Рецепты пасты: как приготовить карбонару, болоньезе и лазанью пошагово

Москва — РИА Новости. В Италии пастой называют все виды макаронных изделий, выполненных из пшеничного теста, а также паста — это традиционное итальянское блюдо. Как приготовить пасту: пошаговые рецепты с фото и калорийностью, секреты варки, выбор идеального соуса — в материале РИА Новости.

Виды пасты — какую выбрать

Спагетти, лингвини, фетучини, фузилли, свежая и сухая — паста бывает разных форм и текстур, каждый вид подходит под определенные соусы.

"Тонкая и легкая паста, например, спагетти или капеллини, идеально подходит для легких соусов на основе масла, сливок или томатов. Более плотные и широкие формы — фетучини, тальятелле или папарделле — хорошо удерживают густые мясные и сливочные соусы. Короткая паста, такая как пенне, ригатони или фарфале, удобна для запеканок, салатов и соусов с кусочками овощей или мяса. Выбор пасты зависит от того, какой вкус и текстуру вы хотите подчеркнуть в блюде", — говорит Анна Киричек, категорийный менеджер томатного направления Пиканта.

Как правильно варить пасту — 7 золотых правил

Есть несколько важных правил, которые помогают правильно сварить пасту.

Правило 1: Соотношение воды и пасты

Для приготовления пасты необходимо использовать большую кастрюлю — 4-5 литров воды на 500 г пасты.

Правило 2: Соль

Вода должна быть в большом объеме и хорошо подсоленной (10 г соли на 1 литр воды), чтобы паста успела пропитаться солью и приобрела аромат.

Правило 3: Не ломать длинную пасту

Ломать спагетти и нарушать их целостность нельзя, т.к. крахмал в этом случае выделяется интенсивнее, и паста меняет свою текстуру и вкус.

Правило 4: Время варки al dente

Время варки указывается на упаковке, но для идеальной текстуры лучше ориентироваться на состояние al dente, когда паста остается слегка упругой в центре.

Правило 5: Помешивание

Пасту обычно кладут в кипящую воду, чтобы предотвратить слипание, при этом ее периодически перемешивают.

Правило 6: Не промывать!

После варки пасту не рекомендуется промывать, если она подается с соусом, поскольку смывается крахмал, который помогает соусу лучше прилипать.

Правило 7: Соединение с соусом

При приготовлении соусов стоит оставлять немного воды от варки пасты, чтобы сделать соус более однородным и насыщенным.

Секреты от итальянских шеф-поваров

При приготовлении повара экспериментируют с разными формами и соусами, но всегда придерживаются основных принципов приготовления хорошей пасты: качественные ингредиенты, правильная варка и идеальное сочетание с соусом.

По словам Анны Киричек, секрет итальянских шефов заключается в том, что пасту иногда досаливают с добавлением небольшого количества масла, если соус достаточно жирный, или сразу соединяют с соусом на сковороде и немного тушат вместе, чтобы вкус блюда стал более насыщенным.

ТОП-5 классических итальянских рецептов

В Италии пасту подают на первое и среди самых популярных ее видов не только карбонара и болоньезе.

Паста карбонара — классический рецепт

Карбонара с беконом — традиционный вариант итальянского блюда. Паста аль денте, хрустящий бекон и соус — идеальное вкусовое сочетание.

КБЖУ на 100 г:

калории: 333 ккал

белки: 16.84 г

жиры: 19.08 г

углеводы: 22.46 г

Ингредиенты (на 2 порции):

Спагетти — 160 г

Бекон — 100 г

Яйцо куриное — 2 шт.

Сыр пармезан — 100 г

Оливковое масло — 10 мл

Соль по вкусу

Черный перец по вкусу

Приготовление

Спагетти отварить в большом количестве подсоленной воды до состояния аль денте. Бекон нарезать на небольшие кусочки и обжарить с небольшим количеством оливкового масла до появления золотистой корочки. Для приготовления соуса необходимо отделить желтки от белков, перемешать желтки, молотый черный перец, тертый сыр. По желанию, можно добавить 40 мл сливок, чтобы соус точно получился однородным. Добавить немного кипятка из кастрюли с пастой и перемешать, чтобы сыр начал плавиться. В сковороду к бекону выложить готовую пасту, смешать и выключить огонь. Влить соус в сковороду и тщательно перемешать все ингредиенты. Перед подачей посыпать блюдо тертым сыром и черным перцем.

