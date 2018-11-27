Байкальский заповедник вошел в состав Международного альянса ООПТ

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Байкальский государственный заповедник стал членом Международного альянса особо охраняемых природных территорий (IAPA), сообщает пресс-служба организации.

Новое членство позволит приобщиться к мировому опыту развития охраняемых территорий и создать новые возможности для сотрудничества с целью совместного совершенствования стандартов управления ООПТ. Особое внимание при этом будет уделяться сохранению редких и исчезающих видов флоры и фауны.

"Вступление в международный альянс позволит Байкальскому заповеднику не только получать поддержку в развитии нашей ООПТ и рекомендации по сохранению природных комплексов и развитию экологического туризма. Членство в альянсе также позволит нашим сотрудникам принимать участие в различных программах и международных конференциях, которые проводит IAPA", — сказал директор Байкальского заповедника Василий Сутула.

Главные цели Международного альянса ООПТ — объединение охраняемых территорий по всему миру для совершенствования координации исследований окружающей среды, борьба с браконьерством и изменением климата.