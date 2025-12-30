Рейтинг@Mail.ru
Как засолить сало в домашних условиях: рецепты соленого сала
13:11 30.12.2025
Как засолить сало в домашних условиях: лучшие рецепты соленого сала
Как засолить сало в домашних условиях: рецепты соленого сала
Как засолить сало в домашних условиях: лучшие рецепты соленого сала
Сало - традиционный продукт, который ценится за насыщенный вкус и универсальность. Найти в магазине свежее сало, чтобы было мягким, бывает непростой задачей... РИА Новости, 30.12.2025
сало
рецепты
сало, рецепты
Сало, Рецепты
Как засолить сало в домашних условиях: лучшие рецепты соленого сала

© Depositphotos.com / VadimVaseninСало
Сало - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Depositphotos.com / VadimVasenin
Сало. Архивное фото
Оглавление
МОСКВА - РИА Новости. Сало - традиционный продукт, который ценится за насыщенный вкус и универсальность. Найти в магазине свежее сало, чтобы было мягким, бывает непростой задачей. Зато его можно приготовить самому - есть множество способов как вкусно засолить сало. Рецепты, особенности и секреты как засолить сало в домашних условиях, - в материале РИА Новости.
Первое и самое главное правило приготовления вкусного сала - выбрать правильный исходный продукт. Как отмечает нутрициолог Вероника Хованская, при покупке нужно обратить внимание на клеймо - это признак качества продукта, который подтверждает, что он прошел проверку и продается официально. Также его нужно внимательно осмотреть, обратив внимание на шкурку, цвет, запах и толщину. У хорошего сала:
  • светлая шкурка, без щетины, толщиной от 3 до 6 см (говорит о том, что свинья не была старой и сало не получится жестким);
  • цвет - белый или нежно-розовый в центре, допустимы розовые вкрапления (желтое сало выдает пожилой возраст свиньи);
  • свежий запах без лишних примесей (если пахнет мочевиной, это сало старого хряка и его брать не нужно).
Если продавец предлагает вам замороженное сало, откажитесь от него - оно может оказаться испорченным или старым. Еще один метод проверки качества сала - прокол зубочисткой или ножом: они должны входить в него как в масло. Если продукт изначально жесткий, никакой способ засолки не сможет его размягчить так, как нужно.
Толщина подходящего куска для засола — 4-6 сантиметров. Слишком тонкое сало пересыхает, а толстое плохо просаливается. Для разных рецептов подходят разные части: чистое сало без прослоек — для сухого посола, свиная грудинка с мясной прослойкой — для варки или рассола. После покупки не забудьте тщательно промыть его и сделать несколько надрезов, чтобы оно лучше просолилось.
© Pixabay / IhtarДеревенский ужин
Деревенский ужин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Pixabay / Ihtar
Деревенский ужин

Как засолить сало сухим способом с чесноком и перцем

Чтобы получить нежную закуску, которая будет таять во рту, попробуйте засолить сало сухим способом. Для этого рецепта нужна лишь соль, чеснок, лавровый лист и молотый черный перец.
Для сухого способа лучше выбирать толстое сало без мясных прослоек с лопаточной части или боков туши. В этом случае можно положить соли больше: сработает принцип "сало возьмет столько соли, сколько надо". Жир не способен впитать больше определенного количества соли, поэтому пересолить его практически невозможно. Однако если вы солите грудинку с мясом, соблюдайте пропорции: мясная ткань активно впитывает соль и может стать пересоленной.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНарезанное сало
Сало - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Нарезанное сало. Архивное фото