Паста болоньезе — мясной соус по-итальянски

Болоньезе — классическое итальянское блюдо с ароматным мясным соусом.

КБЖУ на 100 г:

калории: 178 ккал

белки: 10.4 г

жиры: 7.63 г

углеводы: 14.96 г

© Pixabay / Pixabay/RitaE Паста болоньезе © Pixabay / Pixabay/RitaE Паста болоньезе. Архивное фото

Ингредиенты:

Тальятелле или фетучини — 400 г

Фарш — 500 г

Томаты консервированные в собственном соку —700 г

Лук — 50 г

Морковь — 50 г

Сельдерей — 50 г

Красное сухое вино — 100 мл

Оливковое масло — 20 мл

Сыр пармезан — 50 г

Соль по вкусу

Черный перец по вкусу

Приготовление

Морковь нарезать кубиками, лук и сельдерей измельчить, обжарить овощи на оливковом масле до золотистого цвета (примерно 5 минут). Добавить к овощам говяжий фарш и обжарить при постоянном помешивании еще минут 5-7. Влить в сковороду вино и немного подождать, пока оно выпарится. Добавить томаты в собственном соку, посолить и поперчить по вкусу. Можно добавить щепотку сахара к томатам, чтобы сбалансировать кислинку во вкусе. Тушить фарш с овощами, периодически перемешивая, до готовности. Отварить пасту в большом количестве подсоленной воды до состояния аль денте, ориентируясь на время, указанное на упаковке. Добавить в сковороду отваренную пасту и тщательно перемешать. Перед подачей блюдо посыпать тертым сыром.

Паста альфредо — сливочная классика

Сливочная паста Альфредо — изысканное блюдо с нежным вкусом для ценителей итальянской кухни.

КБЖУ на 100 г:

калории: 410 ккал

белки: 11.31 г

жиры: 28.71 г

углеводы: 24.87 г

© Getty Images / Mariha-kitchen Паста альфредо © Getty Images / Mariha-kitchen Паста альфредо

Ингредиенты (на 2 порции):

Фетучини — 200 г

Масло сливочное — 80 г

Сливки 33% — 200 мл

Сыр пармезан — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Мускатный орех по вкусу

Соль по вкусу

Черный перец по вкусу

Приготовление

Отварить феттучине в подсоленной воде до состояния аль денте. Нарезать чеснок, растопить в сковороде сливочное масло и обжарить чеснок. Влить сливки, добавить щепотку мускатного ореха и довести до кипения. Уменьшить нагрев и варить 2-3 минуты, пока соус немного загустеет. Добавить немного тертого пармезана и перемешать, чтобы сыр полностью растворился. Добавить пасту в соус, хорошо перемешать, посолить и поперчить по вкусу. Подавать блюдо, посыпав оставшимся пармезаном и свежемолотым перцем.

Паста аматричана — с беконом и томатами

Паста аматричана по рецепту от Анны Киричек.

Ингредиенты:

Спагетти — 400 г

Гуанчиале или бекон — 150 г

Лук — 1 шт.

Чили — 1–2 шт.

Протертая мякоть томатов Passata — 300 мл

Оливковое масло — 1–2 ст. л.

Соль, перец по вкусу

Приготовление

Бекон или гуанчиале нарезать и обжарить на оливковом масле вместе с мелко нарезанным луком и чили до золотистого цвета. Добавить протертую мякоть томатов Passata и тушить несколько минут, чтобы соус стал насыщенным, но не слишком густым. Спагетти отварить до состояния al dente, соединить с соусом и тщательно перемешать перед подачей.

© Getty Images / fabiomax Ингредиенты для пасты аматричана © Getty Images / fabiomax Ингредиенты для пасты аматричана

Паста путтанеска с оливками и каперсами

КБЖУ на 100 г:

калории: 197 ккал

белки: 9.3 г

жиры: 4.62 г

углеводы: 28.9 г

Ингредиенты:

Спагетти — 400 г

Протертая мякоть томатов Passata — 300 мл

Анчоусы — 4–5 шт.

