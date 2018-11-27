Для ООПТ Оренбургской области создадут мультимедийный визит-центр

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Современный мультимедийный визит-центр будет создан для особо охраняемых природных территорий Оренбургской области, сообщил директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Алексей Титовский после рабочей поездки по Южному Уралу.

Как сообщает пресс-служба Минприроды России, Титовский осмотрел национальный парк "Башкирия", заповедники "Шульган-Таш" и "Оренбургский", ознакомился с туристической инфраструктурой, а также провел встречу с директорами заповедных территорий и потенциальными инвесторами.

"Сегодня заповедникам Оренбуржья недостает современного мультимедийного визит-центра, причем расположен он должен быть в городе Оренбурге. Есть инвестор, готовый сотрудничать и принимать активное участие в строительстве. Мы достигли понимания, как это правильно сделать", ‒ заявил Титовский.

По его словам, современный мультимедийный визит-центр может появиться уже в сентябре следующего года. В нем будут располагаться административные помещения, музей и научная библиотека.