Как засолить сало с чесноком

Ингредиенты:
  • Свежее сало - 1 кг (кусок толщиной от 5 см)
  • Чеснок - 1 головка
  • Соль крупного помола - 200-250 г
  • Перец черный молотый - 1 ст. л.
Пошаговый рецепт как засолить сало:
  1. Промойте сало холодной водой и обсушите бумажным полотенцем.
  2. Нарежьте на куски шириной 5-7 сантиметров.
  3. Чеснок очистите и нарежьте тонкими пластинками.
  4. Сделайте в сале небольшие надрезы ножом и нашпигуйте чесноком.
  5. Смешайте соль с черным молотым перцем.
  6. Каждый кусок густо натрите смесью со всех сторон, включая шкурку.
  7. Уложите куски в стеклянную или эмалированную посуду, плотно прижимая друг к другу. Можно дополнительно просаливать каждый кусочек в кастрюле.
  8. Накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на сутки. После уберите в холодильник на 3-7 дней - чем больше кусочки сала, тем дольше потребуется времени для их просаливания.
© iStock.com / chrisboy2004Чеснок
Чеснок - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© iStock.com / chrisboy2004
Чеснок
По истечению времени, стряхните лишнюю соль с сала и отправьте его в морозилку на хранение, обернув в пищевую пленку. Если вкус кажется слишком соленым, промойте холодной водой и обсушите.
Для пикантной закуски можно засолить сало с душистым перцем, добавив паприку или мелко рубленую зелень.
Для рецепта как засолить сало с перцем, чесноком и специями понадобится:
  • Сало - 1 кг
  • Соль - 0,5 стакана
  • Чеснок - 5-6 зубчиков
  • Молотый кориандр - 0,5 ч. л.
  • Паприка - 1 ч. л.
  • Лавровый лист - 2-3 листочка
  • Смесь перцев - 1 ч .л.
Приготовление:
  1. Тщательно промойте, обсушите и нарежьте сало на небольшие куски.
  2. Чеснок нарежьте пластинками и нашпигуйте сало через проколы.
  3. Лавровый лист измельчите в ступке или руками до состояния крошки.
  4. Смешайте соль, перец, паприку, кориандр и измельченный лавровый лист.
  5. Тщательно натрите каждый кусок смесью специй.
  6. Уложите в емкость, накройте крышкой.
  7. Оставьте при комнатной температуре на сутки, затем уберите в холодильник на 2-3 дня.
Вместо или в дополнение к паприке можно добавить острый молотый перец.
Сухой способ идеален для длительного хранения — такое сало можно заморозить и использовать в течение нескольких месяцев. Этот метод засолки проверен временем и дает стабильный результат.
© Fotolia / strannik_foxСало с перцем и солью
Сало - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Fotolia / strannik_fox
Сало с перцем и солью. Архивное фото

Сало в рассоле (мокрый посол в банке)

При мокром посоле в банке получается равномерно просоленный продукт с мягкой шкуркой. Для этого метода можно выбрать грудинку или чистое сало, залить его холодным или горячим рассолом, проварить в маринаде. Делимся вкусными рецептами как засолить сало в банке, чтобы оно точно получилось.

Вариант 1: "Пятиминутка"

Популярный способ как засолить сало с мясными прослойками в рассоле. Рецепт полностью подтверждает название - продукт готовится быстро (нужно только подождать, пока сало просолится) и не требует сложных ингредиентов.
На 1,5 кг сала понадобится:
  • Вода - 1,5 л
  • Соль - 6 ст. л.
  • Лавровый лист - 3 шт.
  • Перец черный горошек - 10 шт.
  • Душистый перец - 10 шт.
  • Гвоздика - 5 шт.
  • Чеснок - 3 дольки
Пошаговое приготовление:
  1. Сало промыть, просушить и очистить шкурку. Нарезать на несколько кусочков среднего размера.
  2. В кастрюлю залить воду, добавить соль, специи (кроме чеснока), поставить на огонь и довести до кипения.
  3. После закипания в рассол добавить кусочки сала, накрыть крышкой и проварить 5 минут.
  4. Через 5 минут выключить огонь и оставить сало отстаиваться в рассоле на 12 часов.
  5. Остывшее сало убираем в холодильник вместе с маринадом на двое суток.
  6. Через 2 дня достаньте сало из рассола, натрите каждый кусочек измельченным через пресс чесноком, по желанию можно добавить паприку, хмели-сунели, и отправьте их в холодильник на 1 час.
Сало, натертое специями, лучше хранить в холодильнике. В морозильную камеру можно отправить просто соленое сало - оно не потеряет своих вкусовых качеств.
© Getty Images / Ann_ZhuravlevaСало в рассоле
Сало в рассоле - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Getty Images / Ann_Zhuravleva
Сало в рассоле