Оливки — 50 г

Каперсы — 20 г

Чеснок — 2–3 зубчика

Оливковое масло — 2 ст. л.

Перец по вкусу

Приготовление

Чеснок слегка обжарить на оливковом масле до золотистого оттенка и аромата. Добавить анчоусы и размешать до их растворения в масле. Затем ввести протертую мякоть томатов, оливки и каперсы. Соус тушить около 10–15 минут до однородной текстуры. Спагетти отварить до состояния al dente, соединить с соусом и подавать блюдо горячим.

© Getty Images / marcomayer Паста путтанеска © Getty Images / marcomayer Паста путтанеска

Паста с мясом и птицей

Разные варианты сытной пасты готовят с курицей, фаршем, индейкой или утиным филе. Используют нежный сливочный соус или томатный.

Паста с курицей и томатным соусом

Простое и сытное сочетание: нежная курица, ароматные грибы и соус.

КБЖУ на 100 г:

калории: 184 ккал

белки: 10.94 г

жиры: 3.16 г

углеводы: 26.84 г

© Getty Images / Bartosz Luczak Паста с курицей и томатным соусом © Getty Images / Bartosz Luczak Паста с курицей и томатным соусом

Ингредиенты:

Филе куриное — 300 г

Спагетти — 400 г

Шампиньоны свежие — 200 г

Помидор — 1 шт.

Паста томатная — 15 г

Майонез — 15 г

Чеснок — 2 зубчика

Лук репчатый — 1 шт.

Масло растительное —15 мл.

Соль по вкусу

Перец чёрный по вкусу

Сушёный базилик, орегано по вкусу

Приготовление

Филе курицы нарезать полосками толщиной 1 см и обжарить на масле до золотистости. Нарезать грибы четвертинками и добавить к курице, жарить 5 минут. Мелко порубить лук и чеснок, выложить в сковороду к грибам и курице и жарить 3 минуты. Помидор очистить от кожицы, нарезать мелкими кубиками и выложить в сковороду, добавить томатную пасту, майонез, посолить, добавить специи. Тушить под крышкой 10 минут. Отварить спагетти до состояния al dente, слить воду. Смешать пасту с соусом и подавать к столу.

Паста с говядиной и перцем

Паста с фрикадельками из говядины и щепоткой острого перца — сытное и ароматное блюдо.

КБЖУ на 100 г:

калории: 229 ккал

белки: 9.84 г

жиры: 10.09 г

углеводы: 23.94 г

© Getty Images / Guven Ozdemir Паста с говядиной и перцем © Getty Images / Guven Ozdemir Паста с говядиной и перцем

Ингредиенты:

Спагетти — 300 г

Говяжий фарш — 300 г

Панировочные сухари — 50 г

Яичный желток — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Помидоры (или томатный соус) — 300 г

Пармезан — 50 г

Оливковое масло — 3 ст. л.

Базилик свежий — 3-5 листиков

Соль, перец, корица по вкусу

Приготовление

Соединить говяжий фарш с панировочными сухарями, добавить соль, перец, щепотку корицы и яичный желток и тщательно перемешать. Сформировать из фарша фрикадельки и обжарить их на оливковом масле до золотистой корочки. Мелко нарезать лук и чеснок, обжарить их на оливковом масле до золотистого оттенка. Выложить к луку и чесноку в сковороду помидоры или томатный соус и листики базилика. Тушить примерно минуту. Положить в соус фрикадельки, оставить тушить на слабом огне примерно 10–15 минут. Отварить пасту до состояния аль денте. Выложить спагетти на тарелки, сверху фрикадельки с соусом и посыпать тёртым пармезаном.

Паста с морепродуктами

Пасту с нежными креветками, ароматными моллюсками, мидиями, кусочками рыбы оценят любители морепродуктов.

© Pixabay / inguaribile_viaggiatore Паста с морепродуктами © Pixabay / inguaribile_viaggiatore Паста с морепродуктами . Архивное фото

Паста с креветками и цукини

КБЖУ на 100 г:

калорийность 41.46 ккал

белки 2.46 г

жиры 0.94 г

углеводы 5.88 г

© Getty Images / Mariha-kitchen Паста с креветками и цукини © Getty Images / Mariha-kitchen Паста с креветками и цукини

Ингредиенты:

Цельнозерновая паста — 200 г

Креветки очищенные — 150 г

Цукини — 1 шт.

