 маленький острый перец, листья хрена или смородины.

Приготовление: уложите огурцы с тонко нарезанным хреном и кружочками перца, посыпьте солью, прижмите. Оставьте на 12–24 часа. На выходе получится очень пикантный и хрустящий вариант.

Малосольные огурцы по-корейски

Ингредиенты: 1 кг огурцов, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 2–3 ст. л. рисового или яблочного уксуса, 1 ст. л. красного перца (по вкусу), 3 зубчика чеснока, немного кунжутного масла, зелень кинзы.

Приготовление: нарежьте огурцы тонкой соломкой, посыпьте солью и сахаром, оставьте 20–30 минут, затем отожмите лишний сок. Заправьте уксусом, чесноком, перцем, кунжутным маслом и мелко нарезанной кинзой. Оставьте на 1–2 часа.

Лайфхаки и секреты от шеф-поваров

Малосольные огурцы

Соблюдайте простые правила, чтобы сделать огурчики еще вкуснее.

Как сделать огурцы более хрустящими

перед засолкой замочите огурцы на 1–2 часа в холодной воде с добавлением льда;

Что делать если огурцы получились слишком солеными

Если вы переборщили с солью — промойте огурцы под холодной проточной водой и оставьте на 30–60 минут в чистой воде, затем переложите в новый рассол с пониженным содержанием соли. Если нет желание переделывать закуску, огурцы можно нарезать и смешать с нейтральным по вкусу йогуртовым соусом или просто подать как гарнир к слабосоленому или несоленому блюду.

Сроки хранения малосольных огурцов

Быстрые малосольные огурцы, приготовленные за 15–60 минут нужно употребить в течение 1–3 дней. Классические малосольные, прошедшие ферментацию 12–24 часа овощи, могут храниться в холодильнике 5–10 дней. Стоит учитывать, что по мере хранения они становятся кислее. Если на продукте вы увидите плесень, слизь, а рассол станет мутным — употреблять такое в пищу нельзя, продукт придется выбросить.

Можно ли использовать переросшие огурцы

Переросшие овощи использовать для соление можно, однако вкус и текстура в результате получится хуже — переросшие огурцы слишком водянистые, с крупными семенами и менее хрустящие. Если вы решили использовать такой продукт, рекомендуется нарезать на тонкие дольки, удалить сердцевину с семенами и использовать для приготовления салатов и соусов, а не для классической малосольной подачи.

Частые ошибки при засолке огурцов

Малосольные огурцы