Вариант 2: в тузлуке в банке

Тузлук - крепкий соляной раствор. Он сохраняет сало свежим надолго, не меняет цвет и его вкусовые качества. Такой вариант также готовится в банке, но приближен к холодному способу засолки.
Ингредиенты на 1 кг сала и банку объемом 3 л.:
  • Вода - 1,1 л
  • Соль - 200 г
  • Перец горошком - 11-12 шт.
  • Чеснок - 80 г
  • Лавровый лист - 4-5 шт.
Как засолить сало в рассоле поэтапно:
  1. Подготовленное сало нарезать брусочками шириной 4 см.
  2. В банку уложить первый слой сала, не утрамбовывая. Добавить лавровый лист, перец и очищенный чеснок. Чередовать слои, пока емкость не заполнится.
  3. В кастрюлю залить воду, добавить соль и поставить на огонь. Выключить рассол сразу после закипания и дать ему остыть.
  4. Остывшим рассолом залить сало. Горлышко банки завязать чистым полотенцем или закрыть капроновой крышкой. Поставить тару на тарелку, чтобы в нее стекала лишняя жидкость, и убрать в прохладное место на 3-5 дней. Через 2 дня проверьте состояние сала: если оно всплыло, погрузите его обратно в рассол.
  5. Готовое сало достать из банки, просушить и хранить в холодильнике, обернутым в пергамент или пищевую пленку.
Текстура сала в тузлуке получается нежной, а шкурка мягкой. По желанию, можно натереть готовые кусочки специями или добавить чеснока.

Грудинка с прослойкой в луковой шелухе (вареное сало)

Как засолить сало с мясом, чтобы оно не было жестким? Лучший способ — варка в луковой шелухе. Этот метод имитирует копчение, придавая продукту красивый золотисто-коричневый цвет и тонкий пряный аромат. Готовая грудинка идеально подходит для бутербродов и нарезки тонкими ломтиками.
На 1,5 кг сала понадобится:
  • Соль - 1 стакан
  • Вода - 2 л.
  • Лавровый лист - 5 шт.
  • Чеснок (по желанию) - 3-4 дольки
  • Перец черный горошком - 15 шт.
  • Луковая шелуха - по желанию (чем больше шелухи, тем темнее цвет и насыщеннее вкус будет у сала)
© Getty Images / RHJГрудинка с прослойкой и лук
Грудинка с прослойкой и лук - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Getty Images / RHJ
Грудинка с прослойкой и лук
Как засолить сало в луковой шелухе:
  1. Подготовленное сало нарезать на кусочки 10*10.
  2. От лука отделить шелуху, тщательно промыть ее и разделить на 2 равные части. Одну часть уложить на дно кастрюли.
  3. Сверху на шелуху уложить кусочки сала, добавить горошины перца и лавровый лист. Накрыть второй частью луковой шелухи.
  4. Отдельно подготовить рассол: в теплой воде растворить соль.
  5. Готовой смесью залить сало, поставить на огонь и довести до кипения. Варить на среднем огне 10-30 минут (10 минут для упругого сала, 30 минут - для тающего во рту).
  6. Снять сало с огня и дать ему настояться в маринаде 6-7 часов.
  7. Остывшее сало достать из маринада, обсушить и нашпиговать измельченным чесноком, натереть специями - по вашему желанию.
Каждый готовый кусочек завернуть в пищевую пленку или пергаментную бумагу и отправить в морозилку на пару часов, после - переложить в холодильник на длительное хранение.
Важно! В рассол можно добавить пару капель жидкого дыма, чтобы аромат копчения был насыщеннее.
Также есть способ как засолить сало с прослойкой в мультиварке. Ингредиенты те же, только укладываются в чашу мультиварки и готовятся на режиме "Тушение" в течение 90 минут.