Чеснок — 1 шт. (зубчик)

Кокосовое масло — 1 ст. л.

Соль, перец, лимонный сок — по вкусу.

Приготовление

Цукини вымыть и нарезать тонкой соломкой. Очистить и измельчить чеснок, обжарить с креветками на кокосовом масле 1–2 минуты. Добавить к креветкам цукини и обжаривать еще 3 минуты. Отварить пасту в кипящей подсоленной воде, жидкость слить. Смешать пасту с креветками и цукини, сбрызнуть лимонным соком при подаче.

Паста с морепродуктами (морской коктейль)

Спагетти в сочетании с сочными морепродуктами, ароматным томатным соусом, свежей зеленью и пармезаном.

КБЖУ на 100 г:

калории: 165 ккал

белки: 9.76 г

жиры: 7.2 г

углеводы: 13.74 г

© Getty Images / Spirins Паста с морепродуктами © Getty Images / Spirins Паста с морепродуктами

Ингредиенты:

Спагетти — 300 г

Коктейль из морепродуктов — 750 г

Помидоры — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Оливковое масло — 6 ст. л.

Лук репчатый — 1 шт.

Вино сухое белое — 125 мл

Томатная паста — 50 г

Тёртый сыр пармезан — 200 г

Лимон — 1/2 шт.

Петрушка свежая по вкусу

Соль по вкусу

Чёрный перец по вкусу

Приготовление

Морепродукты поместить в тёплую воду на 20 минут. В кастрюле подогреть часть оливкового масла, измельчить лук и чеснок, обжарить до мягкости. Добавить в кастрюлю нарезанные томаты, посолить, поперчить и аккуратно перемешать. Влить в кастрюлю вино и положить томатную пасту, тушить смесь под крышкой на среднем огне примерно 15 минут. В другой кастрюле разогреть оставшееся оливковое масло, выложить морепродукты и равномерно обжарить в течение 5–7 минут и оставить остужаться. Отварить спагетти до состояния al dente, оставить немного воды от варки для соуса. Откинуть спагетти на дуршлаг, затем вернуть в кастрюлю и поставить на огонь. Влить томатный соус и воду от пасты. Добавить морепродукты, перемешать и убрать с огня. Перед подачей блюдо посыпать свежей петрушкой и тертым пармезаном.

Паста с лососем в сливочном соусе

Трубчатая паста пенне с нежным филе лосося и нежным сливочным соусом.

КБЖУ на 100 г:

калории: 271 ккал

белки: 10.71 г

жиры: 11.91 г

углеводы: 29.18 г

© Getty Images / Nelea Reazanteva Паста с лососем в сливочном соусе © Getty Images / Nelea Reazanteva Паста с лососем в сливочном соусе

Ингредиенты:

Пенне — 400 г

Лук-шалот — 1 шт.

Сливки 20% — 200 мл

Слабосолёный лосось — 300 г

Белое сухое вино — 65 мл

Оливковое масло — 30 мл

Чёрный перец по вкусу

Соль по вкусу

Петрушка по вкусу

Приготовление

Филе лосося перед нарезкой поместить в морозильную камеру на 15-20 минут — так легче будет нарезать его аккуратными кубиками. Отварить пасту в подсоленной воде до состояния al dente. Обжарить мелко нарезанный лук на оливковом масле до прозрачности (примерно 1-2 минуты). Нарезать лосося и выложить в сковороду с луком, готовить помешивая, 2-3 минуты до лёгкого изменения цвета. Влить белое вино, увеличить огонь и дать алкоголю выпариться (примерно минуту). Уменьшить огонь, добавить к рыбе сливки и готовить до загустения соуса. Соединить готовую пасту с соусом, перемешать и примерно минуту подержать на плите, чтобы пенне впитали вкус. Поперчить, перед подачей посыпать свежей рубленой петрушкой.

Вегетарианская паста

Вегетарианская паста с разнообразными овощами, травами и низкокалорийными соусами вкусная и питательная альтернатива традиционной пасте с мясом и морепродуктами. Вариаций много: от легких рецептов пасты с овощами до сытных блюд с грибами и тыквенным соусом.

Паста примавера — весенняя с овощами

"Примавера" по-итальянски означает "весна". Для приготовления пасты можно использовать сезонные овощи и зелень.

КБЖУ на 100 г:

калорийность 114 ккал

белки 3.71 г

жиры 1.63 г

углеводы 20.84 г

© Getty Images / rudisill Паста примавера © Getty Images / rudisill Паста примавера

Ингредиенты:

Паста — 400 г

Цуккини — 1 шт.

Красный сладкий перец — 1 шт.

Спаржа — 200 г

Брокколи соцветия — 150 г

Морковь — 1 шт.

Горошек свежий или замороженный 100 г

Чеснок — 3 зубчика

Оливковое масло — 2 ст. л.

Овощной бульон — 125 мл

Сливки растительные — 100 мл.

Соль и перец по вкусу

Базилик свежий и тимьян по вкусу

Сок половины лимона

Приготовление

Отварить пасту согласно инструкции на упаковке до состояния аль денте. В большой сковороде разогреть оливковое масло, добавить измельченный чеснок и обжаривать до появления аромата. Добавьте нарезанную соломкой морковь и брокколи, готовить еще 2-3 минуты, помешивая. Положить порезанную спаржу, цуккини кружочками и сладкий перец соломкой. Овощи должны остаться хрустящими. Для приготовления соуса смешать овощной бульон, растительные сливки и горошек. Довести до кипения, уменьшить огонь и тушить пару минут. Готовую пасту выложить в сковороду с овощами и добавить соус. При подаче посыпать свежими травами, сбрызнуть лимонным соком, поперчить по вкусу.

Паста с томатами черри и базиликом

Рецепт пасты с томатной основой и овощами от Анны Киричек.

КБЖУ на 100 г:

калорийность 171 ккал

белки 5.35 г

жиры 3.38 г

углеводы 29.62 г

© Getty Images / Eugeniusz Dudzinski Паста с томатами черри и базиликом © Getty Images / Eugeniusz Dudzinski Паста с томатами черри и базиликом

Ингредиенты:

Паста (спагетти, пенне или фузилли) — 400 г

Протертая мякоть томатов Passata — 250–300 мл

Лечо — 150 г

Черри — 150 г

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Оливковое масло — 2 ст. л.

Свежий базилик — 10–15 листиков

Соль, перец по вкусу

Пармезан для подачи

Приготовление

Пасту отварить в большом количестве подсоленной воды до состояния al dente, оставить немного воды от варки для соуса. На сковороде разогреть оливковое масло, слегка обжарить нарезанный лук и чеснок. Добавить лечо и протертую мякоть томатов. Смесь тушить несколько минут, после чего добавить разрезанные пополам томаты черри, посолить и поперчить по вкусу, прогреть до мягкости овощей. Готовую пасту соединить с соусом, при необходимости подлить немного воды от варки, чтобы соус равномерно покрыл пасту. Добавить свежий базилик, при желании присыпать тертым пармезаном и подавать блюдо горячим.

Паста алио олио (чеснок и масло)

Пасту капеллини готовят с ароматным чесноком, петрушкой и нежным пармезаном.

КБЖУ на 100 г:

калорийность 312 ккал

белки 14.16 г

жиры 9.45 г

углеводы 42.45 г

© Getty Images / Nyantanan Паста алио олио © Getty Images / Nyantanan Паста алио олио

Ингредиенты

Капеллини — 160 г

Чеснок — 3 зубчика

Сыр пармезан — 50 г

Петрушка — 50 г

Оливковое масло — 10 мл

Соль по вкусу

Черный перец по вкусу

Приготовление

Пасту отварить в большом количестве подсоленной воды примерно до состояния аль денте. Чеснок нарезать на тонкие лепестки и обжарить в разогретой сковороде с оливковым маслом, посолить и поперчить по вкусу. Обжарить чеснок до золотистого цвета и добавьте к нему нарубленную петрушку, еще минуту обжарить их. Добавить пасту к чесноку и петрушке, хорошо перемешать. Перед подачей посыпать блюдо тертым сыром.

Паста алла норма

Пенне алла норма — классическое итальянское блюдо с сочными томатами, баклажанами, сыром и ароматным базиликом.