Подготовка сала к копчению

Сало для копчения подготавливают особым способом, используя минимум специй и тщательно просушивая его перед отправкой в коптильню. Для копчения подойдут плотные куски с брюшной или спинной части толщиной 3-4 см с тонкими мясными прожилками. Их можно засолить или замариновать.
Как засолить сало для копчения, чтобы оно получилось мягким и сочным:
  1. 1 кг сала промыть, обсушить и нарезать на несколько кусков шириной 6-7 см.
  2. 2-3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, смешайте с измельченными лавровыми листьями (4 шт.), 100 г. соли и 20 г. черного молотого перца.
  3. Получившейся смесью натрите шпик со всех сторон. Уложите подготовленные кусочки в контейнер или кастрюлю из нержавеющей стали и оставьте мариноваться на 2-3 часа.
  4. Через время приготовьте тузлук: растворите 100 г. соли в 1 литре воды, доведя маринад до кипения.
  5. Получившимся рассолом залейте замаринованные куски сала так, чтобы он покрывал их полностью. После остывания убрать тару в холодильник на 5 дней.
  6. Спустя 5 дней достаньте сало из маринада, промойте в холодной воде и оботрите бумажными полотенцами. После можете натереть каждый кусок любимыми специями.
  7. Плотно обвяжите каждый кусочек шпагатом и подвесьте в прохладном темном месте на 10-12 часов. После сушки сало готово к копчению.
Просушка критически важна: влажная поверхность не даст дыму правильно "взяться", и продукт получится с горечью. Хорошо просушенное сало приобретает красивую корочку и насыщенный копченый аромат.
© РИА НовостиТорговля салом на рынке
Торговля на Бессарабском рынке в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости
Торговля салом на рынке. Архивное фото

Секреты идеального сала

Чтобы сало было мягким, выбирайте молодое сало с тонкой шкуркой и используйте мокрый посол в рассоле или варку в луковой шелухе. Если предпочитаете плотную текстуру, идеально подойдет сухой посол дает более плотную текстуру.
Для засолки подходит только крупная нейодированная соль. Йод портит вкус и придает продукту неприятный серый цвет, а мелкая соль делает сало жестче, не позволяя просолиться глубоким слоям. Как засолить сало по времени:
  • сухой посол - 3-5 дней в холодильнике;
  • мокрый посол в рассоле - 3-4 дня после суток при комнатной температуре;
  • варка в луковой шелухе - готово через сутки после остывания;
  • для копчения - 5-7 дней предварительной засолки.
Если переживаете, что можете пересолить сало, выбирайте сухой посол - жир возьмет ровно столько соли, сколько нужно. А вот грудинку с мясной прослойкой можно пересолить, так как мышечная ткань активно впитывает соль. Для таких кусков лучше использовать рассол с точными пропорциями.
Если сало получилось жестким, причина не в способе приготовления. Почему это могло произойти:
  1. Изначально выбран старый или неправильно разделанный продукт.
  2. Сало от хряка, а не от свиньи или кастрированного животного.
  3. Слишком толстая или грубая шкурка.
  4. Недостаточное количество жира, преобладание мясных прослоек.
Продукт кажется слишком соленым? Промойте холодной водой и обсушите бумажным полотенцем. После мокрого посола промывка не требуется.

Как хранить соленое сало и срок годности

Сало нужно хранить в холодильнике, обернув его в пергамент или пищевую пленку. Полиэтиленовые мешочки не подойдут - продукт должен "дышать". Срок годности соленого продукта составляет 4-5 недель, а свежее пролежит не больше суток. Копченое сало хранится несколько дней, однако оно может впитывать посторонние запахи.
Для длительного хранения нарежьте сало порционными кусками, заверните каждый в пергамент, затем в пищевую пленку и отправьте в морозилку. При температуре -18 градусов продукт сохраняет качество до 6-8 месяцев. Перед подачей размораживайте постепенно в холодильнике, не используя микроволновку.
Если появились желтизна на срезе, кислый или прогорклый запах, у сала скользкая поверхность и оно стало рыхлым, его нельзя употреблять в пищу.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСало
Сало - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сало
 
Кулинарные рецептыСалоРецепты
 
 