КБЖУ на 100 г:

калории: 243 ккал

белки: 3.99 г

жиры: 15.26 г

углеводы: 22.15 г

© Depositphotos.com / Nolonely Паста алла норма © Depositphotos.com / Nolonely Паста алла норма. Архивное фото

Ингредиенты (на 2 порции):

Пенне — 160 г

Соус с базиликом — 120 г

Томаты в собственном соку —120 г

Баклажаны — 125 г

Сыр Рикотта — 20 г

Оливковое масло — 20 мл

Лук репчатый — 25 г

Чеснок — 1 зубчик

Базилик свежий по вкусу

Соль по вкусу

Черный перец по вкусу

Приготовление

Нарезать баклажаны кубиками, посолить и оставить на 5–10 минут. Можно вымочить их в воде. На небольшом количестве оливкового масла обжарить чеснок и лук, нарезанный тонкими кольцами. Отварить пенне до состояния аль денте примерно 12 минут. Обжарить баклажаны на сковороде с оливковым маслом пару минут, затем добавить соус и томаты и немного потушить. Готовую пасту смешать с полученным соусом. Перед подачей украсить блюдо тертым сыром Рикотта и измельченным базиликом.

Запеченная паста

Запеченная паста — идеальный выбор для семейного ужина. Ее можно приготовить с мясом, морепродуктами, овощами или в вегетарианском варианте. В духовке блюда превращаются в ароматную, сочную композицию под золотистой корочкой из сыра.

Лазанья с грибами

Лазанья — итальянское многослойное блюдо из теста и начинки.

КБЖУ на 100 г:

калорийность 198 ккал

белки 8.09 г

жиры 8.47 г

углеводы 22.39 г

© Getty Images / ALLEKO Лазанья с грибами © Getty Images / ALLEKO Лазанья с грибами

Ингредиенты:

Листы для лазаньи — 20 шт.

Шампиньоны свежие — 500 г

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Сыр моцарелла — 200 г

Молоко — 400 мл

Тертый пармезан — 40 г

Сливочное масло — 100 г

Пшеничная мука — 30 г

Соль по вкусу

Приготовление

Шампиньоны и лук нарезать тонкими ломтиками, мелко порубить чеснок, натереть сыр на крупной тёрке. На сковороде растопить 50 г сливочного масла и обжарить шампиньоны 2–3 минуты, убавить нагрев, добавить лук и жарить до мягкости. В конце положить чеснок, убрать с огня, все перемешать и накрыть крышкой. Приготовить соус бешамель: растопить в маленькой кастрюле 50 г сливочного масла, всыпать 2 ст. л. муки и тщательно перемешать. Постепенно влить молоко, непрерывно помешивать до консистенции нежирной сметаны. Добавить соль и перец по вкусу. Смазать форму для запекания сливочным маслом. Выложить слои: немного грибов, соус бешамель, лист лазаньи, соус, грибы, тёртая моцарелла. Повторять до заполнения формы. Верхний пласт лазаньи посыпать тёртым пармезаном. Запекать в духовке при 180–200°С около 25–30 минут до золотистой корочки.

Запеканка из пасты с сыром

КБЖУ на 100 г:

калорийность 280 ккал

белки 11.04 г

жиры 12.77 г

углеводы 29.72 г

© Getty Images / kwasny221 Запеканка из пасты с сыром © Getty Images / kwasny221 Запеканка из пасты с сыром

Ингредиенты:

Пенне — 400 г

Масло сливочное — 50 г (20 г для корочки)

Мука — 3 ст. л.

Молоко — 500 мл

Сыр Чеддер — 250 г

Сыр Пармезан — 100 г

Панировочные сухари — 100 г

Щепотка мускатного ореха

Соль, перец, горчица по вкусу

Приготовление

Отварить макароны пенне в подсоленной воде, слить воду и дать стечь. В кастрюле растопить сливочное масло, добавить муку и готовить, помешивая, около 1-2 минут до золотистого цвета. Постепенно влить молоко, постоянно помешивать венчиком, чтобы не образовались комочки. Готовить соус на среднем огне 3-5 минут до загустения. Снять с огня и добавить 200 г чеддера и 50 г пармезана, мускатный орех, соль и перец. Перемешать до полного растворения сыра. Добавить отваренные макароны в сырный соус и перемешать. Разогреть духовку до 180°C. В смазанную маслом форму для запекания переложить пенне в соусе и посыпать сыром. Смешать панировочные сухари с 20 г растопленного сливочного масла и равномерно распределить эту смесь поверх сыра. Запекать 25-30 минут, пока верх не станет золотисто-коричневым и хрустящим.

Холодная паста и салаты

Холодные блюда с пастой — идеальное решение для обедов и ужинов.

Паста-салат с овощами и моцареллой

КБЖУ на 100 г:

калорийность 192 ккал

белки 7.7 г

жиры 8.03 г

углеводы 21.35 г

© Getty Images / LauriPatterson Паста-салат с овощами и моцареллой © Getty Images / LauriPatterson Паста-салат с овощами и моцареллой

Ингредиенты:

Пенне или фузилли — 300 г

Сыр Моцарела — 250 г

Черри — 200 г

Огурец свежий — 1 шт.

Красный болгарский перец — 1 шт.

Маслины — 100 г

Красный лук — 1/2 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Свежий базилик — 50 г

Оливковое масло — 4 ст. л.

Бальзамический уксус — 2 ст. л.

Соль и перец по вкусу

Приготовление

Отварить пасту в подсоленной воде согласно инструкции до состояния аль денте и промыть под холодной водой. В большой миске смешать оливковое масло, бальзамический уксус, измельченный чеснок, соль и перец. Добавить остывшую пасту и перемешать с заправкой. Порезать на половинки помидоры черри и маслины, огурец и болгарский перец нарезать кубиками, измельчить лук. Овощи добавить к пасте и перемешать. Добавить шарики моцареллы и порванные руками листья базилика. Охладите перед подачей для лучшего раскрытия вкуса примерно 30 минут.

Азиатская паста с арахисовым соусом

КБЖУ на 100 г:

калорийность 208 ккал

белки 5.29 г

жиры 7.01 г

углеводы 30.75 г

© Getty Images / LauriPatterson Азиатская паста с арахисовым соусом © Getty Images / LauriPatterson Азиатская паста с арахисовым соусом

Ингредиенты:

Рисовая лапша — 300 г

Морковь — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Огурец свежий — 100 г

Лук зеленый (перья) — 2 шт.

Свежая кинза — 50 г

Кунжут — 2 ст. л.

Арахис жареный для подачи по вкусу

Для арахисового соуса:

2 ст. л. арахисовой пасты

2 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. рисового уксуса

1 ст. л. кунжутного масла

1 ст. л. мёда или кленового сиропа

1 зубчик чеснока

1/2 ч. л. тёртого имбиря

1-2 ст. л. горячей воды для разбавления

Острый соус по вкусу

Приготовление

Отварить лапшу согласно инструкции на упаковке и промыть под холодной водой. Приготовить соус: в миске смешать арахисовую пасту, соевый соус, рисовый уксус, кунжутное масло, мёд, чеснок и имбирь. Добавить горячую воду, чтобы достичь нужной консистенции. По желанию добавить острый соус шрирача. В большой миске соединить лапшу и соус, тщательно перемешать. Добавьте морковь, болгарский перец и огурец, нарезанные соломкой, и половину зелёного лука порезанного колечками. Перемешать и переложить в сервировочную миску, посыпать оставшимся луком, кинзой, жареным кунжутом и арахисом. Подавать блюдо охлажденным.

Соусы для пасты — базовые рецепты

Томатные, мясные, сливочные, овощные, грибные, острые, нежные и густые — итальянские соусы используются для приготовления карбонары, болоньезе и других видов пасты.

Томатный соус помодоро (основа)

"Томатный соус на основе протертой мякоти томатов Passata — универсальный и легкий вариант. Для его приготовления на сковороде слегка разогревают оливковое масло, добавляют измельченный лук и чеснок, обжаривают до прозрачности, затем вливают Пассату. Смесь тушат 10–15 минут, при необходимости добавляют соль, перец, сахар и травы по вкусу — базилик, орегано или тимьян. Соус получается густым, ароматным и хорошо сочетается с любыми видами пасты, от спагетти до пенне", — говорит Анна Киричек.

© iStock.com / ARTindividual Приготовление томатного соуса © iStock.com / ARTindividual Приготовление томатного соуса. Архивное фото

Альфредо

Белый сливочный соус альфредо готовят из масла, сливок и сыра пармезан. Нужно растопить 70 г сливочного масла, добавить 2 зубчика измельченного чеснока и прогреть 1-2 минуты. Влить 500 мл жирных сливок, помешивая томить на медленном огне, не допуская закипания смеси. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить 100 г тертого Пармезана и помешивать соус до полного растворения сыра.

© Getty Images / Grazziela Bursuc Соус альфредо © Getty Images / Grazziela Bursuc Соус альфредо. Архивное фото

Четыре сыра

Для приготовления нежного сырного соуса используют по 50 г четырех видов сыра: моцарелла, горгонзола, пармезан, эмменталь, а также сливки 20% 200 мл, сливочное масло 20 г. Сыр натереть, масло растопить в сковороде и влить сливки, перемешать до однородности. Добавить постепенно все виды сыра, постоянно помешивая, чтобы соус оставался однородным. Поперчить и посолить, готовить на медленном огне до загустения.

© Getty Images / Ray Gutierrez Соус четыре сыра © Getty Images / Ray Gutierrez Соус четыре сыра

Песто (базиликовый, руколовый)

Культовый соус песто готовят с добавлением базилика или руколы, пармезана, чеснока, оливкового масла и кедровых орехов. Нужно промыть и обсушить 50 г базилика, нарезать на крупные части 2 зубика чеснока, натереть 50 г сыра Пармезан, соединить все эти ингредиенты, а также 10 мл оливкового масла и 3 ст. л. кедровых орехов в ступке и растолочь до однородной массы. Можно измельчить все компоненты в блендере, добавь соль по вкусу и соус песто готов.

© Pixabay / RitaE Соус Песто © Pixabay / RitaE Соус Песто. Архивное фото

Можно ли пасту на диете и как приготовить низкокалорийную ПП-пасту

Пасту можно включать в рацион при соблюдении здорового питания, но при этом стоит контролировать размер порции. Анна Киричек уточняет, что для низкокалорийного варианта лучше использовать цельнозерновую или овсяную пасту, ограничивать добавление масла и сыра, а соусы готовить на овощной основе. Вместо жирных сливочных соусов лучше сочетать пасту с зеленью, чесноком и оливковым маслом в минимальном количестве.

Калорийность разных видов пасты

Тип пасты Калорий (100 г сухой) Калорий (порция 200 г вареной) Классическая 350 ккал 240 ккал Цельнозерновая 330 ккал 220 ккал Безглютеновая 360 ккал 250 ккал Безглютеновая 340 ккал 230 ккал Низкоуглеводная 10 ккал 20 ккал

Итальянская терминология

Словарь терминов:

Al dente — "на зуб", слегка твердая в центре

— "на зуб", слегка твердая в центре Mantecatura — финальное смешивание пасты с соусом в сковороде

— финальное смешивание пасты с соусом в сковороде Pasta fresca — свежая паста

— свежая паста Pasta secca — сухая паста

— сухая паста Soffritto — обжаренная основа из овощей (лук, морковь, сельдерей)

— обжаренная основа из овощей (лук, морковь, сельдерей) Ragù — мясной соус, медленно томленый

— мясной соус, медленно томленый Sugo — соус

— соус Passata — томатное пюре

— томатное пюре Grana — зернистый сыр (пармезан, грана падано)

— зернистый сыр (пармезан, грана падано) Pecorino — овечий сыр

— овечий сыр Guanciale — вяленая свиная щека (для карбонары)

— вяленая свиная щека (для карбонары) Pancetta — итальянский бекон

Полезные аксессуары для приготовления пасты

Если вы хотите создать аутентичные итальянские блюда у себя дома и экспериментировать с новыми рецептами пасты, можно приобрести машинку для приготовления пасты.

Среди базовых полезных аксессуаров:

Дуршлаг или сито для пасты — желательно металлический с устойчивым основанием и большими отверстиями для быстрого слива воды.

Лопатку для пасты — с отверстиями для удобного перемешивания и сервировки короткой пасты.

Щипцы для спагетти — специальные длинные щипцы для удобного перемешивания и сервировки длинной пасты.